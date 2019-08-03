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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:ВР (5275) вибори (4421) результат (55) ЦВК (767)

 Офіційні результати виборів за списками: у "Слуги народу" - 124 депутати, у "ОП - За життя" - 37, у "Батьківщини" - 24, у "ЄС" - 23, у "Голосу" - 17

Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів у багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як оголосила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, партія "Слуга народу" за партійними списками отримує 124 мандати, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.

Решта політичних сил не подолали п’ятивідсотковий прохідний бар'єр.

Згідно з озвученими главою ЦВК даними, загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у народні депутати України за списками партій, які отримали 5% і більше, становить 11 млн 448 тис. 549.

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Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися в неділю, 21 липня, за змішаною системою: 225 кандидатів обиралися за партійними списками в загальнодержавному багатомандатному окрузі та 199 за мажоритарною системою в одномандатних округах (з огляду на окупацію частини території країни).

Вибори не відбулися в окупованому Криму і окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

У бюлетені було 22 політичні партії, у 199 мажоритарних округах балотувалося 3 085 кандидатів - як самовисуванців, так і тих, яких висунули партії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141121
 
   
 Топ коментарі
 
В політичної сили "клована-наркомана " всього 254 депутатських мандати, у ПЄСу " сивочолого гетьмана , батька нації й успішного реформатора" - 25 мандатів.. Різниця більш, ніж в 10 разів.. Як же бездарно треба було керувати петі країною за час своєї каденції - щоб таке сталося?
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Ваши сторонники, Петр Алексеевич, существуют только на территории интернета) и те - за скромную плату на украденные в Украине деньги...
🤑
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это все агенты кремля развернули травлю сивочолого гетьмана в подконтрольных сми, а народ повелся на ту клевету Официальные результаты выборов по спискам: у "Слуги народа" 124 депутата, у "ОП - За жизнь" - 37, у "Батькивщины" - 24, у "ЕС" - 23, у "Голоса" - 17 - Цензор.НЕТ 4731
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ясно, ты таки полный дебил..ну тогда вали нахрен и с армии, и со страны, я думаю найдутся другие люди, более адекватные, чтоб ее защитить
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Так я диванный воин, а ты иди на контракт, будешь меня защищать.
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Пусть буду, но это для вас зебил, вы ведь дермицом воняете.
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Офіційні результати виборів за списками: у "Слуги народу" - 124 депутати, у "ОП - За життя" - 37, у "Батьківщини" - 24, у "ЄС" - 23, у "Голосу" - 17 - Цензор.НЕТ 4991 саша паламарчук
Я диванный воен
ахаха...просто трепло ты, а не воин
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Угу воин устали. Только от другого...
Неужели непонятно, что народ выразил недоверее... Нынешний презик врядли сделает больше, и так же уйдет на свалку истории.
Пока наблюдаем очередной передел, не более...
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Я диванный воен, но армии помогал, сейчас на распутье.
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Помню, как Зеленский обращался к Вакарчуку, по-моему, в декабре: "Слава, ты как? Если ты- ДА, то я тоже-ДА". Ну, вы помните, по поводу участия в президентских выборах... Мне и в башку не могло прийти, что вот так это завершится, честное слово.
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Ну все...через месяц молочные реки потекут...берега будут у ниль кисельные...и на завтрак по утрам с неба будет падать манна небесная... монакалоция обеспечит...
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після расхітітєля-мародьора це буде складно Офіційні результати виборів за списками: у "Слуги народу" - 124 депутати, у "ОП - За життя" - 37, у "Батьківщини" - 24, у "ЄС" - 23, у "Голосу" - 17 - Цензор.НЕТ 4753
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​Что происходит в армии при Зеленском: скандальные подробности о ситуации на передовой

Суббота, 03 августа 2019, 11:43
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Запрет открытого огня и отсутствие у бойцов ВСУ элементарного оснащения заставляют задуматься о существовании не афишируемых договоренностей новой власти, если не с марионетками, так с Кремлем напрямую.

Такое мнение выразил военный эксперт Михаил Жирохов в своем микроблоге на "Деловой столице".

По словам эксперта, последние события в армии и вокруг нее не могут не вызывать тревогу. Прежде всего, ситуация на линии соприкосновения в последние дни демонстрирует резкое усиление позиций боевиков на фоне полного запрета на ведение ответного огня со стороны ВСУ.

Решения ТКГ в Минске о начале разминирования в районе моста около Станицы Луганской и "зеркальное" начало демонтажа оборонительных сооружений означает только ослабление наших позиций на этом крайне важном стратегически направлении.

"Уже очевидно, что оккупационные власти не собираются выполнять свои обязательства, зато все боевики в районе Станицы Луганской получили повязки несуществующего Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК). И все. Это типичный российский подход, когда в рамках Минских соглашений и интеграции оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нам предлагают просто объявить амнистию и взять боевиков из "Корпусов Народной милиции" на содержание Киева. Фейковые "миротворцы" на российско-украинской границе - из той же серии.

Мало того, последние события в прифронтовой зоне заставляют задуматься о существовании не афишируемых договоренностей новой власти, если не с марионетками, так с Кремлем напрямую

А как по-другому можно рассматривать факт отключения от электроснабжения ОО "Луганское энергетическое объединение" сразу девяти (!) военных объектов в ключевом районе нашей обороны - г. Счастье. В ближайшие дни энергетики отключат в г. Сватово, Беловодск, Белокуракино и Попасная. В условиях продолжающейся войны это либо диверсия, либо сознательный подрыв боеспособности нашей группировки на Луганском направлении. На этом фоне иначе оцениваешь циркулирующие в военной среде слухи о том, что до конца года все военные части отведут за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей", - считает эксперт.

Жирохов отметил то, что косвенно приказ о персональной ответственности за открытие ответного огня крайне негативно сказался на моральном духе всей группировки. Ведь мало кому хочется выступать мишенью в тире, не имея возможности хотя бы ответить. И это на фоне того, что армия испытывает реальные проблемы с укомплектованностью.

"Причем не только на уровне контрактников, но и на уровне офицерского и сержантского составов. Так, не зря, например, Министерство обороны Украины объявило о дополнительном наборе на обучение в военные заведения высшего образования и военных колледжей сержантского состава? Вполне вероятно, что в итоге курсантов наберут, но стоит ли говорить об их качестве?

И еще: для того, чтобы полностью выполнить требования россиян и обезопасить себя от гнева нового президента, генералы решили вопрос с частично контролированными вооруженными формированиями. Очень быстро с фронта был выведен полк НГУ "Азов", командование и личный состав которого имели свои представления о выполнении того или иного приказа.

Серьезные проблемы намечаются и на уровне стратегического планирования и оперативного командования. Новоназначенный начальник Генерального Штаба ожидаемо устроил не только "перетряхивание" личного состава, но и решил полностью реорганизовать подчиненный ему Генштаб. В каком виде это будет проведено, станет известно только после 1 сентября, реальные шаги будут сделаны не ранее 1 января 2020-го, но уже сейчас многие офицеры, имеющие реальный боевой опыт, предпочитают либо уходить в запас (если "календарь" позволяет) или переводиться в боевые части. А это очень плохое явление - фактически теряется боевой опыт, наработанный кровью и потом. Нет никакого сомнения, что в случае крупномасштабного обострения их позовут обратно, но, сколько квадратных километров нашей территории мы потеряем к тому времени - неизвестно", - добавил военный эксперт.

Он убежден, что серьезные проблемы возникли с еще одним важным компонентом боеготовности.

"Сперва под выдуманным предлогом практически остановили закупки бронежилетов и предметов вещевого довольствия для армии. А, как говорится, "зима близко" и в чем будут ходить наши военнослужащие на фронте - непонятно. Рассчитывать на волонтеров, как это было в 2014-м, уже не приходится.

Второе немаловажное решение - приостановка через суд внедрения новой системы питания в армии. Судя по всему, мы возвращаемся в тяжелые 1990-е годы, когда основной пищей солдата-срочника была вода и капуста в разных комбинациях. Как это повлияет на набор новых рекрутов - вопрос риторический.

На фоне разговоров о реорганизации "Укроборонпрома" фактически остановлены закупки критически важных для армии позиций. Бронетранспортеры БТР-4 не покупают, потому что "сталь не той системы", а БТР-3ДА - "очень дорогие"", - уточнил Жирохов.

Он также сообщил, что резко упали государственные ассигнования на оборону.

"Об этом не принято говорить вслух, но некоторые факты, которые попадают в открытую печать, говорят сами за себя. Так, военным пришлось отказаться от закупки комплексов мультимедийных тренажеров расчетов ЗРК "Бук-М1" для 96-й Киевской зенитной ракетной бригады и пяти мультимедийных комплексов для подготовки операторов зенитного ракетного комплекса С-300П для 38-го объединенного учебного центра Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Понятно, что это частный случай, однако если в закупках отказали бригаде, которая непосредственно отвечает за противовоздушное прикрытие столицы и единственному в стране учебному центру ПВО, то можно представить, что происходит в других частях. По неофициальным данным фактически закупки товаров, работ и услуг для Минобороны остановились по всей стране.

Так что в целом тенденция крайне негативная. И хотелось бы ошибиться в своих прогнозах в той части, что Россия обязательно воспользуется такой абсурдной для воюющей страны ситуацией и нанесет свой удар по украинским позициям", - подытожил военный эксперт.
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Про запрет на ответный огонь брехня, только утром читал сводку орков и там рыдают о многочисленных обстрелах и потерях.
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У ОНО методичка старая,в фесебе их раз в месяц меняют....
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Фантастичний кредит довіри надано народам України Володимиру.. Чи зуміє ним розпорядитися на благо народу й держави? Чи не просере цей кредит , як це було з нікчемним попередником Володимира? На верещання прихильників петі - зараз можна не звертати уваги , їх дуже мізерна кількість - вибори це показали.. Але десь в грудні виборець буде вимагати результату роботи як від Президента, так і від ВР та КМУ, Генерального прокурора й антикорупційних органів..
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Льоня, це ти так написав щоб у недалекому майбутньому виправдуватись «А я що казав». Так?
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це щоб зняти з себе відповідальність, прикинутись шлангом, мовляв, обдурили мене некарошіє дядьї ...
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А когда оно поосерит тот кредит что ты запоешь？ и что сделаешь？
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А когда оно НЕ поосерит тот кредит что ты запоешь？ и что сделаешь？
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Хреновый с тебя математик ,было 30 а стало 43 .Во втором туре было только 2 кандидата ,"лапша на уши" проходит лишь для тебя подобных
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Это с тебя математик херов. Во втором туре обработано 100% голосов, из них 73% за зебарана.
Сейчас обработано тоже 100% протоколов, из них 43% за зебарана. Так тебе такой поворот в цифрах, математик херов.
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Для тугих на ум повторяю еще раз ,во втором туре не было других кандидатов ,за которых бы 43% избирателей отдали свой голос .А за барыгу они решили на голосовать .И Петины 17 превратились в 8 .
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У зебов у всех высшее математическое зебразование. Один мне как-то доказывал, что За жизнь проголосовало всего 13%, ему даже в голову не могло прийти, что из всех, а считать необходимо из прошедших в Раду...
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Порохоботы, не хочу вас пугать, но ещё максимум год и все мажеритарные округа будут за Зеленским....закон об отзыве депутата плюс уголовные дела за фальсификации, воровство, после повторные выборы на тех округах и в СН будет 300.
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Мынстэцёвские свыни дизориентированы. Даже Тюлька набрала больше очей, чем их шоколадный бох! Который шел по следам позорного Дрыща.
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В одном из округов моего окиуга выборы выиграл зелуп народа, бывший регионал и сын бандюка. Пагаварим? Зе это бренд, а не партия, вся мразь пролезла у вр под этим брендом. А ты и дальше топи за зелупень.
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И это говорит тот кто топит за бывшего регионала Порося, смешно.))
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... за бывшего регионала, барыгу, алкаша и мародера...
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Кто бы мог подумать 5 лет назад, что от майданной Рады практически никого не останется. Это называется демократия(с).
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ну у порохнявих демократія це дебілізм, а Олексійович білощетинний свин
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Майданной рады хоть и не будет, но зато знает даже ребенок, что вы-КАЦАПСЯЧИЕ свиньи нам не братья, никто не возит ленту колорада на лоБковом окне и нигде не видно развивающейся трехцветной тряпки с двуглавым петухом! Офіційні результати виборів за списками: у "Слуги народу" - 124 депутати, у "ОП - За життя" - 37, у "Батьківщини" - 24, у "ЄС" - 23, у "Голосу" - 17 - Цензор.НЕТ 1884
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Виїхали хто до Польщі, хто до Чехії.
І щось не відгукуються на заклик Зебіла повертатися.
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До соевых баранов так и не дошло,что львиная лепта в таком раскладе их заслуга.
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Сразу было понятно что имея таких подчиненых как порошкоботы и врагов не надо. Они его утопили, они его и посадят.
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не-а.
БРЕХНЯ!
Только по Львову голосов за слуг зеграданта не соответствуют реальности.
БРЕХНЯ!
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А у кого був адмінресурс? Чи не у Порошенка?
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та все всё знают - лакеи урода прошли по мажоритарке - деньги де?
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у пєті было чесное волеизлеяние от 500 до 1000гр.Все по чеснаку.
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До речі - оприлюднена вартість одного голосу виборця на виборах 21-го липня. Для СН - 19 гривень, для ПЄСу- 88 грн., для Голосу - 129 грн., для Батьківщини - 76 грн.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/3/7222694/
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самое вкусное сальцо,- шмаленое соломкой,

когда его газовой горелкой шмалят, не то пальто...быстро, дешево, но не то...а мокшане на болотах, так те вообще не смалят, оно у них шо холодец, повбывав бы....
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Соломою смажене не погане, але у хорошого господаря сальце смалиться на льоні, це найкраще сальце у світі особливо грудинка
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16.4% За жизнь...
Тимошенко с большевистской справедлиовстью и Г+Г неплохо постарались в борьбе с Порошенко...
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Порошенко - це ви Мародера маєте на увазі? Офіційні результати виборів за списками: у "Слуги народу" - 124 депутати, у "ОП - За життя" - 37, у "Батьківщини" - 24, у "ЄС" - 23, у "Голосу" - 17 - Цензор.НЕТ 9564
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Скоро тебе суд сообщит - сколько мародёр намарадёрил или так и будешь зебилить - "Суд определит - сколько намарадёрил"?
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Порошенко вже вигравав суд за звинувачуванням його у корупції.
І тоді теж крутився Портнов.
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А ну розкажи нам,де зараз твій сивочолий шлюх ховаєця? Його в прокуратурі кум юГік чекає з нетерпінням... Офіційні результати виборів за списками: у "Слуги народу" - 124 депутати, у "ОП - За життя" - 37, у "Батьківщини" - 24, у "ЄС" - 23, у "Голосу" - 17 - Цензор.НЕТ 1924
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Не було ніякого суду. Бо не було і офіційних звинувачень. Нехай трохи почекає.
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суспільство не може терпіти тотальний грабіж держави вже 26 років, особливо коли зараз війна!
І гинуть Герої тоді як інші крадуть ліс пісок бурштин контрабанду!
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Tut javnoje bolsinstvo ,nekakix koaliciji im nenuzno,no i otvecat budet tolko oni,vmeste s temi kto ix vybyral Офіційні результати виборів за списками: у "Слуги народу" - 124 депутати, у "ОП - За життя" - 37, у "Батьківщини" - 24, у "ЄС" - 23, у "Голосу" - 17 - Цензор.НЕТ 8460
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Петю даже Юля обошла. Если бы не админ ресурс она была во втором туре с Зелей, а там неизвестно как сложилось.
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Хоч я і за Юлю, але Вовік би обійшов її у другому. Більше, ніж у двічі. Юля правильно вчинила, що не почала судитись за друге місце.
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Виття,крики,кидання гівна на вентилятор,істерика і дебілізм....Тріск пердаків що рвуця....Впізнаю пристанище пальмомаслових шльондр! Офіційні результати виборів за списками: у "Слуги народу" - 124 депутати, у "ОП - За життя" - 37, у "Батьківщини" - 24, у "ЄС" - 23, у "Голосу" - 17 - Цензор.НЕТ 294 Все буде ЗЕ! Заспокійтесь,народ сказав в морг,значить не пускайте бульки.
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Где то ожидаемые результаты. Имеем что имеем. Благо еще что Ляшко и Вилкул - Мураев чудом не прошли. Мажоритарка там тоже все понятно.. Хотя все еще "считают", пора бы уже огласить "весь список", но подождем до 5 августа. Шутить вроде и не хочется, но вертится шутка (куда без нее) - Порошенко после второго тура президентских выборов выдвинул лозунг "Нас 25 %".. видно что то знал, чего не знали остальные В итоге в Раде 23 по спискам и 2 по мажоритарке от ЕС - Пэти. Итого имеем искомые 25. Так вот он что имел говоря " нас 25" ( оказывается это 25 человек). Ну Пэтя конечно знаток, все просчитал .ПроФФессионал.
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хочу плюнути в морду тим хто голосував за медведчука, бойка та іншу наволоч.
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