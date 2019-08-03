 "Має бути зустріч із президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні", - Зеленський

Про це Зеленський заявив журналістам у суботу в Трускавці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Має бути зустріч із президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні", - сказав Зеленський.

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