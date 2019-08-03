 Стрілянина в курортній Кирилівці: поранено трьох людей

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації ГУ НП у Запорізькій області.
"3 серпня близько 10:00 до Кирилівського відділення поліції ГУ НП у Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в одному з розважальних закладів у селищі міського типу Кирилівка між відпочивальниками стався конфлікт, чути постріли", - сказано в повідомленні.
На місці поліцейські з'ясували, що конфлікт виник між двома компаніями відпочивальників.
"За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ст. 15 (замах на злочин), ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування", - додали в поліції.
Об этом сообщает местное издание "Акцент".
Конфликт произошел около 10 утра между лицами кавказской национальности. По словам очевидцев, раненый мужчина лежал у входа в кафе, затем его увезла скорая. Позже стало известно, что он умер по дороге в больницу.https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2019-08-03/politsiya-gotovit-shturm-novyie-podrobnosti-smertelnoy-perestrelki-na-kurorte-kirillovka/170741
Для себя понял тогда: грузины не терпят армян и айзеров, армяни и айзеры -между собой имею постоянные терки(но исключения имелись)... Да в общем все понятно
Є ж курорт Трускавець.