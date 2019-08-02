 Питання безпеки будуть основою переговорів Зеленського з Трампом, - секретар РНБО Данилюк

Про це секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив в ефірі Радіо НВ, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Україні варто відходити від ролі жертви і не "просити по світу допомоги". Країна має буде надійним стратегічним партнером.
"Питання безпеки - це приблизно 80% взагалі нашого порядку денного між Сполученими Штатами та Україною. Це дуже важливо, і буде в майбутньому під час зустрічі лідерів основою, по суті, цих переговорів", - заявив Данилюк.
Порошенку у Філадельфії вручили нагороду "Міжнародний державний діяч"
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Президент Порошенко веде українську націю у боротьбі за незалежність і у її захисті ідеалів, які Америка сприймає як універсальні істини, і це попри спроби дестабілізації і пряме вторгнення», - заявив Крейг Снайдер, голова Ради з питань світових справ Філадельфії.
а кто-то даёт этой зелёной сопле ?
Кстати, о чьей безопасности будут переговоры?😎
Без богданы...зебобик там такую пургу нести начнет...что попкорна во всей Америке может не остаться....
Мож этот Данилюк решил поприкалываться.
а к зелёной сопле ехать = это всё равно, шо тебе на день рождения бомжа на мусорку идти
На друга надейся а сам не плошай!!
Si vis pacem, para bellum!
🤑
Які перемовини ?!