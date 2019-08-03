 Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню, поранено бійця ОС, - пресцентр

Як уточнюється в повідомленні пресцентру ОС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли, застосовуючи стрілецьку зброю поблизу Мар'їнки та Павлополя, передає Цензор.НЕТ.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників обстріляли чотири рази: неподалік від Кримського зі стрілецької зброї, околиці Майорська з підствольного гранатомета і стрілецької зброї, в районі Південного з підствольного гранатомета і стрілецької зброї, поблизу Новолуганського з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.
Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зазнав поранення.
Нагадаємо, 2 серпня ворог десять разів порушував режим припинення вогню, поранено бійця ЗСУ.
Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупационных войск с 00:01 21 июля пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей. Источник: https://censor.net.ua/n3140726
не нарушая соглашения о перемирии - знаем, читали....
схоже, що новенькі набивають шишики тими ж граблями, але чолами воїнів.
Хомчак считает, что в целом текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске.Источник: https://censor.net.ua/n3140726
-ГЛАВНОЕ ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ!
а то вишь, укропы стреляют а бедные парашники с ,,ОПОЛЧЕНЦАМИ" страдают.
Хомчак считает, что в целом текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске. Источник: https://censor.net.ua/n3140726
СОЯ ВЫ ЭТИМ ФАКТОМ НЕДОВОЛЬНЫ ?
тихої вам ночки, синочки!
пораненому соколу нашому - най-найскорішого одужання і повного відновлення...
Там же контрактники.
Ти ж можеш у військкоматі запитати ?
Поповнення нема, бо не йдуть чи набір припинили ? Не знаєш.
Також InformNapalm отримав деякі неофіційні коментарі від представника ОБСЄ.