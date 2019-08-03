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 Політика України
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Все про:вибори (4421) Княжицький (40) Львівщина (917) суд (5385) перерахунок (8)

 Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119-му окрузі після перерахунку голосів

Перерахунок голосів на 119 окрузі у Львівській області з центром у Бродах збігся з попередніми результатами і підтвердив перемогу кандидата від "Європейської солідарності" Михайла Бондаря.

Про це повідомив нардеп Микола Княжицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Перерахунок при спостерігачах показав відповідність попереднім результатам. Честь і правда завжди перемагають. Навіщо було ухвалювати два абсурдних рішення двох судів, незрозуміло", - написав Княжицький на своїй сторінці в фейсбуці.

Йдеться про рішення Львівського апеляційного адмінсуду, який залишив у силі рішення Львівського окружного адмінсуду від 28 липня про перерахунок голосів на шести дільницях 119 округу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 6 розташованих у Бродах дільницях перерахують голоси, - рішення апеляційного суду

Михайло Бондар - чинний парламентарій від Народного фронту, ветеран АТО.

Орест Кавецький - засновник підприємства "Ламар груп". У його батька Юрія Кавецького спільний бізнес з братом народного депутата від "Опозиційного блоку "За життя" власника кількох медіахолдингів Тараса Козака.

Кандидат від Євросолідарності Бондар переміг на 119-му окрузі після перерахунку голосів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141093
 
   
 Топ коментарі
 
Чё, зелюки? Будете обращаться в барышевский суд, чтоб он присудил победу зелёному кандидату? да? Кандидат от "Евросолидарности" Бондарь победил на 119 округе после пересчета голосов - Цензор.НЕТ 7624
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Малороссы будут страдать, диджей-фотограф проиграл ветерану АТО
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нормально и это согласно закону
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Респект М.Бондарю! "Имеющие опыт преуспевают больше, нежели те, кто обладает отвлеченным знанием". - Аристотель
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та откуда у зеленых даже отвлеченные знания? Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 2728за две недели в трускавце шоле?
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Уроды зебильные только ехидничать могут по поводу кули в лоб, а сами суки за Янука всегда голосовали
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А когда это они перед вами отчитались?
Я так понял, что отчитались все сто процентов!
Ведь не зря же у вас такая уверенность Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 1697
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Львовская область осталась единственным островком адекватности... Но площадь этого острова и там сокращается.
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Оцінка адекватності у прихильників Порошенко своя.. )))))))))))))))

Львівська область УСЬО.
Виправилась щодоЗРАДИЛА БаригуПАТРІОТА

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС" 23,09 234732
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 22,03 224007
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 19,87 202022
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА"9,44 96036
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Что ж так тупо
в априори не может Порох победить
Там или вбросы
или мертвые души
и то, и то отслеживается
Зеленые, обращайтесь, помогу
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Є така професія ПАМАГАЛЬЩІК. Кто людям помогает, тот тратит время зря...(С)
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Приспів:

Через поле, через гай

Ходить хлопчик Помагай.

Бачить хлопчик - садять сад,

Він поміг скінчити ряд.

Вмить приніс відро води
І полив аж три ряди.

Рій із пасіки пішов -

Помагай його знайшов,

Обходивши луг і ліс,

Він в село його приніс.
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ні.. статистично все правильно...

відрив невеликий по області,то цілком природно,що перемогло кілька(всього двоє по Львівщині та Україні -навіть Гончаренко йшов як самовисуванець) представників "ЄС"..А ще ,врахуйте,що інший переможець - Княжицький Вбухав до фуя коштів для реклами на центральних каналах(другий по Україні)......
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А что там Свиной Потрох? До сих пор прячется заграницей?
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Закатай губу, чернь. Ему боятся нечего, а вот с тебе подобньіх штаньі снимут
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Ща зелені насєкомиє будуть обурюватись, бо переміг атошник а не якийсь зелений дебіл від слуги урода.
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Апропо...У ЄС є кілька "ідейних депутатів"...
кілька по списку.І АТОШНИКИ,Волонтери.


Котрі не усвідомили,щоїх взяли суто у ролі "димової завіси"
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А в Слуге Урода від чого димова завіса з тих 200 депутатів малоросів і відвертих дебілів?
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Сотник Мадану пішов відразу в АТО-поважна людина,спражній патріот.Петюшки на цьому хотіли попіаритися-з Львова не вилазили,щоб уся країна бачила,хоча насправді такі їм у Парламенті,що кістка в горлі.Люди добре зробили,що віддали тут Бондарю перевагу,бо в цілому ПЕС програв народові.Цукрова вата заляпує все навколо,але чи надовго?Намародерне прийдеться віддавати раніше чи пізніше.
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Не народові а бид.о масі яка вірить кремлядським змі більше ніж своїм захисникам.
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Той хто народ України обзиває бидло-масою-є такий,як його нік.
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Это ***** мародерская - защитник? Ну ну... Шыкаладные крыши плавятся и текут...
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Ні, це Членограй Ніагарський - справжній захисник.
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Кацапчику під проксі, це тобі розповів КАЛ омойський, чи твій хозяін, Куйло?
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На персоналії переходять як кацапи,так і холопи-одні-солодка вата ,інші-гірка вата,а разом-це ватний гібрид-брудний та вонючий.Вони якраз і є проблемою України!
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Так не переходь, кацапчику, а то Пригожин тобі пойку зменшить за провал завдання Куйла.

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Х"ло х"лу х"лянуло х"ло ноги протягнуло
Аж х"ла дячок Петро вдів на голову відро.
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Соевые, а почему вы так все возбудились?
Новость как новость...
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У них каждый член на вес золота.
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Тому що всі ЗЕбіли - гуано. Зелене. Як і їхній хозяїн, КАЛ омойський.

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Первое, почему вы решили, что я российская нечисть?
Второе - почему вы мне желаете смерти?

И, так, между прочим, а почему именно"российская"?
Не Лахта... Не рашист...
Нельзя же так палиться!
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В чем спор то? Видно же что не зря за него люди голосовали...наверняка дюжину полезных законов сочинил и ещё за многое голосовал...а то что Украина за 5 лет в плпне коррупции пасла задних так то папередники винауваты!!
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Одним псом больше, одним меньше. Какая разница? Всё равно, они на свалке.
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Ну вот и ладненько ,, стоит ли вам так волноваться ,зебня .!? Чего это у вас такая , прям эрекция случилась . ? Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 2382 .
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У зебликов эрекции не бывает, тока истерики, как и у зеленого презика.
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і шо це дасть?.. все одно ПЕСики як і в попередньому складі парламента працювати не будуть..
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Действующий кандидат от НФ у которого рейтинг 0%.))
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"слуги зеленского"какие позорники опозорилися своей брехней что победилИ на 119 округе во Львовской обл Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 9875
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Жесть, победил, набрав 15,57% голосов! Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 2242

1. Бондар Михайло Леонтійович, "Європейська Солідарність" 15,57% (12 790 голосов)
2. Кавецький Орест Юрійович, "СЛУГА НАРОДУ" 15,39% (12 650)
3. Шиба Олег Ярославович, "ГОЛОС" 14,99% (12 321)
4. Сліпець Ростислав Степанович, "Батьківщина" 9,68% (7 958)
5. Івах Сергій Ярославович, самовисування 9,25% (7 601)

Весь список на сайте ЦВК https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp040pt001f01=919pf7331=119.html
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более жестко, как по мне, что отрыв был в целые 140 голосов
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Самое смешное, что больная на всю голову Гадя набрала аж 8 (восемь) голосов. Видимо, за нее проголосовала вся палата из дурдома, в котором Гадю лечат от мании величия.
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а победитель там сколько голосов набрал?какие то сотни голосов вроде
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не важливо.
У Демократії навіть один голос визначає більшість.. тобто перемогу..

Тому підтасовка голосів -один з найтяжчих злочинів..

Тому я за те,щоб членам ОВК №50 впаяти по максимуму(два роки).. І по..уй,що вони "кормільци сєм"ї"...
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Если бы победил член слуги народа, Вы бы тоже самое написали бы?
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Легко. Округ 124 (тоже Львовская обл.), победил Камельчук Юрій Олександрович, "СЛУГА НАРОДУ", с показателем 16,17%. А абсолютный минимум, что забавно, тоже во Львовской области, округ 122, где победил Бакунець Павло Андрійович, "САМОПОМІЧ", с результатом 14,84% Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 8642
А абсолютный максимум на округе 200 в Черкасской области, где победил самовыдвиженец Яценко Антон Володимирович с 69,08%.
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Народный депутат Украины Антон Яценко известен широкой общественности как «крестный отец» «тендерной мафии». То есть как разработчик и создатель масштабной коррупционной схемы, из-за которой тендерные закупки в Украине стали насквозь криминальным процессом. При этом бюджет государства ежегодно терял миллиарды гривен.
Именно А. Яценко был автором законодательных инициатив под общим названием «тендерная палата». Которые, в частности, обязывали государственные предприятия покупать некие «информационные услуги» в рамках проводимых тендерных закупок исключительно в структурах Яценко. На самом деле, «информационные услуги» были фикцией: например, несколько листков бумаги, на которых были напечатаны цитаты из Закона «О государственных закупках», обходились государственным предприятиям до 4% от стоимости закупки.

ВОНО МАЄ СИДІТИ.ТОЧНО НЕ В РАДІ.
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И шо, ЗЕсоплю опрокинул, надо звонить Бакланову.
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Зеполеон думал, что никто не посмеет голосовать против его воли.Судился.
Клиника.
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на виборчих дільницях на Київщині,Донеччині,Вінничині,Львівщині(при обробці результатів статистично) були дільниці дуже з сумнівними результатами..В першому турі Президентських виборів..
Тому -судитись були підстави...
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Радует хоть львовяне зесоплями не изошли.
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И как ты думаешь, удмурдъ, кто во Львовской победил? Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 3223
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ну хоть какая то перемога для порохоботов Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 5568
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перемога..не перемога...
НЕСУТТЄВО...

П..ДЄЦ Баризі і мажоритарникам -злодіям(Дубневич,Довгий,Івахів,Кіт,Лопушанський,Кіссе,Балога,Герега,Єфімов,Балога, Петьовка, Деркач) настане коли знімуть недоторканість..

П..єц всім сподіванням.
НА "ДАХ". Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 361
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Дураки заголовок. победил. победил, єто если он при первом подсчете не побеждал. а А если при первом уже победил, тто при повторном подсчете єто назьівается - ПОДТВЕРДИЛ ПОБЕДУ.
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харя бандита. член бандформирования нф. ато стало прикрытием для многих бандюков.
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барыга капут. интересно будет он с мальдив дрищатикам башлять?
а мож с кичи?
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