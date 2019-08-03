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 Політика України
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Все про:Терентьєв (24) Загребельська (43) Офіс Президента (34)

 Скандал зі звільненням Загребельської: в ОП посилаються на подання глави АМКУ. Терентьєв це заперечує. ДОКУМЕНТ

В Офісі президента повідомили, що причиною звільнення Агії Загребельської з поста державної уповноваженої Антимонопольного комітету стало подання глави АМКУ Юрія Терентьєва. При цьому сам Терентьєв заперечує внесення такого подання.

Як інформує Цензор.НЕТ, Загребельська опублікувала в фейсбуці офіційні відповіді двох сторін.

"Читаю дві відповіді:1. Офісу президента, про те, що мене звільнили на підставі подання голови АМКУ. 2. І голови АМКУ, про те, що жодного подання він не вносив. Кому з них двох ви довіряєте, та хто вважаєте, що збрехав?" - написала вона.

Скандал зі звільненням Загребельської: в ОП посилаються на подання глави АМКУ. Терентьєв це заперечує 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": З допомогою протоколів НАЗК можна "тримати за я@ця" будь-якого чиновника для тиску на нього. Так з корупційної системи вимиваються неугодні фахівці, - Загребельська

Скандал зі звільненням Загребельської: в ОП посилаються на подання глави АМКУ. Терентьєв це заперечує 02

5 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Загребельської з посади держуповноваженої АМКУ. Загребельська заявила, що підстав для звільнення немає, і пообіцяла оскаржити його в суді.

Підстави для звільнення держуповноважених АМКУ регулюються ч. 2 ст. 18 закону "Про Антимонопольний комітет України". Це стан здоров'я, власне бажання, грубе порушення службових обов'язків або вчинення злочину. Жодної з цих підстав щодо Загребельської не було, стверджує сама ексдержуповноважена.

Крім того, за словами Загребельської, до звільнення вона не отримувала жодних повідомлень з боку Адміністрації президента щодо її роботи в АМКУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загребельська оскаржила в суді звільнення з посади держуповноваженої АМКУ

Скандал зі звільненням Загребельської: в ОП посилаються на подання глави АМКУ. Терентьєв це заперечує 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141091
 
   
 Топ коментарі
 
Наш юморной Лукашенко-джуниор узнает в интернете кто прав, кто виноват в этом вопросе и устроит показательное шоу для малоросского быдла с "розбийниками, іди отсюда" и т.д.
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все мои знакомые адвокаты знающие Богдана лично, а среди них - один кум Богдана, в один голос говорят: Богдан хороший "решала", наглый, хамовитый, пробивной..
Но как Главный (управляющий) менеджер, способный замкнуть на себя все вопросы Офиса (организации) и точно координировать работу разных служб во времени и по обстоятельствам, то Богдан полный "ноль"..
Это подтверждает и неразбериха с назначением Скрипаль, и с увольнением Загребельской..
Мой вывод: Богдан просто тупо завалит работу Офиса перЗедента.. а мы все еще будем много раз ржать с тупости ЗЕкоманды..
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увы, но они не порохоботы.. два "свободовца", один из "Слуги Урода", один "за Смешко" и еще несколько аполитичных.. так что круг достаточно вынушительный..
Костя! дать тебе пожувать позавчерашнюю шаурму?!
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АМКУ вообще надо распустить толку как с козла.
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Ишь, как порохоботы зашевелились! Скандал, скандал! Ничего страшного, разберутся. Если представления не было, Указ отменят. В чем проблема, господа неуважаемые порохоботы?
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проблемы нет.... не считая ЗЕленой хворобы... симптомы которой проявляются все сильней...
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Проблема в том, что не нужно создавать поводов для подобных разбирательств. А зекоманда и сам ***** maestro исправно плодят их 24/7. Впрочем, ничего другого никто и не ожидал. Ви зробили це разом.
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давайте что-нибудь об экономике. Надоела уже эта мышиная возня.
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Двух уполномоченных АМКУ могут уволить из-за позиции по Ахметову
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/dvuh-upolnomochennyh-amku-mogut-uvolit-iz-za-pozitsii-po-ahmetovu
Двух государственных уполномоченных Антимонопольного Комитета (АМКУ) и Светлану Панаиотиди и Агию Загребельськую могут уволить из-за голосования против покупки акций Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго компанией ДТЭК Нефтегаз Рината Ахметова. Об этом сообщил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам энергетики Андрей Герус в Facebook.
По информации Геруса, Петр Порошенко планирует в свои последние дни на посту президента издать указы об увольнении Панаиотиди и Загребельской. Одной из них якобы уже было предъявлено требование написать заявление по собственному желанию.
Эту информацию подтвердила LIGA.net Агия Загребельськая. "Да, такие слухи были. Но больше подробностей, к сожалению, не знаю. Единственное, что могу сказать: заявлений об увольнении по собственному желанию не писала", - отметила она.

Герус напомнил, что Загребельськая и Панаиотиди - единственные два госуполномоченных АМКУ, которые проголосовали против покупки Ахметовым двух облэнерго.
"Расчет прост - вычистить из АМКУ людей, которые занимают независимую и принципиальную позицию. А назначение новых госуполномоченных - это трех-ходовая процедура. Согласно закону назначение происходит указом президента, но по предложению председателя АМКУ и по представлению премьер-министра", - указывает он.
"Задумка тех, кто поиграл выборы, - создать максимально лояльного к монополистам регулятора и максимально усложнить изменение этого регулятора - а значит, ослабить новоизбранного президента Зеленского", - заявил советник Зеленского.

Герус предположил, что такие возможные действия Порошенко выгодны Ахметову, который в этом году хочет купить еще пять облэнерго.
Напомним, в конце февраля издание ЭП со ссылкой на источник сообщило, что Панаиотиди могут уволить из-за ее конфликта с главой комитета Юрием Терентьевым. Причиной конфликта называлось решение по группе ДТЭК
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Не знаю кто такая Загребельская но смотрю шоу-турне Зеленского с "командой" по Украине. Весело знаете ли становится и даже гордость такая за такого крутого президента. "Шашкой" машет налево и на право,всех "строит" и "увольняет" прямо "дивизиями". Любо дорого посмотреть,аж ком к горлу подступает от счастья такого как президент Зеленский.Представляю как ссут кипятком зелеботы от такого шоу. А потом когда остынешь и проанализируешь эти "кардинальные увольнения" то выясняется что праведный гнев Зеленского падает лишь на "шестёрок" к тому же самых мелких,типа начальника таможенного поста,заместителя начальника какой то службы,зам начальника участка, и так далее и начинаешь понимать что это ведь шоу,показуха !!!! Громы и Молнии летят лишь под прицелом телекамер и юморно смотреть на это всё. Но похоже что "Мальчиши-Кибальчиши" начинают терять "берега" ,их просто пучит от такого нежданно негаданно свалившегося счастья и они начинают беспредельничать. Если "увольнения" Зели это не более как шоу перед лохами то его соратники видимо забыли о том что уволить человека просто так это должностное преступление и нарушение закона о труде. Пожалуйста увольняйте это ваше право но в рамках закона или берите лично на себя все последствия такого "увольнения" а не перекладывайте на бюджет если суд присудит компенсацию многомиллионную за такое вот "увольнение".
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