 Скандал зі звільненням Загребельської: в ОП посилаються на подання глави АМКУ. Терентьєв це заперечує. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, Загребельська опублікувала в фейсбуці офіційні відповіді двох сторін.
"Читаю дві відповіді:1. Офісу президента, про те, що мене звільнили на підставі подання голови АМКУ. 2. І голови АМКУ, про те, що жодного подання він не вносив. Кому з них двох ви довіряєте, та хто вважаєте, що збрехав?" - написала вона.
5 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Загребельської з посади держуповноваженої АМКУ. Загребельська заявила, що підстав для звільнення немає, і пообіцяла оскаржити його в суді.
Підстави для звільнення держуповноважених АМКУ регулюються ч. 2 ст. 18 закону "Про Антимонопольний комітет України". Це стан здоров'я, власне бажання, грубе порушення службових обов'язків або вчинення злочину. Жодної з цих підстав щодо Загребельської не було, стверджує сама ексдержуповноважена.
Крім того, за словами Загребельської, до звільнення вона не отримувала жодних повідомлень з боку Адміністрації президента щодо її роботи в АМКУ.
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/dvuh-upolnomochennyh-amku-mogut-uvolit-iz-za-pozitsii-po-ahmetovu
Двух государственных уполномоченных Антимонопольного Комитета (АМКУ) и Светлану Панаиотиди и Агию Загребельськую могут уволить из-за голосования против покупки акций Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго компанией ДТЭК Нефтегаз Рината Ахметова. Об этом сообщил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам энергетики Андрей Герус в Facebook.
По информации Геруса, Петр Порошенко планирует в свои последние дни на посту президента издать указы об увольнении Панаиотиди и Загребельской. Одной из них якобы уже было предъявлено требование написать заявление по собственному желанию.
Эту информацию подтвердила LIGA.net Агия Загребельськая. "Да, такие слухи были. Но больше подробностей, к сожалению, не знаю. Единственное, что могу сказать: заявлений об увольнении по собственному желанию не писала", - отметила она.
Герус напомнил, что Загребельськая и Панаиотиди - единственные два госуполномоченных АМКУ, которые проголосовали против покупки Ахметовым двух облэнерго.
"Расчет прост - вычистить из АМКУ людей, которые занимают независимую и принципиальную позицию. А назначение новых госуполномоченных - это трех-ходовая процедура. Согласно закону назначение происходит указом президента, но по предложению председателя АМКУ и по представлению премьер-министра", - указывает он.
"Задумка тех, кто поиграл выборы, - создать максимально лояльного к монополистам регулятора и максимально усложнить изменение этого регулятора - а значит, ослабить новоизбранного президента Зеленского", - заявил советник Зеленского.
Герус предположил, что такие возможные действия Порошенко выгодны Ахметову, который в этом году хочет купить еще пять облэнерго.
Напомним, в конце февраля издание ЭП со ссылкой на источник сообщило, что Панаиотиди могут уволить из-за ее конфликта с главой комитета Юрием Терентьевым. Причиной конфликта называлось решение по группе ДТЭК