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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (6357) пияцтво (414) стрілянина (1019)

 П'яний чоловік у Києві відкрив вогонь по відвідувачах кафе через гавкання собаки. ФОТО

Вночі 3 серпня в одному із закладів Дніпровського району Києва нетверезий чоловік з пістолета обстріляв компанію відпочивальників - двох жінок і чоловіка.

Про це повідомляє "Інформатор", передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався за адресою вулиця Миру, 13 близько 00:00.

За даними поліції, на чоловіка, почав гавкати собака. Це і послужило приводом для  відвідувача відкрити вогонь. Він дістав пістолет і почав стріляти по трьох відпочивальниках.

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На щастя, всі троє постраждалих залишилися живі. Їх в терміновому порядку доставили в лікарню медики швидкої допомоги. Чоловік витратив 6 набоїв, хаотично стріляючи в різні частини тіла людей.

За попередньою інформацією, у жертв є вогнепальні поранення в області шиї, грудей та інших частин тіла. Того, хто стріляв на місці події, оперативно затримали правоохоронці. Він був у нетверезому стані, а на обличчі були сліди побоїв.

Пяний чоловік у Києві відкрив вогонь по відвідувачах кафе через гавкання собаки 01
Пяний чоловік у Києві відкрив вогонь по відвідувачах кафе через гавкання собаки 02
Пяний чоловік у Києві відкрив вогонь по відвідувачах кафе через гавкання собаки 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141095
 
 
 Топ коментарі
 
Мужик прав,собачники идут нах со своими собаками.
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Собака лаяла на дядю фраера.)))
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от зачєм про нєтрєзвого - хто ж ночью в кафе сідіт трєзвим? Да, сідіт, а тут на нєго собака бросайєца. Он просіт хозяйєв забрать/утіхоміріть пса, а тє йєму - сам наморднік одєнь! Мужик, понімая шо тварюка нє вінавата, наказал наглих хазяйєв пса. Резюме: будьтє взаімно вєжліви - ето полєзно для здоровля!
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Всё обьясняют "следы побоев на лице" Дяде дали по ....блу, дядя пошёл взял ствол и пошёл давать сдачи, и дал тем кто не понравился. Дадут лет 10 и всё станет норм!!!
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Привыкайте. Скоро после снятия блокады с ОРДЛО тамженашилюди приедут в Киев и выстрелы будут обыденным делом.
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Их и без блокады понаехало, хоть задом ешь
По грибы в районе Киева уже давно не хожу.
Если б свободно можно было купить какой-нибудь УЗИ - можно было бы рискнуть.
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А что они в лесах делают то? Варят наркотики и бухают там?
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Пьяний, пистолет, огнестрельные ранения, - це просто жах. Які можуть бути оправдання. Десять років мінімум строгого режиму.
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Самооборона. Стрілка слід виправдати, він захищав своє життя від агресивного пса. Хазяїв собаки слід оштрафувати за ст. 154 КУпАП.
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А сколько нужно давать тем, кто в кафе ходит с псиной? Да и вообще выгуливает собак без намордника и без поводка? Любишь жівотніх, езжай в безлюдное место и там резьвись с ним без ошейника и намордника. А как же? Животное должно гулять свободно, только не возле людей, возле людей должно быть в наморднике и с поводком
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Зачастую лай собаки гораздо приятнее, чем крики дебилов по ночам. Спать невозможно из-за деградантов, бухающих всю ночь и орущие быдляцие песни возвращаясь с кабаков.
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коли йдеш по доріжці скверу а на зустріч тобі маленький чоловічок з лицем явно видаючим "суперінтелект"і у того чоловічка на тонкому ланцюжку пес алабай ....
-так той алабай навіть у наморднику зможе кого не будь задушить,а те низькоросле чау-чау хіба що втримать зможе...
-так на те щоб отримать дозвіл на зброю потрібно пройти і психіатра і довідки з роботи з жеку і т.д..а ось тим хто бійцівської породи пса купив то тому не потрібні довідки..
П'яний чоловік у Києві відкрив вогонь по відвідувачах кафе через гавкання собаки - Цензор.НЕТ 2359
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Нет.. нашим людям оружие нельзя - слишком низкий культурный уровень!
А если бы и у пьяной компании которая притащила в кафе собаку было оружие...
- то там бы наверное вообще пол кафе полегло! а потом бы подключились другие посетители защищающие себя которые ничего не поняли... короче это мочилово даже страшно представить!
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У меня на мгновение предстал перед глазами эпизод из фильма Большой куш, где кузен Ави из десерт игла тоже собаку пристрелить хотел...
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