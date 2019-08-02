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 Суспільство
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Все про:архієпископ Климент (26) ПЦУ (418)

 В окупованому Криму повторно відмовили в реєстрації української православної парафії, - архієпископ Климент

Окупаційна влада Криму вдруге відмовила в реєстрації на півострові української православної парафії.

Як передає Цензор.НЕТ про це Крим.Реаліям повідомив 2 серпня архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент.

"Ситуація критична. Вчора подзвонили з Міністерства юстиції Криму і сказали, що в реєстрації української православної парафії знову відмовлено. З огляду на те, що зараз відбувається, вони зайняли позицію, що української церкви в жодному вигляді на території Криму не має бути", - сказав він.

За словами архієпископа, точна причина відмови йому буде відома після отримання документів.

"Статут, який ми подали, це статут однієї з релігійних організацій громад, яка була зареєстрована 2014 року. Ми просили, щоб нам надали такий же, який був зареєстрований. І ми подали точно такий. Єдина різниця, що і зареєстрована релігійна громада має свій релігійний центр, а ми – як суспільство без релігійного центру і тільки як місцева релігійна організація", - зазначив Климент.

Він пообіцяв продовжити домагатися реєстрації української православної парафії в Криму.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141068
 
 
 Топ коментарі
 
Почему украинская власть не кричит что в крыму ущемляют украинскую церковь и украиноязычных? У нас только либералы и терпилы оправдываются и лижут жопу Парашке по первому требованию
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Если вы обратились к нынешним "властям" Крыма за какой-то административной процедурой - вы признали Крым российским.
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Вот и славно . Московских попов в Украине , всех нахрен из страны . Но сначала отжать майно .
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Угу. Зробить усiй московськой сектi аллаверди .
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Если вы обратились к нынешним "властям" Крыма за какой-то административной процедурой - вы признали Крым российским.
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Крыма в составе Украины больше не будет . Делайте скрин . А если будет референдум в Украине на эту тему , то я в первых рядах схожу и проголосую "против" Крыма . Но это не означает , шо от него нужно тупо отказываться . Надо получить за него много бабла и списать как выработанную деталь . А ... забыл . Воды не давать , ни при каких обстоятельствах .
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Christian Dior в Москві. 1959 рік. До комунізму 21 рік.
В оккупированном Крыму повторно отказали в регистрации украинского православного прихода, - архиепископ Климент - Цензор.НЕТ 4736
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А в нас московіти вільно почуваються.
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Була б велика дивина, аби дозволили. Українська церква- канонічна. ЇЇ існування, для самосвятів, як ляпас.
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Почему украинская власть не кричит что в крыму ущемляют украинскую церковь и украиноязычных? У нас только либералы и терпилы оправдываются и лижут жопу Парашке по первому требованию
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В подписанном Дональдом Трампом указе сказано, что препятствовать РФ в получении займов США будут через своих представителей в МВФ, Всемирном банке, Европейском банке реконструкции и развития и других фининститутах.
Отмечается, что для правительства России будет сделано исключение в получении займов, которые предназначены для покупки продовольствия или сельскохозяйственных товаров.
В остальных случаях Москве будет отказано в финансовой или технической помощи со стороны международных финансовых учреждений.
Контролировать исполнение указа будут глава Минфина Стивен Мнучин и госсекретарь Майк Помпео.
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И эти запоребриковые учат украинцев "не ковыряться в носу".
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