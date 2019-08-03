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 Політика України
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Все про:Зеленський (2290) відставка (530) Трускавець (13) Богдан Андрій (114)

 Зеленський: Богдан готовий скласти повноваження у будь-який момент за бажанням суспільства

Президент України Володимир Зеленський заявив, що керівник його офісу Андрій Богдан готовий піти у відставку з займаної посади в будь-який час.

Про це президент заявив журналістам в Трускавці перед зустріччю з майбутніми депутатами від партії "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Наші хлопці — ми одна команда, ми не тримаємось за крісла", - заявив Зеленський, коментуючи появу в ЗМІ написаної Богданом заяви про відставку.

"Він написав заяву, це ж правда — людина готова в будь-який час, коли суспільство захоче (піти із  посади. — Ред.)", - запевнив президент. При цьому, на його переконання, те, що офіційне підтвердження того факту, що Богдан написав відповідну заяву з’явилися на наступний день після її появи в ЗМІ, не підриває довіри до медіа.

"Я нічого не підривав", - сказав він.

1 серпня низка ЗМІ поширила фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента.

2 серпня інформацію про відставку Богдана спростували глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков і заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка.

Богдан зі свого боку підтвердив, що писав заяву також, як і всі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141107
 
 
 Топ коментарі
 
так есть уже желание, пусть сваливает
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Богдан і не мав займати цю посаду, бо він асоціюється з Коломойським, який несе відповідальність за пограбування Приватбанку на 160 млрд.грн!!!! Це злочин століття, який Коломойському ніхто не подарує! Такі страшні гроші красти в країни яка веде війну - це мародерство і духовне жебрацтво! Коломойський буде арештований і засуджений, це навіть без варіантів, якщо не українським судом, то американським! Тому все що пов'язується з Коломойськи токсичне і люди які працюють на Коломойського не мають бути в новій владній команді! Богдан піде першим, за ним підуть інші "працівники" Коломойського і влада нарешті очиститься від токсичних людей! До речі вони і не є суперфахівцями, щоб за них було потрібно аж так сильно чиплятись! Їх кваліфікація не публічна політика - а мутні справи для Бєні!
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Почему же Зеклоун дурит и дальше ,,когда общество захочет" ?? Общество уже сказало свое слово в петицих в отставке !! Почему же не исполняет решение общества?? Долго ли будет дурить народ Украины!!!
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Складывается впечатление, что Богдан президент Украины, а Зеленский на подхвате ...
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Общество уже желает, или Разумков опять предложит какой-то референдум?
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Складывается впечатление, что эксрыгоАнал украинофоб Богдан анти -президент Украины !? А ЗЕлень так себе на подхвате у него . Ну как свой исполнительный персональный клоун!,
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А як це можна дізнатись - бажає народ його відставки чи не бажає ?
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Передать вопрос в Окружной суд Киева. Вовк вынесет решение какое нужно; главное - правильную сумму занести.
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А что там с Хомчаком и Рюкзаковым которого в первую очередь народ требует выгнать?
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Знову зелепух журналістів має за лохів))
Як тільки в смі підняли питання, що до тролингу журналістів то зелепух очконув, і тепер вирішив виправдатися, але це знову для журналістів звучить як те, що він має їх за лохів.
Хватить вже розповідати казки про те, що ніхто ні за що не тримається і опиратися на людей, людям срати на того Богдана.
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Вопрос кого Зеленский считает украинским обществом. По моему мнению людям с такой "биографией",как у Богдана (рейдерство, махинации) давно делать нечего в высших эшелонах украинской власти.
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а по закону не пробовали?только по желанию общества?
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Та пора уже валити. Бажання було ще до його лризначення.
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Бть це вимога Закону України про очищення влади від 16.09.2014.

Не можна бігати по областям і кричати на місцеву шушару і тримати Богдана головою адміністрації президента.
Це абсурд!
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Так Є! Є таке бажання,оформлене в рамках закону !
ПЕТИЦІЯ Звільнити БОГДАНА Андрія Йосиповича з посади Глави Адміністрації Президента України

25656 голосів з 25000 необхідних.

Суспільство хоче.Атвєть за базар,Чєртіла !
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Походу петиции за увольнение Богдана недостаточно - нужен референдум .
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Я рускоговорящий и 100% за украинский язык.
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Для США Богдан токсичен как ставленик коломойского ,тем более после наезда на Кличко друга Трампа .Что важней ,бойфренд или США?
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Андрій Богдан залишається керувати Офісом президента, а новина про заяву з проханням звільнення за власним бажанням виявилася фейком. Його поширили чимало українських ЗМІ.

Як стало відомо ТСН (Вибачте за джерело - ред.) із власних джерел, фото-інтригу розіслав кільком журналістам заступник Андрія Богдана Кирило Тимошенко - без пояснень чи уточнень. Журналісти, які першими отримали і опублікували фотографії заяви від високопоставленого чиновника, коментувати це тепер відмовляються.

«Власне, головне питання, навіщо це. Це очевидно. Треба зрозуміти, це якийсь невдалий жарт чи спланована спецоперація. Ми не знаємо, навіщо це зробили, і я не знаю жодної людини, яка розуміє, навіщо це зробили», - зізнається головний редактор The Babel Катерина Коберник.

Кирило Тимошенко коментувати історію появи фотографії у ЗМІ відмовляється.

«Не знаю, запитуйте у Богдана», - відповідає він. Богдан віджартовується, що за крісло ніхто не тримається.

Практика писати у день прийому на роботу заяву на звільнення без дати існувала в компанії «95 квартал», якою раніше керував Володимир Зеленський. Про це раніше розповідав перший помічник президента Сергій Шефір. Щоправда, у випадку з офісом президента такі заяви не мають жодного сенсу - глава держави і так може звільнити співробітників своїм указом у будь-який момент.

https://newsua.one/news/feikove-zvilnennya-zayavu-bogdana-poshiriv-iogo-pidleglii.html
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Вова, та уже всьо общество говорит тебе по слогам: го-ни е-го на -х##!
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степень невосприятия личности Богдана населением сравнима с антирейтингом Януковича
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такое желание ,судя по реакции у общества есть.Впрочем,как и желание вывести из власти всех людей Коломойского.
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ты его не имел права назначать...а общество желает что бы и ты и он ушла в отставку!!!!
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Бажання народу є з самого початку, коли той говнюк почав нашіптувати гаранту на вухо,і нашому рризиденту не противно що у нього коло вуха постійно зищить богдан-муха,цеж так тупо і так низько, чи зеля привик до суфлера і не помічає цього зищання.
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ты его не имел права назначать...а общество желает что бы и ты и он ушла в отставку!!!!
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назначенный через задний проход Богдан не имеет права работать в администрации президента, пусть и хитрожопо переименованной в офис с секретутками.. конечно, если "слуги народа" не такие же гопники-наперсточники, какие всегда крутились при владе..
так что, гидрант, не жди "Майданов", а просто исправляй ошибку и увольняй недолюстрованного кореша, по-хорошему.. и да, извинись за Украину-порноактрису.. конечно, если считаешь себя украинцем..
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