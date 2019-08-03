 Вартість навчання майбутніх депутатів від "Слуги народу" в Трускавці - комерційна таємниця, - Разумков

Про це він сказав на брифінгу після зустрічі майбутніх депутатів від "Слуги народу" з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Звісно вартість ми рахували, але я не можу зараз відповісти і озвучити. По-перше, частина коштів - це комерційна таємниця, і всі дізнаються про це під час оприлюднення звіту партії через НАЗК. А крім того, я особисто не займався організаційними питаннями, не формував бюджет цього заходу", - зазначив Разумков.
При цьому він зауважив, що всі майбутні депутати, які наразі навчаються в Трускавці, задоволені.
"На мій погляд, цей захід виконав два ключові завдання, які ставились. Перше - це зробити із 250 осіб команду. І, я думаю, нам це вдалося. І друге - дати їм додаткові знання, які їм обов'язково будуть потрібні у Верховній Раді України ІХ cкликання", - сказав Разумков.
Відповідаючи на запитання про те, чи будуть майбутні депутати від "Слуги народу" здавати іспити після завершення навчання, Разумков сказав, що іспит буде, але не такий, яким всі звикли його бачити, і його результати не оприлюднюватимуться.
"Так званий іспит буде, але він не відбуватиметься у форматі іспиту. Колеги навчались, робили домашнє завдання, зараз їх роботи перебувають на обробці в наших партнерів. І ми отримаємо результати нашого навчання. Але це буде внутрішньопартійною інформацією, і ми її не зможемо оприлюднити", - підкреслив Разумков.
Як повідомлялося, з понеділка цього тижня в Трускавці відбувається навчання для обраних депутатів від "Слуги народу".
У суботу, 3 серпня, з ними провів закриту зустріч президент Володимир Зеленський.
Ключові слова таки тут, я думаю за номер біля 4000 грн. на добу, ще би незадоволені. Головне, що депутати задоволені, а зе електорату це як бальзам на душу, за це ж вони голосували))
БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ ЯРЕМЕНКО!
Хто знає цю чудову, розумну та відверту людину, керівника "Майдану Іноземних Справ" - нехай порадіє.
Зебилы, вам опять и прямо в глаза!)))
і майже безкоштовно, ну там десь п'ять кілограмів «Шаленої бджілки» вистачило б...
- Итак, что вы умеете? Увлечения, хобби, скилы?
- хз...особо никаких..я ПТУ закончил, ландшафтный дизайнер-штукатур 7 разряда...логистом работал полгода..
- пойдёте на министерство инфраструктуры. Следующий!
- А у меня есть права категории В, и еще на мотоцикле немножко могу.. Дальше - больше здесь: http://prntscr.com/onuq1e
а че такое? учиться ж никогда не поздно, сбиваться в кучу всегда полезно...тем более на халяву
Як хочуть так і витрачають...
Доречі, таке фінансування партій ще за минулого парламенту було схвалено!
Ляшко і той отримав 38 000 000... Офіційних!
Де тут корупція?
І отримають стовідсотково...
Та ладно. Загадочный ты наш. Стоимость обучения начнёт выясняться после того, как они начнут голосовать. Есть опасение, что цена эта для нас будет вверх переть со страшной силой.
Ось коли буде навпаки (оплата з бюджету), тоді й будемо штурмувати Зе' та його команду...
Кем быть?
У меня растут года,
будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?
Столяру хорошо,
а инженеру -
лучше,...
.... В депутаты я пойду, пусть меня научат!
Инженеру хорошо,
а доктору -
лучше,
.... В депутаты я пойду, пусть меня научат!
Докторам хорошо,
а рабочим -
лучше,
.... В депутаты я пойду, пусть меня научат!
..... бла-бла-бла
...На заводе хорошо,
а в Трускавце мне лучше!!
В депутаты я пошёл и меня здесь учат!
Книгу переворошив,
намотай себе на ус - все работы хороши, а депутат из тебя....
Лекции читал даже гаврилишин.
Но туды направляли людей с верхним техническим, которые должны были возглавить технические подразделения в финансовых компаниях для общего развития.
А чему можно научить этих лабухов?
Дык занятия проходили в обществе знания около планетария и на бирже.
Оплачивали обучение банки и страховые компании, куда шли работать.
Заплати налог - поддержи финансово ЗЕизбранника и его шайку!
офис будет, но из железобетона
да и правильно, что уж мелочится)))
вот и всё ,что нужно знать о преференциях представителей власти(
а, теперь ,представьте ,что будет, когда они будут распоряжаться государственным бюджетом и прочими ресурсами