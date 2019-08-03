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Все про:педофіл (72) прокуратура (1819) суд (5382) в'язниця (201) Харків (1450)

 Педофіла, який ґвалтував 10-річну нерідну онуку, засуджено до 14 років в'язниці

Ленінський райсуд Харкова виніс обвинувальний вирок 36-річному чоловікові, який, використовуючи фізичне насильство, майже рік схиляв до статевих стосунків 10-річну дівчинку.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Ленінський районний суд м. Харкова визнав винним 36-річного чоловіка у насильницькому задоволенні статевої пристрасті неприродним шляхом, вчиненому щодо малолітньої (ч. 3 ст. 153 КК України).

Як повідомила керівник місцевої прокуратури Катерина Шевцова, суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Засуджений проживав у квартирі своєї 45-річної співмешканки. Разом з ними мешкала онучка жінки. Бабуся, коли йшла на роботу або в інших справах, частенько залишала дівчинку під наглядом названого дідуся.

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Залишаючись наодинці з 10-річною дівчинкою, чоловік майже рік систематично схиляв дитину до статевих стосунків. Дівчинка відмовлялася. Ігноруючи її відмови, названий дідусь застосовував фізичне насильство. Щоб дитина нічого не розповіла дорослим, він давав їй гроші.


Викрила зловмисника у грудні 2017 року бабуся дівчинки. Повернувшись додому жінка побачила, що її співмешканець розбещує онуку.

Наразі на вимогу прокуратури підозрюваний перебуває під вартою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141088
 
   
 Топ коментарі
 
Не хочу ничего сказать в защиту ублюдка, однако, давайте, займёмся арифметикой. Бабушке - 45. Если учитывать, что внучке - 10, значит, бабушка стала "бабушкой", в 35. Во сколько же, тогда, она сама дочку родила, и во сколько начала дочка половую жизнь? Так что, "Яке їхало, таке й здибало...". Рядом с педофилом и маму с бабушкой, сажать нужно...За то, что дочери и внучке жизнь, сломали...
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В Украине есть "ленинские суды"? Закон о декоммунизации у них в туалете, вместо туалетной бумаги висит? Немудрено что всякая нечисть будет творить беззаконие в стране, когда власти сами подтираются законом.
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Семейка ещё та, бабушке 45 лет, минус внучке 10 лет и 9 месяцев, минус 9 месяцев вынашивания дочки и делить на два (бабушка и дочка) получится, что родили в 17 лет, т.е. забеременели лет в 16...
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Ничего. На себе теперь испытает как оно....
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А сколько невинных расстреляли по ошибке вместо Чикотило?
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Придётся огорчить тебя маленько ,такие как ты милок,могут мне только отсосать Педофіла, який ґвалтував 10-річну нерідну онуку, засуджено до 14 років в'язниці - Цензор.НЕТ 911и ни более того ...
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такие как ты милок,могут мне только отсосать
***********
Так хто тут пєдофіл-гомосєк? Педофіла, який ґвалтував 10-річну нерідну онуку, засуджено до 14 років в'язниці - Цензор.НЕТ 9419
Распятый Мальчик в ужасє убєжал от такіх прєдложеній...
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кастрировать и выдать банку салидола, на тюрьме она ему пригодится, в паспорте срочно поменять имя на Маша по фамилии Заднеприводная.
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В Украине есть "ленинские суды"? Закон о декоммунизации у них в туалете, вместо туалетной бумаги висит? Немудрено что всякая нечисть будет творить беззаконие в стране, когда власти сами подтираются законом.
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закон це для тих - хто збирає колоски, щоби його посадити за ті колоски.
Людина не може знайти захисту - правоохоронні органи наче й є - бо на них виділяють гроші з бюджету, який заробили та ж людина. А насправді - їх немає.
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Правоохоронні органи призначені для захисту "власть имущих" а бидло вони захищають у вільний від основної роботи час.
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Рiк два може протягне пiд шконкою..тримаючи поблизу банку з вазелином ..
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смысл его держать живым? - прижмурить забыть.
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Что значит прижмурить? А если человек не виноват, допустим мать и доча в сговоре?По делу павлоградского маньяка сколько невинных сидело?
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вы тоже не причем? - абуеть....

педофилов нет - изнасилованые есть, я вас правильно понял?
а нука батенька расскажите о себе - и руки вверх.........
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А ну ка дятелька, погугли сколько невинных расстреляно с "неопровержимыми доказательствами".
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воно дурне - для нього написали в газеті - воно зразу вірить.
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знаешь почему ты провалил все тесты и не в зе команде?
даже там ты никому не нужен и я понимаю почему...
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с тобой закончили....

иметь такого адвоката? - лучше вообще ничего не иметь...
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адвоктик - мы же с тобой пересекались раньше - ты еще тогда плакал - все суки, а я адвокат.....
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прижмурить все равно что отпустить, такая тварь с порванной жопой должна мучаться до глубокой старости.
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Не хочу ничего сказать в защиту ублюдка, однако, давайте, займёмся арифметикой. Бабушке - 45. Если учитывать, что внучке - 10, значит, бабушка стала "бабушкой", в 35. Во сколько же, тогда, она сама дочку родила, и во сколько начала дочка половую жизнь? Так что, "Яке їхало, таке й здибало...". Рядом с педофилом и маму с бабушкой, сажать нужно...За то, что дочери и внучке жизнь, сломали...
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Та да, история мутная. Ещё и деньги давал.
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Это как в анекдоте: "Дядя, купи петуха, а то, закричу..."?...
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до чого тут це? Народження в 17 років - це завжди було нормально для України. Шлюбний вік ще за здохлого СССРу був 17 років в Україні та Узбекистані.
і це ніяк не не має значення до розбещення 10 річної дитини.
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это личное дело каждого, у соседей свадьбу сыграли ей 16 ему 18 и шо теперь?
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Семейка ещё та, бабушке 45 лет, минус внучке 10 лет и 9 месяцев, минус 9 месяцев вынашивания дочки и делить на два (бабушка и дочка) получится, что родили в 17 лет, т.е. забеременели лет в 16...
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Такие взаимоотношения, ранние роды, за деньги детей подкупать, в среде лиц национальности , как они себя зовут "Ромы", скорей всего "дед" был не совсем их , иначе бы бабка не "сдавала" бы, или круто приревновала. У них там свой мир и сами все решают без посторонних. А замуж их девушки выходят все поголовно до 16 лет
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Не знаю, только у нас "Ромы" живут в частных домах, а не в квартирах...
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В Украине пару-тройку столетий тому назад замуж выдавали в... 12 лет.Сохранились записи в церковных книгах. Без залёта, так тогда средний срок наступления менструаций составлял 15,5 лет (сегодня 12,5 лет)
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А чи не може так статися що 45-річна жінка жила в квартирі 36-річного коханця, а коли запахло кінцем кохання, стала власницею квартири?
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Тоже для тетки неплохой вариант, а нового дядька с концом всегда найти можно. Старый же дядька, имел право воспользоваться добровольной кастрацией, это был бы аргумент , что он "не при делах", но не точно
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Тех, кто насилует детей необходимо кастрировать хирургическим образом, а тех кто убивает детей в любом возрасте - необходимо отправлять на тот свет!!!!
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та ти що , подивишся на цю бидло-молодь, що вони вживають, як розмовляють, як ведуть себе і чим воно паця багатіших тим нагліще а за те,що неповнолітні трахаються як кролики то вже промовчу і інколи таке бажання взяти тих батьків і престріляти, як тобі такий розклад?
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кстати, вот именно эту "новость" можно было бы и не публиковать... а для этого стоит создать прецедент, что публикация такой информации является подстрекательством к совершению преступления... суд выносит нужное решение... и все... а то читать такую галиматью надоело... до сентября писать нечего...
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Порошенковское МИД ещё втихаря работает...
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Ленинский район Харькова три с половиной года назад переименован в Холодногорский. Почему районный суд до сих пор называется «Ленинским»? Судебная власть в Украине не подчиняется закону о декоммунизации?
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У вас за убийство до 15. На практике получают 6-9 лет.
Так что, если бы "дед" её не насиловал, а убил, то однозначно получил бы меньше.
Я так понимаю, большинство считает, что изнасилование - более тяжкое преступление, чем преднамеренное убийство?
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Надіюсь, мерзота не доживе навіть до середини строку. Такі виродки жити не повинні.
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А ты Господь, чтобы смерти назначать? А если там судебная ошибка, допустим мать и дочь в сговоре?
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А ты латентный педофил? Ребёнок 10 лет? В "сговоре"?
Судебные психологи, проводя экспертизу, выясняют всё очень быстро. Ребёнок рассказывает такие подробности преступления, которым никто его не в состоянии обучить, если он не действительно не жертва преступления.
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ошибка?.. у Miko?.. ты бредишь, старый. нет никакой ошибки! Miko уже все решил.

судебная реформа Порошенко была неудачной (и это еще мягко сказано. это вам любой узеленский скажет), но приговор предполагаемому педофилу вынесла очень мягкий зато на раз. всего 14 лет. причем почти все комментаторы уверены, что этого 1) мало 2) не досидит до конца срока (умрет от мучений в тюрьме, причем не моральных). вот я и думаю, а не возродить ли практику публичных казней? вы скажете, что это запрещено законом? тю. та поменять эти законы. делов то... шо? публику кровью может забрызгать? так есть же костер! нагрел кочергу и получай признательные показания. а шо такого?..
основная проблема нашего времени - никто не хочет соблюдать закон. ни преступники, ни общество, по законам которого их судят.
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Miko, я сподiваюсь шо это у тебя эмоции, а сам ты не такой людоед.
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цілий рік внуча противилось грошам і нікому нічого не казало поки бабця не спалила
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Сволото з педофільською посмішкою, це ДИТИНА, яку залякали.
Тепер мразота сяде на 14 років. І відповість за все.
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не хочу разочаровывать тебя мой старый оппонент, но где гарантия, что в заключении осужденный еще кого-нибудь не изнасилует? с его-то склонностями, да при ограниченном выборе вариантов? а!! понял!!! это его будут насиловать!!!!!!! хм. какая странная система... насиловать на свободе - плохо, а в тюрьме - хорошо?!

поневоле вспоминаешь, как попали под раздачу дети мамаши Кураж. еще вчера можно было грабить, убивать, насиловать, а сегодня - мир, уже нельзя. вчера ты был герой, а сегодня преступник. и вишенка на торте - после их казни война продолжилась...

выйдет на свободу твой борец с педофилами, да и продолжит свое благородное дело. упс, так это ж он преступник будет. или не он, а ты, который толкаешь его на преступление свой жаждой "справедливости"? толкаешь, вместо того, чтобы просто исполнять законы...
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Опят члена партиии шария словили)) Е.Б.А.Ш их Е.Б.А.Ш
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Сємєйка ацкая: бабушкой стала в 36, любовніка на дєсять лєт моложе надибала. Похоже, "дєдушка" імєл сразу трі поколєнія: бабушку, маму і внучку.
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