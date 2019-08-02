 Президент Зеленський відвідає Трускавець 3 серпня, - Львівська ОДА

Президент Володимир Зеленський 3 серпня відвідає Трускавець (Львівська область), де новообрані депутати від партії "Слуга народу" проходять тижневе інтенсивне навчання від "Київської школи економіки".
Як передає Цензор.НЕТ, про це "Українським Новинам" повідомили у Львівській обласній державній адміністрації та партії "Слуга народу".
Львівська ОДА анонсувала візит президента, але не деталізувала його програму.
Поки що відомо про заплановану нараду в Трускавці.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Тільки на проїзд - 200 тис. грн: У скільки "Слузі народу" обійдеться тренінг у ТрускавціИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3141065