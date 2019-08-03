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 Політика України
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Все про:Зеленський (2290) США (5231) Трамп (1898)

 "Має бути зустріч із президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у вересні у Вашингтоні.

Про це Зеленський заявив журналістам у суботу в Трускавці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Має бути зустріч із президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні", - сказав Зеленський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141112
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля вже познайомився з Меркель, Макроном..
де результати ?
де звіти ?
Абослютно НІЧОГО.
І Трамп зустрічі відкладає і відкладає..
Його натяк - прибрати людей коломойського ніхто не почув, тож дуже сумніваюсь що ця дустріч стане приємною для Зелі.
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должна быть...после выполнения домашнего задания.по бене и по богдану.
а также по назначению премьером правильного кандидата "Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4524
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Ну и хорошо. Главное позитивный результат для Украины, а не так просто познакомится. Ну чтоб не так как у Порошенко, визиты...и тишина, отчётов нет, результаты нулевые.
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Зеля вже познайомився з Меркель, Макроном..
де результати ?
де звіти ?
Абослютно НІЧОГО.
І Трамп зустрічі відкладає і відкладає..
Його натяк - прибрати людей коломойського ніхто не почув, тож дуже сумніваюсь що ця дустріч стане приємною для Зелі.
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а скільки петя чекав зустрічі з президентом США ?
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С самого начала, перед звонком ЗЕисбраного дядющке Хйулу - Трамп с ним на исходе лета собирался встетиться - видать, не судьба.
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Встреча никому ничего не должна.

Трамп тоже ничего не должен Зелемойскому.

Это Зелемойский ДОЛЖЕН добиться встречи с Трампом и выпросить у него разных полезных для Украины вещей.

Зелемойский должен !!!
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Зрозуміло. Госдеп буде тримати зеленського в тому числі й на "зустрічі з Трампом". "Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2360
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должна быть...после выполнения домашнего задания.по бене и по богдану.
а также по назначению премьером правильного кандидата
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Гыга, я же про прошлое спросил а не про настоящее
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Ще один шукаючий зустрічі з Трампом президент.
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ты еще позвезди, что они тебя оболгали)))))
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До этого времени Богдан должен быть уволен.
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"Владимир Зеленский может встретиться со своим американским коллегой"(с)... Вот было бы здорово, если бы он встретился с Джоном Кэрри! Ну, или с Эдди Мэрфи. Так нет! У него теперь иной коллега... А жаль!
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Шо ти, Вова, туди повезеш. Пропозицію, як здатися Росії, чи вимого по Будапештському меморандуму?
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