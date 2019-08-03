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 Політика України
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Все про:відставка (530) ЗМІ (617) Богдан Андрій (114)

 Нам не потрібні ЗМІ, щоб спілкуватися із суспільством, - Богдан. ВIДЕО

Глава Офісу президента Андрій Богдан, відповідаючи на запитання про імовірний підрив довіри до ЗМІ унаслідок його невдалого жарту із заявою про звільнення, сказав, що команді президента Володимира Зеленського не потрібні журналісти для спілкування із суспільством.

Про це він заявив сьогодні в Трускавці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Водночас, спілкуючись із журналісткою, Богдан дозволив собі її обійняти, після чого жінка змушена була попросити чиновника припинити це.

Вона запитала у Богдана, чи не вважає той, що його жарт підриває довіру до ЗМІ в суспільстві.

"Це мій крок щодо мого керівництва, щодо президента України, щодо суспільства, а не до журналістів. Класичні журналісти звикли саме себе усвідомлювати як суспільство. Але, як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося з суспільством без посередників, без журналістів", - сказав глава ОП.

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Нагадаємо, 1 серпня низка ЗМІ поширила фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента.

2 серпня інформацію про відставку Богдана спростували глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков і заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка.

Богдан, зі свого боку, підтвердив, що писав заяву так само, як і всі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141117
 
 
 Топ коментарі
 
а за что извиняться?може зелебеня сдал анализы и опроверг? Нам не нужны СМИ, чтобы общаться с обществом, - Богдан - Цензор.НЕТ 2332
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Я так понимаю рейдер (грабитель) Богдан считает: Мавр (народ) сделал свое дело, мавр может уходить?
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еще один ляп...это называется игнорирование четвертой власти.закройте ему рот кто нибудь...и то он такого наговорит,шо и трампуша отменит встречу с зелебеней Нам не нужны СМИ, чтобы общаться с обществом, - Богдан - Цензор.НЕТ 2865
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толи еще будет...спасибо телевизионным избирателям
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ну и хрен с ними с этими зебилами избирателями Более опасны для Украины дебилы голосовавшие за життя жопоблока медведчука,бойка, рабиновича
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да мы знаем что г+г это не СМИ , это мусорка по примеру раша 24))))
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Бутусов вчера писал о команде ЗЕ: @Эй, парни, не дисконтируйте доверие.@

Ахаха.... Эти парни умножили на ноль журналистов.... в т.ч. и Бутусова... ))))
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Этим рехформаторам из "слуг народа" СМИ не нужны потому как сказать то им нечего путевого. Они умножили прежде всего себя и своих зебилов. Богдан это - ТЕСТОСТОРОН Зеленского от Коломойши
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Ту так, все журналисты - это продажные шкуру, разница лишь в цене. Трамп тоже жидоСМИ на нуль усножил и что?
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Жидов ЗМІ це ті що критикують? А ті що хвалять то не жило ЗМІ?
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С учетом сегодняшнего уровня продажности и заангажированности многих журналистов, так Богдан прав!
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то что журналистов продажных есть дохрена и больше это точно. Скажем, продажные журналюги на каналах 1+1, 112-м, Нюсван, Интер на канале НАШ и ZIK
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... Отзывы из разных городов на передачу о нас пишем мы сами. Так что не беспокойтесь, ваше мнение нам известно. (с) Мих. Жванецкий
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СМИ падки на сенсации, поэтому и стали "жертвой" непроверенной информации. Каждый спешил быть первым. Как говорили во времена СССР "Передовица" сорвалась. ( бывает)
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Нам не потрібні ЗМІ, щоб спілкуватися із суспільством, - Богдан - Цензор.НЕТ 851

https://youtu.be/F9G10iGVeQw

какой именно государственной мудрости должно научить будущих нардепов это - к сожалению, пока не ясно....
впрочем, чем бы дитя не тешилось, главное, что не за свой счет....)))

потом уже перейти к практическим тренировкам - нажиманию кнопок на скорость, групповому штурму трибуны, рукопашному бою фракция на фракцию…
и народу потом съемки предъявить, чтобы все убедились, что взрослые дяди и тети тут не фигней какой-нибудь занимаются, а политическим...этим...как его...тимбилдингом...)))
ну а что это выглядит так... так какие политики, такой, пардон, и тимбилдинг....
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Следующий Разумков с похожей заявкой:
29 декабря 2003 года на заседании Госдумы Борис Грызлов заявил: «Мне кажется, что Государственная Дума - это не та площадка, где надо проводить политические баталии, отстаивать какие-то политические лозунги и идеологии..."



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Крамольного из видео не услышал. Опять петекантропы не из пальца высасывают.
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Volodymyr Ariev‏ @VolodymyrAriev 3 часа назад

Шановні журналісти!
За версією керівника офіса президента, ви більше не потрібні.
Цікаво, ви організуєте навчання в Трускавці для зміни професії чи зміните професію тим, хто вас принизив?
Тест.
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Сегодня в УКРАИНЕ власть принадлежит меньшинству .37% от принявших участия в голосовании избирателей и 47 % всего проголосовавших ,а 53% просто предъявили игнор выборам Интересно, может ли продержаться у власти меншиство?
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"... общаясь с журналисткой, Богдан позволил себе ее обнять ..."
Шалунишка, однако
Источник: https://censor.net.ua/n3141117
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Їм більше ніхто не потрібен, що хотіли вже отримали.
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...Пока я вижу клоунаду и посылы к дерибану земли....А дерибан вырисовывается недешевый...Будет опять,ці руки нічого не крали....народу дадут печенька,а сами возьмут миллиарды
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Какой хрен толк с Зеленского,если главных постах люди коломойского?а зеленский свадебный генерал...Возможно ему не нужен один срок,а через год-два уйти?
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