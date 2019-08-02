 Переговори з РФ щодо газу відбудуться після формування нового уряду, - Данилюк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Переговори відбудуться, найімовірніше, вже після того, як буде сформовано новий уряд і буде призначено міністра енергетики, який і буде відповідальний за ці переговори", - сказав Данилюк.
При цьому секретар РНБО зазначив, що для України питання транзиту газу через її територію - не тільки фінансове, але й питання безпеки та геополітики.
Також Данилюк заявив, що про будь-яке посередництво кума Путіна Віктора Медведчука в переговорах з РФ про транзит газу не йдеться.
"Переговори відбуваються між двома компаніями - НАК "Нафтогаз" і "Газпром", а також між урядами. Місія для якихось третіх сил, тим паче політичних сил, не передбачена і не може бути", - сказав Данилюк.
Среди самых укрепляющихся валют также - российский рубль, который вырос к доллару на 8,3%, и египетский фунт - на 8%.
🤑
Документ, прийнятий Держдумою 23 липня, він схвалив у п'ятницю, 2 серпня, про що повідомили на офіційному інтернет-порталі правової інформації.
Закон передбачає, що дозвіл на тимчасове проживання без урахування затвердженої квоти може бути видано іноземцям, які є громадянами України, постійно проживали на території України і визнані біженцями, або якщо вони отримали тимчасовий притулок на території РФ.
Закон також спростив порядок надання іноземним громадянам та особам без громадянства, які володіють російською мовою і бажають жити і працювати в РФ, дозволів на тимчасове перебування в РФ і посвідок на проживання в РФ.
Термін розгляду заяв про видачу дозволів на тимчасове проживання скоротився з 6 до 4 місяців.