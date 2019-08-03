 Стефанчук стане віцеспікером, а Корнієнко може очолити партію "Слуга народу", - Євгенія Кравчук

Про це повідомила у фейсбуці спікерка партії Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
"На посаду голови Верховної Ради України фракція делегує Дмитра Разумкова, на посаду першого заступника голови ВР - Руслана Стефанчука. Партію "Слуга народу" може очолити Олександр Корнієнко. Кандидат на посаду голови фракції - Давид Арахамія. У нього буде 15 заступників. Також є пропозиції щодо кандидатур керівництва комітетів Верховної Ради", - повідомила вона.
1.добре що ти як і я не помітив пеціних реформ в економіці і тут зі мною згодний
2. річ йшла прореструктуризацію зовнішнього боргу України якщо ти не осилив статтю
3 Зовнішній борг України зріс з 38 792 млрд дол в 2014 році до 50 038 млрд у 2019 році тут
при 4 річному відтермінуванню платежів рятівник нації лише значно збільшив держборг та завалив гривню.
2. реструктурировались долги, которые надо было отдавать в 2015 году а брались они раньше, ор чем я и написал.
3. курс гривны неизменен с 2015 года и за шесть лет 12 лярдов это копейки по сравнению с юлиными и азировскими долгами
іді пасісь -це взагалі вищий пілотаж
про тупість і хамство взагалі мовчу
2. в том что это он обвалил гривну а не овощ который обчистил казну страны
3. в том что заслуга вазелина в том что гривна укрепилась а не то что нацбанк скупает доллары чтобы отдать долги осенью и еще неизвестно чем все это кончится с учетом выпуска евробондов под большие проценты при погашении.
мало?
ну расскажи мне как зарабатывали на рефинансе. я внимательно слушаю. поехали!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2910678322291896&id=100000492698496
дегенераты конченые
...
А ведь это эти лица перестраиваются! (с) Асмолов.
нафига ты тут ален делона запостил?
вас казлов убивать - ето понятное и жгучее желание в Украине сегодня.
человек - гора в раде?
ну у кого еще такое чудо есть?
С Юзиком по очереди.
...офуенный начальник -- жинку тоже заместят? *)
Ксли Зелю до зимы не скинут и шо б Хунта была! -- жёсткая, национальная! -- превратится это всё говно, опять в жевательную резинку...
...я б утёк -- как и в прошлый раз -- без пачпорта, виз и границ -- ...когда на это всё снаружи смотришь -- ...та шо там снаружи? -- в Вильнюсе бабки на асфальте харчами торгуют!!! 4 дня тому назад!
ФРГ, или США -- больше на Земле нигде жизни нет -- как на Марсе...*)
Брррр.Краще б не уявляв - тепер з переляку заснути не зможу.