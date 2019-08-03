 Педофіла, який ґвалтував 10-річну нерідну онуку, засуджено до 14 років в'язниці

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
Ленінський районний суд м. Харкова визнав винним 36-річного чоловіка у насильницькому задоволенні статевої пристрасті неприродним шляхом, вчиненому щодо малолітньої (ч. 3 ст. 153 КК України).
Як повідомила керівник місцевої прокуратури Катерина Шевцова, суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.
Засуджений проживав у квартирі своєї 45-річної співмешканки. Разом з ними мешкала онучка жінки. Бабуся, коли йшла на роботу або в інших справах, частенько залишала дівчинку під наглядом названого дідуся.
Залишаючись наодинці з 10-річною дівчинкою, чоловік майже рік систематично схиляв дитину до статевих стосунків. Дівчинка відмовлялася. Ігноруючи її відмови, названий дідусь застосовував фізичне насильство. Щоб дитина нічого не розповіла дорослим, він давав їй гроші.
Викрила зловмисника у грудні 2017 року бабуся дівчинки. Повернувшись додому жінка побачила, що її співмешканець розбещує онуку.
Наразі на вимогу прокуратури підозрюваний перебуває під вартою.
***********
Так хто тут пєдофіл-гомосєк?
Распятый Мальчик в ужасє убєжал от такіх прєдложеній...
Людина не може знайти захисту - правоохоронні органи наче й є - бо на них виділяють гроші з бюджету, який заробили та ж людина. А насправді - їх немає.
педофилов нет - изнасилованые есть, я вас правильно понял?
а нука батенька расскажите о себе - и руки вверх.........
даже там ты никому не нужен и я понимаю почему...
иметь такого адвоката? - лучше вообще ничего не иметь...
і це ніяк не не має значення до розбещення 10 річної дитини.
Так что, если бы "дед" её не насиловал, а убил, то однозначно получил бы меньше.
Я так понимаю, большинство считает, что изнасилование - более тяжкое преступление, чем преднамеренное убийство?
Судебные психологи, проводя экспертизу, выясняют всё очень быстро. Ребёнок рассказывает такие подробности преступления, которым никто его не в состоянии обучить, если он не действительно не жертва преступления.
судебная реформа Порошенко была неудачной (и это еще мягко сказано. это вам любой узеленский скажет), но приговор предполагаемому педофилу вынесла очень мягкий зато на раз. всего 14 лет. причем почти все комментаторы уверены, что этого 1) мало 2) не досидит до конца срока (умрет от мучений в тюрьме, причем не моральных). вот я и думаю, а не возродить ли практику публичных казней? вы скажете, что это запрещено законом? тю. та поменять эти законы. делов то... шо? публику кровью может забрызгать? так есть же костер! нагрел кочергу и получай признательные показания. а шо такого?..
основная проблема нашего времени - никто не хочет соблюдать закон. ни преступники, ни общество, по законам которого их судят.
Тепер мразота сяде на 14 років. І відповість за все.
поневоле вспоминаешь, как попали под раздачу дети мамаши Кураж. еще вчера можно было грабить, убивать, насиловать, а сегодня - мир, уже нельзя. вчера ты был герой, а сегодня преступник. и вишенка на торте - после их казни война продолжилась...
выйдет на свободу твой борец с педофилами, да и продолжит свое благородное дело. упс, так это ж он преступник будет. или не он, а ты, который толкаешь его на преступление свой жаждой "справедливости"? толкаешь, вместо того, чтобы просто исполнять законы...