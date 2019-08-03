 Станом на 2 серпня визнано обраними 160 нардепів-мажоритарників, - ЦВК

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.
На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в 7 виборчих округах.
Обраними народними депутатами стали:
- Михайло Лаба, ОВО №70;
- Валерій Лунченко, ОВО №71;
- Олександр Дубінський, ОВО №94;
- Ігор Мурдій, ОВО №100;
- Андрій Лопушанський, ОВО №125;
- Максим Заремський, ОВО №202;
- Мар'яна Безугла, ОВО №217.
Станом на 2 серпня ЦВК визнала обраними 160 народних депутатів України.
А то я уж распереживался, как это новый созыв без бородатой брехливой дилдо. А тут вам и смена поколений, серЛеща сменяет говорящая жопа Коломойского.
Это ещё не реванш? Нет?
Ну тогда ладно...
(C)
@_Fashington
☹️
Сумма ущерба - около 300 тысяч долларов США. Закон предписывает подачу такого иска к Минюсту и Казначейству, а уже они обязаны взыскивать ущерб с виновных чиновников.
Напоминаю свою позицию - я даю слово не взыскивать ни одной копейки из украинского бюджета и дождаться, когда Казначейство взыщет все деньги с заместителя Генпрокурора Стрижевской, чиновников МИД и Посла Украины в Канаде Шевченко.
В пнд я направлю соответствующее письмо в Казначейство с предложением о координации юридической работы и обязательством не взыскивать средства из государственного бюджета.
Ну и напоминаю, в конце юридического пути я планирую переехать в киевскую квартиру Посла Украины в Канаде Шевченко.
(с)
Portnov
Эх какая зрада накрылась
Для баригоборцунов "ненецких" уже поротнов - это авторитет! Они ему на слово верят. А янык что написал, лалалашечка?
Ти навіть української мови не розумієш, і туди ж лізеш😁
В военной среде циркулируют слухи о том, что до конца года все военные части отведут за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей
Последние события в армии и вокруг нее не могут не вызывать тревогу. Прежде всего, ситуация на линии соприкосновения в последние дни демонстрирует резкое усиление позиций боевиков на фоне полного запрета на ведение ответного огня со стороны ВСУ.
Призначення Патріотів РФ на ключові посади. У нас шпигун Хомчак, котрий передавав координати ВСУ росіянам зібрався скорочувати ВСУ.
Повна заборона Воїнам відповідати вогнем на обстріли.
Голова розвідки- орденоносець ФСБ.
Голова СБУ- корупціонер з дружиною- громадянкою РФ.
Я мовчу про дуже підозріло традиційного одного пораненого щодоби.