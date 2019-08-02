 Ексначальник поліції Одещини Головін не вніс до декларації доходи і майно на 819 тис. грн, - НАЗК

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.
Під час перевірки декларацій Головіна агентство виявило незадеклароване в 2017 році майно.
"Так, встановлено, що посадовець не задекларував автомобіль, власну квартиру та квартиру дружини, що належать їм на праві власності, а також зазначив недостовірні відомості про свій дохід та дохід дружини. Загалом відомості, вказані посадовцем у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 819 тис. грн", - йдеться в повідомленні.
Висновок щодо ознак кримінального правопорушення НАЗК направлило до Національного антикорупційного бюро.
Нагадаємо, 25 липня НАБУ затримало ексначальника одеської поліції Головіна. Причина затримання ексначальника поліції Одеської області Головіна - 7 контейнерів із сигаретами. Пізніше затриманому колишньому начальнику одеської поліції Головіну повідомили про підозру.
Суд обрав Головіну запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Какое странное совпадение
Супруга А. А. Семплеярова: - Аркадий Апполонович вчера вечером был на заседании театральной акустической комиссии, но я не понимаю, какое отношение это имеет к магии!
Коровьев: - Oui, мадам, вы натурально ничего не понимаете. Отправившись вчера вечером на заседание театральной акустической комиссии, которое, к слову сказать, и назначено-то вчера не было, Аркадий Аполлонович отправился на Елоховскую улицу в гости к актрисе разъездного районного театра Милице Андреевне Покобатько, где и провёл около четырёх часов.
Супруга Семплеярова: - Ха… ха… ахахахаха!
Коровьев: - Охохохо!
Супруга Семплеярова: - Ну теперь понятно! Теперь всё ясно, почему эта бездарность получила роль Луизы!(с)
Вам кажется, что это было разоблачение??? "Oui, мадам, вы натурально ничего не понимаете."(с).