 Зеленський пропонує скасувати візи з низкою країн, щоб їхні громадяни їхали в Україну лікуватися

Про це держави заявив на нараді з питань розвитку медичного туризму в Трускавці на Львівщині, де він перебуває з робочою поїздкою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми можемо скласти перелік країн, громадяни яких часто приїжджають до України на лікування, з тим, щоб скасувати для них візовий режим, і звернутися до Міністерства закордонних справ (розглянути це питання. - Ред.). Особливо це стосується тих країн, громадяни яких зазвичай сюди приїжджають на лікування і оздоровлення і відчувають ці перепони у перетині кордону", - сказав Зеленський.
Він зауважив, що нині з України на лікування за кордон їде тричі більше людей, ніж приїжджають в Україну, тому питання розвитку медичного туризму досить актуальне.
Голова Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальський під час наради розповів, що на Львівщині налічується 7 бальнеологічних курортів, понад 200 джерел мінеральної води різних типів. Загалом Львівщина, за його словами, має чималий потенціал в розвитку пластичної хірургії, стоматології, санаторно-курортному і реабілітаційному лікуванні, офтальмології та в сфері репродуктивного здоров'я. Чимало проєктів з розвитку медичного і оздоровчого туризму успішно розвиваються, але існує і низка проблем, зауважив Мальський.
За його словами, задля розвитку українського медичного туризму нині варто більше популяризувати його у світі і створити більш сприятливі умови для іноземців, які б хотіли приїхати до нас на лікування. "Середній чек іноземного туриста, який залишає його в Україні, налічує 2-2,5 тисячі доларів за курс лікування. Це немалі кошти", - сказав голова Львівської ОДА.
Він також розповів, що раніше більшість іноземних туристів, які приїжджали на оздоровлення в Україну, були громадянами Росії, зараз ситуація кардинально змінилась. "І ми відчуваємо, що регіон розвивається. Тому добрим кроком було б розширити безвіз, бо багато країн потребують віз в Україну, і деякі пропозиції з цього приводу висловлюються", - зазначив Мальський.
У нараді разом з Зеленським взяли участь глава Офісу Президента України Андрій Богдан, заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук, голова Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальський.
Донбасс-2037
Абсолютно фантастический рассказ о недалеком будущем Свободного Донбасса.
- Ну ты мне скажи, братэла, ну чё вы нас, донбасян, так ненавидите? Не слышите нас по жизни? Ты ж видишь, документы на троллейбус в порядке, так пропускай!
Украинский лейтенант в форме «Службы охраны Донбасской Зоны» на секунду оторвался от бумаг, в которой указывалось, что данный троллейбус списан муниципалитетом г. Никополь за негодностью и передан в качестве гуманитарной помощи народу Лутугинской народной республики.
- Ну что вы, что вы, - на чистом донбасском языке ответил лейтенант, - мы с огромной теплотой и заботой относимся к жителям всех республик Донбасса!
- Не лей тут мне, Жжёного не надуришь! Я вас, хохлов, давно знаю. Ненавидите нас, бо завидуете нашей духовности! Думаете, если автобанов попанастраивали и жрете в три горла, так лучше нас стали? А вот и хрен!
Лейтенант вздохнул, отдал документы и махнул рукой, мол, проезжай, бедолага. Жжёный тут же отдал приказ трогаться, и колонна из БТРа и привязанного к нему троллейбуса отправилась в неблизкий путь вглубь Зоны, до родного Лутугино.
Хохлы остались позади, и на душе Жжёного сразу полегчало. С хохлами всегда тяжело. Хрен поймешь, чего им надо! Например, им жутко не нравилось, что донбасяне ездят на БТРах. Зыркают на тебя, как на прокаженного! А в Донбассе все проще и понятней, по-людски. А то, что убивают почем зря, так и правильно, все равно жрать нечего. Единственно, что человеческого Жженый видел в хохлах - это любовь к футболу, хотя они больше смотрят его в каких-то «тридэвизорах», а не по понятиям, на стадионе.
- Братан Президент, - обратился к Жжёному один из двух его сотоварищей, бывалый бандюган Матвей, - подъезжаем к Макеевскому Паханату! Может объедем его, уж больно они нас, демократов, не любят.
Это была правда. Макеевские страсть как не любили лутугинских и других, у которых были выборы. Сами макеевцы мерялись на кулаках и так выявляли нового Пахана.
Жжёный слегка призадумался. Легко сказать, объехать! По одну сторону от Паханата располагалось здоровенное водохранилище, а по другую змеился наземный тоннель-углепровод, охраняемый чеченами. По тоннелю, уходящему в далекую даль, чечены переправляли в Украину добытый в Донбассе уголь. Охрана была злобная, и при попытке приблизиться к тоннелю стреляла на поражение настоящими пулями. Рискованно!
Но и ехать напрямик невозможно, бо отожмут троллейбус. Три вооруженных мужика - сила немалая, но макеевские считались на Донбассе особо лютыми. Решили все-таки свернуть с трассы и объехать водохранилище, тем более что и трассы никакой не было, только память о ней. Да и ехать через развалины Харцызска не хотелось из-за огромных крыс, которые могли повредить волам, тащившим БТР и троллейбус.
Караван взял курс на север. Места были унылые, малолюдные, и следующие двое суток прошли спокойно. Лишь однажды мимо БТРа просвистела пара стрел, выпущенных местным фермером, владельцем огромного конопляного поля. Фермера быстро порешили, а недозревшей коноплей затарили почти половину троллейбуса.
Больше происшествий не было. Старый Матвей настолько расслабился, что перебрался в троллейбус, где роскошествовал на мягких сидениях, пожевывая ароматную коноплю. Жжёный тоже с удовольствием покинул бы раскаленный БТР, но не по чину Президенту свободной демократической республики передвигаться по Донбассу как лоху. Конечно, раньше он и сам был лохом, и (страшно вспомнить) работал у чеченов на шахте им. Ахмада Кадырова. Но его выгнали по беспределу, после того как он прирезал и пустил на мясо шахтного осла. С тех пор началась настоящая, вольная жизнь, принесшая Жжёному четыре шрама на теле, ожег на лице и роскошную золотую цепку Президента Лутугинской республики.
Но сейчас приближались новые выборы, и троллейбус должен был стать тем щедрым куском, которым он заткнет пасть стремному электорату и позволит вновь отписать сочный щелбан главному конкуренту, Пузану.
Так, без происшествий, они проехали мирные развалины Енакиевского Пацаната, где в давние времена власть захватили малолетние пацанчики и умудрились всего за пару лет перебить всех жителей, а затем и друг друга. Было тихо и безветренно.
А потом пришла беда. Ночью на караван напали волки и крепко погрызли Матвея. Дурень оставил двери открытыми, чтобы не задохнуться ароматом сохнущей конопли, и за это едва не поплатился. Смотреть на умытого юшкой старика было невозможно. Жжёный хотел было пришить доходягу, но второй сотоварищ, Крыса, смекнул, что совсем недалеко, под Дебальцево, работала укропская Миссия, где были настоящие врачи.
Меньше всего Президенту хотелось ехать к заносчивым хохлам на поклон, но и верного подданного терять не хотелось. Тем более, Миссия находилась по пути в родную Республику.
Официально укропский анклав назывался «Гуманитарно-просветительской миссией ЕС» и представлял собой участок земли среди выжженной степи, огороженный высоким железобетонным забором. У металлических ворот охранников не оказалось, но когда Жжёный попытался войти, откуда-то с боку раздался голос невидимого укропа: «Хто вы йе и чёго бажайетэ». Президента передернуло от невыносимого отвращения к «мове», но он нашел в себе силы ответить. Невидимый голос тут же перешел на донбасский и объявил, что они могут пройти, предварительно сдав оружие. Жжёный знал об этом идиотском правиле, но все же покочевряжился немного для понту. Однако оружие снял и положил его в ящик, выехавший прямо из бетонной стены.
- Слышь, сопрете тралик, я всех тут урэкаю, - грозно прикрикнул Жжёный, но невидимый голос даже не ответил. Испугался, наверное.
На территории Миссии оказалось неожиданно зелено. Вдоль аллеи стояли бюсты каких-то мордатых укропских Президентов, имена которых Жжёный даже не запоминал, потому что они не слишком вмешивались в дела Свободной Зоны. «Подумаешь, памятников понаставили», - ничуть не завидуя, подумал Жжёный. На территории Донбасса тоже было целых два памятника. Первый лежал недалеко от кротоводческой фермы в Луганске и изображал конного Жириновского, автора ненаписанной конституции Новороссии. Второй памятник находился недалеко, в Стаханове, и посвящался героям, сбившим укропский «Град», который, как рассказывали старожилы, некогда подлетал к мирным донбасянам и расстреливал их в упор. Не по-пацански поступал, в общем.
Тут он услышал детский смех. На лужайке сидели донбасские дети в разноцветной одежде и изучали разные языки - донбасский, укропский и пиндосский. Жжёный хотел было выматерить детей-предателей, но в этот момент к нему подъехала самодвижущаяся машина, из которых выскочили дюжие укропы в зеленых халатах и молча схватили Матвея, свисавшего с плеча Президента.
- Слышь, не вылечите пацана, я всех тут урэкаю, - грозно прикрикнул Жжёный, но мужики в зеленом даже не ответили. Испугались, наверное.
Выбравшись с территории Миссии, Жжёный вздохнул полной грудью. Перед ним лежала степь, выжженная и вольная, дарующая свободу и истинную духовность всем, кто не лох.
Поредевший отряд продолжил свой нелегкий путь. Рассусоливать времени не было, успеть бы до выборов! Чтобы волы двигались быстрее, Жжёному пришлось выкинуть нахрен коноплю, тем более что кайфу от нее почти не было. Крыса попытался было вякнуть, но тут же получил прикладом в зубы и затих.
А когда от троллейбуса отодрали пару тяжеленных деталей, волы пошли еще быстрее. Деталей было жаль (металлолом!), но опоздать на выборы было западло!
И они успели!
Народ уже вовсю кучковался на центральной площади Лутугино, готовясь к свободному волеизъявлению. Наконец показалась красочная кавалькада: ревущие волы, Жжёный на броне, в сияющей золотой цепке Президента, и диковинный, почти новый троллейбус, расписанный непонятными укропскими словами навроде «Житлобуд» и «Нікопольські ласощі».
Колян из его бригады подбежал к БТРу и сунул Жжёному маляву. Жженый мельком прочел и сунул бумажку за пазуху, так как приметил Пузана, гордо стоявшего в окружении нескольких старух. Настроение Президента тут же улучшилось: возле Пузана лежал лишь одинокий серый мешок. И больше ничего предложить электорату он не мог! Победа была у Жжёного в кармане.
По праву Президента он выступал с выборной речью первый.
- Любимый мой, дорогой народ Лутугинской народной республики! Пять лет я заботился о вас, защищал от успенских уродов, взорвал их мост и почистил наш колодец! А теперь я дарю народу ЛНР этот роскошный подарок - настоящий троллейбус, отбитый с боями у хохлов! Теперь вы не будете ютиться в сырых копанках и землянках, а сможете ночевать на его мягких сиденьях! Голосуйте за меня!
Народ яростно захлопал Вождю, но, к удивлению Жжёного, Пузан не только не пришел в уныние, но даже стал улыбаться.
Взойдя на возвышение, торжествующий конкурент произнес:
- Люди ЛНР! Если вы изберете меня, я подарю вам этот мешок гречки! Каждому достанется по килограмму настоящей российской гречки, и еще разыграем в лотерею четыре банки северокорейской тушенки! Это говорю вам я, ваш будущий Президент!
Дальнейшую речь Жжёный уже не слушал. Шансов на победу не было. Это был крах, провал, катастрофа!
Только одно в этой безнадежной ситуации согревало душу Жжёному. В маляве за пазухой луганская братва звала его на товарищеский матч «Зари Новороссии» с «Бока Хуниорс». Впервые в жизни Жжёного на Авангарде состоится международный матч! Этому многое препятствовало. Нижнетепловская станция WOEL (ВОЛ - всемирного орбитального лифта) уже неделю на реконструкции. Однако несмотря на продолжающиеся обстрелы Счастья бумерангами, аргентинцы после часового путешествия из Буэнос-Айреса благополучно спустились с орбиты на счастьинской станции WOEL и уже через полдня на дилижансах приехали в Луганск.
Но несмотря на
Но несмотря на это, голова стремительно наливалась раскаленным свинцом. Теряя от жары и отчаяния остатки сознания, он даже не почувствовал, как Крыса снимает с него Золотую цепку Президента, чтобы отдать ее новому лидеру Лутугинской народной республики, оплоту демократии Свободного Донбасса.
-может вам с глухой деревни прокатится в городском трамвае возле украинских медвузов,-там в десяток раз больше стран увидете..
Все старые извращенцы в гости к нам,Зе рекомендует
Як ви думаєте, коли будуть в Україну пускати ЛДНР?
Рисовый сок
Жила-была страна Украина. Многие люди живут по принципу все купить и порешать. Жители западной части страны ездили на заработки на запад, а восточной на восток. При
этом эти две части недолюбливали друг друга по простой причине. По их мнению, если начнется сближение с какими-то из соседей (на востоке или на западе), соответственно
ухудшатся отношения с соседями на противоположной стороне. Поэтому тем, кто ездил на заработки на "ухудшившуюся" сторону, придется ездить на более дальнюю
"сблизившуюся", а это дополнительные расходы на железнодорожные билеты. Так и жили до 24-го августа 2013 года.
В этот день в Киеве произошло ДТП на ул. Крещатик. Большой внедорожник новой модели под управлением генерального прокурора, двигаясь на высокой скорости, пробил
ограждение и совершил столкновение с танком "Оплот", который двигался в колонне военной техники в составе военного парада. В результате столкновения танк отбросило на
гостевую трибуну, где погибло 308 человек. Стоявшие на трибуне президенты России и США практически не пострадали, отделавшись ушибами и ссадинами, от госпитализации
отказались и вскоре уехали из Украины вместе со своими посольствами. Водителя внедорожника спасли сработавшие подушки безопасности, а экипаж танка - броня и
современная динамическая защита. По словам свидетелей, первыми оказавшихся на месте ДТП, от водителя внедорожника исходил сильный запах алкоголя. ДТП получило большой
общественный резонанс. Президент поручил правоохранительным органам в кратчайшие сроки провести беспристрастное расследование и наказать виновных.
В результате расследования выяснилось, что танк был технически исправен и экипаж танка существующие правила проведения военных парадов не нарушал. Экспертиза
определила, что непосредственной причиной ДТП стал износ двух сайлентблоков верхнего стабилизационного рычага подвески заднего правого колеса внедорожника, из-за чего
машина потеряла управление. Содержание алкоголя в крови водителя внедорожника вызвано приемом противопростудных препаратов, что подтверждается медицинской справкой. На
водителя наложен административный штраф 255 грн. за то, что он не включил указатель поворота, когда выезжал на Крещатик (это зафиксировали многочисленные телекамеры).
Результаты расследования вызвали у общественности недоумение и начался исход из страны. Исход продолжался 40 недель. Уехали все, кто был способен к какой-либо
умственной или физической работе. Остались три категории населения - гаишники, прокурорские и копатели. Первые две категории нужны, так как в любой европейской стране
во главе угла закон и порядок. Последние остались по экономическим причинам - цена ведра угля выросла до ста долларов. Нужно отметить, что для экономики страны все это
имело определенный положительный эффект. Впервые за многие годы принят бездифицитный бюджет. Ноль доходов - ноль расходов. Жилье стало доступнее - квартиру в центре
Киева можно купить за 50-60 долларов, а пентхауз за 90-100 долларов. Проблемы с продовольствием и электроэнергией были быстро решены. Электричество бесплатно
поставляет Россия, руководствуясь геополитическими причинами, а продуктами помогает Северная Корея. Были и проблемы. Например, для того, чтобы купить для президента
билет на самолет Минск - Нью-Йорк (для участия в саммите мировых лидеров), бойцы из личной охраны президента полдня тормозили проезжающие машины на ул. Банковой и
собирали деньги.
Через некоторое время из страны стали уезжать и копатели. В конце концов в Украине остался один копатель - Петро. Он жил в небольшом поселке южнее г. Снежное. Каждое
утро на своей "Таврии" он выезжал на копанку. Вернувшись вечером с углем домой, Петро смотрел по телевизору любимые "Пусть говорят" и "Программа Время", ужинал икрой,
заедая ее консервированной фуагра (за бочку которой пришлось отдать последнего домашнего гуся), запивал это дело двумя-тремя стаканами хенесси передайз, ящик которого
он выменял на полтора ведра угля и крепко засыпал, восстанавливая силы перед рабочим днем.
Однако такое планомерное и неспешное течение жизни Петра изменилось. За неуплату коммунальных платежей у него отсудили дом в Киеве и передали посольству Науру. Чтобы
выкупить все 385 квартир в этой высотке, Петро вкалывал на копанке почти 7 меяцев. После этого и Петро решил свалить.
В один прекрасный день Петро проснулся, умылся, позавтракал, завел машину и поехал на работу. Дорога длиной 9 километров занимала много времени. Приходилось снижать
скорость на постах ГАИ и пропускать множество переходящих дорогу прокурорских на многочисленных пешеходных переходах. Петро всегда старался соблюдать все правила, но
несколько кусков угля на постах все равно приходилось оставлять. Подъхав к копанке, Петро закрыл машину, хлебнул для храбрости хенесси и нырнул под землю. Через
заранее прокопанный проход он перебрался на российскую территорию. Сейчас работает в Таганроге водителем маршрутки и зарабатывает в месяц больше всех гаишников и
прокурорских Донецкой области, вместе взятых.
Далее нужно уже отталкиваться от типа визы. В зависимости от него, будет варьироваться разновидность дополнительных документов.
паРаша,
ЛыНыры и
ДыНыры
... мышыбратья же страдают