 Зеленський заперечує використання послуг лобістів у США

Про це він заявив журналістам в суботу в Трускавці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я ніколи ніким не користувався, мені не потрібно лобі: ви знаєте прекрасно, яка довіра до мене людей... Я ніколи не зустрічався із жодним лобістом, із жодним посередником, нікого про це не просив... Я цього не робив, мені це не потрібно, я нікому ні копійки не платив, і цього не може бути ніколи", - сказав Зеленський.
Раніше американська лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала звіт про роботу, виконану для Володимира Зеленського. Послуги були надані в квітні і травні, контракт закритий 21.05.
Згідно з документами, поданими в міністерство юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар 60 000 доларів і відшкодування витрат в 9 371 долар. Лобісти контактували з офісами американських конгресменів, сенаторів, Державним Департаментом, мозковими центрами тощо. Предметом листів і дзвінків були домовленості про зустрічі.
і да - ми знаємо ставлення Трампа до коломойського і до його людей біля Зелі.
Верим Зеле и Бене!
а там люди перед минюстом сша по закону отвечают
На дурачка подали фальшивые документы )))
Скучно без тюрьмы им стало и решили развлечься )))
Вот статья об этом за апрель. )))))
ДЛЯ ВАС, КОЗЛОВ, ЭТО ОТКРЫТИЕ ?
Ахметка возможно реально заплатил и они написали так как он им сказал. Какие проблемы подать - да, нам заплатили, да, представились так то?
умник, я уже для таких заколебался расшифровывать. в лечебницы интернет провели али как?
Там граждане США отчитались в минюст США, что этот договор с Зелемойским существует.
Они идиоты по-твоему, чтобы тюремный срок себе выпрашивать ?
Да какой срок то? У них просто могло быть записано так как им представили(сь) и/или подали копию паспорта, или что там прилагают. В Дубинского на округе были, говорит, аж три однофамильца. Тут так же могли сработать.
Они что, пальцем показали - да, вот именно он с нами договаривался, президент то есть?
Это же неимоверный зашквар, стопроцентно не выкрутится, если сам с ними договаривался и подписывал. Зеле что, никто ничего не советует раз советников целая орда?
Это редкостное говно даже человеком нельзя назвать.
Плохой ты пример привёл.
А не верить тем людям из США у меня поводов нет.
Зелемойскому не верить - миллион поводов.
Ему соврать, шо пёрднуть.
Случаем этот не его родственник?
выключите уже наконец наивняк - кнопка справа и черная.
Кто-то в Парагвае со смеху помер, разведывая шо у нас тут творится?
Думаю счет таких подохших(в мире) уже пошел на .... много короче. То ли еще будет. Ведь такое впервые в истории.
Но пусть не особо расслабляются. Эти ребята могут Парагвай вообще без разведки оставить)))
либо вы работаете и ни от кого не зависите - либо у вас президент колван.
по другому не будет никогда.....