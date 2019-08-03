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Все про:авіація (433) Венеція (3) Львів (1071) авіасполучення (209)

 Птах зірвав авіарейс до Львова з Венеції

Літак, який мав відправитися до Львова, зіткнувся в аеропорту Венеції з птахом. Рейс довелося скасувати.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку міжнародного аеропорту "Львів" у фейсбук.

"Рейси ERN297/224 ВЕНЕЦІЯ-ЛЬВІВ-БЕРГАМО скасовано з технічної причини – зіткнення повітряного судна з птахом у аеропорту Венеції (BIRD STRIKE in VCE)
Пасажирам було запропоновано розселення у готель.
Інформуванням пасажирів про час та обставини відльоту займаються колл-центр та представники авіакомпанії", - додали в повідомленні.

Обидва рейси мали відбутися в п'ятницю, 2 серпня. Рейс Венеція-Львів був запланований на 19.15, Львів-Мілан (Бергамо) - на 21.45.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141096
 
 
 Топ коментарі
 
Соловей-пташечка жалосно поёт.)))
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Опять конченый оператор Ernest что то мутит...
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А что нельзя какую-то решетку на двигатель придумать? А то как-то странно что самолет и людей могут угробить маленькие птицы.
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птицы они такие,,,
птица однажы сорвала нашу жизнь - ее звали Аня.....
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