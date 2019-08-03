 Європа висунула болгарську економістку Георгієву на пост глави МВФ. ФОТО

Про це повідомив уTwitter голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, інформує Цензор.НЕТ.
Вітаючи Георгієву з висуванням, Юнкер зазначив, що у неї "є всі якості, необхідні для того, щоб внести ефективний вклад в місію МВФ".
Як зазначає DW, кандидатура представниці Болгарії отримала підтримку кваліфікованої більшості. Її суперник, колишній міністр фінансів Нідерландів Єрун Дейсселблум вже привітав Георгієву з перемогою.
Кандидатуру Георгієвої тепер винесуть на Раду директорів МВФ, а процес виборів завершиться в жовтні.
Зазначимо, що главою МВФ завжди вибирають представника Європи, тому, що штаб-квартира фонду розташована у Вашингтоні. Така традиція стала своєрідним консенсусом між Європою і США щодо їхніх ролей в діяльності фонду.
16 липня Крістін Лагард подала заяву про відставку з поста директора-розпорядника МВФ.
Эта Георгиева не экономист.
Що там Станішев?
С другой стороны, для Украины вся Европа перестала быть формально заграницей...
Зато все другие пост-СССР страны, которые не повелись на заманчивые обещания и длинный доллар мировой закулисы, и пошли своим особым таежным путем - все как одна процветают!!! Об этом помнить еще важнее.
Могли бы пойти путём чучхе, но у них зазудела ымперская чесотка.
Однако, речь об Украине. Был шанс пойти путём Южной Кореи и Тайваня. Однако пошли путём республики Заир и Зимбабве.
Это часом не та Гордиева, которая там Путина нахваливала?