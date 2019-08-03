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 Зеленський зустрічається з депутатами партії "Слуга народу" в Трускавці. ФОТО

Президент Володимир Зеленський відвідує майбутніх парламентаріїв від своєї партії "Слуга народу" в Трускавці, де вони проходять інтенсивні навчальні курси.

Глава держави прибув на місце проведення курсів близько 14 годин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Спілкування відбувається без преси.

За інформацією деяких представників партії, очікується, що зустріч триватиме менше години.

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Зеленський зустрічається з депутатами партії Слуга народу в Трускавці 01

Фото - Юрій Мисягін/фейсбук

З 29 липня до 4 серпня майбутні парламентарії проходять курси в Трускавці. Їм читають лекції професори Київської школи економіки і фахівці з різних сфер.

Позачергові парламентські вибори відбулися в Україні 21 липня. Очікується, що парламент нового скликання проведе своє перше засідання на початку вересня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141104
 
 
 Топ коментарі
 
Я еще не сложил для себя окончательного мнения ни о Зеленском, ни о его депутатах, но наличие среди них таких типов, как Бужанский и Дубинский являются ложкой дегтя в известной бочке, даже если все остальные херувимы и ангелы. Зеленский проводит встречу с депутатами партии "Слуга народа" в Трускавце - Цензор.НЕТ 2690
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предполагаю, что в таком составе 95 квартал ещё не гастролировал)
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Ещё когда начали всплывать имена бывших рыгов, бандюков, прожённых напёрсточников -- Разумкова, Портнова, Бабломойского, Богданчика..Где явно была видна связь этой кодлы..любому кто не ЗЕбил стало ясно что будет тупо ротация свиней у корыта. Причём не только на таких же воров, но ещё и на прокремлёвско сепарских ЗЕсвинарчуков.
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Фото справа налево, ноги под столом: самый правый ноги держит как девчонка - романтик, следующий , как бы тужится-тужится, да ничего у него не получается, третий ваапше присел на бутылку, крайний слева и того похлеще - так ноги скленчивает тока тютя матютя, одним словом, макух, та й годi.
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