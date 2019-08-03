 Зеленський в Трускавці нагадав про неприпустимість "договорняків" і прогулів у Раді: Розмова буде короткою

Про це він повідомив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини".
"У нас дуже багато законопроектів. Ми хочемо, щоб вони розуміли, наскільки серйозна на них відповідальність. На них така відповідальність, що вони не мають права не ходити на роботу або телефонувати і про щось домовлятися з кимось. Щоб вони про це навіть не думали, коли якісь чоловіки або жінки серйозні будуть їм телефонувати і щось пропонувати. Я не хочу і не буду впливати на партію, на Верховну Раду, але якщо до нас дійдуть такі чутки, то у нас буде дуже серйозна розмова з депутатами. Говорити вже не буде про що", - сказав він.
Зеленський також відповів, що наразі не визначено дати його послання до Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, оскільки ще не зрозуміло, коли почне роботу новий парламент.
Вызвать родителей.
Поставить неуд по поведению за
четвертьсессию.
Находишь непосредственных начальников этих лиц.
Смотришь, назначал ли Зеленский кого-либо из них лично, или принимал участие в их назначении (например, подавал кандидатуры), или партия Слуга Народа назначала или принимала участие в их назначении.
Делаешь выводы о связях Зеленского с этим действием или реформой и о его (как президента) ответственности за нее.
Там трохі інша "логіка". Головне, щоб слово за слово красиво чіплялося, а дії то для дуже розумних.
Не слишком ли мало вы себе позволяете?🤑
(для Юзика, например, это капец как страшно))))
Как Овощу сделали на зоне - прямо инструментом для игры на пианино)
родина - ты сошла с ума!
- ну так как, будет разговор или говорить будет не о чём? Боже, что оно несёт?!
- так будет влиять - или не будет? Какое оно тупое - в одном и том-же предложении сам себе противоречит...
а срань ета зеленая закончится - Украина не цирк!
и два еврея никогда ее цирком не сделают....
все было - такого не было.....
на одной ножке поскакать и цвета научиться отличать - всегда думал, шо ето забота родителей - видимо был не прав...