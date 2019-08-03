 П'яний чоловік у Києві відкрив вогонь по відвідувачах кафе через гавкання собаки. ФОТО

Про це повідомляє "Інформатор", передає Цензор.НЕТ.
Інцидент стався за адресою вулиця Миру, 13 близько 00:00.
За даними поліції, на чоловіка, почав гавкати собака. Це і послужило приводом для відвідувача відкрити вогонь. Він дістав пістолет і почав стріляти по трьох відпочивальниках.
На щастя, всі троє постраждалих залишилися живі. Їх в терміновому порядку доставили в лікарню медики швидкої допомоги. Чоловік витратив 6 набоїв, хаотично стріляючи в різні частини тіла людей.
За попередньою інформацією, у жертв є вогнепальні поранення в області шиї, грудей та інших частин тіла. Того, хто стріляв на місці події, оперативно затримали правоохоронці. Він був у нетверезому стані, а на обличчі були сліди побоїв.
По грибы в районе Киева уже давно не хожу.
Если б свободно можно было купить какой-нибудь УЗИ - можно было бы рискнуть.
-так той алабай навіть у наморднику зможе кого не будь задушить,а те низькоросле чау-чау хіба що втримать зможе...
-так на те щоб отримать дозвіл на зброю потрібно пройти і психіатра і довідки з роботи з жеку і т.д..а ось тим хто бійцівської породи пса купив то тому не потрібні довідки..
А если бы и у пьяной компании которая притащила в кафе собаку было оружие...
- то там бы наверное вообще пол кафе полегло! а потом бы подключились другие посетители защищающие себя которые ничего не поняли... короче это мочилово даже страшно представить!