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 Економіка
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Все про:Крючков (33) Кононенко (153) Центренерго (15)

 Нардеп Кононенко відмовився від голосової експертизи у справі "Центренерго", - адвокат Лисак

У п'ятницю, 2 серпня, о 14:30 у Національному антикорупційному бюро України в межах розслідування кримінального провадження щодо діяльності Холдингової компанії "Енергомережа" відбулася очна ставка між колишнім народним депутатом - керівником Холдингової компанії "Електромережа" Дмитром Крючковим і бізнес-партнером експрезидента Петра Порошенка - народним депутатом Ігорем Кононенком.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, про це сьогодні заявив адвокат Крючкова Олександр Лисак.

За його словами, під час ставки обидва визнали факт знайомства, при цьому Крючков підтвердив факт існування в період 2014-2017 років фінансових відносин.

У ході прослуховування аудіозаписів телефонних переговорів між Крючковим і Кононенком, які стосувалися діяльності "Запоріжжяобленерго", "Харківобленерго", "Центренерго", а також спілкування з колишнім Главою НКРЕКП Дмитром Вовком, Крючков дав свої підтвердження таких фактів спілкування і дав свою згоду на проведення експертизи голосу. Зі свого боку Ігор Кононенко відмовився давати свою згоду, пославшись на поки ще чинний статус народного депутата України, - заявив Олександр Лисак.

Нагадаємо, раніше інший бізнес-партнер, директор офшорних компаній, що належать Петру Порошенку, також наразі ще народний депутат Юрій Буглак на очній ставці підтвердив неодноразове відвідування кабінету Дмитра Крючкова, проте пославшись на свій адвокатський статут, відмовився коментувати суть обговорюваних питань, зокрема поділу сфер впливу на компанію "Центренерго".

Наступні очні ставки мають відбутися як з екскерівником адміністрації Порошенка Ігорем Райніним, так і безпосередньо з Петром Порошенком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екс-нардеп Крючков подав у САП уже 6 заяв щодо справ в енергетиці, за схемою виводилися мільярди гривень, - Холодницький. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141061
 
 
 Топ коментарі
 
Петіні прихильники - це тільки початок падіння вашого ідола, котрого ви в несамовитій гріховній пристрасті жагуче вилизували всі п'ять років його нікчемної каденції..
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Отказался Нардеп Кононенко отказался от голосовой экспертизы по делу "Центрэнерго", - адвокат Лысак - Цензор.НЕТ 8372.Ну ясень пень,честнейший партнер петрухин прикрывается мандатом.Ноу коммент.
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Тупо зассал что экспертиза подтвердит принадлежность голоса, конкретно начали Петиных партнеров прихватывать.
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Петіні прихильники - це тільки початок падіння вашого ідола, котрого ви в несамовитій гріховній пристрасті жагуче вилизували всі п'ять років його нікчемної каденції..
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Леонид Днепр. Якщо копнуть прокремлівських ворогів Порошенка то на їх фоні дії Петра Олексійовича виглядатимуть вкрай антипутінськими.
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схоже що, у поросьонко прокремлівські тільки друзі.
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Леонид Днепр. Гавкіт кремлєботів на адресу Порошенка говорить сам за себе.
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маладєц. насмоктав в портнова канхвету! під зельонку буде те само
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Отказался Нардеп Кононенко отказался от голосовой экспертизы по делу "Центрэнерго", - адвокат Лысак - Цензор.НЕТ 8372.Ну ясень пень,честнейший партнер петрухин прикрывается мандатом.Ноу коммент.
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Ничего, ему до сентября только и осталось быть депутатом.
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Кононенко бандюган еще тот. Чтобы его посадить не нужно никаких экспертиз, на лбу написано. Пэтя его крышевал 5 лет.
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...ЗЕльцмана!
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Тупо зассал что экспертиза подтвердит принадлежность голоса, конкретно начали Петиных партнеров прихватывать.
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Не уверен что на этой ветке будет много петиных почитателей.
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Все майно у Кононенко отжать , а его на зону лет на 300 . У меня методы простые , но годные .
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его надо просто посадить пожизненно
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Отказался от голосовой экспертизы.... . Ну вот не успел и третий пивень закукарекать---как долбодятлы застрекотали!
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Кто скажет что Порошенко тут не причем, пусть первый бросит в меня камень.
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что значит отказался? Нардеп Кононенко отказался от голосовой экспертизы по делу "Центрэнерго", - адвокат Лысак - Цензор.НЕТ 5945... яйца его в косяк,не только заговорит,как Паваротти петь начнет
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Ну зачем же так жестоко! Для этого существует старый, добрый терморектальный полиграф! При температуре 50 градусов начинает давать поразительный результат. Даже Паваротти так не спел бы.
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"Ну зачем же так жестоко!" А если серьёзно?
Голос можно записать на любом допросе (в полицейском участке) на отвлечённые темы.
Странно, но даже в Штатах нельзя принудительно (если не предъявлены подозрения) взять слюну на анализ ДНК. Следователи вынуждены тайно охотится за стаканом, из которого пил подозреваемый, чтобы взять ДНК. Демократия, блин!
Мне нравится цитата: "В том-то и беда демократии, что куевертят эти господа "по беспределу", а судить их будут по демократическим законам, с адвокатами, смягчающими обстоятельствами и прочими атрибутами демократии. Так иногда это бесит, хотя умом я согласен, что иначе нельзя."
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Крючкова отметелили, но у других деляг - иммунитет...
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Я лише один п'ятикопійчаний прихильник "сивочолого гетьмана й батька нації" в коментарях під новиною на цей час..
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До відома. Всі хто бездоказово вважають мене прихильником лавочника - тріпачі. Ти теж можеш потрапити до цього списку.
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О! Список поповнився ще одним тріпачом.
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Тобі порадити , як ти можеш використати свій список - чи сам здогадаєшся?
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Він вже використовується. І давно. Докази будуть що я прихильник гетьмана, ілі гдє?
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Достаточно посмотреть, кто тебе лайкает и почитать твои тупые коменты...
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Кононенко: "не питайте мене, як я заробив перший мільон".
І так може заявити кожен бізнесмен (звісно, перед Богом. Бо навіть в суді чесно не скажуть). В т.ч. згадані тут Суркіс та Коломойський.
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Суркис и Коломойский не носились по всей ВР и не учили как нужно жить.
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Какого прекрасного человека не выбрали в депутаты 😭😭
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весь текст переполнен фамилией порошенко, но какие претензии к порошенко, так и не упомянуто...
классика фальшивки. зебенята полощутся в очередной росе
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"...состоялась очная ставка между экс-народным депутатом - руководителем Холдинговой компании "Электромережа" Дмитрием Крючковым и бизнес-партнером экс-президента Петра Порошенко - народным депутатом Игорем Кононенко."
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у зели пукин бизнес-партнер в лице яндекса.
это не основание перегружать содержание.
или в каждой заметке про зелю надо поминать КТО его бизнес-партнер по яндексу...)))))))))))))
но вы полощетесь в зелиной росе поминаний.
пейте.. это ваше любимое блюдо ))))))))))))))
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Подожди немного.
Процесс будет максимально открытым.
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да не будет процесса. разве что по схеме вышинского..)))
хотя вам гулаг родной дом
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Процеса може не бути над мародером в тому разі якщо його посадять на кіл! Президент який грабував свій народ, головнокомандувач який обкрадав армію іншого не заслуговує
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ты определись будет или не будет
третий раз переобуваешься. ты вероятно баба?
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Я переобувся і визначився, раз і назавжди, після того як в Іловайску гинули наші здорові молоді хлопці, а головнокомандувач ховав гроші в офшорах. І ще дивуюся що різна мразь, схожа на тебе, відбілює цього зрадника інтересів України! РS:Запам'ятай, бурятоподібний, слово УКРАЇНА писалася, пишется і буде писатися з великої букви!!
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У ДБР лежить 11 кримінальних справ щодо сивої свині. У ККУ мабуть не залишилось статті, яку не можна було б інкрімінувати зраднику, брехуну і мародеру порошенку.
Але у порохоскотів, як і у їхніх ментальних та ідейних братів кацапів, як звичайно, своя паралельна реальність.
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11 фальшивых заяв от портного. того кто организовывал убийство украины.
ты думаешь, что в это раз, он планирует что то другое?
НАИВНЫЙ
хотя ты больше похож на подлеца
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Кацапе, Іловайськ, Дебальцеве, збитий ІЛ з десантниками... теж портнов організував, підігруючи свинособакам?
І слово "Україна" пишеться з великої літери, гнида лахтинська.
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все эти события отменяют гибель небесной сотни?
и остальные подвиги портного??
и делают его сегодняшние планы чистыми?
зебильчики, вы подлецы или идиоты? у меня чисто спортивный интерес
а выбор букв для МОЕЙ писанины. предоставь МНЕ.
вы гулаг еще не построили..))))))))))))
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Кацапе, я з тобою, гнида лахтинська, не збираюсь дискутувати. Ти для мене просто собаче лайно, що прилипло до підошви.
Пішов геть звідси. Здєсь водкі нєт.
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" не збираюсь дискутувати"
поэтому накалякал аж два ответа
не собираешься? молчи в тряпочку..))))))))))
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это не подлец а тупорылый и упоротый дыбилоид
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Пока етих мразей ворующих у народа не начнут отстреливать ничего хорошего не ждите. Они сами под себя все законы и уголовный кодекс приняли по которому их не посадить.
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Так. У мародерів в усі часи була сумна доля. Їх вішали без слідства та суду.
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Петр Алексеевич вдруг стал каяться о своих кадровых ошибках , Свинарчук-Гладковский вдруг оказался непорядочным .И это самый близкий бизнес-партнер ! А теперь окажется , что и армейский товарищ - соучредитель многих бизнесов погряз в коррупции . Но мы то знаем , что Петр Алексеевич кристальной души ..... слово не подберу , он чист , как агнец божий , перед законом. Не смейте его порочить , не пойман , - не вор .Славим его !
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Это не покаяние,а жалкое оправдание и слезы своего поражения.Жалко,что парламент пролезло.Теперь с мертвечуком будут аппазицией.
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какая "неожиданность", да порохосвиньи??!!
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Уважаемые друзья, информирую о новом уголовном производстве, которое может накрыть десятки людей из окружения Порошенко. Вчера ГБР его официально зарегистрировало и начало расследование.

Короткая фабула - организованная преступная группа в составе Порошенко, Гонтаревой и должностных лиц Укроборонпрома и Укрэксибанка, с целью наживы, осознавая нанесение ущерба национальной безопасности и обороноспособности Украины, организовала прямо из концерна Укроборонпром многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты.

Для этих целей, по прямому поручению Порошенко и главы НБУ Гонтаревой, правление НБУ 19 января 2016 года отменило акты НБУ о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи Укроборонпрома в офшоры могут проходить предоплатой, без валютного контроля НБУ и без ограничений в суммах.

Это позволило сразу похитить у украинской армии несколько миллиардов гривен, прикрываясь официальным решением правления НБУ.

Иными словами, это даже не закупка Порошенко у самого себя на Кузне на Рыбальском военной техники по завышенным ценам с похищением из бюджета разницы. Это прямое и бесцеремонное перечисление военных средств в офшоры, непосредственно организованное и санкционированнное Порошенко и Гонтаревой. Организованное технологично, с принятием секретных актов РНБО, решений центральных органов власти и высокопоставленных чиновников.

Больше об этом деле я рассказывать не должен, чтобы не помешать следствию, но призываю государство бросить все силы на расследование этого беспрецедентного воровства.

Это дело может позволить конфисковать у Порошенко и Гонтаревой в доход государства абсолютно всё, принадлежащее им имущество - заводы, акции, недвижимость и деньги.

И при слаженной работе нового Генерального прокурора с СБУ и ГБР, установление истины в деле позволит осудить фигурантов к длительным срокам лишения свободы за государственную измену, мародёрство, злоупотребление служебным положением и отмывание преступных доходов.

Это одно из самых перспективных дел, по нему нужно инициировать экстрадицию Гонтаревой, снять с Порошенко неприкосновенность и взять обоих под стражу.

(с)
Portnov
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Зелебобіки, ви називали мене порохоботом та соєвим?
А як вам таке - цей поц повинен СИДІТИ. Але спочатку ДОВЕДІТЬ, за що.

А я як був АНТИЗЕБІЛОМ, та к і залишаюсь.
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Не рви сердце Нардеп Кононенко відмовився від голосової експертизи у справі "Центренерго", - адвокат Лисак - Цензор.НЕТ 5379.Этим ,должен был заниматься кум пороха юга.Это его прямые обязанности.А мы можем,только высказывать свое мнение на форуме)).Так,что все вопросы про доведить к юге Нардеп Кононенко відмовився від голосової експертизи у справі "Центренерго", - адвокат Лисак - Цензор.НЕТ 5379
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Забудь про Пороха. Сейчас есть зебил с его **********.
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Забудь лучше пороха.Он упал в небытие навсегда.Его Украинцы не простят НИКОГДА,какие бы он крокодильи слезы не лил.
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Ты читал, что написал, обезьянка зеленозадая? Ты просто повторил мой комент.
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Господи,неужели,наконец.11 лет мне было,когда совок распался.Номенклатура и бандосы всё поделили,казалось,навечно.И оно так и держалось.А сейчас народ внёс турбулентность.Браво!
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тогда коломойский - бизнес партнер зеленского.
достали
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Какая ж тварь, одни гибнут за Украину, а ЭТО ворует... вот же мы гидранта в 14-м выбрали ((((
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Ну отказался-значит голос не его. Гыг с Вами, 131131 подтвердят.
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Зебики, мне кажется из этой истории куда то выпали партнеры Бени, Суркисы. Да и Беня непонятно зачем, Крючкову за электричество платил.
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