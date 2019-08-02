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 Політика України
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Все про:Головін (31) електронне декларування (606) НАЗК (606)

 Ексначальник поліції Одещини Головін не вніс до декларації доходи і майно на 819 тис. грн, - НАЗК

Національне агентство із запобігання корупції виявило недостовірні відомості в електронній декларації колишнього начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Під час перевірки декларацій Головіна агентство виявило незадеклароване в 2017 році майно.

"Так, встановлено, що посадовець не задекларував автомобіль, власну квартиру та квартиру дружини, що належать їм на праві власності, а також зазначив недостовірні відомості про свій дохід та дохід дружини. Загалом відомості, вказані посадовцем у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 819 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Висновок щодо ознак кримінального правопорушення НАЗК направлило до Національного антикорупційного бюро.

Також читайте: Суд обрав ексглаві одеської поліції Головіну запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Нагадаємо, 25 липня НАБУ затримало ексначальника одеської поліції Головіна. Причина затримання ексначальника поліції Одеської області Головіна - 7 контейнерів із сигаретами. Пізніше затриманому колишньому начальнику одеської поліції Головіну повідомили про підозру.

Суд обрав Головіну запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141071
 
 
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Це тільки верхівка айсбергу, мусора в Україні як олігархи, але розуму нуль, розвинуті тільки хапужні рефлекси. Да авакян?
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Опа , еще один клиет на отжим майна . Ох и клюет сегодня , во блин пруха поперла .
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Как убрали Порошенко, так вдруг пошло разоблачение за разоблачением
Какое странное совпадение
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Коровьев: - Так и быть, я произведу разоблачение! Скажите, где вы были вчера в семь часов вечера?
Супруга А. А. Семплеярова: - Аркадий Апполонович вчера вечером был на заседании театральной акустической комиссии, но я не понимаю, какое отношение это имеет к магии!
Коровьев: - Oui, мадам, вы натурально ничего не понимаете. Отправившись вчера вечером на заседание театральной акустической комиссии, которое, к слову сказать, и назначено-то вчера не было, Аркадий Аполлонович отправился на Елоховскую улицу в гости к актрисе разъездного районного театра Милице Андреевне Покобатько, где и провёл около четырёх часов.
Супруга Семплеярова: - Ха… ха… ахахахаха!
Коровьев: - Охохохо!
Супруга Семплеярова: - Ну теперь понятно! Теперь всё ясно, почему эта бездарность получила роль Луизы!(с)

Вам кажется, что это было разоблачение??? "Oui, мадам, вы натурально ничего не понимаете."(с).
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Всю мелочевку не упомниш, що ви до хорошої людини прикопались
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Згідно законодавству більше 400 тис. - 2 роки зони. Весь час цих бонз виловлюють, але наче ще жодного не посадили.
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У нас взагалі майже всі закони написані у такому стилі: повинно бути так і так. А що робити з людиною або організацією, якщо вона робить не так, не написано. Це дуже поширена грубий недолік у законах. Написано: повинні декларувати доходи. А що буде, якщо не задекларував, не прописано. Ну майже. Ви пишете: більше 400 тис. - 2 роки зони. Звідки Ви це взяли? Тоді приведіть функціональну залежність "Сума вкраденого - строк відсидки". Або таблицю. Народу потрібні орієнтири. Зробимо таблицю строків відсидок в залежності від вкраденого як плакат на бігбордах. Дякую.
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800 штук? пфффф. как сказал глава высшего хозяйственного суда украины на вопрос - откуда у его подчиненного судьи внедорожник за 2 ляма гривен: "что такое в наше время 2 миллиона?"
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