 Зеленський у Трускавці нагадав про неприпустимість "договорняків" і прогулів у Раді: Розмова буде короткою

Про це він повідомив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини".
"У нас дуже багато законопроектів. Ми хочемо, щоб вони розуміли, наскільки серйозна на них відповідальність. На них така відповідальність, що вони не мають права не ходити на роботу або телефонувати і про щось домовлятися з кимось. Щоб вони про це навіть не думали, коли якісь чоловіки або жінки серйозні будуть їм телефонувати і щось пропонувати. Я не хочу і не буду впливати на партію, на Верховну Раду, але якщо до нас дійдуть такі чутки, то у нас буде дуже серйозна розмова з депутатами. Говорити вже не буде про що", - сказав він.
Зеленський також відповів, що наразі не визначено дати його послання до Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, оскільки ще не зрозуміло, коли почне роботу новий парламент.
беня в штаты пусть приедет и на все вопросы ответит - не виноват?
поедет домой - виноват присядет в буцыгарню с мороженкой...
это Тремпель думает в какую страну бы негров сплавить, а тут гляди негр в ВР, и никто его не ущемляет и не притесняет, так что при выборе страны, неграм теперь есть о чем подумать!
посредине для тех кому в раде и быть не нужно.
еще раз - красная слева, зеленая справа - обуеть украинцы вы наповыбирали...
как понавыбирали - так они вам и понатыкают.
и не стонать потом!
толковый прокурор посадит любого
допросить с подпиской про дачу ложных показаний
соврал - статья
скучно примитивные. Судя по грамматике - вообще молчу. Жду, до какого дна вы дойдете, когда оплата с шоколадок спустится на горсть дюшесок.
народ Украины оказался не готов сделать осознанный выбор. выбрали голытьбу себе на шею. а потом будут удивляться ну чего им паразитам не хватало? ну зачем они схемы крутить начали? какие схемы? Господи... продажа земли, приватизация госпредприятий, "излишки" армейского иммущества, да мало ли... пусть потом не удивляются.