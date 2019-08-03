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Все про:поранення (1488) Донбас (12658) Об'єднані сили (345)

 Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню, поранено бійця ОС, - пресцентр

Збройні формування Російської Федерації та її найманці з опівночі до вечора 3 серпня обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил (ОС) із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Як уточнюється в повідомленні пресцентру ОС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли, застосовуючи стрілецьку зброю поблизу Мар'їнки та Павлополя, передає Цензор.НЕТ.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників обстріляли чотири рази: неподалік від Кримського зі стрілецької зброї, околиці Майорська з підствольного гранатомета і стрілецької зброї, в районі Південного з підствольного гранатомета і стрілецької зброї, поблизу Новолуганського з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зазнав поранення.

Нагадаємо, 2 серпня ворог десять разів порушував режим припинення вогню, поранено бійця ЗСУ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141129
 
 
 Топ коментарі
 
Это совсем не ознчает ..что перемирие нарушено..（с（хомчак_иловайский））
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"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня,"
не нарушая соглашения о перемирии - знаем, читали....
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А когда закончится перемирие, зебилы?
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Это совсем не ознчает ..что перемирие нарушено..（с（хомчак_иловайский））
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Хомчак считает, что в целом текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске. Источник: https://censor.net.ua/n3140726

Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупационных войск с 00:01 21 июля пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей. Источник: https://censor.net.ua/n3140726
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ну да для Хомчак солдаті єто мясо тем более украинци
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Откуда такой вывод, если не было ни одного погибшего? Практически каждый день погибающим "мясом" в/с были при По. Я уже молчу пpо раненых.
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"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня,"
не нарушая соглашения о перемирии - знаем, читали....
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Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупационных войск с 00:01 21 июля пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей. Источник: https://censor.net.ua/n3140726
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Это надо спросить у них: устраивает ли их ситуация, когда их сослуживцы гибли практически каждый день и было большое количество 300-х. С другой стороны, при нынешнем положении - несколько раненых, включая их самих. Я думаю, что ответ будет очевидным.
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так тоді ми воювали, а не були хлюпчика для биття, які відступають і відступають під натиском знахабнілого ворога.
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Проте на вулиці уже була осінь 2015 року. Відводилася важка техніка, бійцям забороняли стріляти і таке подібне. Славуня, ще кілька разів виїжджав на бойові позиції, але все робилося таємно, щоб не бачили вороги та наше командування. Московські окупанти гатили по українським воїнам з ГРАДів, танків, пушок різних калібрів. Нас же змушували дотримуватися мінських домовленостей. Доводилося в ночі, таємно прикривати піхоту. Источник: https://censor.net.ua/b3140887
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в 2015 ... а потім вище керівництво зрозуміло свою помилку.
схоже, що новенькі набивають шишики тими ж граблями, але чолами воїнів.
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Придурок ни одного погибшего с начала перемирия !!!!! Или для сои жизнь солдат ничто
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это ты придурок,они хвастаю гражданские не гибли,а солдаты это не люди,их можно и не считать за людей? так? утырок
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"Части и подразделения Объединенных сил демонстрируют твердую позицию по обеспечению устойчивого режима прекращения огня. За одиннадцать суток, прошедших с начала перемирия, боевых потерь среди личного состава нет. Вместе с тем, еще наблюдаются единичные случаи нарушений режима тишины со стороны наемников и оккупантов", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Хомчак считает, что в целом текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске.Источник: https://censor.net.ua/n3140726
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ага а подрывы на минах на дорогах,это ж не стрельба это не в счет?
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Соглашение было о прекращении огня. Мины закладывали и до этого.
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А может сходишь добровольцем в всу и с передка нам поведаешь о прекращении огня
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Они устали, они отдыхают, какая война:
-ГЛАВНОЕ ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ!
а то вишь, укропы стреляют а бедные парашники с ,,ОПОЛЧЕНЦАМИ" страдают.
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Вважаєш що тобі з Гамерики видніше? Ну-ну. Можу сказати що миру там не буде.
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С этими спекулятивными нострадаунутыми предсказаниями иди на конкурс экстрасенсов. Мне это не интересно. По факту: "Части и подразделения Объединенных сил демонстрируют твердую позицию по обеспечению устойчивого режима прекращения огня. За одиннадцать суток, прошедших с начала перемирия, боевых потерь среди личного состава нет. Вместе с тем, еще наблюдаются единичные случаи нарушений режима тишины со стороны наемников и оккупантов".

Хомчак считает, что в целом текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске. Источник: https://censor.net.ua/n3140726
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Не может быть! Команда ЗЕ договорилась же.
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НИ ОДНОГО ПОГИБШЕГО С НАЧАЛА ПЕРЕМИРИЯ !!!!!!
СОЯ ВЫ ЭТИМ ФАКТОМ НЕДОВОЛЬНЫ ?
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И не говори...ни одного сепара с начала перемирья не только не погибло...но даже и не ранено...в отличии от украинских воинов..
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А ты знаешь, что некоторые ранения - хуже смерти? И что некоторые раненые ждут смерти, как избавления от мучений - как физических, так и душевных?...
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ну да, трехсотые без глаз, без конечностей это лучше.
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Сколько в/с потеряло глаза и/или конечности за время последнего соглашения о прекращении огня?
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Якщо стріляють, то це вже не перемиріє, а шо поки що немає загиблих, то це таке. Завтра може бути інакше.
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Так завтра и разговор будет, а пока грубых нарушений соглашения о прекращении огня не было. И из этого надо исходить.
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С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, ранен боец ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 6631

тихої вам ночки, синочки!
пораненому соколу нашому - най-найскорішого одужання і повного відновлення...
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не война, а сплошное перемирие с обстрелами
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грубых нарушений соглашения о прекращении огня не было.
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Говорив щойно з військовослужбовцем- забрали все. Хлопці тільки й того що стоять. Беззбройні. Під мінами та снарядами.
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І вони мовчать ?
Там же контрактники.
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А що їм робити?- Контракт так просто не розірвеш. І останні місяці поповнення взагалі немає. Взагалі.
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Там є умови про дострокове розірвання контракту. Колись писали про це.
Ти ж можеш у військкоматі запитати ?

Поповнення нема, бо не йдуть чи набір припинили ? Не знаєш.
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Не йдуть. А розірвати- та ще халепа. Я з тероборони не можу піти навіть. А маю передчуття що час виїздити за кордон, поки ще можна.
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Та спамте цього "фніна", він же копійку заробляє на ваших відповідях.
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17 липня 2019 року на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську були досягнуті домовленості про безстрокове перемір'я та припиненню вогню з 00:01 21 липня. Волонтери міжнародної спільноти InformNapalm зібрали інформацію про порушення, здійснені військовими формуваннями російської гібридної армії на Донбасі з прес-релізів прес-центру Операції Об'єднаних Сил (ООС) та звітів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні, також зведення Міноборони України щодо ситуації в районі проведення Операції об'єднаних сил в хронологічному порядку. Опрацьовуючи звіти, волонтери звернули увагу, що прес-центр ООС не повідомляє про всі обстріли зі сторони ворога. InformNapalm звернувся до прес-центру ООС з проханням прокоментувати різницю у повідомленнях, але поки не отримав ніяких коментарів.

Також InformNapalm отримав деякі неофіційні коментарі від представника ОБСЄ.
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Смерть расіянським окупантам!!!! Одужання пораненному воїну України!!!
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