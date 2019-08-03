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 Політика України, Економіка
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Все про:Нафтогаз (563) Коболєв (169)

 Україна накопичила рекордні для липня 16 млрд кубометрів газу. ІНФОГРАФІКА

Обсяг газу, який Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" накопичила в підземних сховищах, 2 серпня перевищив 16 млрд кубометрів.

Про це повідомив в мережі фейсбук голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні перетнули позначку в 16 млрд. куб. м. До початку опалювального сезону залишилось 73 дні", - написав міністр.

Україна накопичила рекордні для липня 16 млрд кубометрів газу 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тристоронні переговори щодо транзиту газу відбудуться 16 вересня в Брюсселі, - Коболєв

На день раніше раніше компанія "Нафтогаз України" зазначала, що накопичений обсяг газу на 3 мільярди кубометрів більший, ніж в минулого року

"До початку опалювального сезону потрібно накопичити в ПСГ близько 20 млрд кубометрів газу, щоб мінімізувати будь-які енергетичні ризики", - вказує "Нафтогаз".

Україна накопичила рекордні для липня 16 млрд кубометрів газу 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141099
 
   
 Топ коментарі
 
Не знаю, о ком вы, но есть в ИНЕТе вот такая версия:
Украина накопила рекордные для июля 16 млрд кубометров газа - Цензор.НЕТ 8691
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Вижу быдло все еще не может простить, что не им премию выписали...
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Можно по векселям продать этот газ желающим!Закупить еще и перепродать зимой с наваром
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Продать с условием выдачи зимой в отопительный сезон
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Я думаю надо выписать этим труженникам скромные премии. Миллионов 8 долларов хватит, как обычно по стандартной таксе (каждому).
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Вижу быдло все еще не может простить, что не им премию выписали...
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при пытри такого нэ було, вси чэкалы колы цины зростуть
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та счо там, пры ньму мэдвэдчук пыска пидняты не миг. пропала крайина.
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Ничего, что руководство нафтогаза, как и теперешнее правительво - назначено как раз при петри? Или для зебилов это слишком сложно?
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ничего, ведь это руководство начало чесаться ИСКЛЮЧИТЕЛНО после того как пэтра ушли Украина накопила рекордные для июля 16 млрд кубометров газа - Цензор.НЕТ 9828 пэсыкы судорожно имитируют бурную деятельность в надежде, что им это поможет остаться на местах.
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Оно и раньше чесалось. Просто раньше во первых не было такого перепада по ценам, во вторых - не надо было меть аргумент перед перезаключением контракта. Ну и да, еще в бюджет много платило, чтобы шариковы не воняли.
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когда это пэтя и ******* думали о мнении "шариковых"? фантазируй ещё.
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А коли це Зєля сам ручками газосховища наповнював. ☺ Невже у період між поїданням шаурми і біганням по фонтанах? І друге. Ви ж твердили, що Зєлі потрібно все поміняти і всіх поміняти, бо зі старими кадрами у нього працювати не виходить. Навіть грандіозну люстрацію запланували. То коли ви щирі? Тобто, коли ви не звіздите, пардон, не "шюткуєте"? Чи все, що добре, то зробив Для, а все, що погане - Порошенко? 😁
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Ну я розглядав версию того, що писля першого туру виборив порохоботи пидключылы свойи палаючи сракы до газогону и наповнювалы його до сьогоднишнього дня включно Україна накопичила рекордні для липня 16 млрд кубометрів газу - Цензор.НЕТ 5488
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Причому тут перепад, 2 чи 3 роки тому був обсир коли Нафтогаз в 2-му кварталі на мінімумі цін практично не імпортував газ, а потім довелось в 3-му по значно вищим цінам качати. Там мізків в керівництва не водилось.
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Тогда почему коик : виноваты попередники. А мы еще не создали свою Раду. Мы еще не вышли на работу. Мы еще не накупались в море и фонтанчиках.
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Ага, дуже зручно. Як фейл - то Зеленський вже 100 днів президент. Як перемога - то то все ще люди Порошенка сидять.
То може тоді Порошенко і за фейли їхні відповість, якщо їх здобутки намагається привласнити?
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Нынешнее руководство Нафтогаза назначено еще при Турчинове-Яценюке.
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"Газпром" наращивает добычу газа, который некому продать, - Rzeczpospolita
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тупість можна повторювати хоч 100 раз, толковіше вона від того не стане
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Полюбому зрада... Можно было бы зебилам на эти деньги по бутылке водки купить, зачем эти ваши накопить пока дешевле в хранилищах, аргумент при контракте в рашкой...
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Благодаря Порошенко мы не замерзли зимой, как вы очень хотели. Посмотрим, что будет этой зимой . При Зеленском. Будет непросто.
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А під час акції "прикрути" - прикручували? Україна накопичила рекордні для липня 16 млрд кубометрів газу - Цензор.НЕТ 7149
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эта проститутка графика задолбала... кобылев получает бешеные премии, цена на газ в Украине повышена на 100%, и хотя пэдрыльи парашенки уже нет, понижается на 1% в год... это издевательство...
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Правильно полиграф полиграфович, надо все отнять и поделить. В реальности же единственный раз, за реальную победу над газпромом, иностранцы! в наблюдательном совете решили. что надо выписать один раз премию, в виде одного доллара с каждого работающего и пенсионера. И вот быдло все никак не может забыть.
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МаЗєматікі, чули:
«в наблюдательном совете решили. что надо выписать один раз премию, в виде одного доллара с каждого работающего и пенсионера.»

Значить, якщо забрати у них цю премію, і «подєліть», то кожен пенсіонер озолотиться аж на 26 гривень.
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Да, причем разово, а не каждый месяц. Причем один доллар это даже округленно, там чуть меньше. Гривен 20 выйдет. Вот это было до сих пор воет, что разово кому то дали всесто них 20 гривен за реальную победу, эпохальную.
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А відбили русскій позов на 56 МІЛЬЯРДІВ ДОЛЛАРІВ.
От перелічить, скільки КОЖЕН Українській пенсіонер, повинен був би заплатити Россії, як щоб Коболєв програв «Газпрому» ? А це: 56 000 000 000$ : 12 000 000= 4667 доларів.
У гривнях 121 тисяча 333 гривні.


Ау, пєнси, ви згодні, щоб відняти у Коболєва премію, а зате кожен з вас віддав би Россії свої 133 ТИСЯЧІ гривень?

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Не гони пургу! Все страны ЕС выиграли этот суд несколькими годами ранее, и те же адвокаты и нам его выиграли!
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Януковичу по договорённости с Пу-ху_лом, это не нужно было делать.
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Арбітражний спір виник лише тому, що кремльгаз перекрив поставки і сам подавав, а не через велику принциповість зграї, яка захопила тоді владу.
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Це, пецешаріков, логіка як анекдоті про алкаша: "- Скільки коштує крапля горілки? - Ніскільки. - То накрапайте мені в стакан.". Так і ваша кодла: "норм" десяток-другий лямів зелені відщипнути, це ж дрібниці в нацмасштабі. Україна накопичила рекордні для липня 16 млрд кубометрів газу - Цензор.НЕТ 9404
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Єто в основном биогаз от Свьіновой вони....
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Ждут торжественное традиционное закручивание вентиля в -30 под Новый год.
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Будем потом ржать с Германии, если те какую ракету не туда поставят или не выйдут из наты ))
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Вот тогда и начнется самое интересное. И Зеле придется напрягаться. Иначе - капут.
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Цікаво, а куди Мародьор подівся? В запоє чи взагалі здриснув?
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Ты про коломойского? Нормально все с ним, своего смотрящего над клоуном хорошо пристроил.
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Не знаю, о ком вы, но есть в ИНЕТе вот такая версия:
Украина накопила рекордные для июля 16 млрд кубометров газа - Цензор.НЕТ 8691
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Это с курса денег, украинского. А по Твиттеру- не шляюсь.
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Повтор: "Курс денег", украинский ресурс. Далее- сами, плиз.
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Там несколько сайтов с курсами валют, или денег, по -твоему. Ничего подобного не нашла. Ссылку или п@здабол.
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Тварь, я за слова всегда отвечал и отвечаю. Честно говоря, обратилОсь бы ты нормально, я бы выложил. Но! Тебе она не нужна. Верно, тварь?!
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От я до Вас нормально звертаюсь. Вдруге.
Пруф.
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Давайте же по радуемсся за них. Сейчас газ за бюджет народный, а зимой дюсельдрфский. Вот такая вот х...... малята.
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Накопило рекордное количество по схеме Ротердам, с откатом Петруше наценки, пока не отменили схему!
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Мерзкие порохоботы и Петруччо наверное не успели всё украсть - реальный чувак ЗЕ спас страну!
Да здравствует главный нефтянник и газососун ЗЕ!
Слава ЗЕ!
ЗЕ сказал, ЗЕ опроверг!
ЗЕ хозяин своего слова!, что хочит то и говорит.

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