 Інформація про відставку Богдана - це чиста маніпуляція, - Мостова

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона сказала в коментарі "Детектор медіа".

Зауважмо, що раніше повідомлялося, що інформацію про відставку Андрія Богдана "як інсайд поширив заступник голови ОП Кирило Тимошенко" (сам Кирило Тимошенко "Детектор медіа" це спростував). На запитання, чому видання назвало ім'я джерела інформації, Юлія Мостова зазначила: "Я не вважаю, що це джерело інформації. Це - джерело маніпуляції. Звичайно, він - стрілочник. Але їхні імена мають люди знати. Люди, яких цікавлять факти, а не емоції".

Вона зазначила, що на її пам'яті "це вперше, коли фейкові новини подаються не через якісь ліві акаунти, а коли дискредитується ціла низка засобів масової інформації, які мають репутацію "максимально екологічно чистих"".

Пані Мостова також додала, що "Дзеркало тижня" перед оприлюдненням інформації про відставку голови ОПУ не перевіряло інформацію, бо довіряло агентству "Інтерфакс-Україна". "Ми довіряємо цій агенції. І мені надзвичайно прикро, що ця особа дозволила собі свідомо використати поважну агенцію, передаючи таку інформацію", - сказала вона.

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1 серпня деякі ЗМІ поширили фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу Президента.

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2 серпня інформацію про відставку Богдана спростували глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков і заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка.