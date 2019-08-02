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 Політика України
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Все про:Мостова Юлія (12) Богдан Андрій (106)

 Інформація про відставку Богдана - це чиста маніпуляція, - Мостова

Відома журналістка, головний редактор тижневика "Дзеркало тижня. Україна" Юлія Мостова вважає джерелом маніпуляції, а не джерелом інформації того, хто кинув у ЗМІ заяву про відставку голови Офісу Президента України Андрія Богдана.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона сказала в коментарі "Детектор медіа".

Зауважмо, що раніше повідомлялося, що інформацію про відставку Андрія Богдана "як інсайд поширив заступник голови ОП Кирило Тимошенко" (сам Кирило Тимошенко "Детектор медіа" це спростував). На запитання, чому видання назвало ім'я джерела інформації, Юлія Мостова зазначила: "Я не вважаю, що це джерело інформації. Це - джерело маніпуляції. Звичайно, він - стрілочник. Але їхні імена мають люди знати. Люди, яких цікавлять факти, а не емоції".

Вона зазначила, що на її пам'яті "це вперше, коли фейкові новини подаються не через якісь ліві акаунти, а коли дискредитується ціла низка засобів масової інформації, які мають репутацію "максимально екологічно чистих"".

Пані Мостова також додала, що "Дзеркало тижня" перед оприлюдненням інформації про відставку голови ОПУ не перевіряло інформацію, бо довіряло агентству "Інтерфакс-Україна". "Ми довіряємо цій агенції. І мені надзвичайно прикро, що ця особа дозволила собі свідомо використати поважну агенцію, передаючи таку інформацію", - сказала вона.

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1 серпня деякі ЗМІ поширили фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу Президента.

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2 серпня інформацію про відставку Богдана спростували глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков і заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141057
 
   
 Топ коментарі
 
Прикольно...зебилы гордятся тем, шо их вЯЯликий ваЗЕлин - мелкий жулик Информация об отставке Богдана - это чистая манипуляция, - Мостовая - Цензор.НЕТ 7361
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пять лет на Пороха "инфоговно" из каждого утюга лилось.. Все СМИ занимались грязными манипуляциями и откровенной циничной ложью..
Но тогда это считалось "свободой слова и независимой прессой", а сейчас это гуано вдруг стало не вкусным.. Очнитесь!!!.. Все журналюхи это говноплюи!
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А Зебилам нравится когда их за лохов держат. Это их жизненная позиция
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Сделаем еще раз вместе.. и ... полные штаны..
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Сериальный Богдан уволился... реальный нет...
Что здесь бл#дь непонятного?!


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