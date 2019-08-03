EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  11365  477
Все про:Мальдіви (12) Порошенко (9551) Портнов (90)

 Портнов анонсує кримінальне провадження щодо Порошенка у зв'язку з відпочинком на Мальдівах

Одіозний заступник глави адміністрації Януковича стверджує, що, вирушаючи на відпочинок у 2018 році, Порошенко "незаконно переправив через кордон групу осіб під час вильоту на Мальдівські острови за чужими паспортами".

Портнов обіцяє зареєструвати нове провадження в понеділок. Про це він написав у своєму месенджері "Телеграм", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зареєструємо нову заяву: про організацію Порошенком у січні 2018 року незаконного переправлення через кордон групи осіб під час вильоту на Мальдівські острови за чужими паспортами", - написав Портнов.

Він пообіцяв клопотати про допити співробітників аеропорту, водіїв, охоронців, прикордонників, митних працівників і про отримання судових рішень щодо доступу до їхніх телефонних з'єднань і комунікацій.

"Ми не заперечуємо проти відпочинку Порошенка на островах, але нам потрібно встановити всі підставні прізвища та чужі паспорти фігурантів, щоб перевірити їх на наявність закордонної власності, рахунків і нових офшорів", - стверджує Портнов.

Читайте також: "Може, мені час купити твоє вухо?" - Портнов погрожує в мережі у відповідь на нагадування про його роботу на режим Януковича

Колишній заступник голови Адміністрації Президента вважає, що після призначення нового генпрокурора "з'явиться можливість підписати клопотання до суду про арешти майна Порошенка і його оточення".

Раніше Андрій Портнов вже написав у ДБР низку заяв на Порошенка. Адвокати Порошенка звинувачують ДБР у тому, що ті зливають інформацію Портнову.

Читайте також: Портнов фігурує у справі про держзраду

Портнов анонсує кримінальне провадження щодо Порошенка у звязку з відпочинком на Мальдівах 01
Портнов анонсує кримінальне провадження щодо Порошенка у звязку з відпочинком на Мальдівах 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141116
 
   
 Топ коментарі
 
А в это время бомбы падали на Киев,

а Портнов трое суток без сна из зенитки сбивал кацапские бомбардировщики,

а ты ему снаряды подносил
 показати весь коментар
 
А как насчет зели за отдых в Одессе в то время, когда Волкер был на Донбассе? И статья для этого есть - преступная халатность
 показати весь коментар
 
Прикольно, чувак который в разгар войны с Мордором сидел в стане врага и тесно сотрудничал с ФСБ, сейчас обвиняет украинцев которые защищали свою страну и возбуждает против них уголовные дела.
Нет, Украина ещё не наработала на свою независимость☹️
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
 
ЗЕбіли, ви свої шмарклі з моніторів позтирайте - бо б плутаєте святе з праведним Портнов анонсує кримінальне провадження щодо Порошенка у зв'язку з відпочинком на Мальдівах - Цензор.НЕТ 5872
 показати весь коментар
 
Этого козла портнова давно надо расстрелять...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ты что, он совесть зебилов))))
 показати весь коментар
 
 
Спамер этот Портнов.
У него задача - отвлечь Порошенко от политической борьбы с Зеленским, занять его другими вопросами, чтобы голову поднять некогда было. Получится - успех, не получится полностью - будет чем торговаться (мы тебя тут не трогаем, а ты туда не лезь). Ну и чтобы постоянно его дискредитировать, а то не ровен час рейтинг ЗЕ-команды падать начнёт, а альтернативы-то серьёзной мало. А так внушают постоянно обществу "плохой-плохой-плохой". Как говорил Йозеф Геббельс, если человеку постоянно говорить, что он - обезьяна, на 1000-й раз он залезет на дерево, чтобы сорвать банан.

А что движет Портновым - личная месть, деньги Коломойского, задание друзей с востока (или всё вместе) - тут уже вторично. Явный политический подтекст преследования очевиден. И так натянуто прикрывать это "заботой об общественных интересах", мол разворовал всё во время войны . . . А кто эту войну к нам в дом позвал, не ты ли с твоим бывшим боссом Януковичем, в администрации которого ты служил замом ? Или думаешь, что люди тупые и всё уже забыли ?

После полного получения власти ЗЕ-командой Порошенко ждут тяжёлые год-полтора, это точно. Но время сейчас будет работать на него - кредит доверия новой власти начнёт таять с дня инаугурации новой Верховной Рады. И таять быстро.
Интересно будет посмотреть, когда маятник качнётся в другую сторону.

Мне кажется ЗЕ-команда имеет некоторое головокружение от успехов. И делает стратегическую ошибку, что вместо позитивной повестки дня основным направлением новостей делает разборки, скандалы, драки. Их выбрали как раз наоборот потому, что люди устали от стресса, а не хотят его.

А Портнов - ну что Портнов, он явно переоценивает собственную значимость. Звезду поймал. А это значит скоро, по политическим меркам 5-7 лет - не срок, ему опять придётся квартирку в росии или Австрии искать . . . И это ещё в лучшем случае. Иногда надо помнить поговорку "тише едешь, дальше будешь". Вернулся безопасно в страну, где тебя пару миллионов человек ненавидит - поживи тихо, знай меру, радуйся, что тебе счета не предъявляют за старое. Нет, он хочет полной победы и мести, хочет вернуть всё, что потерял, с процентами и сразу. Желание понятное, но можно же и надорваться Вроде умный человек, а эмоции не контролирует.
 показати весь коментар
 
 
да пороху плевать на портнова и зелю, он знает свою правоту, адвокаты работают. а если зеля пойдет по беспределу то ему быстро западные партнеры членом по лбу настукают))
 показати весь коментар
 
 
я вопрос о захидных партньорах уже задавал.
Кто это неизвестные , потужные подельники свиновальца?
 показати весь коментар
 
 
Никому на Западе не интересен отработанный материал.
 показати весь коментар
 
 
только вот в парламенте ЕС вместо зели почему то сидел порох, а зеля в это время рай. администрации гонял на камеру в радость зебилов))
 показати весь коментар
 
 
За Юльку Запад впрягался, например. А за Корбана, когда его тянули в суд - нет.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
На это можно смотреть бесконечно - как льется вода, как горит огонь и как рыги мочат друг друга, как пауки в банке. Портнов анонсує кримінальне провадження щодо Порошенка у зв'язку з відпочинком на Мальдівах - Цензор.НЕТ 7459
Портнов анонсує кримінальне провадження щодо Порошенка у зв'язку з відпочинком на Мальдівах - Цензор.НЕТ 4280
 показати весь коментар
 
 
Шановні українці! Може скинемось по пару долярів, щоб його не було?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не было свиновальца с его шайкой? Нет. так нельзя. Нужно сначала возвратить народу все нареформированное мыролюбно а потом и свиненка отреформить.
 показати весь коментар
 
 
давай не всхрюкуй сепарок, починай вертати, що ригианали вивели, думаєте знову замутите?
 показати весь коментар
 
 
Вы напрасно что то донести до них пытаетесь! Говорить с подобными ,всё равно что с голубем в шахматы играть, он раскидает фигуры, обгадит доску и улетит всем рассказывать, как он вас уделал! И к слову на вполне корректные замечания, традиционные для сего сообЧества оскорбления. Не удивили.
 показати весь коментар
 
Навряд Вовіку цей Портнов буде в користь. З ким цей Портнов - той і отримує собі на горіхи. Портнов був у Юлі в юркоманді, а потім Юлю і заштовхав в буцегарню на сім років. Допомогав Янеку, поки Янек не втратив владу і втік в Рашу. Петро Портнова боявсь і вже не чипав, той жив собі спокійно у Відні. Тепер Портнов хоче посадити Петра. А ходять чутки, що Портнов вже співпрацює з різними "кривоносами", щоб Вовіка скинути. Скільки треба дати Портнову, щоб він зрадив? Три копійки?
 показати весь коментар
 
 
Відпочинок на Мальдівах під час військових дій за пів мільона доларів - це не кримінальний злочин, а скоріше аморальний вчинок. У Петра вистачає кримінальних епізодів і без Мальдів.
 показати весь коментар
 
 
Петро-первый мигрант-нелегал на Мальдивах. Пишаймося ,браття!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
На самом деле поездка на Мальдивы была не отдыхом, а отработкой срочной эвакуации..
😎
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
- БЭРРИМОР, А ЧТО ЭТО ТАМ ЗА ВОЙ НА БОЛОТАХ?
- ЭТО ПОРОХОБОТЫ, СЭР.
 показати весь коментар
 
 
Але,портянкин,а напишешь кляузу на пороха,что он правый носок одевает на левую ногу,а левый на правую?Задолбал уже этот бандитский холуй,который свою деятельность начинал еще у луганского бандита доброслава.Потом переходил от одного уркагана к другому,как переходное красное знамя.Долбанный слуга семи господ!
 показати весь коментар
 
 
Цiкаво а Порошенко ще цiну за вухо Портнова не склав.
 показати весь коментар
 
 
за порнова ухо еще доплачивать нада - а петя бизнесмен - и на хера ему ети расходы?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
шота Мародёра не слышно.. бухает или чкурнул куда?
 показати весь коментар
 
 
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ ЖДЕТ НАЧАЛА ПАРЛАМЕНТСКОЙ СЕССИИ
 показати весь коментар
 
 
Он вполне заслужил отдых. Кстати, говорят, у нас
 показати весь коментар
 
 
Ну что ты, дурачок. Порох на месте и работает. Подал заявление в полицию о клевете, бандой состоящей из Порнова, Трубы и Богдана. Всё нормально.
 показати весь коментар
 
 
Друзі, ви не знаходите, що бридкої портняжки і подібної нечисті в наших медіа стало занадто багато? З цим треба щось робити. Європейське співтовариство, нашим тупим обертанням на одному місці та бездіяльністю, не кажучи про вибір, поставлено в глухий кут.
 показати весь коментар
 
 
Открыли охоту на толстого мамонта.Капец несостоявшемуся Тутанхамону. Портнов анонсує кримінальне провадження щодо Порошенка у зв'язку з відпочинком на Мальдівах - Цензор.НЕТ 821
 показати весь коментар
 
 
Богата Украинская земля. а сожалению, таким биомусором как ты. А может ты с московии. тогда беру свои слова назад.
 показати весь коментар
 
 
Великий юрист Богдан - Кличку угрожает тупой хренью, далекой от права, ************ на всю голову такой же юрист подонок Портнов с утра до вечера бредит про посадки Пороха...
Сюр какой-то. Куда мы?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ВЫ - В ТЮРЬМУ, МЫ - В ПАРЛАМЕНТ
 показати весь коментар
 
 
Боюсь, девочка-парламентер, что все мы в другое место попадем. И очень скоро...
 показати весь коментар
 
 
МЫ - ПОЖИВЕМ-УВИДИМ. ВЫ - ОПРЕДЕЛЁННО В ДРУГОЕ МЕСТО
 показати весь коментар
 
 
а это уже маньякус вульгарис (маньяк обыкновеннный) - даже смешно с этого недоделка
 показати весь коментар
 
Темки для позовів з якого пальця висмоктує? Чи аби ...
 показати весь коментар
 
 
Нет, там покруче... Как у нас говорили, "Три "П", четыре "С"...". "Высосать из Пальца, "Поднять с Пола", "Снять с Потолка", и "Соскрести со Стены"... (стен - четыре...). Некоторые добавляли: И одно "Ж" - "выковырять из Жопы"...
 показати весь коментар
 
 
Если понаблюдать за поведением Портнова, то понятно что он блефует, и что Порошенко мародер, ему не удастся подтвердить, уже лепит всякую фигню.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
навіщо всім повідомляти що тебе пронесло?
 показати весь коментар
 
 
Портнов будет Генпридурком для посадки соивых.
 показати весь коментар
 
Чего это Портнов "одиозный"? Работал в АП при Януковиче? А кем был Петро Путеводный в Кабмине в это же время?
 показати весь коментар
 
 
Портнов уже стал действовать по старому КГБ-шному правилу --- был бы человек, а "дело" или статья, на него найдется!
 показати весь коментар
 
 
а что ж вы зотите - сын бывшег гэбиста.
 показати весь коментар
 
я дивлюсь вся мацкальська шобла, яка дорвалась до влади завдяки нашим баранам, тепер направлена на знищення Пороха! А ХЕР вам а не Порох! Я особисто вийду на Майдан заради Петра Олексійовича і такиї як я буде ооооой як багато!
 показати весь коментар
 
 
Зебилы ручками рыгов мстят Порошенко и отвлекают от своих обосратушек
 показати весь коментар
 
 
Это все пустая болтовня. А если и будет так, то через пару Зеленский сам будет сидеть на нарах в обнимку с Богданом, компромат на которых найдется очень быстро.
 показати весь коментар
 
 
Порошенко просит у США защиты от уголовного преследования, которое может стоить ему не только политической карьеры, но и привести в тюрьму. Как сообщает со ссылкой на свои источники издание "Вести Украина", бывший президент Украины обратился к специалистам известной и очень влиятельной американской компании BGR Group, чтобы договориться о лоббировании своих интересов. Старшим советником этой организации является спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. Накануне Государственное бюро расследований дало ход еще одному - тринадцатому уголовному делу в отношении Петра Порошенко и его бывшего окружения. Экс-президента обвиняют в создании преступного сообщества, которое с целью наживы заключало фальшивые контракты и перечисляло многомиллионные валютные средства
 показати весь коментар
 
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору