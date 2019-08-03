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 Політика України
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Все про:вибори (4417) Княжицький (40) Львівщина (917) суд (5382) перерахунок (8)

 Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів

Перерахунок голосів на 119 окрузі у Львівській області з центром у Бродах збігся з попередніми результатами і підтвердив перемогу кандидата від "Європейської солідарності" Михайла Бондаря.

Про це повідомив нардеп Микола Княжицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Перерахунок при спостерігачах показав відповідність попереднім результатам. Честь і правда завжди перемагають. Навіщо було ухвалювати два абсурдних рішення двох судів, незрозуміло", - написав Княжицький на своїй сторінці в фейсбуці.

Йдеться про рішення Львівського апеляційного адмінсуду, який залишив у силі рішення Львівського окружного адмінсуду від 28 липня про перерахунок голосів на шести дільницях 119 округу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 6 розташованих у Бродах дільницях перерахують голоси, - рішення апеляційного суду

Михайло Бондар - чинний парламентарій від Народного фронту, ветеран АТО.

Орест Кавецький - засновник підприємства "Ламар груп". У його батька Юрія Кавецького спільний бізнес з братом народного депутата від "Опозиційного блоку "За життя" власника кількох медіахолдингів Тараса Козака.

Кандидат від Євросолідарності Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141093
 
   
 Топ коментарі
 
Чё, зелюки? Будете обращаться в барышевский суд, чтоб он присудил победу зелёному кандидату? да? Кандидат от "Евросолидарности" Бондарь победил на 119 округе после пересчета голосов - Цензор.НЕТ 7624
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Малороссы будут страдать, диджей-фотограф проиграл ветерану АТО
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нормально и это согласно закону
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Львовская область осталась единственным островком адекватности... Но площадь этого острова и там сокращается.
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Что ж так тупо
в априори не может Порох победить
Там или вбросы
или мертвые души
и то, и то отслеживается
Зеленые, обращайтесь, помогу
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Є така професія ПАМАГАЛЬЩІК. Кто людям помогает, тот тратит время зря...(С)
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А что там Свиной Потрох? До сих пор прячется заграницей?
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Ща зелені насєкомиє будуть обурюватись, бо переміг атошник а не якийсь зелений дебіл від слуги урода.
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Сотник Мадану пішов відразу в АТО-поважна людина,спражній патріот.Петюшки на цьому хотіли попіаритися-з Львова не вилазили,щоб уся країна бачила,хоча насправді такі їм у Парламенті,що кістка в горлі.Люди добре зробили,що віддали тут Бондарю перевагу,бо в цілому ПЕС програв народові.Цукрова вата заляпує все навколо,але чи надовго?Намародерне прийдеться віддавати раніше чи пізніше.
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Не народові а бид.о масі яка вірить кремлядським змі більше ніж своїм захисникам.
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Той хто народ України обзиває бидло-масою-є такий,як його нік.
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Это ***** мародерская - защитник? Ну ну... Шыкаладные крыши плавятся и текут...
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Кацапчику під проксі, це тобі розповів КАЛ омойський, чи твій хозяін, Куйло?
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На персоналії переходять як кацапи,так і холопи-одні-солодка вата ,інші-гірка вата,а разом-це ватний гібрид-брудний та вонючий.Вони якраз і є проблемою України!
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Соевые, а почему вы так все возбудились?
Новость как новость...
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Тому що всі ЗЕбіли - гуано. Зелене. Як і їхній хозяїн, КАЛ омойський.

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В чем спор то? Видно же что не зря за него люди голосовали...наверняка дюжину полезных законов сочинил и ещё за многое голосовал...а то что Украина за 5 лет в плпне коррупции пасла задних так то папередники винауваты!!
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Одним псом больше, одним меньше. Какая разница? Всё равно, они на свалке.
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Ну вот и ладненько ,, стоит ли вам так волноваться ,зебня .!? Чего это у вас такая , прям эрекция случилась . ? Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 2382 .
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У зебликов эрекции не бывает, тока истерики, как и у зеленого презика.
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і шо це дасть?.. все одно ПЕСики як і в попередньому складі парламента працювати не будуть..
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Действующий кандидат от НФ у которого рейтинг 0%.))
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"слуги зеленского"какие позорники опозорилися своей брехней что победилИ на 119 округе во Львовской обл Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 9875
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Жесть, победил, набрав 15,57% голосов! Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 2242

1. Бондар Михайло Леонтійович, "Європейська Солідарність" 15,57% (12 790 голосов)
2. Кавецький Орест Юрійович, "СЛУГА НАРОДУ" 15,39% (12 650)
3. Шиба Олег Ярославович, "ГОЛОС" 14,99% (12 321)
4. Сліпець Ростислав Степанович, "Батьківщина" 9,68% (7 958)
5. Івах Сергій Ярославович, самовисування 9,25% (7 601)

Весь список на сайте ЦВК https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp040pt001f01=919pf7331=119.html
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И шо, ЗЕсоплю опрокинул, надо звонить Бакланову.
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Зеполеон думал, что никто не посмеет голосовать против его воли.Судился.
Клиника.
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Радует хоть львовяне зесоплями не изошли.
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