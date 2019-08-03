 Зеленський заперечує використання послуг лобістів у США

Про це він заявив журналістам в суботу в Трускавці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я ніколи ніким не користувався, мені не потрібно лобі: ви знаєте прекрасно, яка довіра до мене людей... Я ніколи не зустрічався із жодним лобістом, із жодним посередником, нікого про це не просив... Я цього не робив, мені це не потрібно, я нікому ні копійки не платив, і цього не може бути ніколи", - сказав Зеленський.

Раніше американська лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала звіт про роботу, виконану для Володимира Зеленського. Послуги були надані в квітні і травні, контракт закритий 21.05.

Згідно з документами, поданими в міністерство юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар 60 000 доларів і відшкодування витрат в 9 371 долар. Лобісти контактували з офісами американських конгресменів, сенаторів, Державним Департаментом, мозковими центрами тощо. Предметом листів і дзвінків були домовленості про зустрічі.