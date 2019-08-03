 Птах зірвав авіарейс до Львова з Венеції

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку міжнародного аеропорту "Львів" у фейсбук.

"Рейси ERN297/224 ВЕНЕЦІЯ-ЛЬВІВ-БЕРГАМО скасовано з технічної причини – зіткнення повітряного судна з птахом у аеропорту Венеції (BIRD STRIKE in VCE)

Пасажирам було запропоновано розселення у готель.

Інформуванням пасажирів про час та обставини відльоту займаються колл-центр та представники авіакомпанії", - додали в повідомленні.

Обидва рейси мали відбутися в п'ятницю, 2 серпня. Рейс Венеція-Львів був запланований на 19.15, Львів-Мілан (Бергамо) - на 21.45.

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