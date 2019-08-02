 На жаль, політична складова перевищує юридичну, - суддя Вовк про обшуки у справі ОАСК

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Вовк зазначив: "Майже годину тому вийшов з Генеральної прокуратури України після проведення слідчих дій. Зазначу, що ГПУ професійно організувала слідчий процес. Але, на жаль, політична складова перевищує юридичну. Зараз не маю права розголошувати жодних подробиць слідчих дій. Мій захист вивчить документ по суті, і найближчим часом ми обов’язково висловимо свою позицію з цього приводу. Проте вже зараз можу сказати, що жодних звинувачень у тяжких злочинах щодо мене немає.
Як я вже заявляв, справа проти мене - суто політична.
ОАСК має виключну підсудність справ, які стосуються інтересів топчиновників і політиків.
Тому стара влада й намагалася в будь-якій спосіб встановити контроль над Окружним адміністративним судом міста Києва. Проте їй це не вдалося. Ми завжди були незалежними і такими й залишимося.
Переконаний, що нова влада не причетна до тиску на ОАСК, а справа проти суддів - це особиста помста Ситника і - особистий інтерес Горбатюка.
Фактично, це публічна розправа над незалежним судом, яка має на меті унеможливити розгляд справ, які перебувають в ОАСК.
Як і раніше, я впевнений у власній правовій позиції. Без сумніву, ця справа є абсолютно безперспективною і я обов’язково доведу це у визначеному законодавством порядку.
Як юрист, як громадянин я виконав свій обов'язок перед законом. Прийшов до Генпрокуратури, взяв участь у слідчих діях. А ось чи виконає свій обов'язок Горбатюк, завершивши розслідування вбивств на Майдані, та чи з'явиться Ситник до суду щодо протоколу про корупцію, складеного на нього - питання, які залишаються відкритими".
Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.
Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.
Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.
Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.
Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.
Крім того, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунку до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.
- Я беден и стар… сжальтесь!
Но народ ревел и кричал:
- Ты старый волк, детоубийца. Не щадите его, господа судьи.
Женщины кричали:
- Что уставился на нас своими ледяными глазами? Ты человек, а не дьявол: мы тебя не боимся. Жестокая ты тварь, трусливее кошки, которая грызёт птенцов в гнезде; ты убивал бедных девочек, которые хотели только честно прожить свою жизнь!
- На медленном огне, раскалёнными клещами - вот его расплата, - кричала Тория.
И, невзирая на стражу, матери подбивали своих малышей бросать камнями в рыбника. И те охотно делали это, свистели, когда он смотрел на них, и непрестанно кричали: - Bloed-zuyger, кровопийца! Sla dood, убей его!
И Тория неустанно повторяла:
- На медленный огонь! Раскалёнными клещами - вот его расплата.
Послушайте, сосед: я старый человек и одинок на этом свете; нет у меня ни жены, ни детей, много ли мне нужно. Вот на днях только предлагал я своему помощнику - пусть берет мою пекарню себе на шею. Так что тут дело не в корысти; честное слово, я предпочел бы раздать свое скромное имущество и пойти за Ним, чтобы проповедовать любовь к ближнему и делать все то, что Он велит. Но раз я вижу, как Он враждебно относится к нам, хлебопекам, то и скажу: «Нет, нет! Я, как хлебопек, вижу ― никакое это не спасение мира, а просто разорение для нашего брата. Мне очень жаль, но я этого не позволю. Никак нельзя». Конечно, мы подали на Него жалобу Анану и наместнику ― зачем нарушает цеховой устав и бунтует людей. Но вам самому известно, какая волокита в этих канцеляриях. Вы меня знаете, сосед; я человек мирный и ни с кем не ищу ссоры. Но если Он явится в Иерусалим, я стану посреди улицы и буду кричать: «Распните его! Распните его!»
Лисичка подала у суд таку бумагу:
Що бачила вона, як попеластий Віл
На панській винниці пив, як мошенник, брагу,
Їв сіно, і овес, і сіль.
Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки.
Давай вони його по-своєму судить
Трохи не цілі сутки.
«Як можна гріх такий зробить!
Воно було б зовсім не диво,
Коли б він їв собі м´ясиво»,-
Ведмідь сердито став ревіть.
«А то він сіно їв!» - Вовки завили.
Віл щось почав був говорить,
Да судді річ його спочинку перебили,
Бо він ситенький був. І так опреділили
І приказали записать:
«Понеже Віл признався попеластий,
Що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті,
Так за такі гріхи його четвертувать
І м´ясо розідрать суддям на рівні часті,
Лисичці ж ратиці оддать».
Пардон, мусью кабан
Я не знав що й ви гурман
І надів йому на голову казан
вот это оборзевшие от безнаказанности и вседозволенности твари(((
🤑
В рифму конает шо, он ЗЕбил??
Или не??
🤑
По политической целесообразности эту мразь стоило бы прикопать где-нибудь в лесочке, но тк мы правовое государство - приходится вызывать на допросы.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/2/7222649/
https://ua.korrespondent.net/ukraine/3623861-suddia-vovk-yakyi-posadyv-lutsenka-vidnovlenyi-na-posadi
Источник: https://censor.net.ua/n3141056Источник: https://censor.net.ua/n3140993
судья-бандит.
ющеновский, януковичиский и порошенковский выкормишь.