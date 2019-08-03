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 Політика України
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 Балуха вшосте за чотири місяці помістили в ШІЗО, - правозахисники

Українського активіста, політичного в'язня Володимира Балуха в російській колонії №4 міста Торжок знову помістили в штрафний ізолятор.

Про це Кримській правозахисній групі повідомили родичі українця, передає Цензор.НЕТ.

За їхньою інформацією, Балуха закрили в ШІЗО 30 липня, і він пробуде там 15 діб.

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"За чотири місяці перебування Володимира Балуха в колонії Торжка його вшосте закривають у ШІЗО, намагаючись зламати його. З кожним днем ​​підірване голодуванням і жорстокими умовами утримання в колонії здоров'я активіста погіршується, постійне перебування в штрафному ізоляторі може завдати непоправної шкоди його ослабленому здоров'ю. Вся відповідальність за життя і здоров'я Володимира Балуха лежить на Російській Федерації, включно з адміністрацією колонії, зокрема і особисто на начальнику колонії Ножкіну Олександрі Ігоревичі", - йдеться в повідомленні правозахисників.

Балуха вшосте за чотири місяці помістили в ШІЗО, - правозахисники 01

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Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

25 січня підконтрольний Росії "Керченський міський суд" відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Український політв'язень Володимир Балух з 29 березня 2019 року перебуває в ІК-4 г.Торжок Тверської області (ФКУ ІК-4 УФСІН Росії у Тверській області). Володимир Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Кримська правозахисна група заявила, що етапування Володимира Балуха в РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141122
 
 
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Кацы, суки, хотят смерти Балуха.... Твари козломордые!
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Ну кацапам, как то международное право было до лампочки. А ЕС нужен дешёвый российский газ, а не Женевском конвенция. Вот такие и цены и ценности...
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І як відреагує ПАРЕ ?
вони ж ражку назад взяли, щоб допомагати в'язням режиму
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ПАРЕ ? Оно попросит отпустить журнализда Вышинского.
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Да.., нарвался он похоже по полной, запресуют до смерти и даже не моргнут глазом.
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Я бы за Балуха 10 мертведчуков поменял . Ведь он как и многие мог бы жить в этом крыму без проблем .Человек был не бедный и из за своих принцпов лишился всего и свободы. Даже зелепрез не стоит его мизинца.Больше того скажу обмен 1 к одному зелю на Балуха
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