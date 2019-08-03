 Зеленський: Богдан готовий скласти повноваження у будь-який момент за бажанням суспільства

Про це президент заявив журналістам в Трускавці перед зустріччю з майбутніми депутатами від партії "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Наші хлопці — ми одна команда, ми не тримаємось за крісла", - заявив Зеленський, коментуючи появу в ЗМІ написаної Богданом заяви про відставку.
"Він написав заяву, це ж правда — людина готова в будь-який час, коли суспільство захоче (піти із посади. — Ред.)", - запевнив президент. При цьому, на його переконання, те, що офіційне підтвердження того факту, що Богдан написав відповідну заяву з’явилися на наступний день після її появи в ЗМІ, не підриває довіри до медіа.
"Я нічого не підривав", - сказав він.
1 серпня низка ЗМІ поширила фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента.
2 серпня інформацію про відставку Богдана спростували глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков і заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка.
Богдан зі свого боку підтвердив, що писав заяву також, як і всі.
Як тільки в смі підняли питання, що до тролингу журналістів то зелепух очконув, і тепер вирішив виправдатися, але це знову для журналістів звучить як те, що він має їх за лохів.
Хватить вже розповідати казки про те, що ніхто ні за що не тримається і опиратися на людей, людям срати на того Богдана.
Не можна бігати по областям і кричати на місцеву шушару і тримати Богдана головою адміністрації президента.
Це абсурд!
ПЕТИЦІЯ Звільнити БОГДАНА Андрія Йосиповича з посади Глави Адміністрації Президента України
25656 голосів з 25000 необхідних.
Суспільство хоче.Атвєть за базар,Чєртіла !
Як стало відомо ТСН (Вибачте за джерело - ред.) із власних джерел, фото-інтригу розіслав кільком журналістам заступник Андрія Богдана Кирило Тимошенко - без пояснень чи уточнень. Журналісти, які першими отримали і опублікували фотографії заяви від високопоставленого чиновника, коментувати це тепер відмовляються.
«Власне, головне питання, навіщо це. Це очевидно. Треба зрозуміти, це якийсь невдалий жарт чи спланована спецоперація. Ми не знаємо, навіщо це зробили, і я не знаю жодної людини, яка розуміє, навіщо це зробили», - зізнається головний редактор The Babel Катерина Коберник.
Кирило Тимошенко коментувати історію появи фотографії у ЗМІ відмовляється.
«Не знаю, запитуйте у Богдана», - відповідає він. Богдан віджартовується, що за крісло ніхто не тримається.
Практика писати у день прийому на роботу заяву на звільнення без дати існувала в компанії «95 квартал», якою раніше керував Володимир Зеленський. Про це раніше розповідав перший помічник президента Сергій Шефір. Щоправда, у випадку з офісом президента такі заяви не мають жодного сенсу - глава держави і так може звільнити співробітників своїм указом у будь-який момент.
https://newsua.one/news/feikove-zvilnennya-zayavu-bogdana-poshiriv-iogo-pidleglii.html
так что, гидрант, не жди "Майданов", а просто исправляй ошибку и увольняй недолюстрованного кореша, по-хорошему.. и да, извинись за Украину-порноактрису.. конечно, если считаешь себя украинцем..