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Все про:ВР (5275) Слуга народу (193) Стефанчук Руслан (47) Корнієнко (14)

 Стефанчук стане віцеспікером, а Корнієнко може очолити партію "Слуга народу", - Євгенія Кравчук

Під час спілкування президента Володимира Зеленського з новообраними депутатами від партії "Слуга народу" було озвучено кадрові питання.

Про це повідомила у фейсбуці спікерка партії Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"На посаду голови Верховної Ради України фракція делегує Дмитра Разумкова, на посаду першого заступника голови ВР - Руслана Стефанчука. Партію "Слуга народу" може очолити Олександр Корнієнко. Кандидат на посаду голови фракції - Давид Арахамія. У нього буде 15 заступників. Також є пропозиції щодо кандидатур керівництва комітетів Верховної Ради", - повідомила вона.

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Стефанчук стане віцеспікером, а Корнієнко може очолити партію Слуга народу, - Євгенія Кравчук 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141130
 
   
 Топ коментарі
 
З Інтернету:
Так що з'ясувалось у кабінеті Романа Труби, однокласника голови Офісу президента Андрія Богдана?
Директор ДБР Труба визнав, що справа про розкрадання 100 млн в армії - сфальсифікована
Тобто, Труба зараз нам розповідає, що уся ця справ тупо сфальсифікована? Адже був гучний розголос, гучні обвинувачення, брифінги - а сьогодні нам прямим текстом говорять - ну, все не так. Для чого тоді усе це було? Чиє замовлення? І до того ж, закупівлі так і не розблоковано.
Як ми бачимо кАманда у своєї ненависті до досягнень попереднього Президента готова зруйнувати армію, фальсифікувати справи та проводити політичні репресії - абсолютно свідомо.
(Людмила Прокопович)Стефанчук станет вице-спикером, а Корниенко может возглавить партию "Слуга народа", - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 9037
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З Інтернету:
Стефанчук стане віцеспікером, а Корнієнко може очолити партію "Слуга народу", - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 2643 А вот интересно мне, почему в новейшей украинской истории на тряпки остервенело рвали только двух президентов, Ющенко и Порошенко. Заметьте, не Кравчука, продавшего наше ЧМП (никогда ему не прощу!), не Кучму, отца олигархата, ни Януковича, отжимателя и проффесора, а именно вот этих двоих? Может потому что они были проукраинскими? Ну, как умели, но за Украину думали. Я смотрю на происходящее сегодня, вижу как меняется стилистика коммуникаций, вижу этих всех "уставших от войны", и тихо шизею. Вот ни разу не читала у россиян в постах и комментах, что они "устали от войны", наоборот, готовы дать смертный бой бандеровцам, фашистам и националистам украинским, эти имперские шовинисты. Чем они подпитываются? Своими СМИ? А мы чем? Похоже тоже их СМИ.(Irina Kuchma)
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вроде нет сегодня в трускавец приезжал
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образа інших це певно ознака ілітарності Стефанчук стане віцеспікером, а Корнієнко може очолити партію "Слуга народу", - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 7474
1.добре що ти як і я не помітив пеціних реформ в економіці і тут зі мною згодний Стефанчук стане віцеспікером, а Корнієнко може очолити партію "Слуга народу", - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 9190
2. річ йшла прореструктуризацію зовнішнього боргу України якщо ти не осилив статтю
3 Зовнішній борг України зріс з 38 792 млрд дол в 2014 році до 50 038 млрд у 2019 році тут
при 4 річному відтермінуванню платежів рятівник нації лише значно збільшив держборг та завалив гривню.
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1 иди пасись олень. концептуальный

2. реструктурировались долги, которые надо было отдавать в 2015 году а брались они раньше, ор чем я и написал.

3. курс гривны неизменен с 2015 года и за шесть лет 12 лярдов это копейки по сравнению с юлиными и азировскими долгами
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підсумуємо в усьому винуваті ппапередніки і петро майже святий
іді пасісь -це взагалі вищий пілотаж Стефанчук стане віцеспікером, а Корнієнко може очолити партію "Слуга народу", - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 427
про тупість і хамство взагалі мовчу
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он не святой, но и врать не надо. а если врешь внаглую то будь готов получить к себе отношение как к дерьму.
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1. в том что порошенко имеет отношение к этим долгам
2. в том что это он обвалил гривну а не овощ который обчистил казну страны
3. в том что заслуга вазелина в том что гривна укрепилась а не то что нацбанк скупает доллары чтобы отдать долги осенью и еще неизвестно чем все это кончится с учетом выпуска евробондов под большие проценты при погашении.
мало?
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кубів гонтарева,порошенко заробляли на рефінансуванні банків під час девальвації...хоча про що я ти ж навіть не знаеш що таке рефінансування Стефанчук стане віцеспікером, а Корнієнко може очолити партію "Слуга народу", - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 4256
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серьезно? наконец то серьезный экономист оппонент

ну расскажи мне как зарабатывали на рефинансе. я внимательно слушаю. поехали!
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и заодно ответь - какое это отношение имеет к твоим обвинениям в том что это порох набрал долгов и обвалил гривну.
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ну где же ты пропал "иканамист"? мамка спать уложила?
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если отбросить "барана", то ведь он прав. а ты признать это не хочешь, потому за "барана" и уцепился.
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ах "Потрібно відкрити країну для інвестицій"?! кто бы мог подумать?.. так это в Кривом Роге "миТТалические" маски-шоу были для инвесторов... думаю, они все уже в очереди стоят.
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Ночью нормально спишь? Кошмары не мучают? А то ты уже бредишь Коломойским
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ну какой же бред.. это реальность бобики. теперь вы платить будете по прежнему по полной, а беня меньше
дегенераты конченые
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к вазелину сегодня его же депутангов пускали через рамки металлоискателей. даже своих боится недомерок
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Порох много оставил после себя грязных традиций, что полиция еще долго будет бежать по инерции...
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При порохє такого нєбыло.Все ходили со стволами от рюкзака и никаких metaloшукачив.
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Посмотри на эти лица, Шура, сразу пыл сойдёт с лица!
А ведь это эти лица перестраиваются! (с) Асмолов.

Стефанчук стане віцеспікером, а Корнієнко може очолити партію "Слуга народу", - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 4644
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ну крупненький во всех местах - шо не так? ))
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Колись в далекі совєцькі часи, коли призначали з такою фізіономією приїжджав якийсь начальник то на нього казали: О, приїхав пан груша. Там де жувати широко, а де думать узко Стефанчук стане віцеспікером, а Корнієнко може очолити партію "Слуга народу", - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 138
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не ну етот другой - етот груша начиная с головы.
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не...
нафига ты тут ален делона запостил?
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такую морду три девки за неделю не обцелуют.....
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Напомню народную мудрость - встречают по одежке провожают по уму!
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а так шо бы мимо прошел без встречалок и провожалок никак низя было? Стефанчук стане віцеспікером, а Корнієнко може очолити партію "Слуга народу", - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 3256
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Очень много грязи, не возможно ногой вступить!
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очень многа смертей, ванятка - шо вы наделали в Украине....

вас казлов убивать - ето понятное и жгучее желание в Украине сегодня.
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3 как минимум украинских семьи будут работать тока на то шоб оно кушало хорошо....
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Три-пятнадцать не будет работать, у него длинные выходные...
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посчитай еще мои деньги - в слюнях тока не захлебнись....
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ти шо не бачиш? Усі в хлам,ледь ноги передвигають
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А чего бы и нет? ЗЕбилятня готова кормить, можно и 20 делать и 30. ЗЕбильня одобряет..Стефанчук стане віцеспікером, а Корнієнко може очолити партію "Слуга народу", - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 8888
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от люблю я стефана, я вообще все необычное люблю...
человек - гора в раде?
ну у кого еще такое чудо есть?
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А этот свинарчук в кресле поместиться?
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В кресле Фимы Звягильского.
С Юзиком по очереди.
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Давид Арахамия. У него будет 15 заместителей.

...офуенный начальник -- жинку тоже заместят? *)
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Вали, Андрюха, вали... ...Беги, кролик, беги...(с) -- шутка. Серьёзная.
Ксли Зелю до зимы не скинут и шо б Хунта была! -- жёсткая, национальная! -- превратится это всё говно, опять в жевательную резинку...
...я б утёк -- как и в прошлый раз -- без пачпорта, виз и границ -- ...когда на это всё снаружи смотришь -- ...та шо там снаружи? -- в Вильнюсе бабки на асфальте харчами торгуют!!! 4 дня тому назад!
ФРГ, или США -- больше на Земле нигде жизни нет -- как на Марсе...*)
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Дубинский из СН уже создает свое объединение...
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ага, послухаємо як голова верховної ради буде вести засідання на державній мові країни -агресорки.
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Мне нравится Стефанчук. Сдержанный, интеллигентный и очень толковый.
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Заїкається й дебілкувато очі ******** під лоба.
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Ух йо.Уявляю яких ти габаритів,хівря.
Брррр.Краще б не уявляв - тепер з переляку заснути не зможу.
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мне тоже - рахита большего в жизни не видал.
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и от ето вице будет всех убеждать, шо в Украине недоедают?
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