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 Політика України, Суспільство
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Все про:Богдан (31) Зеленський (2281) Івано-Франківська область (246) Іванчук (36)

 Зеленський в коментарях у фейсбуці вимагає від Іванчука оплатити будівництво дороги на 175 мільйонів. СКРИНШОТ

Президент України Володимир Зеленський і голова Офісу президента Андрій Богдан прокоментували у фейсбуці відео новообраного нардепа-мажоритарника Андрія Іванчука, де він говорить про фінансування ремонту доріг в Івано-Франківській області.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний пост Іванчука розміщено на його особистій сторінці у фейсбуці.

На відео Іванчук розповідає, що Зеленський, коли зобов'язував його допомогти і знайти 175 млн гривень на дорогу, насправді хотів, щоб той "використав свій досвід і допоміг переможцю від "Слуги народу" на сусідньому виборчому окрузі правильно оформити документи, зробити проєкт, відповідну технічну документацію, для того щоб вирішити проблему цієї громади".

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "175 мільйонів гривень є?", - Зеленський запропонував нардепові Іванчуку оплатити будівництво дороги на Івано-Франківщині. ВIДЕО

На запитання "що малося на увазі, коли Зеленський сказав про допомогу ваших друзів у ремонті доріг" Іванчук відповів:

"Дуже справедливо було порушено питання - приватно-державного партнерства, яке треба врегулювати на законодавчому рівні, і я вважаю, що це дуже правильна ініціатива президента залучати український бізнес до вирішення таких інфраструктурних проблем".

Під цим відео Богдан залишив коментар: "Ні. Президент вірить, що Ви профінансуєте ці роботи!".

Зеленський в той же час прокоментував: "Ні, пане Іванчук, ви пообіцяли, тому фінансуйте".

Зеленський в коментарях у фейсбуці вимагає від Іванчука оплатити будівництво дороги на 175 мільйонів 01
Зеленський в коментарях у фейсбуці вимагає від Іванчука оплатити будівництво дороги на 175 мільйонів 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141070
 
   
 Топ коментарі
 
А я чекаю, та і весь світ чекає, коли Зеленський звернеться з тим самим проханням до Коломойського.
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добре.
зелебобів не рахуємо.
навіть закордонних.
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Это ПРЭЛЭСТНО!

То есть раз...баная дорога на избирательном округе, где победил кандидат от зелёной сопли, а ремонтировать её за свой счёт должен самовыдвиженец с соседнего округа?

О_Ч_Е_П_У_Е_Н_Н_О!!!

Зе!билы, глаза не щипет?
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Если мне не хочешь верить,Можешь лично всё проверить!Я поверю,кода Зеля,как Петро за разорванную свою фотографию посадит вас на 4.5 года.
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Сплошное шоу,кинокомедия!Да еще в парламент 255 клоунов на подходе,ухохочешся блин.
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Нардеп Іванчук має досвід законодавця, а тому зможе допомогти залучити інвесторів до будівництва дороги, тим більше для своїх земляків зробить добру справу.
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У ШОКОЛАДОК ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ БОМБАНУЛО.
ДАВАЙ, ЗЕЛЯ! БОЛЬШЕ ПОВОДОВ - ЧТОБЫ ОНИ С УМА СОВСЕМ ПОСХОДИЛИ
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Бомбонуло у шоколадок, а КАПСом истеричит ЗЕбил Зеленський в коментарях у фейсбуці вимагає від Іванчука оплатити будівництво дороги на 175 мільйонів - Цензор.НЕТ 3057
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Дурнувата полюция не хоче щось профінансувати?
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Зе если предлагает добровольно, что то полезное сделать для громады, то поверьте он знает кому это предложить сделать. Или вы думаете что там, рыло не в пушке? Я думаю что сей час разбираться с теми, ему нет времени, но это пока. А адвокатов там армия на защите интересов стоят, и тролей в сети не меньше, достаточно почитать выше "защитников Обиженных". Но ситуация скоро изменится СФР на подходе, и кто не спрятался , Я не виноват , по принципу. И вариант добровольно потратить просчитанную сумму, и без силовой разборки, обоюдовыгодно!
А те кто не примут это условие и решат защищаться через суды купленные, и плевать на всех, что их по закону не достать, сами себе выкопают могилу, и тогда отберут всё, накраденное за период бурной деятельности, и многие годы . Или поступать как Саакошвили поступил ???
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Антон Санченко
4 ч. ·

Коли ви скаржитеся на життя, подумайте про того івано-франківського депутата, якому, як в казці про Іванушку-дурника, преЗЕдент наказав знайти (за ніч?) 175 млн. на якусь там дорогу до села не з його виборчого округу, і щоб не з бюджету і без бандитизму. Чи щоб без бандитизму не було?
В російських казках мені більше всього подобався кінець "приг в котьол і там сварілся".
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Петя с Омеляном скинуться на гиперлуп черти!Яцынюк черт стену за свой счет построит!Правильной дорогой идете товарисч!!!!!
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« он вообще ******** ваш зеленский « .... так бы сказал Немцов
« это какой то ПОЗОР» ... швондер

Этим все сказано
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а за свої оффшорні кошти побудувати для людей, які тебе обрали сцарем , слабо?
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А эти "двое из ларца" только жрать собираются?
Были Решалы на палочке, теперь вышли на большую дорогу...
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Чучело попроси денёх у Бабломойского, а мы поржём посмотрим как быстро он тебе ротяку твою клоунскую заткнёт...
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А лоховатый зе-электроат в ладоши хлопает и бормочет - наконец-то царь пришел, наведет порядок и сделает нас богаче в разы
От Мариуполя до Львова, лоховатые селюки полны необоснованного оптимизма. У многих даже наблюдается какая-то неадекватная эйфория...
Сказка про Голобородька затуманила и так их недалекий разум и они возбудились в предвкушении халявы, которую наобещал им телевизионный шарлатан.
Рагулеголовые лошки не понимают, что олигархат, захвативший власть на них абсолютно клал.
Клоун будет периодически показывать лошкам кэвээновские номера, с показательной поркой каких-то левых малозначительных чиновников, а в это время хозяева клоуна будут осваивать миллиардные коррупционные потоки
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