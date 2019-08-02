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 Виявлено масштабне розкрадання коштів під час реконструкції каналу "Тилігульський лиман - Чорне море", - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України виявили масштабні розкрадання державних коштів, призначених для реконструкції з'єднувального каналу "Тилігульський лиман - Чорне море".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Виявлено масштабне розкрадання коштів під час реконструкції каналу Тилігульський лиман - Чорне море, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що посадові особи Регіонального ландшафтного парку "Тилігульський", за результатами тендера, уклали договір на виконання ремонтних робіт із місцевим підрядним підприємством, генеральним директором якого є депутат обласної ради.

Після конкурсу частину робіт підрядник доручив одній із бізнес-структур регіону і перерахував на її рахунок 20 мільйонів гривень із 60, що виділено на реконструкцію. Насправді ж фірма-субпідрядник не пов`язана з будівництвом чи реконструкцією гідротехнічних об’єктів і необхідної техніки та обладнання не мала.

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Щоб "відмити кошти" фігуранти провадження вносили до офіційних документів завідомо неправдиві дані про обсяги виконаних робіт та вартість використаних будівельних матеріалів. Переведені бюджетні кошти на рахунки комерційної структури згодом були обготівковані та привласнені.

Виявлено масштабне розкрадання коштів під час реконструкції каналу Тилігульський лиман - Чорне море, - СБУ 02
Виявлено масштабне розкрадання коштів під час реконструкції каналу Тилігульський лиман - Чорне море, - СБУ 03

Унаслідок таких махінацій роботи з реконструкції були проведені неякісно, що призвело до швидкого руйнування гідротехнічної споруди та унеможливило її подальшу експлуатацію. Тому для відновлення зруйнованих обʼєктів із бюджету планувалося виділити ще понад 35 мільйонів гривень цьому ж підряднику.

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Під час обшуку у виконавця робіт правоохоронці виявили комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, чорнові записи, бухгалтерську документацію та інші матеріали, що підтверджують протиправну діяльність.

Виявлено масштабне розкрадання коштів під час реконструкції каналу Тилігульський лиман - Чорне море, - СБУ 04

Наразі депутату обласної ради ‒ генеральному директору підприємства-підрядника будівництва повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, а виконавцю технічного нагляду будівництва, який визнав гідротехнічні споруди придатними до експлуатації, за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту відповідно.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших посадових осіб, можливо причетних до розкрадання бюджетних коштів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141067
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенкова работа , его почерк . Это казнокрад если за день шось не умахнет , то спокойно спать не будет . Кстати хде он ?
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Робко прячет тело жирное в утесах
(с)
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Югику некогда, то в отпуске (как сейчас), то Жинку 3-го тысячеления ублажает, то похмеляется....
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Вали отсюда, российская нечисть!
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И не удивительны эти хищения, куда ни плюнь они есть, при Пэдряке везде и повсюду был беспредел и безнаказанные кражи.
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а ты разве не в курсе лалаха,шо у прокуратуры отобрали расследование? Виявлено масштабне розкрадання коштів під час реконструкції каналу "Тилігульський лиман - Чорне море", - СБУ - Цензор.НЕТ 1330или для тебя это не важно-важно набросить...а коллеги подхватят
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сама ищи...у любителей слуг нарида слуг нет Виявлено масштабне розкрадання коштів під час реконструкції каналу "Тилігульський лиман - Чорне море", - СБУ - Цензор.НЕТ 3130
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Что искать? 😁 подтверждение твоей брехни? Такого в природе не существует
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гыгалка, лахта твоя передала лично расследование ?
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Думаю и прокуратура скоро начнет работать
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Если всё будет ограничиваться "выявили" то грош цена такой работе, так и пэтя мог.
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Так и будет. Дела попадут в прокуратуру и от туда подозреваемые в масштабных хищениях выходят с чистой совестью - не хватило доказательств..
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Согласен, Пока да. Но с октября Зеленскому невозможно будет спрыгнуть: "да вот мы но то плохая....." Очень надеюсь на плодотворную и интерестную осень.
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вот тут согласен...не спрыгнет зеленский.а потому зубами за кресло держаться будет.это вам не порох....
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да 100% порох ни за что не держится, как и ваша фирма 24/7 работаете бесплатно, даже не бесплатно, а как и порох-тратите свои личные. Виявлено масштабне розкрадання коштів під час реконструкції каналу "Тилігульський лиман - Чорне море", - СБУ - Цензор.НЕТ 7315 Прям Иисусы Христы, только веру меняющие в зависимости от обстоятельств.
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А при потрохе его своре свинарчуков не масштабных хищений и не могло быть, бо иначе это не мародёрство, а так - детский лепет овоща.
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Порошенкова работа , его почерк . Это казнокрад если за день шось не умахнет , то спокойно спать не будет . Кстати хде он ?
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Нууу, справедливости ради, это не утёсы Виявлено масштабне розкрадання коштів під час реконструкції каналу "Тилігульський лиман - Чорне море", - СБУ - Цензор.НЕТ 2008

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ДУБАЙ-МАЛЬДІВИ-ІСПАНІЯ..
ЗАГУБИВСЯ У ЦЬОМУ ТРИКУТНИКУ...

ХОЧ ФЕЙСБУК І УП ПОКАЗУЄ,ЩО В УКРАЇНІ... Виявлено масштабне розкрадання коштів під час реконструкції каналу "Тилігульський лиман - Чорне море", - СБУ - Цензор.НЕТ 209
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Вы с таким упоением постите эти картинки, будто с удовольствием оказались бы на месте Богдана
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Хорошая шутка, как всегда в теме)) узнаю цензор, а то при этих всех выборах читать гидотно было
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Нє,ну от ви тільки уявіть собі,пересічні громадяни,як би ми могли жити,якби ці чинуші бабло не *******...
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та все було б окейно !!І дороги і медицина і пенсії ! Але не про ту краiну мова...
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Взагалі хто небудь є на державній посаді в Україні який не краде ?? (брудно виматюкався )
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В народі правду кажуть, що депутат любої ради - то злодій в законі.
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Скорше всього всіх накажуть - підозрами. Виявлено масштабне розкрадання коштів під час реконструкції каналу "Тилігульський лиман - Чорне море", - СБУ - Цензор.НЕТ 3834
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сколько еще можно попиариться на петровом имени)))...уже ж прошло 100 дней, как избрали и через две недели 100, как инаугурировали...как была исландская сборная любителей, так и есть любителями...мало любить свое дело, его нужно делать умеючи...
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У порохоботов и 8%-ных новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло...
Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно неполноценные или профессиональные лжецы
У порохоботов новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло. Началось подведение итогов: обещания не выполнены, ничего не сделано, избиратели обмануты. Это если кратко. А вообще люди стараются - лонгриды ху*рят, детализируют.
Информационная война, да. Причем жесткая. Ложь и манипуляции - на уровне кремлевских технологий. И стиль аналогичный. Я, кстати, давно говорил, что Порошенко строит не европейскую Украину, а путинскую Россию. И сейчас с облегчением выдыхаю, когда понимаю, что это всего лишь тявканье шавок вслед идущему каравану, а не лай ездовых собак, прокладывающих дорогу для реваншистов-коррупционеров.
Ну а "100 дней Зеленского" (со дня голосования) прекрасный повод вспомнить, как первые 30 дней (до инаугурации) ураганил Петя. Обдирал обои в президентской администрации и раздавал вагонами государственные награды. Как его охранники становились генералами. Как действующий еще Президент страны, реализуя кадровую политику, превратился в оптового торговца сэконд-хэндом на троещинском рынке.
Следующие 70 дней его министры упражнялись в саботаже и хамстве в адрес нового Президента. Забавные переобувания, конечно, тоже имели место. Гройсман в этом плане доставляет неимоверно. Вороватое и бездарное существо искренне надеется, что его потуги будут оценены и что Зеленский продлит такого шикарного Премьера. Хотя бы на часик...
Настоящие 100 дней Зеленского начнутся после утверждения состава Кабинета Министров. А свои два месяца в условиях ограниченных полномочий он отработал весьма неплохо. Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно отсталые или профессиональные лжецы.
Дмитро Суворов
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краткость - не сестра твоего таланта...надо понимать - после первых 100 дней начнутся настоящие 100 дней))).. короче, за 100 дней он не смог ничего(((..пичалька
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Пять лет правления Пети мальдивского запомним как 5 лет дикого и наглого грабежа страны. Будем надеяться что Зеленский посадит мародера шоколадного!
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Генпрокуратура..
САП..
нАБУ..
ДБР...
НАЗК..

о сколько нам откритій чюдних...
приносить кожий божий день без Порошенко.. Виявлено масштабне розкрадання коштів під час реконструкції каналу "Тилігульський лиман - Чорне море", - СБУ - Цензор.НЕТ 9102
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