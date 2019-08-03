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 Події
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Все про:поранення (1486) Мотузяник (270) Мар'їнка (434) операція Об'єднаних сил (1433) Майорськ (16)

 Від початку доби - обстріли під Кримським, Майорським і Мар'їнкою, поранено 1 бійця

Російсько-окупаційні війська від початку доби здійснили 3 збройних провокації. Один український військовослужбовець поранений.

Про це заявив у суботу на брифінгу прессекретар Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Від початку цієї доби, станом на 12.00 в районі проведення операції зафіксовано три збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ. При цьому міномети заборонених калібрів противник не застосовував.

Так, під ворожим вогнем вже сьогодні перебували захисники с. Кримське, де окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, а також оборонці н.п. Майорськ - там російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів з підствольного гранатомета.

Окрім того ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї в бік оборонців Мар’їнки, що на Донецькому напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог вчора 10 разів порушив перемир'я і двічі - від початку доби: поранено двох бійців

Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил дотримувалися режиму припинення вогню.

Від початку поточної доби один український військовослужбовець дістав поранення та наразі отримує медичну допомогу.

Станом на цю мить ситуація залишається повністю контрольованою українськими підрозділами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141103
 
 
 Топ коментарі
 
Ну чё, зелебобики, дошло, что "просто перестать стрелять" было просто разводом лохтората? С начала суток - обстрелы под Крымским, Майорским и Марьинкой, ранен 1 боец - Цензор.НЕТ 9477
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Та нєужєлі?Та не може бути.Та вифсьоврьоті.Був же наказ "Война,стій!Раз,два".
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Та нєужєлі?Та не може бути.Та вифсьоврьоті.Був же наказ "Война,стій!Раз,два".
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Ну чё, зелебобики, дошло, что "просто перестать стрелять" было просто разводом лохтората? С начала суток - обстрелы под Крымским, Майорским и Марьинкой, ранен 1 боец - Цензор.НЕТ 9477
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лапоть рошеновский, всем адекватным людям сразу было понятно шо это отрывание ватного лохтората у мертвечуков, ибо это "перестать стрелять-безальтернативнийминск" мы уже 5 лет видим и понятно шо результаты будут такие же... а ты наверно хотел шоб мертвечуки-партнеры мародера поболее взяли в парламенте, да ватник ?
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Давай посмотрим, кто из нас ватник.

https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
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дєвачка і старого правопису не зна', і по-новому ій не нравиця
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вопрос не про девочку. вопрос в том, насколько хорошо воспринимает на слух украинский язык мальчик "Злой Жмен". другими словами, тест на аудирование средней трудности: речь хоть и не дикторская, но слышно хорошо, экзотических слов и сокращений нет и т.д. и т.п.
а вот, что между ними (девочкой и журналисткой) подсказала мама... но этого я не спрашиваю
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тут каждый день должен выступать хомчак и говорить что это все ерунда((((((((
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желательно на передке и в парадной форме (по ней целиться лучше )
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Они так походу заставляют принудительно уехать местное быдло из деревень по 10-200 населения, освобождают место для Китая.
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хм.. но со слов штаба это не является нарушением перемирия..
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какие обстрелы во время перемирия? В Трусковце зелень ума набирается!
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один раз не пи---. Р.Хомчак. цитаты великих полководцев
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ну, йєслі разрєшонним калібром, то сривом пєрємірія нє щітайєца
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Одужуй, герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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А новий глава прикордонного відомства виходить що українофоб С. Дейнеко в інтерв'ю «ВВС Україна» заявив що Державний кордон України має бути зачиненим лише для громадян Російської *********, які відвідували окупований Крим, або закликали до анексії півострова чи підтримували бойовиків на Донбасі. При цьому в'їзд має бути вільним для всіх інших росіян....Мабудь він яничара буде особисто по козломордим харям гарантовано визначити наскільки ці дружні йому кацапи вороги України, або вороги трохи і не зовсім. Так як головними ворогами Росії, на думку жителів цієї ворожої нам країни, є Сполучені Штати, Україна і Туреччина. Про це свідчать результати опитування, проведеного «Левада-центром».
Негативно налаштовані по відношенню до Вашингтону 72% респондентів. При цьому Київ вважають ворожим половина 48% відсотків опитаних кацапів, а Анкару - 29 відсотків.
«Ведомости».
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В военной среде циркулируют слухи о том, что до конца года все военные части ЗСУ отведут за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей

Последние события в армии и вокруг нее не могут не вызывать тревогу. Прежде всего, ситуация на линии соприкосновения в последние дни демонстрирует резкое усиление позиций боевиков на фоне полного запрета на ведение ответного огня со стороны ВСУ. Решения ТКГ в Минске о начале разминирования в районе моста около Станицы Луганской и "зеркальное" начало демонтажа оборонительных сооружений означает только ослабление наших позиций на этом крайне важном стратегически направлении.

Уже очевидно, что оккупационные власти не собираются выполнять свои обязательства, зато все боевики в районе Станицы Луганской получили повязки несуществующего Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК). И все. Это типичный российский подход, когда в рамках Минских соглашений и интеграции оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нам предлагают просто объявить амнистию и взять боевиков из "Корпусов Народной милиции" на содержание Киева. Фейковые "миротворцы" на российско-украинской границе - из той же серии.

Мало того, последние события в прифронтовой зоне заставляют задуматься о существовании не афишируемых договоренностей новой власти если не с марионетками, так с Кремлем напрямую. А как по-другому можно рассматривать факт отключения от электроснабжения ОО "Луганское энергетическое объединение" сразу девяти (!) военных объектов в ключевом районе нашей обороны - г. Счастье. В ближайшие дни энергетики отключат в г. Сватово, Беловодск, Белокуракино и Попасная. В условиях продолжающейся войны это либо диверсия, либо сознательный подрыв боеспособности нашей группировки на луганском направлении. На этом фоне иначе оцениваешь циркулирующие в военной среде слухи о том, что до конца года все военные части отведут за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей.

Нельзя не отметить и то, что косвенно приказ о персональной ответственности за открытие ответного огня крайне негативно сказался на моральном духе всей нашей группировки. Ведь мало кому хочется выступать мишенью в тире, не имея возможности хотя бы ответить. И это на фоне того, что армия испытывает реальные проблемы с укомплектованностью.

Причем не только на уровне контрактников, но и на уровне офицерского и сержантского составов. Так, не зря, например, Министерство обороны Украины объявило о дополнительном наборе на обучение в военные заведения высшего образования и военных колледжей сержантского состава? Вполне вероятно, что в итоге курсантов наберут, но стоит ли говорить об их качестве?

И еще: для того, чтобы полностью выполнить требования россиян и обезопасить себя от гнева нового президента, генералы решили вопрос с частично контролированными вооруженными формированиями. Очень быстро с фронта был выведен полк НГУ "Азов", командование и личный состав которого имели свои представления о выполнении того или иного приказа.

Михаил Жирохов, военный эксперт, http://www.dsnews.ua/politics/bez-edy-bronezhiletov-i-btr-gotovitsya-li-novaya-vlast-sdat-02082019080000
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