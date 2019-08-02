 Переговори з РФ щодо газу відбудуться після формування нового уряду, - Данилюк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Переговори відбудуться, найімовірніше, вже після того, як буде сформовано новий уряд і буде призначено міністра енергетики, який і буде відповідальний за ці переговори", - сказав Данилюк.

При цьому секретар РНБО зазначив, що для України питання транзиту газу через її територію - не тільки фінансове, але й питання безпеки та геополітики.

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Також Данилюк заявив, що про будь-яке посередництво кума Путіна Віктора Медведчука в переговорах з РФ про транзит газу не йдеться.

"Переговори відбуваються між двома компаніями - НАК "Нафтогаз" і "Газпром", а також між урядами. Місія для якихось третіх сил, тим паче політичних сил, не передбачена і не може бути", - сказав Данилюк.

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