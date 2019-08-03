 Очікуємо, що новий Кабмін до 15 вересня внесе проект бюджету на 2020 рік, - обраний нардеп СН Гетманцев

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав обраний народний депутат від "Слуги народу", відповідальний за податкову політику радник президента Данило Гетманцев у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"До 15 вересня, очікуємо, що новий уряд внесе до парламенту бюджет", - сказав він.

Згідно з Бюджетним кодексом України, Кабінет міністрів України затверджує і подає в парламент до 15 вересня проект закону про державний бюджет на наступний рік.

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