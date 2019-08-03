 Портнов анонсує кримінальне провадження щодо Порошенка у зв'язку з відпочинком на Мальдівах

Портнов обіцяє зареєструвати нове провадження в понеділок. Про це він написав у своєму месенджері "Телеграм", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зареєструємо нову заяву: про організацію Порошенком у січні 2018 року незаконного переправлення через кордон групи осіб під час вильоту на Мальдівські острови за чужими паспортами", - написав Портнов.

Він пообіцяв клопотати про допити співробітників аеропорту, водіїв, охоронців, прикордонників, митних працівників і про отримання судових рішень щодо доступу до їхніх телефонних з'єднань і комунікацій.

"Ми не заперечуємо проти відпочинку Порошенка на островах, але нам потрібно встановити всі підставні прізвища та чужі паспорти фігурантів, щоб перевірити їх на наявність закордонної власності, рахунків і нових офшорів", - стверджує Портнов.

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Колишній заступник голови Адміністрації Президента вважає, що після призначення нового генпрокурора "з'явиться можливість підписати клопотання до суду про арешти майна Порошенка і його оточення".

Раніше Андрій Портнов вже написав у ДБР низку заяв на Порошенка. Адвокати Порошенка звинувачують ДБР у тому, що ті зливають інформацію Портнову.

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