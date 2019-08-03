 Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ (оновлено). ФОТОрепортаж

Про це на сторінці МВС у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Авіація МВС доставила членів ЦВК до проблемного виборчого округу в Покровськ на Донеччині.
Заступник голови ЦВК Євген Радченко зазначив, що 5 серпня - це останній строк встановлення результатів виборів. Допомога МВС дає можливість вчасно і оперативно закрити питання з підрахунком голосів", - йдеться у повідомленні.
Пізніше в МВС повідомили, що ЦВК здійснює приймання виборчої документації, а підрозділи поліції забезпечують громадський порядок.
Ситуація спокійна і контрольована.
Раніше стало відомо, що ЦВК взяла на себе повноваження окружкому №50 в Донецькій області і буде встановлювати результати голосування на окрузі.
Як повідомлялося, спостерігачі на окружній виборчій комісії №50 виявили ознаки порушень виборчого процесу, через що у будівлі ОВК почалася акція протесту.
23 липня в Покровськ був направлений вертоліт зі складу сил авіапідтримки Міністерства внутрішніх справ України для стабілізації ситуації під час підрахунку голосів в ОВК №50.
За рішенням ОВК №50 будівлю в Покровське, де розташована виборча документація, було передано під охорону поліцейських.
члены комиссии десантировались в Покровск с парашютами в затяжном прыжке
членов...ЦИК... возить...в труднодоступные места типа))))
ну правильно! не фиг простаивать такой технике
Ох і крутять су...*як циган ....* !
все гаразд.
Так и повиино бути
членов комиссии на парашютах сбрасывать?
тайга?
пожар?
потоп?
😇
дешевки вонючие - ничего в жизни не можете
кроме как через детей обидеть и таки обидели...
Це добре!!!
🤣🤣🤣
7,92 і гранатомет
Інший кандидат заправляє пару бронетранспортерів і танк...
Як інформує replyua.net, український блогер Мирослав Олешко в своєму блозі пише про те, що пояснити феномен популярності Володимира Зеленського дуже складно, а точніше сказати, практично неможливо.
котрі зрозуміли ,як Барига їх наї..ав...
Новые сенсации
Но, как оказалось, у Крючкова все же были припасены козыри в рукаве.
В частности, он заявил, что уже после возбуждения НАБУ дела против него он "передал Сытнику несанкционированный платеж на 500 тысяч долларов", якобы, в обмен на содействие по его делу. Проще говоря, дал Сытнику взятку и задокументировал этот факт. О чем, по его словам, уже возбуждено уголовное дело, которому почему-то не дают ход, хотя, понятное дело, о нем наверняка знают в генпрокуратуре и лично Юрий Луценко.
Сенсация №2 - возможное подтверждение личного участия Порошенко в схемах "Электромережи". "В компании только 25% принадлежит мне, остальные 75%- офшору, близкому к президенту. Что это за компания, знает Юрий Бугла. Он армейский друг Петра Порошенко",- заявил Крючков.
Также он добавил, что Бугла приходил к нему давать указания по оперативному управлению "Энергомережей". К слову, Кононенко также считается "армейским другом" Порошенко.
https://strana.ua/articles/analysis/196782-chto-znaet-o-skhemakh-i-dlja-koho-iz-chinovnikov-opasen-svidetel-dmitrij-krjuchkov.html
так и сказал известнейший порохобот???
Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ.Також планується зняти кілька танкових підрозділів з фронту.
ВІД ЖИРУ БІСИТЬСЯ АВАКОВ(Квота НФ)...
Быть Авакову премьером!
Это не ты ли часом раньше исходил на гавно по части Аваков-Рюкзаков?
Почему у МВД?
Встречный вопрос: а что, врачи или пожарники меньше коррумпированы, чем полиция? Почему им нужнее?