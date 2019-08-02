EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події, Фоторепортаж
  7189  50
Все про:ДТП (2427) Одеська область (1046) Нацполіція (7961) жертви (352)

 На трасі "Київ-Одеса" автомобіль врізався в ятку з кавунами, двоє загиблих, - Нацполіція. ФОТО

В Одеській області, на 442 км траси "Одеса-Київ", автомобіль врізався в намет з кавунами, унаслідок чого загинули дві особи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На трасі Київ-Одеса автомобіль врізався в ятку з кавунами, двоє загиблих, - Нацполіція 01

Попередньо встановлено, що 71-річний водій - житель Одеси - дорогою додому не впорався з керуванням і, перетнувши зустрічну смугу, виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на продавця та покупчиню баштанних культур. Від травм жінка, мешканка Вінницької області, 1989 р.н., та чоловік, громадянин Азербайджану, 1971 р.н., загинули на місці.

На трасі Київ-Одеса автомобіль врізався в ятку з кавунами, двоє загиблих, - Нацполіція 02

Водій з травмами різної тяжкості був госпіталізований.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві на мотоциклі розбився діджей Gabber (Лисогор). ФОТО

На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141060
 
 
 Топ коментарі
 
Судя по елитному дорогому автомобилю водитель не виноват и ему ничего за ето не будет
 показати весь коментар
 
ёпэрэсэтэ... и с какой скоростью он "не вписывался в поворот"?
71-летний водила... вроде и не должен лихачить?! фиг его знает!
две жизни... 30-летняя покупательница и 48-летний продавец...
(Царство Небесное невинного загубленным Душам)
 показати весь коментар
 
Врезался или специально наехал ,у меня раз была история ,я увидел ,как один айзер догнал бабку ,которая взяла у них битый треснутый маленький арбузик,и разбил у неё возле ног ,после этого все арбузы которые у них были разбились об их головы ...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Остаток жизни проведет в тюрьме или откупится.
 показати весь коментар
 
 
уже по хлеб ..арбузы виноград не выйди..прям..ад..
 показати весь коментар
 
Откупится, на таких мерсах простые дедушки не ездят, даже в германии
 показати весь коментар
 
Судя по елитному дорогому автомобилю водитель не виноват и ему ничего за ето не будет
 показати весь коментар
 
 
Врезался или специально наехал ,у меня раз была история ,я увидел ,как один айзер догнал бабку ,которая взяла у них битый треснутый маленький арбузик,и разбил у неё возле ног ,после этого все арбузы которые у них были разбились об их головы ...
 показати весь коментар
 
 
Ну не купила ,они битые арбузы откладывали в сторону, ну взял себе старый человек тот битый арбуз ,это не значит,что какой-то чурка может бежать за старухой ,оскорблять,угрожать и бить арбуз под ногами и я со своими друзьями очень популярно и доступно это им объяснил .
 показати весь коментар
 
 
Проблема всегда в двойных стандартах, при иных продавце и воре окрас истории был бы другим. Вот если бы ваша компания остановила ту бабку, вернула тот битый арбуз на место, что бы продавец даже вспылить не успел, а вместо него купили бабке самый спелый и вкусный арбуз, да ещё и донести помогли, вот тогда это был бы подвиг. А так, по факту и по порядку: воровство, унижение по социальному статусу, унижение по национальному признаку, хулиганство, порча чужого товара. При чем заметь продавец нарушил одну норму, а вы с бабулей четыре.
 показати весь коментар
 
 
Мы не нарушили ничего ,став невольными свидетелями этой сцены мы просто адекватно на неё отреагировали и восстановили справедливость ,защищать слабых вот приоритет настоящего мужчины ,как и наказание зла ,что и было сделано ,после чего пустоголовые чурки побежали к ментам в опорный пункт на рынке ,видимо не зная о том,что мы там с ментами водку каждый день пьём ,где их ещё раз наказали материально .
 показати весь коментар
 
что там произошло ,хер его знает,но в доль дороги стоять и торговать тоже НЕ правильно.
 показати весь коментар
 
 
Правиль не правильно, убить двух человек, ты в своей башке опредилишь, когда твою дочь или мать коснётся!
 показати весь коментар
 
 
так может он спас чьито жизни
ти там знаеш что в тех арбузах за химимя
 показати весь коментар
 
Дебил! Когда переедет твою дочь тогда скажешь спасибо за спасение человечества!
 показати весь коментар
 
ёпэрэсэтэ... и с какой скоростью он "не вписывался в поворот"?
71-летний водила... вроде и не должен лихачить?! фиг его знает!
две жизни... 30-летняя покупательница и 48-летний продавец...
(Царство Небесное невинного загубленным Душам)
 показати весь коментар
 
 
деду 71 год - навороченный мурзик S500 с тюнингом по цене 150$ штук и не меньше..
ни чего так!
 показати весь коментар
 
 
"НИЧЕГО" - СЛИТНО. СОЯ, ВЫУЧИ РУССКИЙ, НАКОНЕЦ. ТЕБЕ ПО ПРОФЕССИИ ПОЛОЖЕНО
 показати весь коментар
 
кому потрібен твій москальський діалет, який як без матюків то без велічія
 показати весь коментар
 
ОЙ, ЩО ТИ МЕНI ОТО ВЕРЗЕШ, МАЛЕНЬКЕ НЕПОДОБСТВО? ХОЧ САМ ЗРОЗУМIВ ЯКУ МАЯЧНЮ НАСРАВ, ТЕЛЕПНЮ?
ПШОВ ЗВIДСИ, ВИШИВАТА ВОНЮЧА!
 показати весь коментар
 
у зе дрочеров всеравно скоро руских каналов пооткривает зеленский
будут базикак на руском как миленькие
 показати весь коментар
 
Это что за палатка такая что так передок разнесло у машины.
 показати весь коментар
 
Ну вообще то сбито 2 человека. Видать из-за этого.
 показати весь коментар
 
нифига себе он от трассы по полю проехал (1 фото).перепутал педали?
 показати весь коментар
 
Треба добити старого довбойоба! Це я вам з висоти 72 років кажу! Таких тварин не спасайте!
 показати весь коментар
 
 
Не автомобиль врезался, а долбойоб 71 летний!
 показати весь коментар
 
 
Вдоль трассы - продажа арбузов??? Это у вас нормально?
 показати весь коментар
 
 
Трасса - скоростная дорога, находиться вблизи которой опасно! По дорогам с лимитом скорости >70 км/час в Европе велосипедисты не ездят! Здесь вам запретят такие штучки! Это уже проблема Министерства Транспорта , имеется такое в ЕС.
 показати весь коментар
 
 
Что ты тут втмраешь. По всей Европе стоят вдоль трас от шлюх до всякой хери
 показати весь коментар
 
Если проблема в этом, то надо писать так "В Европе торговля на обочинах трасс запрещена. А в Украине как?"
ПС в данном случае авто, совершившее ДТП пересекло встречку и влупило в навес. Тут явно или стало плохо водителю или он заснул или еще что-то экстраординарное. Судя по положению авто оно двигалост под приличным углом к обочине. Если бы навес был метра на три дальше от дороги (за пределами обочины) - не факт, что все обошлось бы.
 показати весь коментар
 
Она там идет, просто немного дальше. И никто не машает туда влететь. А шлюхи вообще почти на самой дороге стоят. И чем это не придорожная торговля? В большинстве стран ЕС простиуция разрешена
 показати весь коментар
 
жесть какая так же нелепо как збитие копа или коммунальщика на дороге которые в памяти висят за прошлые годы..жуть
 показати весь коментар
 
********** , уснул старый маразматик за рулём, окажется отставной генерал МВД
 показати весь коментар
 
 
Это ж сколько нужно было нестись, чтобы Мерс так расхерачило? Это ж бронетанк. 140? 160?
 показати весь коментар
 
 
Слабо представляю, чтоб в Европе айзеры арбузами вдоль дороги торговали.
 показати весь коментар
 
 
Судя по комментам, в Украине менталитет *свой*. Не продумано для дорожной безопасности ничего. Никто этого не поймёт, не побывав в Европе.
 показати весь коментар
 
На трасі "Київ-Одеса" автомобіль врізався в ятку з кавунами, двоє загиблих, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5246
Вот такие у нас скоростные дороги с лимитом скорости 90 км/час, на опр. участках и меньше. Здесь предусмотрено всё, чтобы ничего не отвлекало водителя, и чтоб никто из пешеходов сюда не попал, ни велосипедисты! И это не автострада с 130 км/час. Это просто альтернатива автострады - бесплатная междугородная скоростная дорога.
Это не водитель прежде всего виноват, а Министерство Транспорта! У нас есть дорожная радиоволна, где постоянно советуют водителям не отвлекаться :"Веди авто, и всё".
Естественно, если вдоль таких дорог установить торговлю итд, бед не оберёшься!
 показати весь коментар
 
Если у тебя проблема *шлюхи*, то здесь тема о другом.
 показати весь коментар
 
Не сьежай с темы, юродивый. Шлюхи вдоль трас у вас стоят? Стоят. Это законная торговля вдоль трас в т.ч. в Италии. Именно о придорожной торговле тут и речь
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору