 Від початку доби ворог 5 разів обстріляв наші позиції, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:
- поблизу Новоселівки Другої застосував ручний протитанковий гранатомет.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 4 рази:
- двічі неподалік Нижньотеплого - був застосований крупнокаліберний кулемет;
- околиці Луганського – із застосуванням автоматичного гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- поруч зі Світлодарськом - із застосуванням крупнокаліберного кулемета.
Втрат з української сторони не зафіксовано".
Не свисне з цибулі стріла...
Світ на Бамбасі.
(хокку)
Первое хокку комом.
Ну и васаби с ним!
Я что вам - Басё?
Але для частини юзерів треба у таких випадках додавати спеціальний смайл:
токо пєрсєіди озаряют твєрдь нєбєс
мір на дамбасє по пять раз на дєнь
поэтому - враг обстрелял наши позиции 5 раз - честнее, чем - нарушил перемирие 5 раз (???)
перемирие нарушается первым выстрелом (даже если он единственный)... ну я так думал...
Может это новость фейк . Продажные ЗЕбилы жутко воя доказывали что у нас с российскими фашистами оккупантами и кровавыми нелюдями сепаратистами - террористами С 21 июля на Донбассе началось "хлебное перемирие" - бессрочный запрет на любое ведение огня.. Так что оно это перемирие и притом принудительное только для воинов ВСУ.... А лютым врагам оккупантам оно нипочём даже лучше им можно спокойно убивать ..
токо пєрсєіди озаряют твєрдь нєбєс
мір на дамбасє по пять раз на дєнь
(хайку хомчаку)
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Изнасилование на пол шишечки типа теперь тоже не преступление?
Покушение на убийство: хотел убить - не убил, только одежду ножом порезал тоже не преступление?