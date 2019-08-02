 Нардеп Кононенко відмовився від голосової експертизи у справі "Центренерго", - адвокат Лисак

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, про це сьогодні заявив адвокат Крючкова Олександр Лисак.

За його словами, під час ставки обидва визнали факт знайомства, при цьому Крючков підтвердив факт існування в період 2014-2017 років фінансових відносин.

У ході прослуховування аудіозаписів телефонних переговорів між Крючковим і Кононенком, які стосувалися діяльності "Запоріжжяобленерго", "Харківобленерго", "Центренерго", а також спілкування з колишнім Главою НКРЕКП Дмитром Вовком, Крючков дав свої підтвердження таких фактів спілкування і дав свою згоду на проведення експертизи голосу. Зі свого боку Ігор Кононенко відмовився давати свою згоду, пославшись на поки ще чинний статус народного депутата України, - заявив Олександр Лисак.

Нагадаємо, раніше інший бізнес-партнер, директор офшорних компаній, що належать Петру Порошенку, також наразі ще народний депутат Юрій Буглак на очній ставці підтвердив неодноразове відвідування кабінету Дмитра Крючкова, проте пославшись на свій адвокатський статут, відмовився коментувати суть обговорюваних питань, зокрема поділу сфер впливу на компанію "Центренерго".

Наступні очні ставки мають відбутися як з екскерівником адміністрації Порошенка Ігорем Райніним, так і безпосередньо з Петром Порошенком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екс-нардеп Крючков подав у САП уже 6 заяв щодо справ в енергетиці, за схемою виводилися мільярди гривень, - Холодницький. ВIДЕО