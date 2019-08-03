 Портнов анонсує кримінальне провадження щодо Порошенка у зв'язку з відпочинком на Мальдівах

Портнов обіцяє зареєструвати нове провадження в понеділок. Про це він написав у своєму месенджері "Телеграм", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми зареєструємо нову заяву: про організацію Порошенком у січні 2018 року незаконного переправлення через кордон групи осіб під час вильоту на Мальдівські острови за чужими паспортами", - написав Портнов.
Він пообіцяв клопотати про допити співробітників аеропорту, водіїв, охоронців, прикордонників, митних працівників і про отримання судових рішень щодо доступу до їхніх телефонних з'єднань і комунікацій.
"Ми не заперечуємо проти відпочинку Порошенка на островах, але нам потрібно встановити всі підставні прізвища та чужі паспорти фігурантів, щоб перевірити їх на наявність закордонної власності, рахунків і нових офшорів", - стверджує Портнов.
Колишній заступник голови Адміністрації Президента вважає, що після призначення нового генпрокурора "з'явиться можливість підписати клопотання до суду про арешти майна Порошенка і його оточення".
Раніше Андрій Портнов вже написав у ДБР низку заяв на Порошенка. Адвокати Порошенка звинувачують ДБР у тому, що ті зливають інформацію Портнову.
У него задача - отвлечь Порошенко от политической борьбы с Зеленским, занять его другими вопросами, чтобы голову поднять некогда было. Получится - успех, не получится полностью - будет чем торговаться (мы тебя тут не трогаем, а ты туда не лезь). Ну и чтобы постоянно его дискредитировать, а то не ровен час рейтинг ЗЕ-команды падать начнёт, а альтернативы-то серьёзной мало. А так внушают постоянно обществу "плохой-плохой-плохой". Как говорил Йозеф Геббельс, если человеку постоянно говорить, что он - обезьяна, на 1000-й раз он залезет на дерево, чтобы сорвать банан.
А что движет Портновым - личная месть, деньги Коломойского, задание друзей с востока (или всё вместе) - тут уже вторично. Явный политический подтекст преследования очевиден. И так натянуто прикрывать это "заботой об общественных интересах", мол разворовал всё во время войны . . . А кто эту войну к нам в дом позвал, не ты ли с твоим бывшим боссом Януковичем, в администрации которого ты служил замом ? Или думаешь, что люди тупые и всё уже забыли ?
После полного получения власти ЗЕ-командой Порошенко ждут тяжёлые год-полтора, это точно. Но время сейчас будет работать на него - кредит доверия новой власти начнёт таять с дня инаугурации новой Верховной Рады. И таять быстро.
Интересно будет посмотреть, когда маятник качнётся в другую сторону.
Мне кажется ЗЕ-команда имеет некоторое головокружение от успехов. И делает стратегическую ошибку, что вместо позитивной повестки дня основным направлением новостей делает разборки, скандалы, драки. Их выбрали как раз наоборот потому, что люди устали от стресса, а не хотят его.
А Портнов - ну что Портнов, он явно переоценивает собственную значимость. Звезду поймал. А это значит скоро, по политическим меркам 5-7 лет - не срок, ему опять придётся квартирку в росии или Австрии искать . . . И это ещё в лучшем случае. Иногда надо помнить поговорку "тише едешь, дальше будешь". Вернулся безопасно в страну, где тебя пару миллионов человек ненавидит - поживи тихо, знай меру, радуйся, что тебе счета не предъявляют за старое. Нет, он хочет полной победы и мести, хочет вернуть всё, что потерял, с процентами и сразу. Желание понятное, но можно же и надорваться Вроде умный человек, а эмоции не контролирует.
Кто это неизвестные , потужные подельники свиновальца?
😎
- ЭТО ПОРОХОБОТЫ, СЭР.
Сюр какой-то. Куда мы?