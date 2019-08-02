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 Політика України
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Все про:крилаті ракети (14) НАТО (2050) ракети (482) Росія (19187)

 З огляду на припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності Україна активізує діалог з НАТО, - МЗС

В Україні розчаровані припиненням дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності через ситуацію, що створила навколо нього Росія, і розуміють вимушеність дій США.

Про це йдеться в заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна спільно зі США засудила розробку та випробування Росією балістичної ракети РС-26 "Рубеж" на дальність близько 2200 км, а також розширення бойових характеристик оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

В Україні особливо занепокоєні інформацією про те, що Росія розробила та вже розмістила ядерну ракетну систему середньої дальності, в зоні досяжності якої перебувають деякі європейські столиці, а також з приводу проведення у березні 2019 року в окупованому Криму військових навчань із застосуванням комплексу "Іскандер-М"", - наголошено в заяві.

У МЗС нагадали, що формально не будучи стороною Договору про РСМД, Україна дотримувалася його положень протягом усього терміну його дії. У 1988-1991 рр. в Україні було ліквідовано всі балістичні та крилаті ракети наземного базування меншої (від 500 до 1000 кілометрів) і середньої дальності (від 1000 до 5500 кілометрів), а також 25 об'єктів, пов'язаних з ними.

"У відповідь на агресивні дії Росії та з огляду на припинення дії Договору про РСМД Україна активізує діалог з НАТО для обговорення можливих шляхів зміцнення обороноздатності усього східного флангу Альянсу", - йдеться в заяві українського зовнішньополітичного відомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерний договір між США та Росією офіційно припиняє дію

Нагадаємо, в грудні 2018 року США пригрозили вийти з ДРСМД, якщо Росія не повернеться до виконання своїх договірних зобов'язань протягом 60 днів. У Вашингтоні і НАТО вважають, що Москва порушила угоду створенням ракети 9М729 (SSC-8 за класифікацією альянсу), здатної пролетіти понад 500 кілометрів. У Москві наявність такої ракети визнають, проте стверджують, що вона не порушує договору. Росія не виявила намірів відмовитися від використання цих ракет або знищити їх, наголосив генсек НАТО.

2 серпня спливає шестимісячний термін, який США надали Росії для усунення допущених нею порушень ДРСМД. В іншому випадку Вашингтон остаточно відмовиться від угоди. 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з договору.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Ракети середньої і меншої дальності становлять найбільшу загрозу, оскільки здатні досягти цілі протягом кількох хвилин і не залишають противникові шансів підготуватися до удару і відбити його.

Також читайте: У НАТО пообіцяли не допустити нової гонки озброєнь

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141064
 
   
 Топ коментарі
 
Ракеты нужно делать,а не переговоры активизировать.Международного права уже нету.
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Лучше как киевлянка Голда Мейер. "У нас ЯО, конечно же, нет. Но в случае необходимости мы его таки применим" ( цитата , но очень неточная)
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ЯО нада делать!!
А шо делать?
🤑
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Ракеты нужно делать,а не переговоры активизировать.Международного права уже нету.
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А узеленським вони не потрібні. Будуть домовлятись десь посередині.
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Нам треба ракети,щоб долітали до Уралу,а далі вже Китай.
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Лучше как киевлянка Голда Мейер. "У нас ЯО, конечно же, нет. Но в случае необходимости мы его таки применим" ( цитата , но очень неточная)
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Може і справді нема, але гарні понти дорожче грошей.)))
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"Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим." - Голда Меир

Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/616018-golda-meir-vo-pervykh-u-nas-iadernogo-oruzhiia-net-a-vo-vtorykh/
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а чом би й ні ?!!!
Я НЕ проти !!!!!!!!!!!
одним пострілом двох вованів..
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Дурко, Хусейна не в тому звинувачували. А в тому, що у нього була заборонена хімічна зброя (якої потім не виявили), що він напав на Кувейт, і що він здійснював геноцид певних етнічних і релігійних груп. А Україні справді треба виходити із договору про нерасповсюдження, і створювати ЯЗ. Але, звичайно, ані Порошенко, ані Зеленський на це не підуть, тут потрібен президент з яйцями.
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ВО первых за какой счёт? ЗЕлебобик дасат команду Бенне выделить бабло на ЯО, или модже Разумков с Портновым и БОгданчиком скинуца?? А во вторых боюсь наши нынешние партнёры сами же первые озаботяца...
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Израиль продаст. Недорого. Как своим. Учитывая прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности Украина активизирует диалог с НАТО, - МИД - Цензор.НЕТ 9159
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это да...у них у самих нету-но если надо продадут З огляду на припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності Україна активізує діалог з НАТО, - МЗС - Цензор.НЕТ 3235
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Нафига покупать, ежели можно сотворить "грязную" бому?
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Можно подумать ядрёная очень чистая З огляду на припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності Україна активізує діалог з НАТО, - МЗС - Цензор.НЕТ 3190
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Не, нам ещё территории надо будет осваивать. Надо чтонить эффективное, и экологичное. Нафига нам с гринписом тёрки.
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Y Израэльского Абрама - своя программа. У него свои - только те, шо внутри границ Израэля. Все остальные - либо полезные на текущщий момент союзники, либо враги, либо никто и звать никак.
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Эмм. Так у Коломойши и пачпорт есть, и недвига. Такштааа
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С Беней пока вопрос скользкий. Он не просто из тоски по Украине из Израэля сдристнул. А потому шо США - союзник Израэля, а в сравнении с этим Беня - как раз никто и звать никак.
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Ну разработку ЯО финансово я думаю Украина потянет в крайнем случае можно "грязную" смостырить - но мы тут же попадаем под кучу санкций становимся врагами не только россии но и всего запада
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У нас вже є ракети, які можуть нести ядерні боєголовки. Є свої запаси урану, є вчені і фахівці, нема тільки лідера нації. (І не було раніше).
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Как насчёт химического и бактериологического оружия для Украины. Оно тоже очень действенное и массового поражения.
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ну так,было бы средство доставки...а боеголовку можно любую навинтить
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Надо восстанавливать своё ЯО и требовать этого от новой власти всем народом Украины - ЯО это наш щит и меч! А отмазки власти типа, шо ООН, НАТО, США, ЕС и ***** выскажут принципиальную озабоченность лишь озлобит народ против власти. Украине ЯО выгодно? Стопудов! Вот и пусть новая власть делает то, что выгодно Украине, а не гнёт спину то перед западом, то пред *****м как это делали попэрэдныки. Да и с ЯО нас в НАТО просто загребут. Так, шо одни плюсы. С ЯО мы будем в шоколаде - гарантия.
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Я фигурально написал в шоколаде, иносказательно так сказать. Но если тебе не нравится, буду писать, шо мы будем в вареньи... с ног до головы. Лежав би їв би, сидів би їв би, ходив би їв би і спав би їв би...
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Предложить ракеты у нас разместить, как самая близкое место до мацквы и Крыму. Пусть кацапы срутся по настоящему.
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Прочитав новину - так і захотілось написати - треба відроджувати ядерну зброю, а не вести перемовини. Ви випередили.
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Макет ракеты «Гром» на выставке 2016 годаТипОперативно-тактический ракетный комплексРазработчикЗ огляду на припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності Україна активізує діалог з НАТО, - МЗС - Цензор.НЕТ 1275 КБ «Южное»Производительконструкторское бюро «Южное»Единиц произведеноПУ: 1Основные технические характеристикиДальность: 50-500 километров (Петр Порошенко заявил о дальности ракеты около 1000 км после ликвидации договора о ракетах средней дальности
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Безумное человечество! Столько денег тратят на самоуничтожение, вместо развития планеты и сохранения её!
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Увы. Всегда находятся агрессивные ублюдки, которым пока роги на обломаешь - не уймутся.
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.....я х======ю с Украины ((((( страна ВОЮЕТ и еще ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ каких то обязательств !!!!! бейте в НАБАТ , кричите в ООН , закрывайте транзит газа в европу !!! но УКРАИНА ДОЛЖНА ПОБЕДИТЬ !!!!
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.....у СЕВЕРНОЙ Кореи три ракеты , и США их пальцем не ТРОГАЕТ !!!!
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Ну так нас теперь уже ничего не сдерживает от возобновления ЯО.Правда возобновлять его нужно в секрете даже от наших западных союзников. З огляду на припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності Україна активізує діалог з НАТО, - МЗС - Цензор.НЕТ 6284
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Ядерное восстанавливать нужно.дело времени!
кацапо-фашисты понимают только силу.
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не нужно ЯО. нужны ракеты которые смогут долететь до Москвы с обычным зарядом. и смогут преодолеть ПРО. Это кстати предлагали эксперты много лет назад. Пускай небольшая, но возможная угроза Москве - и не было бы крымнаша и "восстания трактористов" на лугандонии.
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С обычным зарядом рекетой никого не напугаешь. Рашка особо не будет переживать если наши ракеты разобьют в Маскве мавзолей и пару кремлевских стен. Лучше одна ядерная боеголовка чем тысяча ракет с тротилом.
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Я не думаю, чтобы для Югмаша разработка ракет средней дальности была проблемой. Политическим должно быть решение о размещении их на восточной границе с возможностью оснащения головных частей ядерными боеголовками. Таким образом мы придем к ситвуации предшествующей Карибскому кризису, только гораздо худшей для раши.
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Рогозин-на-орбите‏ @LyapunovS 7 ч.7 часов назад

Карта покрытия мобильной связью в стране, которая обещает глушить на своей территории оба проекта всемирного глобального интернета и Starlink от Илона Маска и британский OneWeb

З огляду на припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності Україна активізує діалог з НАТО, - МЗС - Цензор.НЕТ 7581
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В Украине разочарованы , в Украине обеспокоены , В Украине осуждают . Это что , мы обеспокоены безопасностью европейских столиц ? Та плевать на них , как и им было 5 лет наплевать на нас .
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Это типа "а можно и нам типа выйти и склепать какую-нибудь Томагавку?"
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Пора бы уже Украине в связи с етим событием начать производство. Как показала практика никто кроме нас самих нас не защитит и не впряжется
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