 Виявлено масштабне розкрадання коштів під час реконструкції каналу "Тилігульський лиман - Чорне море", - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що посадові особи Регіонального ландшафтного парку "Тилігульський", за результатами тендера, уклали договір на виконання ремонтних робіт із місцевим підрядним підприємством, генеральним директором якого є депутат обласної ради.
Після конкурсу частину робіт підрядник доручив одній із бізнес-структур регіону і перерахував на її рахунок 20 мільйонів гривень із 60, що виділено на реконструкцію. Насправді ж фірма-субпідрядник не пов`язана з будівництвом чи реконструкцією гідротехнічних об’єктів і необхідної техніки та обладнання не мала.
Щоб "відмити кошти" фігуранти провадження вносили до офіційних документів завідомо неправдиві дані про обсяги виконаних робіт та вартість використаних будівельних матеріалів. Переведені бюджетні кошти на рахунки комерційної структури згодом були обготівковані та привласнені.
Унаслідок таких махінацій роботи з реконструкції були проведені неякісно, що призвело до швидкого руйнування гідротехнічної споруди та унеможливило її подальшу експлуатацію. Тому для відновлення зруйнованих обʼєктів із бюджету планувалося виділити ще понад 35 мільйонів гривень цьому ж підряднику.
Під час обшуку у виконавця робіт правоохоронці виявили комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, чорнові записи, бухгалтерську документацію та інші матеріали, що підтверджують протиправну діяльність.
Наразі депутату обласної ради ‒ генеральному директору підприємства-підрядника будівництва повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, а виконавцю технічного нагляду будівництва, який визнав гідротехнічні споруди придатними до експлуатації, за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту відповідно.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших посадових осіб, можливо причетних до розкрадання бюджетних коштів.
Прокуратура ничего не замечает
(с)
ЗАГУБИВСЯ У ЦЬОМУ ТРИКУТНИКУ...
ХОЧ ФЕЙСБУК І УП ПОКАЗУЄ,ЩО В УКРАЇНІ...
Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно неполноценные или профессиональные лжецы
У порохоботов новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло. Началось подведение итогов: обещания не выполнены, ничего не сделано, избиратели обмануты. Это если кратко. А вообще люди стараются - лонгриды ху*рят, детализируют.
Информационная война, да. Причем жесткая. Ложь и манипуляции - на уровне кремлевских технологий. И стиль аналогичный. Я, кстати, давно говорил, что Порошенко строит не европейскую Украину, а путинскую Россию. И сейчас с облегчением выдыхаю, когда понимаю, что это всего лишь тявканье шавок вслед идущему каравану, а не лай ездовых собак, прокладывающих дорогу для реваншистов-коррупционеров.
Ну а "100 дней Зеленского" (со дня голосования) прекрасный повод вспомнить, как первые 30 дней (до инаугурации) ураганил Петя. Обдирал обои в президентской администрации и раздавал вагонами государственные награды. Как его охранники становились генералами. Как действующий еще Президент страны, реализуя кадровую политику, превратился в оптового торговца сэконд-хэндом на троещинском рынке.
Следующие 70 дней его министры упражнялись в саботаже и хамстве в адрес нового Президента. Забавные переобувания, конечно, тоже имели место. Гройсман в этом плане доставляет неимоверно. Вороватое и бездарное существо искренне надеется, что его потуги будут оценены и что Зеленский продлит такого шикарного Премьера. Хотя бы на часик...
Настоящие 100 дней Зеленского начнутся после утверждения состава Кабинета Министров. А свои два месяца в условиях ограниченных полномочий он отработал весьма неплохо. Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно отсталые или профессиональные лжецы.
Дмитро Суворов
САП..
нАБУ..
ДБР...
НАЗК..
о сколько нам откритій чюдних...
приносить кожий божий день без Порошенко..