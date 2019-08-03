 Скандал зі звільненням Загребельської: в ОП посилаються на подання глави АМКУ. Терентьєв це заперечує. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, Загребельська опублікувала в фейсбуці офіційні відповіді двох сторін.

"Читаю дві відповіді:1. Офісу президента, про те, що мене звільнили на підставі подання голови АМКУ. 2. І голови АМКУ, про те, що жодного подання він не вносив. Кому з них двох ви довіряєте, та хто вважаєте, що збрехав?" - написала вона.





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5 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Загребельської з посади держуповноваженої АМКУ. Загребельська заявила, що підстав для звільнення немає, і пообіцяла оскаржити його в суді.

Підстави для звільнення держуповноважених АМКУ регулюються ч. 2 ст. 18 закону "Про Антимонопольний комітет України". Це стан здоров'я, власне бажання, грубе порушення службових обов'язків або вчинення злочину. Жодної з цих підстав щодо Загребельської не було, стверджує сама ексдержуповноважена.

Крім того, за словами Загребельської, до звільнення вона не отримувала жодних повідомлень з боку Адміністрації президента щодо її роботи в АМКУ.

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