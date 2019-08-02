 Путін спростив надання посвідки на проживання в РФ громадянам України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Цей законопроєкт розробили в уряді РФ. Держдума ухвалила його 23 липня, Рада Федерації - 26 липня.
Він дає право видавати дозвіл на тимчасове проживання поза виділених квот громадянам України, які постійно там проживали і тепер визнані біженцями або якщо вони отримали в Росії тимчасовий притулок.
Закон також торкнеться іноземців та осіб без громадянства, які володіють російською мовою і хочуть жити і працювати в Росії.
Він дає право отримати дозвіл на тимчасове проживання без урахування квот особам, котрі вступили на військову службу, які є учасниками держпрограми з допомоги переселенню співвітчизників, особам, які є громадянами держав, що входили до складу СРСР і отримали профосвіту в Росії.
Термін розгляду заявок на дозвіл на тимчасове проживання буде скорочено із шести до чотирьох місяців.
Також закон розширює кількість категорій іноземців, які зможуть отримати посвідку на проживання без дозволу на тимчасове проживання. Це люди, що народилися в РРФСР і мали громадянство СРСР; діти, які народилися в Росії, усиновлені іноземцями, які постійно живуть у Росії; іноземні громадяни, чиї родичі по прямій висхідній лінії або вони самі були депортовані з Кримської АРСР. Також це торкнеться висококваліфікованих фахівців та їхніх родин і кваліфікованих фахівців, які працювали в Росії за фахом щонайменше пів року. Сюди ж потраплять ті, у кого було припинено громадянство Росії.
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Закон також визначає, що посвідка на проживання видається без обмеження терміну дії (зараз видається на п'ять років). Посвідку на проживання потрібно буде змінювати, як змінюють російський паспорт – під час досягнення віку 14 років, 20 років і 45 років.
Нагадуємо, 17 липня президент РФ Володимир Путін спростив отримання російського громадянства для осіб, які проживають на всій території Донецької та Луганської областей, а не тільки для жителів ОРДЛО.
Превентивно всех расстрелять а то мало ли шо
ПОРОХОБОТ, ЦЕ ТОЙ, ЩО: МОВА, АРМІЯ, ВІРА, ЄС, НАТО і подалі від москви.
І, за це по твоєму Куприк - і кремлеботи теж?
А хто ж тоді ти, й за що ?
Но нет, это не срыв договоренностей. Ведь ТЯО же не применяли, правда ж ведь.
https://informnapalm.org/ua/obsie-fiksuie-bilshe-obstriliv-z-boku-ok/?fbclid=IwAR1J0WCr2pm3j-qF_0qwpvOOVwOqlTeFGzsfx6L-pFUFequ13XrXn7GD0ns
Прошу прощения, но другого не могу подобрать. Это самое цензурное
обучение ЗЕдепутатов =))
https://www.facebook.com/100017859286638/videos/430866650851974/
https://www.youtube.com/watch?v=mkHVqzU4mjw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3SWnOL4W55IAMf60ZhTQXa-6k2lM_7DWsSbv_An0JU-ILQNqs3-QQ0oeU
Подихай диму з гарища тайги на повну грудь, відчуй себе безправним кацапом !!! )))
Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах.
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
https://censor.net.ua/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
Личному составу МВД, заступающему завтра «на охрану общественного порядка» в Москве, поступил приказ выйти с огнестрельным оружием.
Впечатление, что власть готовится чуть ли не к вооруженному восстанию.
(C)
@V_Solovey
Может они наконец друг друга перестреляют?😁
(С)
@tukva2017
Полностью солидарен с этим заявлением
Светлана Калинкина о судьбе русских в Туркмении
https://rusmonitor.com/svetlana-kalinkina-o-sudbe-russkikh-v-turkmenii.html
Когда слышу слезливые объяснения, будто Путин захватил Крым, чтобы защитить тамошних русских, рука сама тянется к чему-нибудь тяжелому. Очень уж хочется шарахнуть такому «стратегу» по кумполу, чтобы мозги встали на место и память вернулась.
. . .
В обмен на щедрое обещание туркменского газа, что хоронило европейский проект газопровода «Набукко», Россия отдала людей.
В этот же день, 10 апреля 2003 года, был подписан протокол о прекращении действия между Россией и Туркменистаном соглашения о двойном гражданстве. Цинично и хладнокровно Путин обменял на газ тех русских, которым не посчастливилось жить и родиться в Туркмении.
Туркмения - для туркмен, и этого в этой славной стране давно не скрывают. Потому те, кто не отказался от российского гражданства, должны были быстро и тихо выметаться с вещами. Продать квартиры они не могли, оставить в своей собственности - тоже, так как права на недвижимость в Туркмении иностранцы не имеют. Чтобы определиться - уезжать или остаться в Туркмении гражданином второго сорта - русским было дано … два месяца.
Конечно, они побежали за помощью к матушке-России, наивно полагая, что Владимир Владимирович плохо понял, что подписал. Их, представителей разных городов, пригласили на встречу в российское посольство в Ашхабаде, где посочувствовали и посоветовали «закопать» российские паспорта. А через несколько дней всех, по списку, составленному в посольстве, стали вызывать в Комитет национальной безопасности Туркмении, где уже имелись записи всех речей и выступлений. . .
J
Комменты:
Мен Ахалский
Интересные вопрос:
1. русских в Туркменистане режут и отстреливают как это делали в Чечне на территории самой России?!
2. Может граждан Туркменистана русской национальности лишают гражданских прав, как в прибалтийских государствах?!
3. С каких пор требование со своих граждан ЗНАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО языка стало считаться ущемлением гражданских прав?!
4. Может депутаты парламента Туркменистана выпускают рекламные ролики, что Русские МУСОР как депутаты России, что понаехавшие черножопые - МУСОР от которого надо избавиться?!
5. Может по улицам и рынкам Турменистана шастают БРИТОГОЛОВЫЕ нацисты с кастетами, как в России, избивая лиц чужой национальности.
6. С какой стати ЧУЖОЕ государство должно содержать НЕКОМПЛЕКТНЫЕ РУССКИЕ школы, в то время как в САМОЙ России их закрыват пачками?!
7. А чем русским не глянется ЗАЯВЛЕНИЕ отдельных туркмен, что Туркменистан для ТУРКМЕН, в то время как ПОВСЕМЕСТНЫЕ КРИКИ русских, что Россия для РУССКИХ, татарам, башкирам, бурятам, кавказцам,... между прочим - ИСТОРИЧЕСКИ ГРАЖДАНЕ России, приходиться сглатывать молча?!
Так что господа, РУССКИЕ, умерьте свои амбиции, времена нынче другие - эпоха эксклюзива для русских ЗАВЕРШИЛАСЬ. И потому, если желаете жить в Туркменистане, то будете жить КАК ВСЕ граждане, по одним ЗАКОНАМ для ВСЕХ. Кто желает эклюзива для своей персоны, ЭКСКЛЮЗИВА НЕ БУДЕТ - двери Туркменистана ШИРОКО открыты, вперед и с песней в страны, законы, народ и язык которых вам по душе и которые вы рады уважать, и которых вы согласны принимать.
Мен Ахалский
Хочется добавить к сведению медам, недовольной требованиями страны ЖИТЬ по закону - Путин не при чем. Все претензии, плииз, к твоим родителям, которые тебя воспитали НАЦИСТКОЙ, требующей к себе от аборигенов ОСОБОГО ТРЕПЕТНОГО отношения по простому признаку, что ты - РУССКАЯ.
Мен Ахалский
Николай Егоров Все помню, милок и забывать не собираюсь:
1. Как старикам, прошедших войну, иная прошмановка в белом халате отвечала- Моя твоя не понимает, говори на русском. - и выписывала из столичной клиники
2. Также помню как вместе учебы в школе по восемь месяцев в году в скотских условиях без чистой питьевой воды и без электричества, я рабом пахал на хлопковых плантациях ради кудрявой жизни понаехавших русских бездельников.
3. Также помню как мы, туркмены топились крючком, в то время как Россия жирела торгуя нашим газом.
4. А ещё я помню, что не зная ЧУЖОГО и мне НЕ НУЖНОГО языка, я не имел переспектив в жизни иных кроме полопойки и хлопкороба.
.....
Продолжить, или как?
Напрашивается вопрос- На кой НАМ теперь столь дорогое украшение как русские и их язык с их книгами, когда у НАС имеется такой язык и и свои книги, а кому захочется Иван языки мира со всеми книгами и науками всего мира?
Так что досточтимый русский нацист, время твое в Туркменистане вышло. Нацизм нынче в Туркменистане не катит, ив том числе так долго задержавшийся на туркменской земле русский нацизм понаехавших в эпоху развитого
"29 января, 10:28 25 января семья молодых переселенцев в Смоленскую область наконец-то получила долгожданные паспорта граждан РФ. Позади - два суда, петиции во все мыслимые инстанции, унижения от чиновников и полиции и угроза депортации.
15 марта прошлого года «Новые известия» опубликовали материал «Вон из Родины: в Смоленске пытаются выдворить из России семью переселенцев».Тогда смоленский журналист Виталий Сергеенков рассказал о том, что пережила молодая семья русских переселенцев, приехавшая в июле 2016 года Россию из Туркмении в рамках федеральной (и областной!) программы переселения соотечественников. "
https://newizv.ru/news/society/29-01-2019/pasport-so-slezami-na-glazah-russkie-iz-turkmenii-izbezhali-deportatsii