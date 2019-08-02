 Указ Трампа про нові санкції проти РФ через отруєння Скрипалів опубліковано на сайті Білого дому

Відповідний указ опубліковано на сайті Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Протистояти … наданню будь-яких позик, фінансової чи технічної допомоги на цю країну (РФ. - Ред.) міжнародними фінансовими установами; та заборонити будь-якому банку Сполучених Штатів надавати будь-яку позику або кредит уряду цієї країни, за винятком позик чи кредитів для придбання продуктів харчування чи інших сільськогосподарських товарів чи продуктів", - зазначено в документі.
Як повідомлялося, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.
Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.
5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.
У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.
не зря сегодня рубль подпрыгнуть до 80 за доллар...
аж пока центробанк не слил за пару часов 300 млн. долларов...
Трамп его 8 месяцев под сукно прятал, но, видать, конгрессмены яйки в дверях прижали - пустил в ход.
Странно...
А Силуанов, зам. медведа, сказал, что санкции забирают у рф 40 млрд.$ в год.
Один из примеров: до санкций рф имела 27% рынка вооружений, после наложения
санкций на 59 оборонных предприятий у них осталось чуть больше 7%.
даже счастливы!!!
но только на 50% от счастья 2014 года.
санкций на 59 оборонных предприятий у них осталось чуть больше 7%.
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А откуда Вы взяли данные про 7%? Обычно опираются на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), но он даёт Рашке 21% по 2018 году.
Будет рашка золотом!
а выборы он выиграет по любому и не потому, шо такой замечательный,
а просто там никого больше нет ни у республиканцев ни у демонов тем более...
в любом случае - подписал и молодец, хотя и представляю как ему етого не хотелось и во шо ему пришлось завязать свои чувства к *****...
Трамп, то класична акула капіталізму.
Які там чувства...
шо акула капитализма.
надеюсь вы не приняли мои слова в прямом смысле?
рыжий мусор не трахает, он за сеанс 130 тыс. зеленых платит не морщась,
а тут какое то плешивое чухно....
не вірю..ой не вірю..
а вижу - полностью зачищеное рыжим полит. поле.
никто не хочет, в обоих лагерях, связываться со жлобоватым хамлом.
он сразу впадает на личное, погремухи начинает цеплять и тут уже не до политики.
короче на Цензоре был бы в вечном бане
через год посмотрим - хотел бы быть не прав....
Кажуть, що люмпени рудого готові на руках носити.
Ті хто, щось розуміє хапаються за голову.
Мені здавалось, що перегравши Клінтонів у війні компроматів рудий викопав собі яму у вигляді більш молодих і мотивованих демократів.
Як, на Ваш погляд, вплине репорт Мюллера на ситуацію? Дозволить зібрати потрібну кількість голосів для початку імпічмента?
чем еще больше укрепил его позицию.
то ли плохо искали, то ли у рыжего в башке забыли поковыряться.
импичмента не будет - люпмен ликует,
немного возмущаются фермеры из торговой войны с Китаем,
но то на уровне погрешности пока...
на его непонятную, но глубокую любовь к ***** всем кроме украинской диаспоры глубоко плевать.
a за "дела внутри страны ок" - на хамовитость и жлобство выборцы закроют глаза.
на сегодня все именно так.
зачем украинские "политики" лезли в амерские выборы? - загадка без отгадки.
в своих то - кроме клованов и птушников никого найти невозможно.
a сейчас у рыжего етот "украинский козырь" на руках и он выстрелит.
то, шо они все ето делали наеясь сделать Украине лучше - говорит только об их езмозглости.
новые будут не лучше - рояль не поставят в посольсве? - уже будут маладцы...
Якісь позитивні моменти є. Поки цього достатньо.
большего от него требовать невозможно - он даже не каблук на левой туфле Рейгана...
Александр Коваленко, sprotyv.info
санкцій в рашки забагато, щоб за кожну пір влаштовувати.
просто порадіємо за вас, сосєдушєк
bamr @bamr69 14 мин
Единственный самолет Бе-200, направленный тушить пожары в Якутии, не смог продолжить работы из-за поломки.
Участие в акции протеста 3 августа, по данным опроса, готовы принять 11% москвичей.
Как заметила «Медуза», на московские акции выходит гораздо больше людей, чем регистрируется на них в социальных сетях. Московские власти же на завтра внезапно заявили о проведении фестиваля Шашлык Live с участием известных музыкантов. Правда, часть музыкантов уже написала, что ни про какой фестиваль завтра они не знают.