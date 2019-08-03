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Все про:Трускавець (13) Разумков Дмитро (121) Слуга народу (188)

 Вартість навчання майбутніх депутатів від "Слуги народу" в Трускавці - комерційна таємниця, - Разумков

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков відмовився розкрити вартість тижневого навчання майбутніх депутатів від своєї політичної сили, зіславшись на комерційну таємницю. Ціна стане відомою з партійного звіту НАЗК.

Про це він сказав на брифінгу після зустрічі майбутніх депутатів від "Слуги народу" з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Звісно вартість ми рахували, але я не можу зараз відповісти і озвучити. По-перше, частина коштів - це комерційна таємниця, і всі дізнаються про це під час оприлюднення звіту партії через НАЗК. А крім того, я особисто не займався організаційними питаннями, не формував бюджет цього заходу", - зазначив Разумков.

При цьому він зауважив, що всі майбутні депутати, які наразі навчаються в Трускавці, задоволені.

"На мій погляд, цей захід виконав два ключові завдання, які ставились. Перше - це зробити із 250 осіб команду. І, я думаю, нам це вдалося. І друге - дати їм додаткові знання, які їм обов'язково будуть потрібні у Верховній Раді України ІХ cкликання", - сказав Разумков.

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Відповідаючи на запитання про те, чи будуть майбутні депутати від "Слуги народу" здавати іспити після завершення навчання, Разумков сказав, що іспит буде, але не такий, яким всі звикли його бачити, і його результати не оприлюднюватимуться.

"Так званий іспит буде, але він не відбуватиметься у форматі іспиту. Колеги навчались, робили домашнє завдання, зараз їх роботи перебувають на обробці в наших партнерів. І ми отримаємо результати нашого навчання. Але це буде внутрішньопартійною інформацією, і ми її не зможемо оприлюднити", - підкреслив Разумков.

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Як повідомлялося, з понеділка цього тижня в Трускавці відбувається навчання для обраних депутатів від "Слуги народу".

У суботу, 3 серпня, з ними провів закриту зустріч президент Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141114
 
 
 Топ коментарі
 
Коммерческая тайна у некомерческой организации ?

Или уже у комерческой ?
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Ключове слово "КОММЕРЧЕСКАЯ". Стоимость обучения будущих депутатов от "Слуги народа" в Трускавце - коммерческая тайна, - Разумков - Цензор.НЕТ 2745
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А как они прыгают по аудитории -песня)))) но судя по разжиревшей лизке -им это необходимо
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А бальные танцы? Ты видел как они по залу прыгали? Это дорого стоит...
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а шо це за комерція в державній установі??? Почітай, нє частная лавочка, а дєпутатсткая фракція!!!
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Вчи принципи побудови світлого майбутнього зебілізму, Димитрику😏
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При этом он подчеркнул, что все будущие депутаты, которые проходят обучение в Трускавце, довольны. Источник: https://censor.net.ua/n3141114
Ключові слова таки тут, я думаю за номер біля 4000 грн. на добу, ще би незадоволені. Головне, що депутати задоволені, а зе електорату це як бальзам на душу, за це ж вони голосували))
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Мдя коммунисты и те в начале настоящие из народа были, отчаянно и самоотверженно строили коммунизм, пока не скурвились.
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Смотрел на сайте, намера в этом отеле вроде все двухместные. Интересно, по какому принципу их ресселяли? Мужиков с мужиками а женщин в женщинами, или в перемешку?
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Знайомимось: ДЕПУТАТ ВІД "СН"
БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ ЯРЕМЕНКО!
Хто знає цю чудову, розумну та відверту людину, керівника "Майдану Іноземних Справ" - нехай порадіє.
Стоимость обучения будущих депутатов от "Слуги народа" в Трускавце - коммерческая тайна, - Разумков - Цензор.НЕТ 6776
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Оказывается "Элизиум - рай не на Земле" можно сделать и на Земле при помощи обмана и телевизора.
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Чего прицепились, финансирование с бюджета начнется только в 2020, а сколько партия тратит сейчас на свои нужды это их дело.
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Тобто просто корупція? Адже жодних партійних внесків апртія ще не збирає, а внески що внесли на вибори фізичні особи і юридичні вони мали прозвітувати в ЦВК, а залишки повернути.
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Сказано же что все будет указано в отчете о расходах партии, но нет надо заранее орать о зраде и коррупции. Главное что финансирование не с бюджета и попрекать расходами глупо.
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А про зраду ніхто і не кричить, я радий що слуги показали дулю своїм виборцям, далі буде.
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главное чтобы там о доходах было перед расходами
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Наступила эра пятилетней "коммерческой тайны". Знак вопроса.
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Стоп стоп, какая коммерция у слуг народа?
Зебилы, вам опять и прямо в глаза!)))
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Курс як правильно рахувати зарплату вчителям можна було і у будь якому дитячому садочку,
і майже безкоштовно, ну там десь п'ять кілограмів «Шаленої бджілки» вистачило б...
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Ну нет... я не могу вот это не дать почитать всем. Да простит меня автор, чье имя не могу назвать)
- Итак, что вы умеете? Увлечения, хобби, скилы?
- хз...особо никаких..я ПТУ закончил, ландшафтный дизайнер-штукатур 7 разряда...логистом работал полгода..
- пойдёте на министерство инфраструктуры. Следующий!
- А у меня есть права категории В, и еще на мотоцикле немножко могу.. Дальше - больше здесь: http://prntscr.com/onuq1e
Стоимость обучения будущих депутатов от "Слуги народа" в Трускавце - коммерческая тайна, - Разумков - Цензор.НЕТ 9981
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следующий раз (уже через неделю)))) можно привести отдохнуть-обучиться-прилучиться судей Верховного суда... ну или Печерского... на худой конец, потом Прокурорских...потом НАБУшкиных... САПушкиных... и прочих нужных и... как бы не то что надоть умеющих....
а че такое? учиться ж никогда не поздно, сбиваться в кучу всегда полезно...тем более на халяву
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Півлярду партійних грошей...
Як хочуть так і витрачають...
Доречі, таке фінансування партій ще за минулого парламенту було схвалено!
Ляшко і той отримав 38 000 000... Офіційних!
Де тут корупція?
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Вони їх ще не отримали, отримають в 2020 році.
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голосів на дюйм назбирав - лімони получай!
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В його партії нікого немає, навіть його самого. Тільки карточка банківська і є
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Але ж отримають!
І отримають стовідсотково...
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Вони всі вже підзвітні своєму сюзерену НАРОДУ України!
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Зебілам так подобається навчання в Трускавці що вони всім гуртом провалять іспити і залишаться на другий рік.
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Ні, шоколи у 2019 не потрапили на другий строк, і навіть на другий рік не потраплять. Їх все швидше змиває в Унітаз Історії.
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Не треба так ображати народного президента. Почекайте у Польщі 5 років після каденції проросійської влади, а потім критикуйте.
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Стоимость обучения будущих депутатов от "Слуги народа" в Трускавце - коммерческая тайна, - Разумков

Та ладно. Загадочный ты наш. Стоимость обучения начнёт выясняться после того, как они начнут голосовать. Есть опасение, что цена эта для нас будет вверх переть со страшной силой.
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Ще раз - вони витрачають партійні гроші!
Ось коли буде навпаки (оплата з бюджету), тоді й будемо штурмувати Зе' та його команду...
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Партійні гроші теж повинні бути під контролем.
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Серьезно? Зебылов опять кинули. Открытость во всем
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Опс..!А как с открытостью? Друзья,бизнес-партнёры, не будут во власти,нарушу закон подам в отставку, бла,бла,бла -зуб даю!
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Проще медведей научить кататься на велосипеде чем ЗЕ 🤡 управлять государством.
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Владимир Маяковский - стихи
Кем быть?

У меня растут года,
будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?

Столяру хорошо,
а инженеру -
лучше,...

.... В депутаты я пойду, пусть меня научат!

Инженеру хорошо,
а доктору -
лучше,

.... В депутаты я пойду, пусть меня научат!

Докторам хорошо,
а рабочим -
лучше,

.... В депутаты я пойду, пусть меня научат!

..... бла-бла-бла

...На заводе хорошо,
а в Трускавце мне лучше!!

В депутаты я пошёл и меня здесь учат!

Книгу переворошив,
намотай себе на ус - все работы хороши, а депутат из тебя....
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Ну дык ясен -красен! Этож цену отдыха Пороха на Мальдивы знал каждый бомж и вомущался, а тут не...камерчискаятайна! Открытость и прозрачность прям прет изо всех щелей! Хотя секта явления ньюмессии и этому даст объяснение.
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250 охотников на "концептуального оленя". Кого вы выбрали зебилы?
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Здурів? Чи таким народиася?!! ЦЕ - політика! А. А можеви вкрали ці гроші? Чи там каломойський заплатив, щоб ці зебята йому назадприватбанк віддали?!! Іще є 1000 і 1 варіант цієї корупційної оборудки!
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Лохи голосовавшие за Зелю и компанию вас развели как слепых котят! Хахаха
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У нас преЗедент или коммерсант. Похоже зебилы путают ВР Украины с 95 кварталом
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Да фиг с ней, с ценой. Скажите, за чем счет банкет.
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В этой самой школе довелось "учиться".
Лекции читал даже гаврилишин.
Но туды направляли людей с верхним техническим, которые должны были возглавить технические подразделения в финансовых компаниях для общего развития.
А чему можно научить этих лабухов?
Дык занятия проходили в обществе знания около планетария и на бирже.
Оплачивали обучение банки и страховые компании, куда шли работать.
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Ну так Слуга народа - это коммерческое предприятие Коломойского, поэтому и коммерческая тайна.
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ЗЕпилорама уже в работе - ЗЕбиллы вы налоги уже заплатили?
Заплати налог - поддержи финансово ЗЕизбранника и его шайку!
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а че это таемница? говорите,итак уже зарплата 4000 евро усе поймут,никто не обидеться
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всё, не будет офиса - стекло на мост кличко забронировал)
офис будет, но из железобетона
да и правильно, что уж мелочится)))
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А это уже коррупция. Верховна Рада, как и партия "Слуга народа" финансируются из бюджета Украины, поэтому здесь не может быть ни какой коммерческой тайны

Вартість навчання майбутніх депутатів від "Слуги народу" в Трускавці - комерційна таємниця, - Разумков - Цензор.НЕТ 6393
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Словосочетание «коммерческая тайна» весьма токсично для рейтинга публичного политика.
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Стоимость обучения будущих депутатов от "Слуги народа" в Трускавце - коммерческая тайна, - Разумков
вот и всё ,что нужно знать о преференциях представителей власти(
а, теперь ,представьте ,что будет, когда они будут распоряжаться государственным бюджетом и прочими ресурсами
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Они избранные. Как Нео из Матрицы. Морфеус будет их обучать всяким штучкам.
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Комерсанты? Хоть здесь Розумков не соврал.
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после, таких ,откровенных заявлений представителей власти, здаётся мне, что страна на грани грандиозного шухера
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