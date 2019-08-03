 Балуха вшосте за чотири місяці помістили в ШІЗО, - правозахисники

Про це Кримській правозахисній групі повідомили родичі українця, передає Цензор.НЕТ.

За їхньою інформацією, Балуха закрили в ШІЗО 30 липня, і він пробуде там 15 діб.

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"За чотири місяці перебування Володимира Балуха в колонії Торжка його вшосте закривають у ШІЗО, намагаючись зламати його. З кожним днем ​​підірване голодуванням і жорстокими умовами утримання в колонії здоров'я активіста погіршується, постійне перебування в штрафному ізоляторі може завдати непоправної шкоди його ослабленому здоров'ю. Вся відповідальність за життя і здоров'я Володимира Балуха лежить на Російській Федерації, включно з адміністрацією колонії, зокрема і особисто на начальнику колонії Ножкіну Олександрі Ігоревичі", - йдеться в повідомленні правозахисників.

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Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

25 січня підконтрольний Росії "Керченський міський суд" відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Український політв'язень Володимир Балух з 29 березня 2019 року перебуває в ІК-4 г.Торжок Тверської області (ФКУ ІК-4 УФСІН Росії у Тверській області). Володимир Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Кримська правозахисна група заявила, що етапування Володимира Балуха в РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.