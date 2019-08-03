 Розслідування втручання Росії у вибори обійшлося США майже в $32 млн

Загальну вартість розслідування для американських платників податків підрахував телеканал CNBC, інформує Цензор.НЕТ.

Останні півроку роботи команди спецпрокурора Мюллера з розслідування втручання Росії в американські вибори 2016 року коштували 4,5 млн доларів, випливає зі звіту Мін'юсту США. Таким чином весь період розслідування обійшовся бюджету в 31,7 млн ​​доларів, свідчать результати підрахунків.

Через те, що фінальний звіт підготували з запізненням, самого Мюллера не питали про вартість роботи під час його виступу в Конгресі в кінці липня. Вартість роботи спецпрокурора неодноразово критикували республіканці і, зокрема, президент США Дональд Трамп, який ще минулої осені оцінював її в "більш ніж 40 млн доларів".

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"У випадку одного тільки Пола Манафорта ми відшкодували вже 42 млн доларів - вартість розслідування для платників податків зводиться до нуля", - відповідав на це глава юридичного комітету нижньої палати Конгресу демократ Джеррі Надлер.

Мюллер був призначений Мін'юстом США спецпрокурори з розслідування втручання у вибори в травні 2017 року. Свою роботу він закінчив до березня цього року, за її підсумками в квітні була опублікова 400-сторінкова доповідь.

Унаслідок вона не знайшла змови між президентом і російською владою, однак знайшла такі докази втручання як злом серверів Демпартії, імовірно, офіцерами ГРУ і кампанія з дезінформації в соцмережах. Всього звинувачення були пред'явлені 34 людям, серед яких були і співробітники штабу Трампа. Мюллер також виділяв епізоди, які можна трактувати як спроби Трампа перешкодити правосуддю - виділяти це в окреме розслідування Мін'юст не став.