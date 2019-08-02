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 Президент Зеленський відвідає Трускавець 3 серпня, - Львівська ОДА

Президент Володимир Зеленський 3 серпня відвідає Трускавець (Львівська область), де новообрані депутати від партії "Слуга народу" проходять тижневе інтенсивне навчання від "Київської школи економіки".

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Українським Новинам" повідомили у Львівській обласній державній адміністрації та партії "Слуга народу".

Львівська ОДА анонсувала візит президента, але не деталізувала його програму.

Поки що відомо про заплановану нараду в Трускавці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тільки на проїзд - 200 тис. грн: У скільки "Слузі народу" обійдеться тренінг у Трускавці

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141065
 
 
 Топ коментарі
 
заепал!!!когда тарифы уже начнешь снижать,путешественник херов
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ожидаем карнавал "Зеленой культуры" и массовое отравление шаурмой..
Президент Зеленский посетит Трускавец 3 августа, - Львовская ОГА - Цензор.НЕТ 8630
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ЗЕбилка тоже на буку З..это судьба у тебя такая...
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Думаю Зеленський, як ярий вболівальник Динамо Київ, все таки їде до Львова на футбол... Динамо Київ грає з ФК Львовом завтра !
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ЗЕбилятня уже на старте выглядит убого. За все 5 лет ЗЕбилятник может повизжать только про одни Мальдивы, да и то один раз. За пару месяцев ЗЕкловуна... запришься перечислять сколько преЗЕдент уже отдыхал, купался, проводил встречи в негласной обстановке, постоянно посещал концерты на раслабонах...Петя 1 раз за 5 лет и ЗЕбилятня визжала аж усералась, ЗЕкловун с отпуска даже не выходит - сплошной гульбан, купания, на концертах висит, ЗЕбилятне ничего, всё нормально..главное погромче визжать про Мальдивы...
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я помилявся..коли писав ще до виборів президента--що через пів-року його будуть проклинати..виявляється людська "любов" прийшла скоріше
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Зєля трускавець добре знає і любить... Він там постійно концерти давав ! Президент Зеленський відвідає Трускавець 3 серпня, - Львівська ОДА - Цензор.НЕТ 5551
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