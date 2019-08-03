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Все про:ЦВК (767) Покровськ (10)

 На скандальному окрузі №50 у Покровську, куди членів ЦВК доставляли авіацією МВС, виявили нестачу низки документів

Представники Центральної виборчої комісії отримали пакети з виборчими документами дільничних виборчих комісій (ДВК) одномандатного виборчого округу (ОВО) №50 у Покровську (Донецька область).

Зокрема, у пакетах виборчих документів дільниць №141065, 140787, 140756 відсутні контрольні талони, а в пакеті документів ДВК дільниці №140773 немає списку виборців. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку ЦВК у фейсбуці.

Водночас у 10 пакетах виборчих документів дільниць №140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140774, 140775, 140782, 140784 наявна вся документація.

Складено протокол про передачу документації, а також акти про відсутність матеріалів.

"Наразі починається процес транспортування виборчих документів до ЦВК", - зазначено в повідомленні.

На скандальному окрузі №50 у Покровську, куди членів ЦВК доставляли авіацією МВС, виявили нестачу низки документів 01

Дивіться також: Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ (оновлено). ФОТОрепортаж

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у суботу вранці авіація МВС доставила представників ЦВК у Покровськ (виборчий округ №50).

Напередодні ЦВК встановила бездіяльність окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу №50 щодо нетранспортування до ЦВК протоколу про підсумки голосування з позначкою "Уточнений" та іншої виборчої документації. ЦВК взяла на себе повноваження окружкому №50 і постановила, що сама буде встановлювати результати виборів на окрузі.

Читайте також: ЦВК взяла на себе повноваження окружкому №50 у Донецькій області і встановлюватиме результати голосування на окрузі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141119
 
 
 Топ коментарі
 
Пока реально не начнут сажать за подтасовки, подкуп и специальные срывы избирательного процесса ничего не изменится.
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Без бумажки ты - букашка,
а с бумажкой - Человек.
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траспортировка вертолетом? давайте, пару часов и доки в Киеве.
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Приймуть рішення про визнання недійсними виборів на тих дільницях, де відсутні документи.
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Контрольні талони потрібні лише для засвідчення того, що саме ці скрині для голосування використовувались на дільниці номер N. У подальшій епопеї контрольні листи участі не приймають (особливо після перерахунку голосів в ОВК). А от відсутність списку виборців- серйозне порушення, так як неможливо встановити кількість виборців, що отримали бюлетні.
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і чи саме виборці дільниці отримали. може там тітухи голосували.
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Вы перепутали контрольные талоны, с контрольными листами... Контрольные талоны это отрезная часть бюллетеня...
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Перепрошую, дійсно помилився. А відсутність талонів- це прямий шлях до перерахунку. Так як бюлетні можуть бути будь-звідки. Штамп зараз ставиться лише на талонах, і їх кількість повинна співпадати кількості бюлетнів. Розбіжність у декілька штук ще можна актами перекрити, а от більше- визнання виборів недійсними.
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Пока реально не начнут сажать за подтасовки, подкуп и специальные срывы избирательного процесса ничего не изменится.
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