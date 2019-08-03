 Офіційні результати виборів за списками: у "Слуги народу" - 124 депутати, у "ОП - За життя" - 37, у "Батьківщини" - 24, у "ЄС" - 23, у "Голосу" - 17

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як оголосила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, партія "Слуга народу" за партійними списками отримує 124 мандати, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.

Решта політичних сил не подолали п’ятивідсотковий прохідний бар'єр.

Згідно з озвученими главою ЦВК даними, загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у народні депутати України за списками партій, які отримали 5% і більше, становить 11 млн 448 тис. 549.

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Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися в неділю, 21 липня, за змішаною системою: 225 кандидатів обиралися за партійними списками в загальнодержавному багатомандатному окрузі та 199 за мажоритарною системою в одномандатних округах (з огляду на окупацію частини території країни).

Вибори не відбулися в окупованому Криму і окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

У бюлетені було 22 політичні партії, у 199 мажоритарних округах балотувалося 3 085 кандидатів - як самовисуванців, так і тих, яких висунули партії.

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