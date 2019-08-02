 На трасі "Київ-Одеса" автомобіль врізався в ятку з кавунами, двоє загиблих, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Попередньо встановлено, що 71-річний водій - житель Одеси - дорогою додому не впорався з керуванням і, перетнувши зустрічну смугу, виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на продавця та покупчиню баштанних культур. Від травм жінка, мешканка Вінницької області, 1989 р.н., та чоловік, громадянин Азербайджану, 1971 р.н., загинули на місці.
Водій з травмами різної тяжкості був госпіталізований.
На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
ти там знаеш что в тех арбузах за химимя
71-летний водила... вроде и не должен лихачить?! фиг его знает!
две жизни... 30-летняя покупательница и 48-летний продавец...
(Царство Небесное невинного загубленным Душам)
ни чего так!
ПШОВ ЗВIДСИ, ВИШИВАТА ВОНЮЧА!
будут базикак на руском как миленькие
ПС в данном случае авто, совершившее ДТП пересекло встречку и влупило в навес. Тут явно или стало плохо водителю или он заснул или еще что-то экстраординарное. Судя по положению авто оно двигалост под приличным углом к обочине. Если бы навес был метра на три дальше от дороги (за пределами обочины) - не факт, что все обошлось бы.
Вот такие у нас скоростные дороги с лимитом скорости 90 км/час, на опр. участках и меньше. Здесь предусмотрено всё, чтобы ничего не отвлекало водителя, и чтоб никто из пешеходов сюда не попал, ни велосипедисты! И это не автострада с 130 км/час. Это просто альтернатива автострады - бесплатная междугородная скоростная дорога.
Это не водитель прежде всего виноват, а Министерство Транспорта! У нас есть дорожная радиоволна, где постоянно советуют водителям не отвлекаться :"Веди авто, и всё".
Естественно, если вдоль таких дорог установить торговлю итд, бед не оберёшься!