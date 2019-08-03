 Ворог вчора 10 разів порушив перемир'я і двічі - від початку доби: поранено двох бійців

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
2 серпня ворог десять разів порушував режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Новоселівки Другої – з ручного протитанкового гранатомету;
двічі біля Богданівки– зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
околиці Павлополя – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:
двічі неподалік Нижньотеплого – з великокаліберних кулеметів;
в районі населеного пункту Луганське – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
поблизу Світлодарська– з великокаліберного кулемету;
двічі біля Південного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зазнав поранення.
Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:
неподалік від Кримського – зі стрілецької зброї;
поряд з Майорськом – із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець має поранення.
Так вже сталось, що для вищого керівництва перемир'я є, а для тих, хто в окопах, його не було і немає.
ГЛАВНОЕ ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ!
так ЗЕботики?
Поэтому не тратьте время на это.
і пєрсєїди озаряют нєбєсную твєрдь
мір дєсять раз на дєнь
(хайку хомчаку)
Теперече - вернем кашеваров, обязательний просмотр "Слуги народа" и "Сватов", вместо устава сборник зебелизмов...
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню."
Все зрозуміло. Не відповідають.
Пораненим - одужання.
Решту не пишу, бо знову нещадно потруть ...
А насчет перемирия - его можно будет продолжить, если будут расстреляны на глазах противника те, кто его нарушил! Тогда можно поверить в добрую волю... И продолжать и дальше заблуждаться.
Зеленский, разуй глаза и посмотри на Алеппо и Идлиб с убитыми детьми и тогда реши, можно ли верить РФ! Я считаю, что только сделать из Донбасса сектор Газу, или ампутировать нах, как аппендицит. При всем сочувствии к беженцам. У оставшихся или судьба такая, или это их решение.
https://informnapalm.org/ua/obsie-fiksuie-bilshe-obstriliv-z-boku-ok/?fbclid=IwAR13m57haKQzyUnE4u4hJsfCB8oyM5idS12we8CLmL1jlk373e7KzRjDXkk
Лично НГШ зачитывал сводку из ООС, видать офицеры не имеют желания такое зачитывать с листика.
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
Надо Кучму выгнать из переговорщиков и обязательно наказать за такие перемирия. Кучме через 6 дней исполнится 81 год, ещё окочурится на переговорах.
Перемирие устойчивое, без нарушений со стороны РФ! Это просто наши бойцы стояли там, где Ф решила пострелять. Это они виноваты. Нужно отвести дальше войска! Куда смотрит Хомчак??? Белый ФОРД у Хомчака надеюсь стоит под подъездом и задом-наперёдный генеральский броник тоже.
Негативно налаштовані по відношенню до Вашингтону 72% респондентів. При цьому Київ вважають ворожим половина 48% відсотків опитаних ворогів кацапів, а Анкару - 29 відсотків.
«Ведомости».