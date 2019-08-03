 На скандальному окрузі №50 у Покровську, куди членів ЦВК доставляли авіацією МВС, виявили нестачу низки документів

Зокрема, у пакетах виборчих документів дільниць №141065, 140787, 140756 відсутні контрольні талони, а в пакеті документів ДВК дільниці №140773 немає списку виборців. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку ЦВК у фейсбуці.

Водночас у 10 пакетах виборчих документів дільниць №140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140774, 140775, 140782, 140784 наявна вся документація.

Складено протокол про передачу документації, а також акти про відсутність матеріалів.

"Наразі починається процес транспортування виборчих документів до ЦВК", - зазначено в повідомленні.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у суботу вранці авіація МВС доставила представників ЦВК у Покровськ (виборчий округ №50).

Напередодні ЦВК встановила бездіяльність окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу №50 щодо нетранспортування до ЦВК протоколу про підсумки голосування з позначкою "Уточнений" та іншої виборчої документації. ЦВК взяла на себе повноваження окружкому №50 і постановила, що сама буде встановлювати результати виборів на окрузі.

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