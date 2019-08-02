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 Політика України, За кордоном
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Все про:Путін (10311) Росія (19187)

 Путін спростив надання посвідки на проживання в РФ громадянам України

Президент Володимир Путін підписав закон, який спростить надання посвідки на проживання в Росії і дозволу на тимчасове проживання низці категорій іноземців, зокрема громадянам України. Документ набуде чинності через 90 днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Цей законопроєкт розробили в уряді РФ. Держдума ухвалила його 23 липня, Рада Федерації - 26 липня.

Він дає право видавати дозвіл на тимчасове проживання поза виділених квот громадянам України, які постійно там проживали і тепер визнані біженцями або якщо вони отримали в Росії тимчасовий притулок.

Закон також торкнеться іноземців та осіб без громадянства, які володіють російською мовою і хочуть жити і працювати в Росії.

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Він дає право отримати дозвіл на тимчасове проживання без урахування квот особам, котрі вступили на військову службу, які є учасниками держпрограми з допомоги переселенню співвітчизників, особам, які є громадянами держав, що входили до складу СРСР і отримали профосвіту в Росії.

Термін розгляду заявок на дозвіл на тимчасове проживання буде скорочено із шести до чотирьох місяців.

Також закон розширює кількість категорій іноземців, які зможуть отримати посвідку на проживання без дозволу на тимчасове проживання. Це люди, що народилися в РРФСР і мали громадянство СРСР; діти, які народилися в Росії, усиновлені іноземцями, які постійно живуть у Росії; іноземні громадяни, чиї родичі по прямій висхідній лінії або вони самі були депортовані з Кримської АРСР. Також це торкнеться висококваліфікованих фахівців та їхніх родин і кваліфікованих фахівців, які працювали в Росії за фахом щонайменше пів року. Сюди ж потраплять ті, у кого було припинено громадянство Росії.

Читайте: Росія надаватиме своє громадянство за спрощеною схемою всім жителям Донецької і Луганської областей. ДОКУМЕНТ

Закон також визначає, що посвідка на проживання видається без обмеження терміну дії (зараз видається на п'ять років). Посвідку на проживання потрібно буде змінювати, як змінюють російський паспорт – під час досягнення віку 14 років, 20 років і 45 років.

Нагадуємо, 17 липня президент РФ Володимир Путін спростив отримання російського громадянства для осіб, які проживають на всій території Донецької та Луганської областей, а не тільки для жителів ОРДЛО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141073
 
 
 Топ коментарі
 
молодця) хуйло, може всю вату до кацапіїї забере! Путин упростил предоставление вида на жительство в РФ гражданам Украины - Цензор.НЕТ 9829 Путин упростил предоставление вида на жительство в РФ гражданам Украины - Цензор.НЕТ 9829 Путин упростил предоставление вида на жительство в РФ гражданам Украины - Цензор.НЕТ 6371
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Кому ты нужно вместе со своим мордором, пиздюк
Прошу прощения, но другого не могу подобрать. Это самое цензурное
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А я это давно знаю . И не раз туточки говорил , шо порохобот и кремлебот - это одно и тоже .
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молодця) *****, може всю вату до кацапіїї забере! Путин упростил предоставление вида на жительство в РФ гражданам Украины - Цензор.НЕТ 9829 Путин упростил предоставление вида на жительство в РФ гражданам Украины - Цензор.НЕТ 9829 Путин упростил предоставление вида на жительство в РФ гражданам Украины - Цензор.НЕТ 6371
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А я это давно знаю . И не раз туточки говорил , шо порохобот и кремлебот - это одно и тоже .
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Свистишь. Это зелюки не способны ответить на несложный вопрос по украинскому языку. Ты в том числе. Не? Путин упростил предоставление вида на жительство в РФ гражданам Украины - Цензор.НЕТ 9720
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Я и про Гадю Савченко один из первых в стране догадался , хто она есть на самом деле . И начал топить против нее . У-ууууу , шо тут было поначалу . Я тех банов и проклятий в мой адрес и не сосчитаю
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Любой , хто побывал в лапах гэбни , представляет угрозу Украине . Запиши , шоб не забыть . Это типа матчасть .
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Я помню твою философию
Превентивно всех расстрелять а то мало ли шо
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Не , этож два дурака сталин и жуков так делали , типо лес рубят - щепки летят . Вполне достаточно лишить ее звания Герой Украины и депортацция к хренам собачьим . Ну и канешно отжать то , чего у нее не было до того як сивочелий дал ей звание хероя .
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«Куприк А я это давно знаю . И не раз туточки говорил , шо порохобот и кремлебот - это одно и тоже .»

ПОРОХОБОТ, ЦЕ ТОЙ, ЩО: МОВА, АРМІЯ, ВІРА, ЄС, НАТО і подалі від москви.
І, за це по твоєму Куприк - і кремлеботи теж?
А хто ж тоді ти, й за що ?
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Уже в 406 раз заявляю , шо я - кремлевский агент , а ты путриот . Все верно ? Я ж нчего не пеерепутал ? А - аааа Путін спростив надання посвідки на проживання в РФ громадянам України - Цензор.НЕТ 8178
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Зато ты - путриот , шо топит за Свынарчуков ... аха
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мені пох свинарчуки, то грязь...а от такі, як ти «свинарчуки»,то воші кремлівських гнид....
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нє, він кацапію продовжить просувати на ватні території...про шо президент владімір зе буде шуткувати - а нам не больно, у нас вся страна уже в смартфоне...дебіли, кого вибрали?...недоумеваю
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зрозуміло, ти за пердучіо, за брехню, за втрату розвитку, вася, на себе дивись, або йди!
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не живи минулим, петра нема, вже скоро буде 100 днів....і цю ситуацію треба вирішувати владіміру, а не все ще шуткувати...захищати володю, це не петра клясти, тут аргументи необхідні... шукай, знаходь
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ми вас чуть-чуть поубіваєм - а ви прідітє к нам і станьтє намі
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та отож, таке ж як наше чоколятне божество, але хоче стати владикою всієї планети/халактики)! Путін спростив надання посвідки на проживання в РФ громадянам України - Цензор.НЕТ 9854
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Вчера оккупанты валили по нашим из минометов, гранатометов и БМП.
Но нет, это не срыв договоренностей. Ведь ТЯО же не применяли, правда ж ведь.Путин упростил предоставление вида на жительство в РФ гражданам Украины - Цензор.НЕТ 992
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Пока сепаратисты и ихтамнеты не залижут раны, не пополнят бк и не окопаются глубже кучма будет настаивать на продлении перемирия. 5 лет так.
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так пишешь будто россия уже италию оккупировала...ну, не настолько же
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не совсем однозначная ситуация...вилла в крыму оформлена по законам оккупанта, на оккупированной территории и первая леди соучастница этой незаконной "оборудки"
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Расскажи по каким законам у Пети заводик в Крыму и Липецкая фабрика
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Ні. Це ти розкажи. То що за завод в Криму?
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Цікаво, а вистачить у неї клепки, хоч зараз для себе перевірити ?

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бесполезно.У этой фрау - абы кукарекнуть, а там - хоть и не рассветай.
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А шо Петя не настоящий президент? Я так и думала 😂
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)))настоящий - настоящего времени, сегодняшний
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В коррумпированной стране как параша любые упрощения ***** для чиновников как собаке стоп сигнал - они только злее станут, а так как в параше беженцев очень любят, все упрощения ***** станут сепарам поперёк горла, але... нехай щастить!
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Кому ты нужно вместе со своим мордором, ******
Прошу прощения, но другого не могу подобрать. Это самое цензурное
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только двумя руками за фильтрует отборную вату вот если бы они свалили туда и не возвращались навсегда-это же надо быть таким е....ым чтоб бежать как с 2014 го в ту страну которая окупировала обстреливала твой регион как кацапы орали по федеральным каналам сколько сотен тысяч украинцев получило статус беженца и гражданство мордора- так вот то не украинцы а ватники-хахлы забирайте это добро себе
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Пытается соблазнить отбросы, ***** вонючее. Понимает, что уже последний шанс собрать хоть какие то щепки
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оце правильно! всіх кацапів-переселенців та їх ********* - на істаріческую родіну!
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Граждане малороССы, а мож рвонёте? На сибирский гектар? Там ща древесный пепел... очень полезен дляземледелия ( но это не точно). Главное, что ветряков нет, а от пожаров ни один червяк не пострадал.
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Коли хочу подумки позловтішатися з кацапів, читаю форуми "рузгіх із Туркменістана." Ху*лушо, вони рузгіє ілі как?
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Це така собі альтернатива старої "програми пєрєсєлєнія соотєчєствєнніков".
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Ватники,любители русского мира!Чемодан, вокзал,россия!
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Хто хоче жити в Кацапії ? Подешевєло, налєтай Путін спростив надання посвідки на проживання в РФ громадянам України - Цензор.НЕТ 6990
Подихай диму з гарища тайги на повну грудь, відчуй себе безправним кацапом !!! )))
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Ватніки, сєпари - не проходьте мимо, не упустіть свій шанс звалити на батьківщину алкоголізму, блинів з лопати і фекальних стовпів, коротще звалюйте з України нафіг на пмж в Московію Путін спростив надання посвідки на проживання в РФ громадянам України - Цензор.НЕТ 9563
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"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске.
Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах.
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
https://censor.net.ua/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
Путін спростив надання посвідки на проживання в РФ громадянам України - Цензор.НЕТ 4696
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Недальновидненько ))) Потом точно некого будет защищать в Украине !!!))) И это Супер !!! Выгребай всю вату нахрен .)))
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вот и замечательно! чемодан-вокзал-расея!
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Нарастающая паранойя
Личному составу МВД, заступающему завтра «на охрану общественного порядка» в Москве, поступил приказ выйти с огнестрельным оружием.
Впечатление, что власть готовится чуть ли не к вооруженному восстанию.
(C)
@V_Solovey

Может они наконец друг друга перестреляют?😁
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всіх мазохістів запрошують отримати паспорт країни кривавого диктатора і вбивці 21-го століття...послідовник мокшанських царів, що віками нищили українців, - ласкаво просятьь прийняти громадянство катів свого народу...мілості просім...бояра, балалайка під бєрьозками вас чекають...
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Или человечество угробит русню...или русня угробит все человечество...третьего не дано....
(С)
@tukva2017
Полностью солидарен с этим заявлением
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Позитивчик для підняття настрою.

Светлана Калинкина о судьбе русских в Туркмении
https://rusmonitor.com/svetlana-kalinkina-o-sudbe-russkikh-v-turkmenii.html
Когда слышу слезливые объяснения, будто Путин захватил Крым, чтобы защитить тамошних русских, рука сама тянется к чему-нибудь тяжелому. Очень уж хочется шарахнуть такому «стратегу» по кумполу, чтобы мозги встали на место и память вернулась.
. . .
В обмен на щедрое обещание туркменского газа, что хоронило европейский проект газопровода «Набукко», Россия отдала людей.
В этот же день, 10 апреля 2003 года, был подписан протокол о прекращении действия между Россией и Туркменистаном соглашения о двойном гражданстве. Цинично и хладнокровно Путин обменял на газ тех русских, которым не посчастливилось жить и родиться в Туркмении.
Туркмения - для туркмен, и этого в этой славной стране давно не скрывают. Потому те, кто не отказался от российского гражданства, должны были быстро и тихо выметаться с вещами. Продать квартиры они не могли, оставить в своей собственности - тоже, так как права на недвижимость в Туркмении иностранцы не имеют. Чтобы определиться - уезжать или остаться в Туркмении гражданином второго сорта - русским было дано … два месяца.
Конечно, они побежали за помощью к матушке-России, наивно полагая, что Владимир Владимирович плохо понял, что подписал. Их, представителей разных городов, пригласили на встречу в российское посольство в Ашхабаде, где посочувствовали и посоветовали «закопать» российские паспорта. А через несколько дней всех, по списку, составленному в посольстве, стали вызывать в Комитет национальной безопасности Туркмении, где уже имелись записи всех речей и выступлений. . .
J
Комменты:
Мен Ахалский
Интересные вопрос:
1. русских в Туркменистане режут и отстреливают как это делали в Чечне на территории самой России?!
2. Может граждан Туркменистана русской национальности лишают гражданских прав, как в прибалтийских государствах?!
3. С каких пор требование со своих граждан ЗНАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО языка стало считаться ущемлением гражданских прав?!
4. Может депутаты парламента Туркменистана выпускают рекламные ролики, что Русские МУСОР как депутаты России, что понаехавшие черножопые - МУСОР от которого надо избавиться?!
5. Может по улицам и рынкам Турменистана шастают БРИТОГОЛОВЫЕ нацисты с кастетами, как в России, избивая лиц чужой национальности.
6. С какой стати ЧУЖОЕ государство должно содержать НЕКОМПЛЕКТНЫЕ РУССКИЕ школы, в то время как в САМОЙ России их закрыват пачками?!
7. А чем русским не глянется ЗАЯВЛЕНИЕ отдельных туркмен, что Туркменистан для ТУРКМЕН, в то время как ПОВСЕМЕСТНЫЕ КРИКИ русских, что Россия для РУССКИХ, татарам, башкирам, бурятам, кавказцам,... между прочим - ИСТОРИЧЕСКИ ГРАЖДАНЕ России, приходиться сглатывать молча?!
Так что господа, РУССКИЕ, умерьте свои амбиции, времена нынче другие - эпоха эксклюзива для русских ЗАВЕРШИЛАСЬ. И потому, если желаете жить в Туркменистане, то будете жить КАК ВСЕ граждане, по одним ЗАКОНАМ для ВСЕХ. Кто желает эклюзива для своей персоны, ЭКСКЛЮЗИВА НЕ БУДЕТ - двери Туркменистана ШИРОКО открыты, вперед и с песней в страны, законы, народ и язык которых вам по душе и которые вы рады уважать, и которых вы согласны принимать.

Мен Ахалский
Хочется добавить к сведению медам, недовольной требованиями страны ЖИТЬ по закону - Путин не при чем. Все претензии, плииз, к твоим родителям, которые тебя воспитали НАЦИСТКОЙ, требующей к себе от аборигенов ОСОБОГО ТРЕПЕТНОГО отношения по простому признаку, что ты - РУССКАЯ.

Мен Ахалский
Николай Егоров Все помню, милок и забывать не собираюсь:
1. Как старикам, прошедших войну, иная прошмановка в белом халате отвечала- Моя твоя не понимает, говори на русском. - и выписывала из столичной клиники
2. Также помню как вместе учебы в школе по восемь месяцев в году в скотских условиях без чистой питьевой воды и без электричества, я рабом пахал на хлопковых плантациях ради кудрявой жизни понаехавших русских бездельников.
3. Также помню как мы, туркмены топились крючком, в то время как Россия жирела торгуя нашим газом.
4. А ещё я помню, что не зная ЧУЖОГО и мне НЕ НУЖНОГО языка, я не имел переспектив в жизни иных кроме полопойки и хлопкороба.
.....
Продолжить, или как?
Напрашивается вопрос- На кой НАМ теперь столь дорогое украшение как русские и их язык с их книгами, когда у НАС имеется такой язык и и свои книги, а кому захочется Иван языки мира со всеми книгами и науками всего мира?
Так что досточтимый русский нацист, время твое в Туркменистане вышло. Нацизм нынче в Туркменистане не катит, ив том числе так долго задержавшийся на туркменской земле русский нацизм понаехавших в эпоху развитого
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Ось іще для настрою:

"29 января, 10:28 25 января семья молодых переселенцев в Смоленскую область наконец-то получила долгожданные паспорта граждан РФ. Позади - два суда, петиции во все мыслимые инстанции, унижения от чиновников и полиции и угроза депортации.
15 марта прошлого года «Новые известия» опубликовали материал «Вон из Родины: в Смоленске пытаются выдворить из России семью переселенцев».Тогда смоленский журналист Виталий Сергеенков рассказал о том, что пережила молодая семья русских переселенцев, приехавшая в июле 2016 года Россию из Туркмении в рамках федеральной (и областной!) программы переселения соотечественников. "
https://newizv.ru/news/society/29-01-2019/pasport-so-slezami-na-glazah-russkie-iz-turkmenii-izbezhali-deportatsii
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