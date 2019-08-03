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 Представники МЗС зустрінуться в "нормандському форматі" наприкінці серпня у Франції, - Зеленський

Зустріч представників міністерств закордонних справ країн "нормандського формату" може відбудуться у Франції наприкінці серпня.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Трускавці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наприкінці серпня заплановано зустріч у "нормандському форматі" чотирьох представників на рівні міністерств закордонних справ. У Франції. Чотири представники у Франції наприкінці серпня", - сказав він.

"Нормандська четвірка" - група високопоставлених представників України, Німеччини, Франції та РФ, створена в червні 2014 року для врегулювання ситуації на Донбасі. Може відбуватися як на рівні глав держав, так і на рівні глав МЗС.

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Початок "нормандського формату" було покладено на зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та РФ 6 червня 2014 року в Шато-де-Бенувіль у Нормандії (Франція) під час святкування 70-ї річниці висадки союзників (1944 р.).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141120
 
 
 Топ коментарі
 
Потужно! Це безумовно досягнення за два місяці що булава у шмарклі!
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Сдача Украины, это робочий процесс?
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ну да договаривается по чем продать
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ну да договаривается по чем продать
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Потужно! Це безумовно досягнення за два місяці що булава у шмарклі!
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Лахтинец или порохобот?
Только не втирай, что ты патриот...
Наберись смелости - скажи правду...
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Порохобот, якщо тобі так зручно! А що ти такий збуджений? Не подобаються досягнення ***********?
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Трудно любить то, чего нет
Разве что свои изумрудно-зеленые грёзы 😁
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Зепуп тренирует речь извинений перед ******, и правильно стать на колени перед кадыркой.
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Откуда такая уверенность?
Или в методичке так написано?
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Смотрел раньше 95 квартал, там зелепуп все сказал.
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запомните ето слово - comedian....
ето то как сейчас принимают Украину - и тот же рыжий при, надеюсь встреча будет,
будет знать шо он жмет руку - comedian...
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Пока еще рано обсуждать эту «новость»=>когда будет конкретная дата/результат от этой встречи - совсем другое дело.....
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а по моему уже позно - война 5+ лет и конца не видно......
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Здесь я с Вами согласна......., но в моем комменте я хотела сделать «акцент», что на данный(!) момент только бла-бла-бла:
«В конце августа предполагается(!!!) встреча в «нормандском формате»......»(с)
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