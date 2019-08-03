 П'яний чоловік у Києві відкрив вогонь по відвідувачах кафе через гавкання собаки. ФОТО

Про це повідомляє "Інформатор", передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався за адресою вулиця Миру, 13 близько 00:00.

За даними поліції, на чоловіка, почав гавкати собака. Це і послужило приводом для відвідувача відкрити вогонь. Він дістав пістолет і почав стріляти по трьох відпочивальниках.

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На щастя, всі троє постраждалих залишилися живі. Їх в терміновому порядку доставили в лікарню медики швидкої допомоги. Чоловік витратив 6 набоїв, хаотично стріляючи в різні частини тіла людей.

За попередньою інформацією, у жертв є вогнепальні поранення в області шиї, грудей та інших частин тіла. Того, хто стріляв на місці події, оперативно затримали правоохоронці. Він був у нетверезому стані, а на обличчі були сліди побоїв.





