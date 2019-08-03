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 Політика України
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Все про:ВР (5275) спікер (35) Разумков Дмитро (121) Слуга народу (188)

 "Слуга народу" запропонує призначити мене головою Ради, - Разумков

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що політсила висуне його кандидатуру на пост голови парламенту.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Трускавці під час візиту туди президента Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні партія буде мене пропонувати як кандидата на пост голови Верховної Ради України", - сказав сам Разумков.

Він також додав, що на посаду першого віцеспікера "Слуга народу" буде пропонувати Руслана Стефанчука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрічається з депутатами партії "Слуга народу" в Трускавці. ФОТО

"Ми озвучили наші кадрові позиції за посадами, які буде пропонувати партія" Слуга народу "в майбутній Верховній Раді. Були кадрові пропозиції щодо президії, глав комітетів і їх керівництва", - підкреслив Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141109
 
 
 Топ коментарі
 
Да в принципі немає великої різниці. Це несамостійні люди. Їх можна міняти з посади на посаду хоч кожних 15 хвилин, а результат буде тим самим.

Ляльководи ті самі, що в партії регіонів.
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це вже давно відомо.
українофоб буде керувати найбільшою фракцією в парламенті.
"Слуга народа" предложит назначить меня председателем Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 609
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Обличчя депутата нової Верховної ЗРади Татяна Грищенко стала депутатом від партії "Слуга народу" по 66-му округу, повідомляє Національне бюро розслідувань України, яке цитує видання Вголос. І це Слуга народу Тетяна Грищенко
"Освіта - середня, безробітна, до того працювала нянею у заможній родині, податки не платила. Ледве школу на трійки закінчила. Освіта коледж. Досвід роботи-контролер газових лічильників (по домівках свідчення знімала). У минулі вибори раптом від бандитів ригоАналів очолила тервиборчком.
Троє дітей від різних людей. Незаміжня. Не працює, бізнесу немає. Останні роки працювала у когось з бойківських ригов в Києві домробітницею, хвалилася по п'яні що ростійно спить з господарем. Сторінки в соцмережах були всі в фотках "жінка з Окружної" (ботфорти, келихи, оргії, пікніки з пляшками). Вона тупа і нахабна. Про що говорити взагалі? Виборці Малина в шоці, всі тут один одного знають. думали за неї проголосує тільки коло її непорядних подружок і рідних", - пише видання. А тепер зрозуміло, що виходячи із результатів виборів до парламенту, пропрезидентська партія українофобів с таких як Грищенко «Слуг народу» отримає однопартійну і скоріше що антиукраїнську більшість у Верховній ЗРаді.
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Да в принципі немає великої різниці. Це несамостійні люди. Їх можна міняти з посади на посаду хоч кожних 15 хвилин, а результат буде тим самим.

Ляльководи ті самі, що в партії регіонів.
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назовёшь хоть одну политическую партию, где бы депутаты действовали исключительно самостоятельно?
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Якщо ти навчишся виділяти головне і не зістрибувати на щось інше, тобі легше буде жити.
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я тебе не про себя задавал вопрос, так шо не усложняй "Слуга народу" запропонує призначити мене головою Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 5218
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Ти знов не вгадав. Я про головне, а не про тебе.
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а партия сама есть или есть толпа прошедшая в раду под брендом сн?
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И даже с высшим образованием от Трусковецкого международного института х.й зна каких дел
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Толпа влезшая в раду на крови под брендом бэбэпэ них.. не делала,а только воровала.
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Лучше пусть стефанчук сразу на две должности идет, Чем больше его жирная туша и свинячьи глазки будут мелькать тем радостней будут казаться цифры в платежках.
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Мордатому украинофобу Стефану действительно адо отвалить все должности в ЗРаде потянет . И новая кликуха " Свинарчук " уж очень ему подойдёт ....
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це вже давно відомо.
українофоб буде керувати найбільшою фракцією в парламенті.

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Ксения, если я разговариваю на русском языке, меня можно считать украинофобом?
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разумков не просто розмовляє. він нав'язує і пишається.
демонструє меншовартістність української мови та культури.
до того ж. почитайте його перли - вони абсолютно українофобські, плюс папашка- москаль.
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Учитывая монокоалицию, спикер уже определен.
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Палубий лучше подходит на эту должность. Спикер каких свет не видывал.
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Парубий лучший спикер за всю историю Украиньі. Естественно, с точки зрения врагов Украиньі он худший
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Вы рады зебилы ? Можно вас поздравлять ? Ох , и теперь заживёте , не ?
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Этот хоть не со справкой, это радует.
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Обличчя депутата нової Верховної ЗРади Татяна Грищенко стала депутатом від партії "Слуга народу" по 66-му округу, повідомляє Національне бюро розслідувань України, яке цитує видання Вголос. І це Слуга народу Тетяна Грищенко
"Освіта - середня, безробітна, до того працювала нянею у заможній родині, податки не платила. Ледве школу на трійки закінчила. Освіта коледж. Досвід роботи-контролер газових лічильників (по домівках свідчення знімала). У минулі вибори раптом від бандитів ригоАналів очолила тервиборчком.
Троє дітей від різних людей. Незаміжня. Не працює, бізнесу немає. Останні роки працювала у когось з бойківських ригов в Києві домробітницею, хвалилася по п'яні що ростійно спить з господарем. Сторінки в соцмережах були всі в фотках "жінка з Окружної" (ботфорти, келихи, оргії, пікніки з пляшками). Вона тупа і нахабна. Про що говорити взагалі? Виборці Малина в шоці, всі тут один одного знають. думали за неї проголосує тільки коло її непорядних подружок і рідних", - пише видання. А тепер зрозуміло, що виходячи із результатів виборів до парламенту, пропрезидентська партія українофобів с таких як Грищенко «Слуг народу» отримає однопартійну і скоріше що антиукраїнську більшість у Верховній ЗРаді.
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Даже без воплей и истерик о Муссолини? "Слуга народа" предложит назначить меня председателем Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 8174
Выздоравливае.те?

и да - ссылки ставь.те
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Няня, газовий контролер, троє дітей і висновок про українофобію??? Прийде контролер, не дам показники, вони всі сепари виявляється.
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Ну уже лучше чем картавый со справкой
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Может картавый не совсем соответствует должности прокувора ... Но безграмотные придурки , клоуны, наркоманы, дврники ,проститутки, шулера- бандиты .а главное что ярые украинофобы .депутаты . Это уже очень большой перебор и даже для Украинской ЗРады по приколу.
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Кого кого, а Разумкова неграмотним не назвеш, інша справа якщо він підтримує українофобські погляди свого батька.
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" Без женщины наша жизнь была бы в начале - беззащитна, в середине - без
удовольствия, в конце - без утешения." - Ницше. Женщину - хочу на пост спикера ВРУ!!!
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Тьху(((
Неплохое слабительное - такие рожи ставить на фото(((
в сортире то
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И назначат, а мародёры-ПЁСики и сепары "За жиДДя" могут понюхать друг у друга под хвостом!
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Куда содомитов пускать? Пусть сами себя долбят.
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Ну это лучше, чем невменяемо мычащий попередник.
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Давайте уволим адвоката Коломойского Богдана.
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Ты даже таракана со своей кухни не можешь уволить, чмошник
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За Богдана только могут быть украинофобы и фашисты.
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Та да. Головне, шо не за медведчука.
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Настав час шукати художника,який малював портрет Пшонки у вигляді Імператора.Скоро ************ його послуги.
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разумкова??!!...Этого нельзя делать,похоже на полный захват власти одной партией и диктатуру.Причем дилетантами.
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Куда пять лет смотрели? Но, дилетанты построили ковчег, а профессионалы построили Титаник. Отож.
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Самый главый любитель руцкага мира, папашка то ваще вата еще та. Ну что ту скажешь. Все возвращается на круги свои. Начинаем с 2010 го На новый круг зашли.
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Правильнее писать: Разумков предложил Слуге народа назначить меня на должность председателя Рады. Господин Разумков, не нужно изображать из себя невинную целку.
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