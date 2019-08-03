 Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119-му окрузі після перерахунку голосів

Про це повідомив нардеп Микола Княжицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Перерахунок при спостерігачах показав відповідність попереднім результатам. Честь і правда завжди перемагають. Навіщо було ухвалювати два абсурдних рішення двох судів, незрозуміло", - написав Княжицький на своїй сторінці в фейсбуці.
Йдеться про рішення Львівського апеляційного адмінсуду, який залишив у силі рішення Львівського окружного адмінсуду від 28 липня про перерахунок голосів на шести дільницях 119 округу.
Михайло Бондар - чинний парламентарій від Народного фронту, ветеран АТО.
Орест Кавецький - засновник підприємства "Ламар груп". У його батька Юрія Кавецького спільний бізнес з братом народного депутата від "Опозиційного блоку "За життя" власника кількох медіахолдингів Тараса Козака.
Я так понял, что отчитались все сто процентов!
Ведь не зря же у вас такая уверенность
Львівська область УСЬО.
Виправилась щодоЗРАДИЛА БаригуПАТРІОТА
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС" 23,09 234732
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 22,03 224007
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 19,87 202022
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА"9,44 96036
в априори не может Порох победить
Там или вбросы
или мертвые души
и то, и то отслеживается
Зеленые, обращайтесь, помогу
Через поле, через гай
Ходить хлопчик Помагай.
Бачить хлопчик - садять сад,
Він поміг скінчити ряд.
Вмить приніс відро води
І полив аж три ряди.
Рій із пасіки пішов -
Помагай його знайшов,
Обходивши луг і ліс,
Він в село його приніс.
відрив невеликий по області,то цілком природно,що перемогло кілька(всього двоє по Львівщині та Україні -навіть Гончаренко йшов як самовисуванець) представників "ЄС"..А ще ,врахуйте,що інший переможець - Княжицький Вбухав до фуя коштів для реклами на центральних каналах(другий по Україні)......
кілька по списку.І АТОШНИКИ,Волонтери.
Котрі не усвідомили,щоїх взяли суто у ролі "димової завіси"
Аж х"ла дячок Петро вдів на голову відро.
Новость как новость...
Второе - почему вы мне желаете смерти?
И, так, между прочим, а почему именно"российская"?
Не Лахта... Не рашист...
Нельзя же так палиться!
1. Бондар Михайло Леонтійович, "Європейська Солідарність" 15,57% (12 790 голосов)
2. Кавецький Орест Юрійович, "СЛУГА НАРОДУ" 15,39% (12 650)
3. Шиба Олег Ярославович, "ГОЛОС" 14,99% (12 321)
4. Сліпець Ростислав Степанович, "Батьківщина" 9,68% (7 958)
5. Івах Сергій Ярославович, самовисування 9,25% (7 601)
Весь список на сайте ЦВК https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp040pt001f01=919pf7331=119.html
У Демократії навіть один голос визначає більшість.. тобто перемогу..
Тому підтасовка голосів -один з найтяжчих злочинів..
Тому я за те,щоб членам ОВК №50 впаяти по максимуму(два роки).. І по..уй,що вони "кормільци сєм"ї"...
А абсолютный максимум на округе 200 в Черкасской области, где победил самовыдвиженец Яценко Антон Володимирович с 69,08%.
ПРАОТЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕНДЕРНОЇ МАФІЇ..Антон Яценко: «тендерная мафия», уголовные дела, убийство человека...
Именно А. Яценко был автором законодательных инициатив под общим названием «тендерная палата». Которые, в частности, обязывали государственные предприятия покупать некие «информационные услуги» в рамках проводимых тендерных закупок исключительно в структурах Яценко. На самом деле, «информационные услуги» были фикцией: например, несколько листков бумаги, на которых были напечатаны цитаты из Закона «О государственных закупках», обходились государственным предприятиям до 4% от стоимости закупки.
ВОНО МАЄ СИДІТИ.ТОЧНО НЕ В РАДІ.
Клиника.
Тому -судитись були підстави...
НЕСУТТЄВО...
П..ДЄЦ Баризі і мажоритарникам -злодіям(Дубневич,Довгий,Івахів,Кіт,Лопушанський,Кіссе,Балога,Герега,Єфімов,Балога, Петьовка, Деркач) настане коли знімуть недоторканість..
П..єц всім сподіванням.
НА "ДАХ".
а мож с кичи?