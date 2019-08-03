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 За кордоном
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Все про:МВФ (555) Євросоюз (2579)

 Європа висунула болгарську економістку Георгієву на пост глави МВФ. ФОТО

Єдиним кандидатом від Європи на пост нового директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) висунуто виконавчу директорку Всесвітнього банку, болгарську економістку і професорку Кристаліну Георгієву.

Про це повідомив уTwitter голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, інформує Цензор.НЕТ.

Вітаючи Георгієву з висуванням, Юнкер зазначив, що у неї "є всі якості, необхідні для того, щоб внести ефективний вклад в місію МВФ".

Європа висунула болгарську економістку Георгієву на пост глави МВФ 01

Як зазначає DW, кандидатура представниці Болгарії отримала підтримку кваліфікованої більшості. Її суперник, колишній міністр фінансів Нідерландів Єрун Дейсселблум вже привітав Георгієву з перемогою.

Кандидатуру Георгієвої тепер винесуть на Раду директорів МВФ, а процес виборів завершиться в жовтні.

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Зазначимо, що главою МВФ завжди вибирають представника Європи, тому, що штаб-квартира фонду розташована у Вашингтоні. Така традиція стала своєрідним консенсусом між Європою і США щодо їхніх ролей в діяльності фонду.

16 липня Крістін Лагард подала заяву про відставку з поста директора-розпорядника МВФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141089
 
 
 Топ коментарі
 
Болгария это страна очень похожая на рашку.
Эта Георгиева не экономист.
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Кремль активно просуває на ключові пости в ЄС своїх людей.
Що там Станішев?
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Болгария это страна очень похожая на рашку.
Эта Георгиева не экономист.
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Там и фамилии как у мордвы, или у мордвы как у болгар🤓
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Кремль активно просуває на ключові пости в ЄС своїх людей.
Що там Станішев?
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"Куріца - нє птіца, Болгарія - нє заграніца"
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Ой не скажи... они становятся другими и уже отличаются от нас ментально примерно, как мы от дремучх ягельно-боярышниковых территорий по обе стороны урала...
С другой стороны, для Украины вся Европа перестала быть формально заграницей...
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Кто бы там ни был, важно помнить что в пост-СССР ещё ни одна страна не стала богатой и счастливой, следуя советам гениев мировой финансовой системы. Наоборот, практически все остановились в развитии, выпрашивая копейки и завлекая иностранных инвесторов. Понятно что разрушение советской индустриальной экономики было условием принятия прихватизаторов в мировую систему; но кто-то ведь должен положить конец этому безобразию. Должна быть ре-индустриализация; найдутся лидеры - всё будет. Будет очень трудно, конечно. Но, ни одно дело нельзя делать наполовину. После изгнания всех этих богданов из власти, предстоит грандиозная работа по наведению порядка.
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может быть... хотя мир, образованный мир уже заявил о постиндустриальной эпохе...
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Кхм... Извините, но "постиндустриальная эпоха" - это большое на*палово. За этим хитро*опым термином скрывается банальная реальность: что настоящая индустрия уехала туда где рабочая сила дешевле: в Китай, Индию и т.д. А бывшие развитые страны суждены были стать большими деревнями для пенсионеров, ибо рождаемость в той же Европе вдвое ниже уровня простого воспроизведения.
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Откровенно говоря, мне пох... Аквариус, я настолько погружен в созерцание, что такие мизЕрные процессы, как индустриализация, электриfuckация, план гоэрло, ферросплавные заводы, фирташ и даже иноверец-подрывник брагина занимают меня только с т.з папесдеть... вот только вовка зеленский со своей потешной командой немного напрягает. Да и то только потому, что он - балбес...
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Речь о том что Украина чрезвычайно зависима от малейшего дуновения мирового финансово-экономического ветерка; а тут ещё и внутри проблема: до власти дорвались "бизнесмены", которым нужно просто оседлать денежные потоки.
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скорее, дилетанты, пытающие научиться оседлать финпотоки... "Путешествие дилетантов", Б. Окуджава... блеск! и не чета куртизанкам!
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Кто бы там ни был, важно помнить что в пост-СССР ещё ни одна страна не стала богатой и счастливой, следуя советам гениев мировой финансовой системы. Наоборот, практически все остановились в развитии, выпрашивая копейки и завлекая иностранных инвесторов.

Зато все другие пост-СССР страны, которые не повелись на заманчивые обещания и длинный доллар мировой закулисы, и пошли своим особым таежным путем - все как одна процветают!!! Об этом помнить еще важнее.
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>пошли своим особым


Могли бы пойти путём чучхе, но у них зазудела ымперская чесотка.
Однако, речь об Украине. Был шанс пойти путём Южной Кореи и Тайваня. Однако пошли путём республики Заир и Зимбабве.
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Ты голос давно ушедших времен - никакой "индустриализации" и "коллективизации" уже не будет,их время давно прошло. И,кроме совкового курятника вы ничего не "построите", "строители" вы наши х-вые. В Прибалтике вошедшей в ЕС уровень и качество жизни гораздо выше Украины и России и это хороший аргумент в пользу ЕС. И не надо здесь глупости в сотый раз повторять,что советскую экономику и СССР кто-то разрушил, она,прогнившая насквозь, абсолютно недееспособная, сама рухнула и это исторический факт.
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Твой трёп засчитан. Обратись к куратору за премией
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Вступила в должность европейского комиссара 9 февраля 2010 года (была номинирована от правительства Борисова), когда так называемая II комиссия Баррозу была одобрена Европейским парламентом[5].30 ноября 2010 года была объявлена «комиссаром года» и «европейцем года», получив ежегодную награду электронного издания «European Voice»[6]. Была награждена за свой вклад в работу по ликвидации последствий, и в первую очередь за управленческую деятельность, гуманитарных катастроф !!! на Гаити и в Пакистане.
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Гаити - это чудовищная помойка, размером с целую страну. Превосходный пример: как НЕЛЬЗЯ жить.
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У нової влади та презЕ, особисто, є прекрасна можливість проявити себе. Домовитись з новим директором МВФ з "0". Порошенко з Лагард їм вже не заважають
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Вовчик изыскивает внутренние резервы... вот, буквально на днях, поднапряг одного мажоритарщика так, что тот скоро полиняет на 170 лямов...если не пропетляет, канешна
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Ой беда....
Это часом не та Гордиева, которая там Путина нахваливала?
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Вальку-стакан треба було продвигати, різниці нема, а грошей на кишеню може накапати.
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Якщо мені говорять як добре жили при СССР, я їм у відповідь - "давно в черзі стояли?"
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