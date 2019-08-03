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Все про:курорт (28) Нацполіція (7967) стрілянина (1019) Запорізька область (393)

 Стрілянина в курортній Кирилівці: поранено трьох людей

Між двома компаніями туристів у розважальному закладі стався конфлікт. Поліція відкрила провадження щодо замаху на вбивство.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації ГУ НП у Запорізькій області.

"3 серпня близько 10:00 до Кирилівського відділення поліції ГУ НП у Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в одному з розважальних закладів у селищі міського типу Кирилівка між відпочивальниками стався конфлікт, чути постріли", - сказано в повідомленні.

На місці поліцейські з'ясували, що конфлікт виник між двома компаніями відпочивальників.

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"За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ст. 15 (замах на злочин), ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування", - додали в поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141123
 
 
 Топ коментарі
 
чуркобесы себя в Украине как в заповеднике чувствуют, все со стволами, ничего не боятся.
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у Вас очень позитивные взгляды на жизнь
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Краще місто не знайшли?
Є ж курорт Трускавець.
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Ну, вот что это за показатели? Стреляли-стреляли - три человека ранены. Стыдно должно быть.
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Разборка айзеров там. Один жмур. Стрелок засел на базе. Штурм или выйдет хз...
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В Запорожской области на курорте Кирилловка в результате перестрелки на пляже "Пеликан" был убит один человек.
Об этом сообщает местное издание "Акцент".
Конфликт произошел около 10 утра между лицами кавказской национальности. По словам очевидцев, раненый мужчина лежал у входа в кафе, затем его увезла скорая. Позже стало известно, что он умер по дороге в больницу.https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2019-08-03/politsiya-gotovit-shturm-novyie-podrobnosti-smertelnoy-perestrelki-na-kurorte-kirillovka/170741
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азеров стрелять надо при пересечении границы Украины
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Ну как вам сказать... Сам гонял их в 90х с рынков. Это было тогда убеждение, а не щакащы как сейчас .. Попадались среди них Люди и не мало... Многое тогда рассказывали почему подались с Родины.. да причина и пончтна - войны.
Для себя понял тогда: грузины не терпят армян и айзеров, армяни и айзеры -между собой имею постоянные терки(но исключения имелись)... Да в общем все понятно
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У Донецьку всі землячєства і азерів і вірмен встали на сторону сепарів. Під червоногвардійкою стояв блокпост азерів, так вони там помародерили чимало.
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ну так хоть полная уверенность,что количество недоумков сократится...а на машине могут и нормального человека прихватить...
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ну пуля (включая сявченко надюху) - она же дура... в любой перестрелке могут невинные пострадать
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чуркобесы себя в Украине как в заповеднике чувствуют, все со стволами, ничего не боятся.
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Це тому що головний мєнт теж чурка. Вони своїх не кидають.
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Краще місто не знайшли?
Є ж курорт Трускавець.
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Ага! Там тренинг молодых киллеров следовало бы организовать, с практическими занятиями. Стрілянина в курортній Кирилівці: поранено трьох людей - Цензор.НЕТ 5295
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кириловка как и затока, - отдых для жлобов..
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а ты давно там был? я вот прямо сейчас здесь, цены такие, что если бы не грудничок - полетелбы в турцию, даже меньше получилось бы по итогу.
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Свободное ношение оружия ( такого или иного) уже вошло в обиход. И законов не нужно. А если бы еще и закон издать, то у нас бы была обстановка 1917-1921 годов. Да уж...
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