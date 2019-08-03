 Зеленський зустрічається з депутатами партії "Слуга народу" в Трускавці. ФОТО

Глава держави прибув на місце проведення курсів близько 14 годин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Спілкування відбувається без преси.
За інформацією деяких представників партії, очікується, що зустріч триватиме менше години.
Фото - Юрій Мисягін/фейсбук
З 29 липня до 4 серпня майбутні парламентарії проходять курси в Трускавці. Їм читають лекції професори Київської школи економіки і фахівці з різних сфер.
Позачергові парламентські вибори відбулися в Україні 21 липня. Очікується, що парламент нового скликання проведе своє перше засідання на початку вересня.