 Президент Зеленський відвідає Трускавець 3 серпня, - Львівська ОДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Українським Новинам" повідомили у Львівській обласній державній адміністрації та партії "Слуга народу".

Львівська ОДА анонсувала візит президента, але не деталізувала його програму.

Поки що відомо про заплановану нараду в Трускавці.

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