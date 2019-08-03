 "Слуга народу" запропонує призначити мене головою Ради, - Разумков

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Трускавці під час візиту туди президента Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні партія буде мене пропонувати як кандидата на пост голови Верховної Ради України", - сказав сам Разумков.
Він також додав, що на посаду першого віцеспікера "Слуга народу" буде пропонувати Руслана Стефанчука.
"Ми озвучили наші кадрові позиції за посадами, які буде пропонувати партія" Слуга народу "в майбутній Верховній Раді. Були кадрові пропозиції щодо президії, глав комітетів і їх керівництва", - підкреслив Разумков.
Ляльководи ті самі, що в партії регіонів.
українофоб буде керувати найбільшою фракцією в парламенті.
демонструє меншовартістність української мови та культури.
до того ж. почитайте його перли - вони абсолютно українофобські, плюс папашка- москаль.
"Освіта - середня, безробітна, до того працювала нянею у заможній родині, податки не платила. Ледве школу на трійки закінчила. Освіта коледж. Досвід роботи-контролер газових лічильників (по домівках свідчення знімала). У минулі вибори раптом від бандитів ригоАналів очолила тервиборчком.
Троє дітей від різних людей. Незаміжня. Не працює, бізнесу немає. Останні роки працювала у когось з бойківських ригов в Києві домробітницею, хвалилася по п'яні що ростійно спить з господарем. Сторінки в соцмережах були всі в фотках "жінка з Окружної" (ботфорти, келихи, оргії, пікніки з пляшками). Вона тупа і нахабна. Про що говорити взагалі? Виборці Малина в шоці, всі тут один одного знають. думали за неї проголосує тільки коло її непорядних подружок і рідних", - пише видання. А тепер зрозуміло, що виходячи із результатів виборів до парламенту, пропрезидентська партія українофобів с таких як Грищенко «Слуг народу» отримає однопартійну і скоріше що антиукраїнську більшість у Верховній ЗРаді.
Выздоравливае.те?
и да - ссылки ставь.те
удовольствия, в конце - без утешения." - Ницше. Женщину - хочу на пост спикера ВРУ!!!
Неплохое слабительное - такие рожи ставить на фото(((
в сортире то