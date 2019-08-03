 Україна накопичила рекордні для липня 16 млрд кубометрів газу. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомив в мережі фейсбук голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні перетнули позначку в 16 млрд. куб. м. До початку опалювального сезону залишилось 73 дні", - написав міністр.
На день раніше раніше компанія "Нафтогаз України" зазначала, що накопичений обсяг газу на 3 мільярди кубометрів більший, ніж в минулого року
"До початку опалювального сезону потрібно накопичити в ПСГ близько 20 млрд кубометрів газу, щоб мінімізувати будь-які енергетичні ризики", - вказує "Нафтогаз".
То може тоді Порошенко і за фейли їхні відповість, якщо їх здобутки намагається привласнити?
«в наблюдательном совете решили. что надо выписать один раз премию, в виде одного доллара с каждого работающего и пенсионера.»
Значить, якщо забрати у них цю премію, і «подєліть», то кожен пенсіонер озолотиться аж на 26 гривень.
От перелічить, скільки КОЖЕН Українській пенсіонер, повинен був би заплатити Россії, як щоб Коболєв програв «Газпрому» ? А це: 56 000 000 000$ : 12 000 000= 4667 доларів.
У гривнях 121 тисяча 333 гривні.
Ау, пєнси, ви згодні, щоб відняти у Коболєва премію, а зате кожен з вас віддав би Россії свої 133 ТИСЯЧІ гривень?
Пруф.
Да здравствует главный нефтянник и газососун ЗЕ!
Слава ЗЕ!
ЗЕ сказал, ЗЕ опроверг!
ЗЕ хозяин своего слова!, что хочит то и говорит.