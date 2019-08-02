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Все про:санкції (2350) США (5227) Трамп (1898) Скрипаль (457)

 Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти Росії через отруєння у Великій Британії колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки.

Відповідний указ опубліковано на сайті Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протистояти … наданню будь-яких позик, фінансової чи технічної допомоги на цю країну (РФ. - Ред.) міжнародними фінансовими установами; та заборонити будь-якому банку Сполучених Штатів надавати будь-яку позику або кредит уряду цієї країни, за винятком позик чи кредитів для придбання продуктів харчування чи інших сільськогосподарських товарів чи продуктів", - зазначено в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США закликали Трампа перейти до другого етапу санкцій проти РФ за отруєння в Солсбері

Як повідомлялося, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141069
 
   
 Топ коментарі
 
Не, там пакет по самые помидоры...
Трамп его 8 месяцев под сукно прятал, но, видать, конгрессмены яйки в дверях прижали - пустил в ход.
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Ну это получается один из самых сильных пакетов...
не зря сегодня рубль подпрыгнуть до 80 за доллар...
аж пока центробанк не слил за пару часов 300 млн. долларов...
Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому - Цензор.НЕТ 3471
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Вибори скоро. Трамп мусить бути суворим до рашистів.
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Ну это получается один из самых сильных пакетов...
не зря сегодня рубль подпрыгнуть до 80 за доллар...
аж пока центробанк не слил за пару часов 300 млн. долларов...
Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому - Цензор.НЕТ 3471
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Рубль гривну потянул за собой. Нужно максимально отмежеваться от кацапстана, чтоб этого не было
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В тебе якийсь свій, індивідуальний графік?
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как мертвому припарка те санкции для кацапов
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Не, там пакет по самые помидоры...
Трамп его 8 месяцев под сукно прятал, но, видать, конгрессмены яйки в дверях прижали - пустил в ход.
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Шутишь - яйка рыжего как раз крепко сжимает ВВП и те санкции фактически мыльный пузырь.
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Левое яйцо сжимает пуйло, а правое - конгрессмены (или наоборот).
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Припиняйте вже про я...я - давайте про санкції! Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому - Цензор.НЕТ 7557
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>как мертвому припарка те санкции

Странно...
А Силуанов, зам. медведа, сказал, что санкции забирают у рф 40 млрд.$ в год.

Один из примеров: до санкций рф имела 27% рынка вооружений, после наложения
санкций на 59 оборонных предприятий у них осталось чуть больше 7%.
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да,но сами кацапы это не очень как по мне кажется ощущают рубль на месте даже укрепился трамп всречался с пуйлом несмотря на то что говорил пока моряков н отпустит они не встретятся но не сдержал слово и все это пуйло чувствует
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>да,но сами кацапы это не очень как по мне кажется ощущают...

даже счастливы!!!
но только на 50% от счастья 2014 года.
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prapraded33 deed ...до санкций рф имела 27% рынка вооружений, после наложения
санкций на 59 оборонных предприятий у них осталось чуть больше 7%.
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А откуда Вы взяли данные про 7%? Обычно опираются на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), но он даёт Рашке 21% по 2018 году.
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Вибори скоро. Трамп мусить бути суворим до рашистів.
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не так скоро еще, но в принципе да.
а выборы он выиграет по любому и не потому, шо такой замечательный,
а просто там никого больше нет ни у республиканцев ни у демонов тем более...

в любом случае - подписал и молодец, хотя и представляю как ему етого не хотелось и во шо ему пришлось завязать свои чувства к *****... Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому - Цензор.НЕТ 2648
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Ой, нє дєлайтє мнє смєшно
Трамп, то класична акула капіталізму.
Які там чувства...
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от именно поетому он к ***** и "любит",
шо акула капитализма.
надеюсь вы не приняли мои слова в прямом смысле?
рыжий мусор не трахает, он за сеанс 130 тыс. зеленых платит не морщась,
а тут какое то плешивое чухно....
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ви вважаєте що Трампік виграє слідуючі вибори?
не вірю..ой не вірю..
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не подумайте, шо я прыгаю от восторга, просто пытаюсь оценивать ситуацию из того шо вижу,
а вижу - полностью зачищеное рыжим полит. поле.
никто не хочет, в обоих лагерях, связываться со жлобоватым хамлом.
он сразу впадает на личное, погремухи начинает цеплять и тут уже не до политики.
короче на Цензоре был бы в вечном бане Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому - Цензор.НЕТ 8110
через год посмотрим - хотел бы быть не прав....
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Дуже цікавить погляд з середини.
Кажуть, що люмпени рудого готові на руках носити.
Ті хто, щось розуміє хапаються за голову.
Мені здавалось, що перегравши Клінтонів у війні компроматів рудий викопав собі яму у вигляді більш молодих і мотивованих демократів.
Як, на Ваш погляд, вплине репорт Мюллера на ситуацію? Дозволить зібрати потрібну кількість голосів для початку імпічмента?
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чисто мое мнение - доклад Мюллера ничего персонального против рыжего не нашел
чем еще больше укрепил его позицию.
то ли плохо искали, то ли у рыжего в башке забыли поковыряться.
импичмента не будет - люпмен ликует,
немного возмущаются фермеры из торговой войны с Китаем,
но то на уровне погрешности пока...
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Скорее всего. Экономика на подьеме, безработица стабильно падает, создаются новые рабочие места. У демократов в списке кандидатов - отмороженные социалисты. Шансы у Рыжего гораздо выше среднего.
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за как идут дела внутри страны вроде и претезий к нему нет.
на его непонятную, но глубокую любовь к ***** всем кроме украинской диаспоры глубоко плевать.
a за "дела внутри страны ок" - на хамовитость и жлобство выборцы закроют глаза.
на сегодня все именно так.
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Тут еще остается вопрос за вмешательство неких официальных лиц Украины в выборы 2016. Рыжий клоуну по-любому выкрутит ласты и к выборам получит необходимые ему результаты расследования. И будет ими потрясать на каждом углу. Как думаешь, как это повлияет на общественное мнение по вопросу Украины?
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конечно повлияет и не в лучшую сторону.
зачем украинские "политики" лезли в амерские выборы? - загадка без отгадки.
в своих то - кроме клованов и птушников никого найти невозможно.
a сейчас у рыжего етот "украинский козырь" на руках и он выстрелит.
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Так отож. Курва, морды бы набил Сытнику, Чалому и особенно тому, кто дал "добро" на эту дебильную выходку. Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому - Цензор.НЕТ 2569
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их и бить бесполезно - тока остатки мозга отобьешь, а там и так слезы.
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Чалый не мог не знать об етой всей срани - был о нем лучшего мнения.
то, шо они все ето делали наеясь сделать Украине лучше - говорит только об их езмозглости.
новые будут не лучше - рояль не поставят в посольсве? - уже будут маладцы...
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У меня нет никаких сомнений, шо клоун вляпается точно так же, оказывая личные услуги Рыжему. Знаешь же, как Рыжий любит разводить людей, называя их своим хорошим другом. А клоун себя не особо уверенно чувствует, его стоит большому дядьке по голове погладить - и готов, спекся и расплылся.
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Теж думаю, що Трампа знову оберуть.
Якісь позитивні моменти є. Поки цього достатньо.
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слідуючим президентом Штатів буде жінка
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Упаси нас Матка Бозка от дем.фемiнiсток! Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому - Цензор.НЕТ 2291
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пока на Конгесс оглядывается и подписывает, шо умные люди ему на стол ложат и маладец.
большего от него требовать невозможно - он даже не каблук на левой туфле Рейгана...
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в стенах Капитолия сейчас находится "Закон о финансировании национальной обороны" в котором размещена поправка, подразумевающая санкции в отношении российского госдолга.

Александр Коваленко, sprotyv.info
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Рубль и государственные облигации России резко подешевели на МосБирже в пятницу на новостях о том, что президент США Дональд Трамп после девяти месяцев раздумий утвердил второй раунд раунд санкций по «делу Скрипалей», передает finanz.ru.
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Опасны могут не только санкции, но и ответная реакция российских властей, пишут аналитики Росбанка. Логика экономически неразвитой, обиженной но все же сверхдержавы, которую выбрал для внешнеполитической методички политики Кремль, диктует необходимость новых попыток самоутвердиться, возмутиться и создать хотя бы иллюзию ответного удара.
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Плешивый скунс, маскирующийся под стерха, максиум может испортить штатам воздух, не более.
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Вже ... Дим з Сибіру добрався до Канади.
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это почти второй праздник, типа дня независимости украины
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навряд.. день незалежності величне свято.
санкцій в рашки забагато, щоб за кожну пір влаштовувати.
просто порадіємо за вас, сосєдушєк Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому - Цензор.НЕТ 5680
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Санкций параше много, но побольше! Трамп настоящий бандеровец!
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Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому - Цензор.НЕТ 2461



Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому - Цензор.НЕТ 8552 bamr @bamr69 14 мин

Единственный самолет Бе-200, направленный тушить пожары в Якутии, не смог продолжить работы из-за поломки.
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Нє,треба було б їм і на жратву кредитів не давати. Бо до кацапів доходить тільки тоді,коли їм жрать не#уй.
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Всю неделю москвичам поступали звонки от социологических компаний. И вот появились первые результаты соцопросов. Фонд Петербургская политика пишет, что чуть более 30 % москвичей поддерживают протесты, передает belsat.eu.
Участие в акции протеста 3 августа, по данным опроса, готовы принять 11% москвичей.
Как заметила «Медуза», на московские акции выходит гораздо больше людей, чем регистрируется на них в социальных сетях. Московские власти же на завтра внезапно заявили о проведении фестиваля Шашлык Live с участием известных музыкантов. Правда, часть музыкантов уже написала, что ни про какой фестиваль завтра они не знают.
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Киевлянам приготовиться. Зе тоже что-то мутит не понятное с мэром Киева. Учитывая "высокий проффесионализм" новой команды зебилоидов и замашки зе на полную власть, ничего хорошего ждать не приходиться. Киевлян хотят загнать в стойло.
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11% мацквичей -это 2 млн. кацапов. Ни в жисть не поверю, что столько лаптеногих выйдут протестовать.
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Прощай ********, прощай рубль, покойся с миром лысая кремлевская крыса
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Це ще раз показує про принципову демократичну політику США. Казалось би, могли б забити болт і доїти рашу. Як Китайці. США це уміють робити не гірше, а ще краще. І раша стелилась би з радістю. І все ж, для них важливіше не гроші. Ну а кацапи що? Їх їб..т, а вони крепчають.
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Трампу нужно помочь в борьбе с международним криминальним беспределом и государству Украина посодействовать в видаче финансових преступников Фирташа и Коломойского американским следственним органам. Все правильно, госпадин Зеленский?
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кто такие эти руссские? это североазиатские монголоидные свинособаки?
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ну тогда с очередной напользой вас мордовские удмурты.
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