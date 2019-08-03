 Офіційні результати виборів за списками: у "Слуги народу" - 124 депутати, у "ОП - За життя" - 37, у "Батьківщини" - 24, у "ЄС" - 23, у "Голосу" - 17

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Як оголосила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, партія "Слуга народу" за партійними списками отримує 124 мандати, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.
Решта політичних сил не подолали п’ятивідсотковий прохідний бар'єр.
Згідно з озвученими главою ЦВК даними, загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у народні депутати України за списками партій, які отримали 5% і більше, становить 11 млн 448 тис. 549.
Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися в неділю, 21 липня, за змішаною системою: 225 кандидатів обиралися за партійними списками в загальнодержавному багатомандатному окрузі та 199 за мажоритарною системою в одномандатних округах (з огляду на окупацію частини території країни).
Вибори не відбулися в окупованому Криму і окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).
У бюлетені було 22 політичні партії, у 199 мажоритарних округах балотувалося 3 085 кандидатів - як самовисуванців, так і тих, яких висунули партії.
Я диванный воен
ахаха...просто трепло ты, а не воин
Неужели непонятно, что народ выразил недоверее... Нынешний презик врядли сделает больше, и так же уйдет на свалку истории.
Пока наблюдаем очередной передел, не более...
Суббота, 03 августа 2019, 11:43
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Запрет открытого огня и отсутствие у бойцов ВСУ элементарного оснащения заставляют задуматься о существовании не афишируемых договоренностей новой власти, если не с марионетками, так с Кремлем напрямую.
Такое мнение выразил военный эксперт Михаил Жирохов в своем микроблоге на "Деловой столице".
По словам эксперта, последние события в армии и вокруг нее не могут не вызывать тревогу. Прежде всего, ситуация на линии соприкосновения в последние дни демонстрирует резкое усиление позиций боевиков на фоне полного запрета на ведение ответного огня со стороны ВСУ.
Решения ТКГ в Минске о начале разминирования в районе моста около Станицы Луганской и "зеркальное" начало демонтажа оборонительных сооружений означает только ослабление наших позиций на этом крайне важном стратегически направлении.
"Уже очевидно, что оккупационные власти не собираются выполнять свои обязательства, зато все боевики в районе Станицы Луганской получили повязки несуществующего Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК). И все. Это типичный российский подход, когда в рамках Минских соглашений и интеграции оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нам предлагают просто объявить амнистию и взять боевиков из "Корпусов Народной милиции" на содержание Киева. Фейковые "миротворцы" на российско-украинской границе - из той же серии.
Мало того, последние события в прифронтовой зоне заставляют задуматься о существовании не афишируемых договоренностей новой власти, если не с марионетками, так с Кремлем напрямую
А как по-другому можно рассматривать факт отключения от электроснабжения ОО "Луганское энергетическое объединение" сразу девяти (!) военных объектов в ключевом районе нашей обороны - г. Счастье. В ближайшие дни энергетики отключат в г. Сватово, Беловодск, Белокуракино и Попасная. В условиях продолжающейся войны это либо диверсия, либо сознательный подрыв боеспособности нашей группировки на Луганском направлении. На этом фоне иначе оцениваешь циркулирующие в военной среде слухи о том, что до конца года все военные части отведут за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей", - считает эксперт.
Жирохов отметил то, что косвенно приказ о персональной ответственности за открытие ответного огня крайне негативно сказался на моральном духе всей группировки. Ведь мало кому хочется выступать мишенью в тире, не имея возможности хотя бы ответить. И это на фоне того, что армия испытывает реальные проблемы с укомплектованностью.
"Причем не только на уровне контрактников, но и на уровне офицерского и сержантского составов. Так, не зря, например, Министерство обороны Украины объявило о дополнительном наборе на обучение в военные заведения высшего образования и военных колледжей сержантского состава? Вполне вероятно, что в итоге курсантов наберут, но стоит ли говорить об их качестве?
И еще: для того, чтобы полностью выполнить требования россиян и обезопасить себя от гнева нового президента, генералы решили вопрос с частично контролированными вооруженными формированиями. Очень быстро с фронта был выведен полк НГУ "Азов", командование и личный состав которого имели свои представления о выполнении того или иного приказа.
Серьезные проблемы намечаются и на уровне стратегического планирования и оперативного командования. Новоназначенный начальник Генерального Штаба ожидаемо устроил не только "перетряхивание" личного состава, но и решил полностью реорганизовать подчиненный ему Генштаб. В каком виде это будет проведено, станет известно только после 1 сентября, реальные шаги будут сделаны не ранее 1 января 2020-го, но уже сейчас многие офицеры, имеющие реальный боевой опыт, предпочитают либо уходить в запас (если "календарь" позволяет) или переводиться в боевые части. А это очень плохое явление - фактически теряется боевой опыт, наработанный кровью и потом. Нет никакого сомнения, что в случае крупномасштабного обострения их позовут обратно, но, сколько квадратных километров нашей территории мы потеряем к тому времени - неизвестно", - добавил военный эксперт.
Он убежден, что серьезные проблемы возникли с еще одним важным компонентом боеготовности.
"Сперва под выдуманным предлогом практически остановили закупки бронежилетов и предметов вещевого довольствия для армии. А, как говорится, "зима близко" и в чем будут ходить наши военнослужащие на фронте - непонятно. Рассчитывать на волонтеров, как это было в 2014-м, уже не приходится.
Второе немаловажное решение - приостановка через суд внедрения новой системы питания в армии. Судя по всему, мы возвращаемся в тяжелые 1990-е годы, когда основной пищей солдата-срочника была вода и капуста в разных комбинациях. Как это повлияет на набор новых рекрутов - вопрос риторический.
На фоне разговоров о реорганизации "Укроборонпрома" фактически остановлены закупки критически важных для армии позиций. Бронетранспортеры БТР-4 не покупают, потому что "сталь не той системы", а БТР-3ДА - "очень дорогие"", - уточнил Жирохов.
Он также сообщил, что резко упали государственные ассигнования на оборону.
"Об этом не принято говорить вслух, но некоторые факты, которые попадают в открытую печать, говорят сами за себя. Так, военным пришлось отказаться от закупки комплексов мультимедийных тренажеров расчетов ЗРК "Бук-М1" для 96-й Киевской зенитной ракетной бригады и пяти мультимедийных комплексов для подготовки операторов зенитного ракетного комплекса С-300П для 38-го объединенного учебного центра Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Понятно, что это частный случай, однако если в закупках отказали бригаде, которая непосредственно отвечает за противовоздушное прикрытие столицы и единственному в стране учебному центру ПВО, то можно представить, что происходит в других частях. По неофициальным данным фактически закупки товаров, работ и услуг для Минобороны остановились по всей стране.
Так что в целом тенденция крайне негативная. И хотелось бы ошибиться в своих прогнозах в той части, что Россия обязательно воспользуется такой абсурдной для воюющей страны ситуацией и нанесет свой удар по украинским позициям", - подытожил военный эксперт.
зараз 43%
через рік буде 0
Сейчас обработано тоже 100% протоколов, из них 43% за зебарана. Так тебе такой поворот в цифрах, математик херов.
І щось не відгукуються на заклик Зебіла повертатися.
БРЕХНЯ!
Только по Львову голосов за слуг зеграданта не соответствуют реальности.
БРЕХНЯ!
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/3/7222694/
когда его газовой горелкой шмалят, не то пальто...быстро, дешево, но не то...а мокшане на болотах, так те вообще не смалят, оно у них шо холодец, повбывав бы....
Тимошенко с большевистской справедлиовстью и Г+Г неплохо постарались в борьбе с Порошенко...
І тоді теж крутився Портнов.
І гинуть Герої тоді як інші крадуть ліс пісок бурштин контрабанду!