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 Політика України
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Все про:Зеленський (2290) лобіювання (35) США (5231)

 Зеленський заперечує використання послуг лобістів у США

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що ніколи не вдавався до послуг лобістів і в майбутньому не має наміру цього робити. Раніше американська лобістська компанія подала до Мін'юсту США звіт про надані Зеленському та "Слугу народу" послуги.

Про це він заявив журналістам в суботу в Трускавці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я ніколи ніким не користувався, мені не потрібно лобі: ви знаєте прекрасно, яка довіра до мене людей... Я ніколи не зустрічався із жодним лобістом, із жодним посередником, нікого про це не просив... Я цього не робив, мені це не потрібно, я нікому ні копійки не платив, і цього не може бути ніколи", - сказав Зеленський.

Раніше американська лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала звіт про роботу, виконану для Володимира Зеленського. Послуги були надані в квітні і травні, контракт закритий 21.05.

Згідно з документами, поданими в міністерство юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар 60 000 доларів і відшкодування витрат в 9 371 долар. Лобісти контактували з офісами американських конгресменів, сенаторів, Державним Департаментом, мозковими центрами тощо. Предметом листів і дзвінків були домовленості про зустрічі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141111
 
 
 Топ коментарі
 
Хтось нахабно бреше ... Зеленский отрицает использование услуг лоббистов в США - Цензор.НЕТ 1097
і да - ми знаємо ставлення Трампа до коломойського і до його людей біля Зелі.
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ты слышишь в своей голове голоса порохоботов?!.. сделай им больно, сунь в ухо гвоздь!
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Теперь говорите всё ,что угодно , но лобистская компания уже отчиталась перед минфином США о получении прибыли от вас " слуги народа" за проделаную работу. В штатах не прынято шутить о налогах , хреново может закончиться.
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Хтось нахабно бреше ... Зеленский отрицает использование услуг лоббистов в США - Цензор.НЕТ 1097
і да - ми знаємо ставлення Трампа до коломойського і до його людей біля Зелі.
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знову поросьенко нагадив Зеленский отрицает использование услуг лоббистов в США - Цензор.НЕТ 3093
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зедрочері все о своем насущном - о дерьме
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Весь мир нам враг.
Верим Зеле и Бене!
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я теж так думаю, то звичайна провокація від свинтуса, але грошики завжди можна відстежити
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прежде чем делать такие громогласные заявления следует разобраться для порядка. компания подала отчет это слегка не доказательство . покажите официальные договора и подписи людей . я ведь тоже могу назвать вас тем же животным только не хочу обижать последнего.
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разница в том, что с тебя спросу никакого,
а там люди перед минюстом сша по закону отвечают
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вы правы спросу никакого . как и с меня так и с товарища с именем 133133. однако следует доказать что есть связь между этой кампанией и представителями президента Украины. покажите договор и подписи людей и вопрос закрыт.
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А то люди не догадывались, что у них могут такой договор в минюсте спросить ))))

На дурачка подали фальшивые документы )))

Скучно без тюрьмы им стало и решили развлечься )))
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ты слышишь в своей голове голоса порохоботов?!.. сделай им больно, сунь в ухо гвоздь!
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ты что, шаурмы с амфетамином переел?!.. какой Гитлер?!.. какой Трускавец?!.. что за бред?!
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твоего голоса там нет ты не дотягиваешь даже до этих недоумков.
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Не ну понятно что американская компания подала липовый отчет в минюст, кто ж ещё
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Конечно не платил! Откуда у тебя столько даже при всех твоих миллионах. А вот Беня - заплатил. И теперь вернет всё десятикратно из карманов украинцев.
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Зе , журналюгам надо впаривать фуфел . Надо было сказать , шо тебя пиарил Ахилле́с Зеленский отрицает использование услуг лоббистов в США - Цензор.НЕТ 9707
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Теперь говорите всё ,что угодно , но лобистская компания уже отчиталась перед минфином США о получении прибыли от вас " слуги народа" за проделаную работу. В штатах не прынято шутить о налогах , хреново может закончиться.
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Бггггг, вытянули на свет старое... ну это, какао-навоз, короче.
Вот статья об этом за апрель. )))))
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https://censor.net.ua/news/3123098/kontrakta_s_lobbistami_v_ssha_u_zelenskogo_net_no_est_ustnaya_dogovorennost_ili_vzaimoponimanie_golos
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Об отношении людей в США к Зюзику мы точно не знаем и есть большие сомнения, что американское население вообще знает, кто это такой. Речь же шла о лоббировании встреч с различными влиятельными американцами, когда в США ездил литинант бакланов. И как-то не верится, что американские лоббисты липовый отчет в свой минфин подали да еще и зачем-то налоги с полученных за услуги зюзиковой гоп-компании денег заплатили. В общем, квартал продолжает зажигать огни.
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Может кто-то подстроил? 60к. выплатить для условного Ахметки - шо мне сигарету сломать))
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а поддельные документы в минюст США даже ахметка зассыт подавать )))

ДЛЯ ВАС, КОЗЛОВ, ЭТО ОТКРЫТИЕ ?
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Ты читаешь штанами?
Ахметка возможно реально заплатил и они написали так как он им сказал. Какие проблемы подать - да, нам заплатили, да, представились так то?
умник, я уже для таких заколебался расшифровывать. в лечебницы интернет провели али как?
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Это ты читаешь даже не штанами, а тем, что в штанах.

Там граждане США отчитались в минюст США, что этот договор с Зелемойским существует.

Они идиоты по-твоему, чтобы тюремный срок себе выпрашивать ?
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о б*же( Зеленський заперечує використання послуг лобістів у США - Цензор.НЕТ 6947
Да какой срок то? У них просто могло быть записано так как им представили(сь) и/или подали копию паспорта, или что там прилагают. В Дубинского на округе были, говорит, аж три однофамильца. Тут так же могли сработать.

Они что, пальцем показали - да, вот именно он с нами договаривался, президент то есть?
Это же неимоверный зашквар, стопроцентно не выкрутится, если сам с ними договаривался и подписывал. Зеле что, никто ничего не советует раз советников целая орда? Зеленський заперечує використання послуг лобістів у США - Цензор.НЕТ 8039
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У Дубинского на округе сам Дубинский біл чьим-то однофамильцем.

Это редкостное говно даже человеком нельзя назвать.

Плохой ты пример привёл.

А не верить тем людям из США у меня поводов нет.

Зелемойскому не верить - миллион поводов.

Ему соврать, шо пёрднуть.
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Не думаю, чтобы лоббистская компания подавала липовый отчет в Минюст США!!!
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Где то я такое уже слышал - есть такой карлик ХуПуйло называется, тоже все время говорит, что все врут и вокруг одни враги.
Случаем этот не его родственник?
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вам-нам вегда брехали - брешут и сейчас.
выключите уже наконец наивняк - кнопка справа и черная.
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Не знаю кто как, а я, как и полагается добропорядочному лохмандею, пока умиляюсь шалостям Зе-чувака - резвится коротышка, весёлые пендельки задорно раздаёт. А шо? Холодов нет - продолжается медовый период. Он же ж безвредный, пока кроме Парагвайской разведки никому не навредил.
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Он же ж безвредный, пока кроме Парагвайской разведки никому не навредил.\\\\\\\

Кто-то в Парагвае со смеху помер, разведывая шо у нас тут творится?
Думаю счет таких подохших(в мире) уже пошел на .... много короче. То ли еще будет. Ведь такое впервые в истории.
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Назначение Слядневой во внешнюю разведку Украины нанесло тяжелый урон Парагвайской разведке - после ознакомления личного состава с вышеупомянутым назначением многие сотрудники, начиная от высшего руководства и заканчивая уборщицами, так и не смогли окончательно проржаться, что повлекло их массовое выбытие из строя из-за неконтролируемых самопроизвольных испражнений в одежду.
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Но пусть не особо расслабляются. Эти ребята могут Парагвай вообще без разведки оставить)))
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шары никогда не будет.
либо вы работаете и ни от кого не зависите - либо у вас президент колван.
по другому не будет никогда.....
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Не катит. Суд просрут. А выступить с заявлениями что этого не было, зебенятам хватит.
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Так подай на американскую компанию в суд, за клевету. А мы поглядим, как они тебя размажут, фактами и доказательствами. Но ты же не будешь это делать, ведь понимаешь что размажут.
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Аааап! Глазная уринотерапия в действии
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Зеленский отрицает использование услуг лоббистов в США - Цензор.НЕТ 510"мы можем делать с этими кретинами все что хотим!их 73%,и они хотят этого"(с)пианист
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Это не важно, порохоботам норматив по какашкам надо выполнить...их же заставляют вечеров остатки съедать, поэтому не судите их строго, просто смейтесь от души
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Чистосердечное признание смягчает наказание, но увеличивает срок. (Известная поговорка прокуратуры)
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С самого начала было понятно, что это фуфло, думаю все помнят, что подобный фокус был проделан в отношении Юльки, заказали, оплатили и слили в СМИ .... Юлька тогда сказала - спасибо но мы не заказывали, если есть лишние деньги пусть платят ..)
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Интересно, кому я бы больше поверил, налоговой инспекции США или новоизбранному? Поверю пожалуй первым. Они никогда не брешут. Получается что Зелёная Шмаркля опять «пошутила». Ну не первый и не последний раз🤔
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