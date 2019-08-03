 Арахамія може очолити фракцію "Слуги народу" в Раді

Про це повідомили в пресслужбі партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Арахамія пропонується на главу фракції", - заявили в пресслужбі "Слуги народу".
У фракції будуть також 15 заступників голови.
У партії "Слуга народу" вже також визначилися з кандидатурами на посади керівників парламентських комітетів.
Зокрема, на главу комітету із закордонних справ буде запропоновано Богдана Яременка, а на голову комітету з євроінтеграції - Марію Мезенцеву.
Опозиції планують віддати комітет із прав людини, який пропонується зробити "у розширенішому форматі", і свободи слова.
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Для вменяемых:
Давид народився 23 травня 1979 року в Росії, у місті Сочі[6]. Деякий час мешкав в Грузії у Гаграх. У 1992 році, тікаючи від війни в Абхазії, переїхав з батьками до українського Миколаєва[7][8]. Там виріс та закінчив загальноосвітню школу № 36[9].
Вивчав економіку у Європейському університеті[9][8].
В березні 2014 року Давид Арахамія разом зі знайомими відкрив сайт для збору коштів на екіпірування десантників 79-ї бригади[10][11]. З цього розпочалася волонтерська ініціатива «Народний проект», яка стала однією з провідних у своєму роді[12][13].
У серпні 2014 був призначений радником голови Миколаївської облдержадміністрації з питань волонтерської діяльності[14][15], в вересні - уповноваженим міністра оборони з питань закупівель[16], а в жовтні - радником міністра оборони та головою Ради волонтерів при Міністерстві оборони України[17][16][18]. В листопаді 2014 став співзасновником Асоціації народних волонтерів України та куратором «волонтерського десанту» - групи волонтерів, що почали працювати в Міноборони[16][19][20][21].
За волонтерську діяльність нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/3/7222694/
Вже був один... тіпа титульної нації, чи то України, чи то Приднистров'я...
Постійно вишиванку одягав...
А на виході... Вісім відсотків довіри тільки...
Потому и хотим перемен...
Тебе, изюм кастрированный, ясно сказали: интересно - читай Вики!
Или ты, лахтинское порохоботское создание не знало, что такая есть?
Причому одночасно грузинський та український!
А Герой України Євгєній Мєжєвікін, народився в Росії, живе в Україні, майор ЗСУ, замкомбрига, танкіст, воював в Пєсках, в Донецькому аеропорту, підбив кілька ворожих танків, евакуйовував наші екіпажі, вчинив багато інших героїчних дій. Як на рахунок нього?
Яке ж ти падло, нацюк... Психічно хворе падло.
Украинцам тоже на ус мотать надо -- просрёте последний унитаз -- будете лаптем щи с мацой хлебать у параши.
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Предостережение
Ой, не шейте вы, евреи, ливреи,
Не ходить вам в камергерах, евреи!
Не горюйте вы зазря, не стенайте, -
Не сидеть вам ни в Синоде, ни в Сенате.
А сидеть вам в Соловках да в Бутырках,
И ходить вам без шнурков на ботинках,
И не делать по субботам леха́им,
А таскаться на допрос с вертуха́ем.
Если ж будешь торговать ты елеем,
Если станешь ты полезным евреем,
Называться разрешат Рос… сина́нтом
И украсят лапсерда́к аксельба́нтом.
Но и ставши в ремесле этом первым,
Всё равно тебе не быть камергером
И не выйти на еле́е в Орфе́и…
Так не шейте ж вы ливреи, евреи!
1964. А. Галич
Отже він наплював на закон.
Головне, щоб офіційна частина була тільки українською...
ми і далі насолоджуватимемось мовою агресора у владних коридорах та публічних виступах.
Чи що ви мали на увазі під цим дієсловом?
Може сплутає плани деяким нечистим служкам
Клоуны если коротко...
Чуваками без собственных мозгов очень легко управлять..