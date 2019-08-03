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Все про:Львівщина (917) Нацполіція (7967) пияцтво (414)

 На Львівщині алкоголік утік із лікарні, заліз до будинку пенсіонерки, де намагався зарізати себе і поранив поліцейського

На Львівщині 36-річний чоловік увірвався в будинок пенсіонерки та під час затримання співробітниками поліції завдав ножове поранення собі і правоохоронцю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, в Самбірський відділ поліції 2 серпня, близько 22.00, надійшло повідомлення про те, що в будинок 79-річної мешканки села Рудки проник невідомий.

На місце події виїхала група реагування патрульної поліції, яка виявила у будинку пенсіонерки чоловіка, який тримав у руках два ножі і поводився неадекватно, що становило загрозу власниці помешкання.

На вимогу працівників поліції віддати ножі, які як з‘ясувалося згодом, він взяв у помешканні жінки, та вийти з будинку – чоловік не реагував, почав погрожувати працівникам поліції та зненацька завдав сам собі ножове поранення в живіт.

Правоохоронці вирішили затримати зловмисника, під час якого 31-річний інспектор групи реагування зазнав ножового поранення. Правопорушником виявився 36-річний мешканець Самбірського району, який проходить курс лікування від алкогольної залежності в одному з медичних закладів області, який він самостійно залишив напередодні.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 162 КК України (порушення недоторканості житла) та ч.2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141106
 
 
 Топ коментарі
 
яке уголовне? больного бєлки прєслєдовали
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яке уголовне? больного бєлки прєслєдовали
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А очередность не нарушена,вот и доверяй истенности СМИ.Вроде информацию донесли а исказили о-го-го.Что уже говорить про политические события.
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Не одно доброе дело не остается безнаказанным.Дали бы ему сделать харакири и все было бы нормалек.. Сбежавший из лечебницы на Львовщине алкоголик проник в дом пенсионерки, где пытался зарезать себя и ранил полицейского - Цензор.НЕТ 999
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Ну вот, теперь мужик вообще сопьется На Львівщині алкоголік утік із лікарні, заліз до будинку пенсіонерки, де намагався зарізати себе і поранив поліцейського - Цензор.НЕТ 9865
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Он рвался в Трускавец, облобизать царственную длань.
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Знайомі працюють на скорій і всі говорять одне і те саме,половина викликів це до тих хто в запої і неможе вийти,і тих кого хопив біляк.
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Та з нашими суддями, типу Вовка, може виявитись, шо то пєнсіонєрка увірвалася в дурдом, і порєзала главврача, коли він робив бєлке пєдікюр...

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проведал "белок" с ответным визитом... На Львівщині алкоголік утік із лікарні, заліз до будинку пенсіонерки, де намагався зарізати себе і поранив поліцейського - Цензор.НЕТ 457
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