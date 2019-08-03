 Стефанчук стане віцеспікером, а Корнієнко може очолити партію "Слуга народу", - Євгенія Кравчук

Про це повідомила у фейсбуці спікерка партії Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"На посаду голови Верховної Ради України фракція делегує Дмитра Разумкова, на посаду першого заступника голови ВР - Руслана Стефанчука. Партію "Слуга народу" може очолити Олександр Корнієнко. Кандидат на посаду голови фракції - Давид Арахамія. У нього буде 15 заступників. Також є пропозиції щодо кандидатур керівництва комітетів Верховної Ради", - повідомила вона.

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