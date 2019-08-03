 Нам не потрібні ЗМІ, щоб спілкуватися із суспільством, - Богдан. ВIДЕО

Про це він заявив сьогодні в Трускавці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Водночас, спілкуючись із журналісткою, Богдан дозволив собі її обійняти, після чого жінка змушена була попросити чиновника припинити це.
Вона запитала у Богдана, чи не вважає той, що його жарт підриває довіру до ЗМІ в суспільстві.
"Це мій крок щодо мого керівництва, щодо президента України, щодо суспільства, а не до журналістів. Класичні журналісти звикли саме себе усвідомлювати як суспільство. Але, як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося з суспільством без посередників, без журналістів", - сказав глава ОП.
Нагадаємо, 1 серпня низка ЗМІ поширила фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента.
2 серпня інформацію про відставку Богдана спростували глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков і заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка.
Богдан, зі свого боку, підтвердив, що писав заяву так само, як і всі.
Ахаха.... Эти парни умножили на ноль журналистов.... в т.ч. и Бутусова... ))))
https://youtu.be/F9G10iGVeQw
какой именно государственной мудрости должно научить будущих нардепов это - к сожалению, пока не ясно....
впрочем, чем бы дитя не тешилось, главное, что не за свой счет....)))
потом уже перейти к практическим тренировкам - нажиманию кнопок на скорость, групповому штурму трибуны, рукопашному бою фракция на фракцию…
и народу потом съемки предъявить, чтобы все убедились, что взрослые дяди и тети тут не фигней какой-нибудь занимаются, а политическим...этим...как его...тимбилдингом...)))
ну а что это выглядит так... так какие политики, такой, пардон, и тимбилдинг....
29 декабря 2003 года на заседании Госдумы Борис Грызлов заявил: «Мне кажется, что Государственная Дума - это не та площадка, где надо проводить политические баталии, отстаивать какие-то политические лозунги и идеологии..."
Шановні журналісти!
За версією керівника офіса президента, ви більше не потрібні.
Цікаво, ви організуєте навчання в Трускавці для зміни професії чи зміните професію тим, хто вас принизив?
Тест.
Шалунишка, однако
Источник: https://censor.net.ua/n3141117