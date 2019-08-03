 На Львівщині алкоголік утік із лікарні, заліз до будинку пенсіонерки, де намагався зарізати себе і поранив поліцейського

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, в Самбірський відділ поліції 2 серпня, близько 22.00, надійшло повідомлення про те, що в будинок 79-річної мешканки села Рудки проник невідомий.

На місце події виїхала група реагування патрульної поліції, яка виявила у будинку пенсіонерки чоловіка, який тримав у руках два ножі і поводився неадекватно, що становило загрозу власниці помешкання.

На вимогу працівників поліції віддати ножі, які як з‘ясувалося згодом, він взяв у помешканні жінки, та вийти з будинку – чоловік не реагував, почав погрожувати працівникам поліції та зненацька завдав сам собі ножове поранення в живіт.

Правоохоронці вирішили затримати зловмисника, під час якого 31-річний інспектор групи реагування зазнав ножового поранення. Правопорушником виявився 36-річний мешканець Самбірського району, який проходить курс лікування від алкогольної залежності в одному з медичних закладів області, який він самостійно залишив напередодні.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 162 КК України (порушення недоторканості житла) та ч.2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).