 Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ. ФОТОрепортаж

Про це на сторінці МВС у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Авіація МВС доставила членів ЦВК до проблемного виборчого округу в Покровськ на Донеччині.
Заступник голови ЦВК Євген Радченко зазначив, що 5 серпня - це останній строк встановлення результатів виборів. Допомога МВС дає можливість вчасно і оперативно закрити питання з підрахунком голосів", - йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо, що ЦВК взяла на себе повноваження окружкому №50 в Донецькій області і буде встановлювати результати голосування на окрузі.
Як повідомлялося, спостерігачі на окружній виборчій комісії №50 виявили ознаки порушень виборчого процесу, через що у будівлі ОВК почалася акція протесту.
23 липня в Покровськ був направлений вертоліт зі складу сил авіапідтримки Міністерства внутрішніх справ України для стабілізації ситуації під час підрахунку голосів в ОВК №50.
За рішенням ОВК №50 будівлю в Покровське, де розташована виборча документація, було передано під охорону поліцейських.
члены комиссии десантировались в Покровск с парашютами в затяжном прыжке
членов...ЦИК... возить...в труднодоступные места типа))))
ну правильно! не фиг простаивать такой технике
Ох і крутять су...*як циган ....* !
все гаразд.
Так и повиино бути
членов комиссии на парашютах сбрасывать?
тайга?
пожар?
потоп?
😇
дешевки вонючие - ничего в жизни не можете
кроме как через детей обидеть и таки обидели...
Це добре!!!
🤣🤣🤣
7,92 і гранатомет
Інший кандидат заправляє пару бронетранспортерів і танк...
Як інформує replyua.net, український блогер Мирослав Олешко в своєму блозі пише про те, що пояснити феномен популярності Володимира Зеленського дуже складно, а точніше сказати, практично неможливо.
котрі зрозуміли ,як Барига їх наї..ав...
Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ.Також планується зняти кілька танкових підрозділів з фронту.
ВІД ЖИРУ БІСИТЬСЯ АВАКОВ(Квота НФ)...
Быть Авакову премьером!