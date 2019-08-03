 "Має бути зустріч із президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні", - Зеленський

Про це Зеленський заявив журналістам у суботу в Трускавці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Має бути зустріч із президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні", - сказав Зеленський.
Про це Зеленський заявив журналістам у суботу в Трускавці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Має бути зустріч із президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні", - сказав Зеленський.
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Извинения Квадрата - YouTube......
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де результати ?
де звіти ?
Абослютно НІЧОГО.
І Трамп зустрічі відкладає і відкладає..
Його натяк - прибрати людей коломойського ніхто не почув, тож дуже сумніваюсь що ця дустріч стане приємною для Зелі.
Трамп тоже ничего не должен Зелемойскому.
Это Зелемойский ДОЛЖЕН добиться встречи с Трампом и выпросить у него разных полезных для Украины вещей.
Зелемойский должен !!!
а также по назначению премьером правильного кандидата
иди отсюда мальчик)))))