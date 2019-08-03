 Зеленський у Трускавці нагадав про неприпустимість "договорняків" і прогулів у Раді: Розмова буде короткою

Про це він повідомив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини".

"У нас дуже багато законопроектів. Ми хочемо, щоб вони розуміли, наскільки серйозна на них відповідальність. На них така відповідальність, що вони не мають права не ходити на роботу або телефонувати і про щось домовлятися з кимось. Щоб вони про це навіть не думали, коли якісь чоловіки або жінки серйозні будуть їм телефонувати і щось пропонувати. Я не хочу і не буду впливати на партію, на Верховну Раду, але якщо до нас дійдуть такі чутки, то у нас буде дуже серйозна розмова з депутатами. Говорити вже не буде про що", - сказав він.

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Зеленський також відповів, що наразі не визначено дати його послання до Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, оскільки ще не зрозуміло, коли почне роботу новий парламент.