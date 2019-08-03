 Представники МЗС зустрінуться в "нормандському форматі" наприкінці серпня у Франції, - Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Трускавці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наприкінці серпня заплановано зустріч у "нормандському форматі" чотирьох представників на рівні міністерств закордонних справ. У Франції. Чотири представники у Франції наприкінці серпня", - сказав він.

"Нормандська четвірка" - група високопоставлених представників України, Німеччини, Франції та РФ, створена в червні 2014 року для врегулювання ситуації на Донбасі. Може відбуватися як на рівні глав держав, так і на рівні глав МЗС.

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Початок "нормандського формату" було покладено на зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та РФ 6 червня 2014 року в Шато-де-Бенувіль у Нормандії (Франція) під час святкування 70-ї річниці висадки союзників (1944 р.).