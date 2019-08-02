 Питання безпеки будуть основою переговорів Зеленського з Трампом, - секретар РНБО Данилюк

Про це секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив в ефірі Радіо НВ, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україні варто відходити від ролі жертви і не "просити по світу допомоги". Країна має буде надійним стратегічним партнером.

"Питання безпеки - це приблизно 80% взагалі нашого порядку денного між Сполученими Штатами та Україною. Це дуже важливо, і буде в майбутньому під час зустрічі лідерів основою, по суті, цих переговорів", - заявив Данилюк.

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