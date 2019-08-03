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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:вибори (4421) Покровськ (7)

 Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ (оновлено). ФОТОрепортаж

Члени ЦВК сьогодні вранці доставлені авіацією МВС у Покровськ Донецької області для встановлення результатів голосування на 50-му окрузі.

Про це на сторінці МВС у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Авіація МВС доставила членів ЦВК до проблемного виборчого округу в Покровськ на Донеччині.

Заступник голови ЦВК Євген Радченко зазначив, що 5 серпня - це останній строк встановлення результатів виборів. Допомога МВС дає можливість вчасно і оперативно закрити питання з підрахунком голосів", - йдеться у повідомленні.

Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ (оновлено) 01
Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ (оновлено) 02
Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ (оновлено) 03

Пізніше в МВС повідомили, що ЦВК здійснює приймання виборчої документації, а підрозділи поліції забезпечують громадський порядок.

Ситуація спокійна і контрольована.

Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ (оновлено) 04
Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ (оновлено) 05
Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ (оновлено) 06

Раніше стало відомо, що ЦВК взяла на себе повноваження окружкому №50 в Донецькій області і буде встановлювати результати голосування на окрузі.

Як повідомлялося, спостерігачі на окружній виборчій комісії №50 виявили ознаки порушень виборчого процесу, через що у будівлі ОВК почалася акція протесту.

23 липня в Покровськ був направлений вертоліт зі складу сил авіапідтримки Міністерства внутрішніх справ України для стабілізації ситуації під час підрахунку голосів в ОВК №50.

За рішенням ОВК №50 будівлю в Покровське, де розташована виборча документація, було передано під охорону поліцейських.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невідомі у футболках "Традиція і порядок" зірвали пресконференцію кандидатів у нардепи від 50-го округу і розгромили пресцентр "Укрінформу". ВIДЕО

Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ (оновлено) 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141090
 
 
 Топ коментарі
 
Щодня з Києва йдуть на Покровськ через Дніпро два потяги Інтерсіті+ ..З Києва в Покровськ - десь сім годин.. Ганяти літак - вважаю невиправданим тринканням бюджету воюючої країни..
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Это для этого вертолеты покупали?Аваков же говорил:Для помощи людям.Они на свою зарплату на личном самолете могут летать.
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а! так вот для чего надо были вертолетики ))))
членов...ЦИК... возить...в труднодоступные места типа))))
ну правильно! не фиг простаивать такой технике
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Это для этого вертолеты покупали?Аваков же говорил:Для помощи людям.Они на свою зарплату на личном самолете могут летать.
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Французьких гелікоптерів Авакова досі не видно, а між тим гелікоптери ЕС225 дозволяють перевозити до 25 осіб, а в результаті двох-трьох людей возять цілими літаками Ан-26, що катастрофічно невигідно!!!! Так навіщо були французькі гелікоптери Авакову, в якого авіапарк більше 10 літаків та десятки гелікоптерів Мі-8???? Це була корупційна оборудка і за це прийде час відповідати!
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Все правильно делает Сабаков -
члены комиссии десантировались в Покровск с парашютами в затяжном прыжке Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ - Цензор.НЕТ 3793
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а! так вот для чего надо были вертолетики ))))
членов...ЦИК... возить...в труднодоступные места типа))))
ну правильно! не фиг простаивать такой технике
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зато ніхто по дорозі не загубиться.
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списали керосина и расходников на пару лямов)
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Це там де братело Мертвячука балотувався ? .. Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ - Цензор.НЕТ 1851
Ох і крутять су...*як циган ....* !
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авиация мвд ...майже як ракетные войска мвд
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Если есть авиация, то ее надо охранять, да, значит надо и рокетные войська и ПВО, а еще разведка, контразведка.
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как ...?
членов комиссии на парашютах сбрасывать?
тайга?
пожар?
потоп?
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ну не работать же вся ета срань туда приехала..... - девчонки де?
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Шибеницю чи гільотинку прихопили з собою???
😇
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и твои внуки шо бы в кандалах - видел твой лайк скоту...
дешевки вонючие - ничего в жизни не можете
кроме как через детей обидеть и таки обидели...
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ШаКАЛадом знудило??
Це добре!!!
🤣🤣🤣
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На ОВК №50 кандидат у нардепи доставив пару кулеметів MG-42 калібру

7,92 і гранатомет Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ - Цензор.НЕТ 362

Інший кандидат заправляє пару бронетранспортерів і танк...
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Підтримка президента Зеленського за липень зросла на - 76,7%

Як інформує replyua.net, український блогер Мирослав Олешко в своєму блозі пише про те, що пояснити феномен популярності Володимира Зеленського дуже складно, а точніше сказати, практично неможливо.
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Це "перетік" від колишніх прихильників Пєці..

котрі зрозуміли ,як Барига їх наї..ав...
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т.е. ты настолько идиот, что даже не задумываясь над этим бредом, кидаешься его комментировать? реально ЗЕбилы, это биомасса, с глубочайшей степенью умственной отсталости! какой то "Мирослав", явно не учился даже в школе, брякнул фуфел для быдла, согласно которому поддержка евревафли уже перевалила за 100%)))) подтянулась Африка или Тель-Авив?
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Щось доводити оптимісту щодо побєди Рошен якось впадлу ))))
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"впадлу"? а ты опущенное чмо знаешь значение этого слова, ты отдыхала? курица! потому что у вас в башке перепуталась реальность с вашей тупостью и телевизором, мы имеем ситуацию называющуюся "революция быдла". когда в кабину пилотов залезла кодла шутов идиотов, без знаний, интеллекта и опыта. пока играет музыка и в иллюминаторе солнышко, вам типа как весело, можно насрать соседу в чемодан, нарыгать прямо под сиденье, закурить и поджечь занавеску. но впереди полоса, посадка. вы, гниды черные, способны только гадить, выбирать сердцем или жопой, но именно януквича или клоуна, а за вас разгребать дерьмо и отдавать жизни должны почему то другие. почему?
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Новий Генпрокурор розбереться )))Недовго чекати... )


Новые сенсации
Но, как оказалось, у Крючкова все же были припасены козыри в рукаве.
В частности, он заявил, что уже после возбуждения НАБУ дела против него он "передал Сытнику несанкционированный платеж на 500 тысяч долларов", якобы, в обмен на содействие по его делу. Проще говоря, дал Сытнику взятку и задокументировал этот факт. О чем, по его словам, уже возбуждено уголовное дело, которому почему-то не дают ход, хотя, понятное дело, о нем наверняка знают в генпрокуратуре и лично Юрий Луценко.
Сенсация №2 - возможное подтверждение личного участия Порошенко в схемах "Электромережи". "В компании только 25% принадлежит мне, остальные 75%- офшору, близкому к президенту. Что это за компания, знает Юрий Бугла. Он армейский друг Петра Порошенко",- заявил Крючков.
Также он добавил, что Бугла приходил к нему давать указания по оперативному управлению "Энергомережей". К слову, Кононенко также считается "армейским другом" Порошенко.
https://strana.ua/articles/analysis/196782-chto-znaet-o-skhemakh-i-dlja-koho-iz-chinovnikov-opasen-svidetel-dmitrij-krjuchkov.html
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Як же ж ви набридли,релігійні прихильники Порошенко ! (
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український блогер Мирослав Олешко в своєму блозі пише про те, що пояснити феномен популярності Володимира Зеленського дуже складно, а точніше сказати, практично неможливо.
так и сказал известнейший порохобот??? Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ - Цензор.НЕТ 8254
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вчіться писати заголовки ,школота Цензора :

Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ.Також планується зняти кілька танкових підрозділів з фронту.
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я теж не розумію, як можна водночас гатити і поливати вогнем.
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Делать не хер ? Поездом или автобусом паны ЦИК не ездят?.... а в это время сотни людей для которых важна каждая секунда ,кто как может добирается до операции,сколько из них не доедут?
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Це мєнтовська авіація...

ВІД ЖИРУ БІСИТЬСЯ АВАКОВ(Квота НФ)...
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Перед вторым туром президентских выборов Аваков стал квотой Бени Каломойского т.е. ЗЕбеном
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А Ще раніше (за часів "Прориву МІХО") про все домовився з Богинею Ю...)))Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ - Цензор.НЕТ 4854
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Уже поздно списывать на НФ. Фсе. Надо списывать еще с презвыборов на зеленых болотных жаб из цирка зелепупенка.
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сколько едет поезд и сколько летит вертолет? им через день надо здавать отчет по всем вьіборам.
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Щодня з Києва йдуть на Покровськ через Дніпро два потяги Інтерсіті+ ..З Києва в Покровськ - десь сім годин.. Ганяти літак - вважаю невиправданим тринканням бюджету воюючої країни..
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Не два, а один, и сегодня он еще не выехал, а в Покровске будет только завтра ночью. Соответственно к выемке документации смогут приступить только завтра утром. К обеду смогут погрузить бюллетени на грузовики и к обеду 5-го числа доставить в Киев. Останется полдня для пересчета. могут просто не успеть.
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кожен зайвий день ,зайва година продовження роботи "схем" Порошенко -це суми на порядок-два більші...
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Аваков обустроил государство в государстве и дал вассальную клятву зелебобику.
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Авиация МВД .....

Быть Авакову премьером!
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Это тот смелый Сабаков, который во время Майдана в Италии отсиживался ?
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Ну, я бы в этом его не обвинял - его Янукович присудил посадить....
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..ну да, конечно, в то время, когда майдановцы с деревянными щитами на снайперов шли.
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Может быть, в сложившейся ситуации виноват не Аваков, у которого оказались возможности оперативно доставить для решения проблем нужных людей в нужное место (если бы это была авиация МНС, например, что бы поменялось?), а члены окружкома, не выполнившие своих обязанностей?
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ну ты уже троллям непосильную задачу по логике поставил
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Ой, Сержык, жызнь меняется, да?
Это не ты ли часом раньше исходил на гавно по части Аваков-Рюкзаков?
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Вот в этом и вопрос - авиация бы не помешала и МНС, и экстренным медикам....
Почему у МВД?
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По-моему, не только у МВД, у тех и других тоже имеется.
Встречный вопрос: а что, врачи или пожарники меньше коррумпированы, чем полиция? Почему им нужнее?
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Вот за такую херню уже нужно садить. И выборы признавать недействительными.
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