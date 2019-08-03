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 Політика України
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Все про:Зеленський (2290) Трускавець (18) Слуга народу (193)

 Зеленський у Трускавці нагадав про неприпустимість "договорняків" і прогулів у Раді: Розмова буде короткою

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із новообраними від партії "Слуга народу" депутатами Верховної Ради в Трускавці, де вони проходять тижневе інтенсивне навчання від "Київської школи економіки", і попередив їх про неприпустимість пропуску пленарних засідань або "договорняків".

Про це він повідомив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини".

"У нас дуже багато законопроектів. Ми хочемо, щоб вони розуміли, наскільки серйозна на них відповідальність. На них така відповідальність, що вони не мають права не ходити на роботу або телефонувати і про щось домовлятися з кимось. Щоб вони про це навіть не думали, коли якісь чоловіки або жінки серйозні будуть їм телефонувати і щось пропонувати. Я не хочу і не буду впливати на партію, на Верховну Раду, але якщо до нас дійдуть такі чутки, то у нас буде дуже серйозна розмова з депутатами. Говорити вже не буде про що", - сказав він.

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Зеленський також відповів, що наразі не визначено дати його послання до Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, оскільки ще не зрозуміло, коли почне роботу новий парламент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141113
 
 
 Топ коментарі
 
Это про отрубанные руки свынарчуков?
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ну ,это он списочников припугнуть может...а есть еще мажоритарщики,которые вполне могут управлять своими плавниками Зеленский в Трускавце напомнил о недопустимости "договорняков" и прогулов в Раде: Разговор будет короткий - Цензор.НЕТ 9250
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та дела мне нет до твоего вовика-пионера...
беня в штаты пусть приедет и на все вопросы ответит - не виноват?
поедет домой - виноват присядет в буцыгарню с мороженкой...
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та бачимо, шо не пройдьоть. зеленковщина на часi...
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Вышесказанное Зе-чуваком верно по сути, но справедливым будет при условии, если коснётся всех без исключений. Как это сочитается, например, с намерением Жана Беленюка выступить на очередной олимпиаде. Если он не будет иметь ежедневных двухразовых тренировок и не будет выезжать на тренировочные сборы - на олимпиаде он опозорится. А если будет, то зачем ему депутатство?
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Беленюку как раз это и не надо, это так сказать первая ласточка,
это Тремпель думает в какую страну бы негров сплавить, а тут гляди негр в ВР, и никто его не ущемляет и не притесняет, так что при выборе страны, неграм теперь есть о чем подумать!
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в установлении диктатуры в Украине, фейковый през-велосипедист сначала "потренируется на кошках", своих депутатах-кріпаках: https://www.youtube.com/watch?v=-j79mA_6BAQ
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красная кнопка слева - зеленая справа,
посредине для тех кому в раде и быть не нужно.
еще раз - красная слева, зеленая справа - обуеть украинцы вы наповыбирали...
как понавыбирали - так они вам и понатыкают.
и не стонать потом! Зеленський в Трускавці нагадав про неприпустимість "договорняків" і прогулів у Раді: Розмова буде короткою - Цензор.НЕТ 388
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На тобі гривню - йди купи собі скломою і радій
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А що в тебе з бєнєю??? Не договорняк??? А з портновим??? Шмаркля зелена...
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какие вы смешные
толковый прокурор посадит любого
допросить с подпиской про дачу ложных показаний
соврал - статья
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Если Зеленский, действительно поддержанный большинством народа, считает, что он будет управлять набранной им этой сворой (других слов не подберу), то он ошибается, наоборот эта свора, надышавшись , опьяняющим воздухом абсолютной власти, будет стараться управлять им и мы получим хаос во всем его разрушительном смысле.
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читали зелёное. требуют тупо на кнопку "за" нажимать остальное лирика.
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А ты само то читало? Или ты только на курся по чтению в Трускавец записалось?
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"Шаг влево,шаг вправо - побег.Прыжок на месте - провокация.Стреляю без предупреждения".
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Порохососы выдохлись. Комменты тупые, хамские и
скучно примитивные. Судя по грамматике - вообще молчу. Жду, до какого дна вы дойдете, когда оплата с шоколадок спустится на горсть дюшесок.
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у меня такое впечатление, что каждый сторонник Зеленского считает что, к примеру, в США в Конгресс люди идут просто с улицы. т.е. они ничего не делают для местной партийной организации, никогда не занимают местных/региональных должностей, а вот так вот - прямо из фликсбуса тебя цап и в кресло конгрессмена.

народ Украины оказался не готов сделать осознанный выбор. выбрали голытьбу себе на шею. а потом будут удивляться ну чего им паразитам не хватало? ну зачем они схемы крутить начали? какие схемы? Господи... продажа земли, приватизация госпредприятий, "излишки" армейского иммущества, да мало ли... пусть потом не удивляются.
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