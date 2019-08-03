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Все про:війна (1652) обстріл (5381) перемир'я (405) операція Об'єднаних сил (1431)

 Ворог вчора 10 разів порушив перемир'я і двічі - від початку доби: поранено двох бійців

2 серпня ворог десять разів порушував режим припинення вогню, а в ніч на третє число ще двічі обстріляв позиції сил ООС.

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

2 серпня ворог десять разів порушував режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Новоселівки Другої – з ручного протитанкового гранатомету;
двічі біля Богданівки– зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
околиці Павлополя – зі стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог 5 разів обстріляв наші позиції, втрат немає, - штаб ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:
двічі неподалік Нижньотеплого – з великокаліберних кулеметів;
в районі населеного пункту Луганське – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
поблизу Світлодарська– з великокаліберного кулемету;
двічі біля Південного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зазнав поранення.
Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У  районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:
неподалік від Кримського – зі стрілецької зброї;
поряд з Майорськом – із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець має поранення.

Ворог вчора 10 разів порушив перемиря і двічі - від початку доби: поранено двох бійців 01
Ворог вчора 10 разів порушив перемиря і двічі - від початку доби: поранено двох бійців 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141080
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання пораненим..
Так вже сталось, що для вищого керівництва перемир'я є, а для тих, хто в окопах, його не було і немає.
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забыл добавить
ГЛАВНОЕ ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ!
так ЗЕботики?
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Одужання пораненим..
Так вже сталось, що для вищого керівництва перемир'я є, а для тих, хто в окопах, його не було і немає.
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Як нема?Для наших бійців є "устойчівоє пєрєміріє" імені Зєленского-Кучми-Хомчака.
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забыл добавить
ГЛАВНОЕ ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ!
так ЗЕботики?
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Сейчас веточку почистят.
Поэтому не тратьте время на это.
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зрадник хомчак іловайський вважае,що поки немає сотень обстрілів,то це поодинокі порушення,так кріхтки якісь???????
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Потери есть просто потери,а есть безвозвратные.
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ліш свєрчкі тішину нарушают
і пєрсєїди озаряют нєбєсную твєрдь
мір дєсять раз на дєнь
(хайку хомчаку)

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Сравнить отчёт ОБСЕ с отчётом хомчаков то даже у полуслепых обсешников обстрелов по нашим намного поболее фиксируют .
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а раніше ..на цензорі писали--що наші воїни дали адекватну відповідь і здохло декілька абізян а інші зализують рани...і що наші воїни не будуть терпіти коли їх життч в небезпеці..
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Теперече ето не в тренде.
Теперече - вернем кашеваров, обязательний просмотр "Слуги народа" и "Сватов", вместо устава сборник зебелизмов...
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То не на ЦН, то прес-центр ООС. Ось цитата

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню."

Все зрозуміло. Не відповідають.

Пораненим - одужання.

Решту не пишу, бо знову нещадно потруть ...
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У нас демократія скінчилася. Тепер цензура, репресії і Царь.
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Боюся навіть уявити що там було, якщо вже замість традиційного одного пораненого передали про двох...
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! гори уся масковія у пеклі!!!!
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Леса жалко, лучше б столица их так же пылала. И пользы миру больше, и вреда природе меньше.
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Да блин, хорошо хоть войска не отвели сразу за Днепр!
А насчет перемирия - его можно будет продолжить, если будут расстреляны на глазах противника те, кто его нарушил! Тогда можно поверить в добрую волю... И продолжать и дальше заблуждаться.
Зеленский, разуй глаза и посмотри на Алеппо и Идлиб с убитыми детьми и тогда реши, можно ли верить РФ! Я считаю, что только сделать из Донбасса сектор Газу, или ампутировать нах, как аппендицит. При всем сочувствии к беженцам. У оставшихся или судьба такая, или это их решение.
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Йуля ж давно говорила--колючим дротом огородити Ворог вчора 10 разів порушив перемир'я і двічі - від початку доби: поранено двох бійців - Цензор.НЕТ 982
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І спалити. Хоч це і не її слова, але по суті вірно.
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Зєлєнскій добре знає що таке РФ. І вона йому так подобається що він веде туди і Україну.
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Тролі розділені на дві групи--і обидві заробляють гроші
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Это ж надо так ненавидеть свой народ, своих бойцов, чтоб подставлять их под вражеские удары без права защищаться.
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у него как в жириновского, мама русская а папа инженер=))
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Да бросьте спекулировать.Какие обстрелы?Какие раненые?Только травмированные.Нет ну я понимаю этих теоретиков-переговорщиков и,как сказал кондратюк,зеленого президента.Там клиника.Но,о чем думает Генштаб?Или пофигу?Главное доказать свою преданность новой власти?Вот такие преданные - Кузьмук,Морозов,Шмаров,Ехануров,Гриценко,соломатин и все,кто были министрами и начштабами,без исключения, и довели ВСУ до того,что воевать было НЕЧЕМ и НЕКОМУ.Теперь опять пришли лизоблюды с ломпасами?
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ОБСЄ фіксує більше обстрілів з боку окупантів, ніж про це повідомляє прес-центр ООС (ІНФОГРАФІКА)

https://informnapalm.org/ua/obsie-fiksuie-bilshe-obstriliv-z-boku-ok/?fbclid=IwAR13m57haKQzyUnE4u4hJsfCB8oyM5idS12we8CLmL1jlk373e7KzRjDXkk

Лично НГШ зачитывал сводку из ООС, видать офицеры не имеют желания такое зачитывать с листика.
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Вчера наши вернулись с ротации. В войсках командование ООС делает сводки, что россияне обстреливают только добробаты и то только в ответ на провокации со стороны добробатов. Молодые ЗЕЛЕНОВАТНИКИ-офицеры радуются перемирию и начинают пускать желчь в сторону добробатов.
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а помните когда говорили что запретили стрелять тут многие кричали что это брехня, теперь получайте
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"Враг вчера 10 раз нарушил перемирие и дважды - с начала суток: ранены два бойца" -
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
Надо Кучму выгнать из переговорщиков и обязательно наказать за такие перемирия. Кучме через 6 дней исполнится 81 год, ещё окочурится на переговорах.
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Противоположная сторона утверждает ,что обстреливают их.
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Серую зону почти фсю всу заняли далее куда им уходить ,умереть?
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Країна, на яку напали, не те що накладає санкції - згідно норм міжнародного права вона припиняє ВСІ відносини, націоналізує активи агресора в себе тощо… Але де-юре, стан війни між Україною та Московією невизнаний Україною (!), через бажання Порошенка зберегти бізнес в Московії.
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Слава Зеленскому и Хомчаку!
Перемирие устойчивое, без нарушений со стороны РФ! Это просто наши бойцы стояли там, где Ф решила пострелять. Это они виноваты. Нужно отвести дальше войска! Куда смотрит Хомчак??? Белый ФОРД у Хомчака надеюсь стоит под подъездом и задом-наперёдный генеральский броник тоже.
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А новий глава прикордонного відомства виходить що українофоб С. Дейнеко в інтерв'ю «ВВС Україна» заявив що Державний кордон України має бути зачиненим лише для громадян Російської *********, які відвідували окупований Крим, або закликали до анексії півострова чи підтримували бойовиків на Донбасі. При цьому в'їзд має бути вільним для всіх інших росіян....Мабудь він яничара буде сам особисто по козломордим харям гарантовано визначити наскільки ці дружні йому кацапи вороги України, або вороги трохи і не зовсім. Так як головними ворогами Росії, на думку жителів цієї ворожої нам країни, є США , Україна і Туреччина. Про це свідчать результати опитування, проведеного «Левада-центром».
Негативно налаштовані по відношенню до Вашингтону 72% респондентів. При цьому Київ вважають ворожим половина 48% відсотків опитаних ворогів кацапів, а Анкару - 29 відсотків.
«Ведомости».
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