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Все про:Зеленський (2290) Трускавець (13) Слуга народу (188)

 Зеленський в Трускавці нагадав про неприпустимість "договорняків" і прогулів у Раді: Розмова буде короткою

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із новообраними від партії "Слуга народу" депутатами Верховної Ради в Трускавці, де вони проходять тижневе інтенсивне навчання від "Київської школи економіки", і попередив їх про неприпустимість пропуску пленарних засідань або "договорняків".

Про це він повідомив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини".

"У нас дуже багато законопроектів. Ми хочемо, щоб вони розуміли, наскільки серйозна на них відповідальність. На них така відповідальність, що вони не мають права не ходити на роботу або телефонувати і про щось домовлятися з кимось. Щоб вони про це навіть не думали, коли якісь чоловіки або жінки серйозні будуть їм телефонувати і щось пропонувати. Я не хочу і не буду впливати на партію, на Верховну Раду, але якщо до нас дійдуть такі чутки, то у нас буде дуже серйозна розмова з депутатами. Говорити вже не буде про що", - сказав він.

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Зеленський також відповів, що наразі не визначено дати його послання до Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, оскільки ще не зрозуміло, коли почне роботу новий парламент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141113
 
   
 Топ коментарі
 
ну ,это он списочников припугнуть может...а есть еще мажоритарщики,которые вполне могут управлять своими плавниками Зеленский в Трускавце напомнил о недопустимости "договорняков" и прогулов в Раде: Разговор будет короткий - Цензор.НЕТ 9250
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Это про отрубанные руки свынарчуков?
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Это про отрубанные руки свынарчуков?
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ну ,это он списочников припугнуть может...а есть еще мажоритарщики,которые вполне могут управлять своими плавниками
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"Разговор будет короткий" Тіпа "большє так нє дєлай"?
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Может поставить в угол.
Вызвать родителей.
Поставить неуд по поведению за четверть сессию.
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Родителей вызоаут! Прямо в офис преЗедента Зеленський в Трускавці нагадав про неприпустимість "договорняків" і прогулів у Раді: Розмова буде короткою - Цензор.НЕТ 2544

Зеленський в Трускавці нагадав про неприпустимість "договорняків" і прогулів у Раді: Розмова буде короткою - Цензор.НЕТ 1452
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так вроде клоун только презедент, к партии слуг меня он какое отношение имеет???
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Не забудь потом обвинить "клоуна" в решениях или в бездеятельности судов, прокуратуры, антикоррупционных органов, полиции, солнечных пятен и климата на Марсе, к которым он несомненно имеет прямое отношение и влияние.
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ну порошенко же имел по вашим словам - так что "будет сидеть! я сказал" © ВВС
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Именно, и Зеленский так же будет иметь когда назначит туда своих людей.
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таки шо, опять он недееспособен. до которого числа в этот раз? когда он уже сможет расправить плечи и править страной безраздельно и ему никто мешать не будет? когда этот славный миг случится?
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Берешь любой орган, находишь там лиц, конкретно ответственных за то или иное действие, реформу.
Находишь непосредственных начальников этих лиц.
Смотришь, назначал ли Зеленский кого-либо из них лично, или принимал участие в их назначении (например, подавал кандидатуры), или партия Слуга Народа назначала или принимала участие в их назначении.
Делаешь выводы о связях Зеленского с этим действием или реформой и о его (как президента) ответственности за нее.
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т.е.э если вазелин не назначит кого то на должность то ему и предъявить ничего нельзя? а не надорвется карлик шепелявый подписывать приказы о назначении?
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Твой 8-% Петрусь не надорвался и Зеленский не надорвется.
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так когда случится этот славный миг всеобщей перемоги зеленых рагулей?
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труппа поддержки бродячего Криворожско-Тель Авивского цирка.
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А ЧТО ОН СДЕЛАЕТ? КОНКРЕТНОЕ ДЕЙСТВИЕ А НЕ ПУСТОЙ ПУК!
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73% голосували не за дії, а за писання вилами по воді. Так, що йому боятись нічого.
Там трохі інша "логіка". Головне, щоб слово за слово красиво чіплялося, а дії то для дуже розумних. Зеленський в Трускавці нагадав про неприпустимість "договорняків" і прогулів у Раді: Розмова буде короткою - Цензор.НЕТ 3428
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ДеПУТАНЫ!!! Задумайтесь над своим поведением!
Не слишком ли мало вы себе позволяете?🤑
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и чо ты сделаешь клоун? уволишь депутата из ВР?
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та не...в угол поставит и сладкого лишит
(для Юзика, например, это капец как страшно))))
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По губам настучит....
Как Овощу сделали на зоне - прямо инструментом для игры на пианино)
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"то у нас будет очень серьезный разговор с депутатами. Говорить уже не будет о чем"
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Бедный еврейский ребёнок... ...папа с мамой воспитывали украинского Президента, а получился русский жлоб и гопник... Короче!
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смывали унитаз раз в день в целях экономии, на телевизоре выключали яркость чтоб не сели лампы, презерватив за 2 коп стирали....но однажды он подвел!
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интересно посмотреть, как Юлька будет дефилировать среди этих пионэров))))
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Кацапське виробництво видно по шпалерам. Цапи є цапи.
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Я вже бачу, як нардепам від СН деякі пропонують кульки з пачками доларів, щоб вони вийшли з фракції. Тільки питання - підуть ці долари на користь тим панам, які їх візьмуть?
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Наконец-то так будет, народ задался уже народной власти, а не всяких хапуг, мародеров и коррупционеров, все они должны сидеть в тюрьме и более никогда не допускаться к государственной службе или выбираться депутатами.
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"все они должны сидеть в тюрьме" - кто это "все они"? Из поста как-то не совсем понятно...
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зубожилый ЗЕбил не понимает, что даже если "все они" где то будут сидеть, то ему все равно ничего не обломится, даже крошки со стола упавшие на пол ему не достанутся.
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а шо буде за прогул і зоговорняк? рімня дасть? у дошки отчитає?
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откенгуририваный договорняк о недопустимости договорняком срипит...
родина - ты сошла с ума!
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"но если к нам дойдут такие слухи, то у нас будет очень серьезный разговор с депутатами. Говорить уже не будет о чем"

- ну так как, будет разговор или говорить будет не о чём? Боже, что оно несёт?!
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"Я не хочу и не буду влиять на партию, на Верховную Раду, но если к нам дойдут такие слухи, то у нас будет очень серьезный разговор с депутатами." Зеленський в Трускавці нагадав про неприпустимість "договорняків" і прогулів у Раді: Розмова буде короткою - Цензор.НЕТ 9818

- так будет влиять - или не будет? Какое оно тупое - в одном и том-же предложении сам себе противоречит...
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я бы всех посетителей трускавца переписал бы и никогда и ни при каких обстоятельствах больше к власти не допускал, как особо умных.
а срань ета зеленая закончится - Украина не цирк!
и два еврея никогда ее цирком не сделают....
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Мне больше интересно, какую им Беня зарплату платить будет
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до етого и правда никода....
все было - такого не было.....
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твои налоги пойдут не защиту страны, не на дороги, а на етот гребаный цирк...
на одной ножке поскакать и цвета научиться отличать - всегда думал, шо ето забота родителей - видимо был не прав...
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