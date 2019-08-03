 "Слуга народу" запропонує призначити мене головою Ради, - Разумков

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Трускавці під час візиту туди президента Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні партія буде мене пропонувати як кандидата на пост голови Верховної Ради України", - сказав сам Разумков.

Він також додав, що на посаду першого віцеспікера "Слуга народу" буде пропонувати Руслана Стефанчука.

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"Ми озвучили наші кадрові позиції за посадами, які буде пропонувати партія" Слуга народу "в майбутній Верховній Раді. Були кадрові пропозиції щодо президії, глав комітетів і їх керівництва", - підкреслив Разумков.