 Зеленський в коментарях у фейсбуці вимагає від Іванчука оплатити будівництво дороги на 175 мільйонів. СКРИНШОТ

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний пост Іванчука розміщено на його особистій сторінці у фейсбуці.
На відео Іванчук розповідає, що Зеленський, коли зобов'язував його допомогти і знайти 175 млн гривень на дорогу, насправді хотів, щоб той "використав свій досвід і допоміг переможцю від "Слуги народу" на сусідньому виборчому окрузі правильно оформити документи, зробити проєкт, відповідну технічну документацію, для того щоб вирішити проблему цієї громади".
На запитання "що малося на увазі, коли Зеленський сказав про допомогу ваших друзів у ремонті доріг" Іванчук відповів:
"Дуже справедливо було порушено питання - приватно-державного партнерства, яке треба врегулювати на законодавчому рівні, і я вважаю, що це дуже правильна ініціатива президента залучати український бізнес до вирішення таких інфраструктурних проблем".
Під цим відео Богдан залишив коментар: "Ні. Президент вірить, що Ви профінансуєте ці роботи!".
Зеленський в той же час прокоментував: "Ні, пане Іванчук, ви пообіцяли, тому фінансуйте".
То есть раз...баная дорога на избирательном округе, где победил кандидат от зелёной сопли, а ремонтировать её за свой счёт должен самовыдвиженец с соседнего округа?
О_Ч_Е_П_У_Е_Н_Н_О!!!
Зе!билы, глаза не щипет?
ДАВАЙ, ЗЕЛЯ! БОЛЬШЕ ПОВОДОВ - ЧТОБЫ ОНИ С УМА СОВСЕМ ПОСХОДИЛИ
А те кто не примут это условие и решат защищаться через суды купленные, и плевать на всех, что их по закону не достать, сами себе выкопают могилу, и тогда отберут всё, накраденное за период бурной деятельности, и многие годы . Или поступать как Саакошвили поступил ???
4 ч. ·
Коли ви скаржитеся на життя, подумайте про того івано-франківського депутата, якому, як в казці про Іванушку-дурника, преЗЕдент наказав знайти (за ніч?) 175 млн. на якусь там дорогу до села не з його виборчого округу, і щоб не з бюджету і без бандитизму. Чи щоб без бандитизму не було?
В російських казках мені більше всього подобався кінець "приг в котьол і там сварілся".
« это какой то ПОЗОР» ... швондер
Этим все сказано
Были Решалы на палочке, теперь вышли на большую дорогу...
От Мариуполя до Львова, лоховатые селюки полны необоснованного оптимизма. У многих даже наблюдается какая-то неадекватная эйфория...
Сказка про Голобородька затуманила и так их недалекий разум и они возбудились в предвкушении халявы, которую наобещал им телевизионный шарлатан.
Рагулеголовые лошки не понимают, что олигархат, захвативший власть на них абсолютно клал.
Клоун будет периодически показывать лошкам кэвээновские номера, с показательной поркой каких-то левых малозначительных чиновников, а в это время хозяева клоуна будут осваивать миллиардные коррупционные потоки