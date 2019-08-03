EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  519  30
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4417) депутат (922) ЦВК (765) мажоритарний округ (27)

 Станом на 2 серпня визнано обраними 160 нардепів-мажоритарників, - ЦВК

2 серпня Центральна виборча комісія України визнала обраними ще 7 народних депутатів, які балотувалися в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах до Верховної Ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в 7 виборчих округах.

Обраними народними депутатами стали:

- Михайло Лаба, ОВО №70;
- Валерій Лунченко, ОВО №71;
- Олександр Дубінський, ОВО №94;
- Ігор Мурдій, ОВО №100;
- Андрій Лопушанський, ОВО №125;
- Максим Заремський, ОВО №202;
- Мар'яна Безугла, ОВО №217.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК взяла на себе повноваження окружкому №50 у Донецькій області і встановлюватиме результати голосування на окрузі

Станом на 2 серпня ЦВК визнала обраними 160 народних депутатів України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141074
 
 
 Топ коментарі
 
Теперь с юзиком пустят газ 100%. Главное юзику до буфета добраться.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Александр Дубинский? НУ СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ!

А то я уж распереживался, как это новый созыв без бородатой брехливой дилдо. А тут вам и смена поколений, серЛеща сменяет говорящая жопа Коломойского.
 показати весь коментар
 
 
А что такое? У ЗЕ!лёной сопли к гепе никаких вопросов. Это ж не занюханный мэр Смелы.
 показати весь коментар
 
 
Ты в сауне бене масаж делал или в микву с ним ходил?
 показати весь коментар
 
Это же Дубинский предлагал пустить газ в помещение , хде заседали порохоботы ? Станом на 2 серпня визнано обраними 160 нардепів-мажоритарників, - ЦВК - Цензор.НЕТ 3772
 показати весь коментар
 
 
Теперь с юзиком пустят газ 100%. Главное юзику до буфета добраться.
 показати весь коментар
 
 
це він з матючком)), робив, тоді це юмор))))))!!! Станом на 2 серпня визнано обраними 160 нардепів-мажоритарників, - ЦВК - Цензор.НЕТ 5492
 показати весь коментар
 
Значит хороший депутат , правильно его выбрали .
 показати весь коментар
 
 
та отож, пердучо) зі своїми посіпаками, так лисе було- кононенко), задрав, такшо результат не забарився)))!
 показати весь коментар
 
Так, син сєпара, активіста ;днр;. Тобі сподобається.
Станом на 2 серпня визнано обраними 160 нардепів-мажоритарників, - ЦВК - Цензор.НЕТ 2392
 показати весь коментар
 
 
Суд в Киеве удовлетворил иск Портнова из-за канадских санкций и постановил взыскать около 7 млн грн из госбюджета.

Это ещё не реванш? Нет?
Ну тогда ладно...
(C)
@_Fashington
☹️
 показати весь коментар
 
 
Уважаемые друзья, сегодня суд удовлетворил мой иск о взыскании ущерба, который причинили мне чиновники ГПУ, МИД и посольства Украины в Канаде за инициирование канадских санкций и фальсификацию уголовных дел.

Сумма ущерба - около 300 тысяч долларов США. Закон предписывает подачу такого иска к Минюсту и Казначейству, а уже они обязаны взыскивать ущерб с виновных чиновников.

Напоминаю свою позицию - я даю слово не взыскивать ни одной копейки из украинского бюджета и дождаться, когда Казначейство взыщет все деньги с заместителя Генпрокурора Стрижевской, чиновников МИД и Посла Украины в Канаде Шевченко.

В пнд я направлю соответствующее письмо в Казначейство с предложением о координации юридической работы и обязательством не взыскивать средства из государственного бюджета.

Ну и напоминаю, в конце юридического пути я планирую переехать в киевскую квартиру Посла Украины в Канаде Шевченко.

(с)

Portnov

Эх какая зрада накрылась
 показати весь коментар
 
 
А ты кто такая что суд удовлетворил твои «требования»?🤭
 показати весь коментар
 
ПРЭЛЭСТНО!!!

Для баригоборцунов "ненецких" уже поротнов - это авторитет! Они ему на слово верят. А янык что написал, лалалашечка?
 показати весь коментар
 
 
Как там ваш любимый Янукович поживает? Видно как вы скучаете по прохфессору😁
 показати весь коментар
 
 
Скучаю по временам когда вас, троллье россиянское, погонят отсюда и отовсюду поганой метлой
 показати весь коментар
 
Обожаю выслушивать от кацапов обвинения других в том чем самы замазаны
Ти навіть української мови не розумієш, і туди ж лізеш😁
 показати весь коментар
 
 
Вона з Донецька. Там українську одиниці розуміють.
 показати весь коментар
 
 
Це не робить їх українцями. Кацап він і у Донецьку кацап
 показати весь коментар
 
 
Я знаю українців з Донецька. Ну, кількох. Більшість же навіть виїхавши з Донецька лишаються ;Данбасс всєх корміт;.
 показати весь коментар
 
 
Ну тоді перефразую. Кацап він і в Африці і в Германії залишається кацапом. Це неможливо змінити☹️
 показати весь коментар
 
 
Во-первых, какой суд? Первая инстанция? Так есть ещё две. Во-вторых, в Минюсте тоже не дураки сидят, посмотрим.
 показати весь коментар
 
у пороховатих) талан))), все претворюють проти зелі))!
 показати весь коментар
 
А в результате все оказывается против Пети. Магия
 показати весь коментар
 
 
https://t.co/R7FImqnTdK

В военной среде циркулируют слухи о том, что до конца года все военные части отведут за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей

Последние события в армии и вокруг нее не могут не вызывать тревогу. Прежде всего, ситуация на линии соприкосновения в последние дни демонстрирует резкое усиление позиций боевиков на фоне полного запрета на ведение ответного огня со стороны ВСУ.





 показати весь коментар
 
 
Зараз відбувається впевнене і неприховане, нагле знищення української державності.
Призначення Патріотів РФ на ключові посади. У нас шпигун Хомчак, котрий передавав координати ВСУ росіянам зібрався скорочувати ВСУ.
Повна заборона Воїнам відповідати вогнем на обстріли.
Голова розвідки- орденоносець ФСБ.
Голова СБУ- корупціонер з дружиною- громадянкою РФ.
Я мовчу про дуже підозріло традиційного одного пораненого щодоби.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору