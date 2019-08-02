 Нардеп Кононенко відмовився від голосової експертизи у справі "Центренерго", - адвокат Лисак

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, про це сьогодні заявив адвокат Крючкова Олександр Лисак.
За його словами, під час ставки обидва визнали факт знайомства, при цьому Крючков підтвердив факт існування в період 2014-2017 років фінансових відносин.
У ході прослуховування аудіозаписів телефонних переговорів між Крючковим і Кононенком, які стосувалися діяльності "Запоріжжяобленерго", "Харківобленерго", "Центренерго", а також спілкування з колишнім Главою НКРЕКП Дмитром Вовком, Крючков дав свої підтвердження таких фактів спілкування і дав свою згоду на проведення експертизи голосу. Зі свого боку Ігор Кононенко відмовився давати свою згоду, пославшись на поки ще чинний статус народного депутата України, - заявив Олександр Лисак.
Нагадаємо, раніше інший бізнес-партнер, директор офшорних компаній, що належать Петру Порошенку, також наразі ще народний депутат Юрій Буглак на очній ставці підтвердив неодноразове відвідування кабінету Дмитра Крючкова, проте пославшись на свій адвокатський статут, відмовився коментувати суть обговорюваних питань, зокрема поділу сфер впливу на компанію "Центренерго".
Наступні очні ставки мають відбутися як з екскерівником адміністрації Порошенка Ігорем Райніним, так і безпосередньо з Петром Порошенком.
Голос можно записать на любом допросе (в полицейском участке) на отвлечённые темы.
Странно, но даже в Штатах нельзя принудительно (если не предъявлены подозрения) взять слюну на анализ ДНК. Следователи вынуждены тайно охотится за стаканом, из которого пил подозреваемый, чтобы взять ДНК. Демократия, блин!
Мне нравится цитата: "В том-то и беда демократии, что куевертят эти господа "по беспределу", а судить их будут по демократическим законам, с адвокатами, смягчающими обстоятельствами и прочими атрибутами демократии. Так иногда это бесит, хотя умом я согласен, что иначе нельзя."
Ты - соеголовый!
І так може заявити кожен бізнесмен (звісно, перед Богом. Бо навіть в суді чесно не скажуть). В т.ч. згадані тут Суркіс та Коломойський.
классика фальшивки. зебенята полощутся в очередной росе
это не основание перегружать содержание.
или в каждой заметке про зелю надо поминать КТО его бизнес-партнер по яндексу...)))))))))))))
но вы полощетесь в зелиной росе поминаний.
пейте.. это ваше любимое блюдо ))))))))))))))
Процесс будет максимально открытым.
хотя вам гулаг родной дом
третий раз переобуваешься. ты вероятно баба?
Але у порохоскотів, як і у їхніх ментальних та ідейних братів кацапів, як звичайно, своя паралельна реальність.
ты думаешь, что в это раз, он планирует что то другое?
НАИВНЫЙ
хотя ты больше похож на подлеца
І слово "Україна" пишеться з великої літери, гнида лахтинська.
и остальные подвиги портного??
и делают его сегодняшние планы чистыми?
зебильчики, вы подлецы или идиоты? у меня чисто спортивный интерес
а выбор букв для МОЕЙ писанины. предоставь МНЕ.
вы гулаг еще не построили..))))))))))))
Пішов геть звідси. Здєсь водкі нєт.
поэтому накалякал аж два ответа
не собираешься? молчи в тряпочку..))))))))))
Аминь.
Короткая фабула - организованная преступная группа в составе Порошенко, Гонтаревой и должностных лиц Укроборонпрома и Укрэксибанка, с целью наживы, осознавая нанесение ущерба национальной безопасности и обороноспособности Украины, организовала прямо из концерна Укроборонпром многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты.
Для этих целей, по прямому поручению Порошенко и главы НБУ Гонтаревой, правление НБУ 19 января 2016 года отменило акты НБУ о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи Укроборонпрома в офшоры могут проходить предоплатой, без валютного контроля НБУ и без ограничений в суммах.
Это позволило сразу похитить у украинской армии несколько миллиардов гривен, прикрываясь официальным решением правления НБУ.
Иными словами, это даже не закупка Порошенко у самого себя на Кузне на Рыбальском военной техники по завышенным ценам с похищением из бюджета разницы. Это прямое и бесцеремонное перечисление военных средств в офшоры, непосредственно организованное и санкционированнное Порошенко и Гонтаревой. Организованное технологично, с принятием секретных актов РНБО, решений центральных органов власти и высокопоставленных чиновников.
Больше об этом деле я рассказывать не должен, чтобы не помешать следствию, но призываю государство бросить все силы на расследование этого беспрецедентного воровства.
Это дело может позволить конфисковать у Порошенко и Гонтаревой в доход государства абсолютно всё, принадлежащее им имущество - заводы, акции, недвижимость и деньги.
И при слаженной работе нового Генерального прокурора с СБУ и ГБР, установление истины в деле позволит осудить фигурантов к длительным срокам лишения свободы за государственную измену, мародёрство, злоупотребление служебным положением и отмывание преступных доходов.
Это одно из самых перспективных дел, по нему нужно инициировать экстрадицию Гонтаревой, снять с Порошенко неприкосновенность и взять обоих под стражу.
(с)
Portnov
А як вам таке - цей поц повинен СИДІТИ. Але спочатку ДОВЕДІТЬ, за що.
А я як був АНТИЗЕБІЛОМ, та к і залишаюсь.
достали