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Все про:обшук (764) Вовк Павло (40)

 На жаль, політична складова перевищує юридичну, - суддя Вовк про обшуки у справі ОАСК

Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк прокоментував виклики суддів до ГПУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Вовк зазначив: "Майже годину тому вийшов з Генеральної прокуратури України після проведення слідчих дій. Зазначу, що ГПУ професійно організувала слідчий процес. Але, на жаль, політична складова перевищує юридичну. Зараз не маю права розголошувати жодних подробиць слідчих дій. Мій захист вивчить документ по суті, і найближчим часом ми обов’язково висловимо свою позицію з цього приводу. Проте вже зараз можу сказати, що жодних звинувачень у тяжких злочинах щодо мене немає.

Як я вже заявляв, справа проти мене - суто політична.

ОАСК має виключну підсудність справ, які стосуються інтересів топчиновників і політиків.
Тому стара влада й намагалася в будь-якій спосіб встановити контроль над Окружним адміністративним судом міста Києва. Проте їй це не вдалося. Ми завжди були незалежними і такими й залишимося.

Переконаний, що нова влада не причетна до тиску на ОАСК, а справа проти суддів - це особиста помста Ситника і - особистий інтерес Горбатюка.

Фактично, це публічна розправа над незалежним судом, яка має на меті унеможливити розгляд справ, які перебувають в ОАСК.

Як і раніше, я впевнений у власній правовій позиції. Без сумніву, ця справа є абсолютно безперспективною і я обов’язково доведу це у визначеному законодавством порядку.
Як юрист, як громадянин я виконав свій обов'язок перед законом. Прийшов до Генпрокуратури, взяв участь у слідчих діях. А ось чи виконає свій обов'язок Горбатюк, завершивши розслідування вбивств на Майдані, та чи з'явиться Ситник до суду щодо протоколу про корупцію, складеного на нього - питання, які залишаються відкритими".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддям ОАСК Аблову та Погрібніченку, а також судді з Одеси Шепітку вручили підозри

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

Крім того, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунку до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141056
 
 
 Топ коментарі
 
Мерзавец-коррупционер, саботирующий любые реформы, которые только можно саботировать, желает прикрыться юридической казуистикой.
По политической целесообразности эту мразь стоило бы прикопать где-нибудь в лесочке, но тк мы правовое государство - приходится вызывать на допросы.
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Вовк, напомню, что смысл наказания в общественно-резонансных делах заключается как раз в их воспитательной роли, т.е. по сути, политической. Так, что если тебя посадят, надеюсь общество получит хороший урок и будет удовлетворено
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К сожалению, политическая составляющая превышает юридическую, - судья Вовк про обыски по делу ОАСК
вот это оборзевшие от безнаказанности и вседозволенности твари(((
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Вот вспомнился Тиль Уленшпигель несравненного Шарля де Костера, щас найду.
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Кругом стоял народ. На допросе рыбник не хотел сознаться ни в чём даже тогда, когда ему показали три пальца, недостающие у него на правой руке и отрубленные солдатом. Он твердил только:
- Я беден и стар… сжальтесь!
Но народ ревел и кричал:
- Ты старый волк, детоубийца. Не щадите его, господа судьи.
Женщины кричали:
- Что уставился на нас своими ледяными глазами? Ты человек, а не дьявол: мы тебя не боимся. Жестокая ты тварь, трусливее кошки, которая грызёт птенцов в гнезде; ты убивал бедных девочек, которые хотели только честно прожить свою жизнь!
- На медленном огне, раскалёнными клещами - вот его расплата, - кричала Тория.
И, невзирая на стражу, матери подбивали своих малышей бросать камнями в рыбника. И те охотно делали это, свистели, когда он смотрел на них, и непрестанно кричали: - Bloed-zuyger, кровопийца! Sla dood, убей его!
И Тория неустанно повторяла:
- На медленный огонь! Раскалёнными клещами - вот его расплата.
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Из недавнего прошлого. *А в жёны ты её брал по закону? Сестра, включи громче телевизор, мы судить тебя будем по закону гор....*.
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Угу, ещё нечто наподобие. мне ещё Чапек вспомнился, люблю его Апокрифы перечитывать

Послушайте, сосед: я старый человек и одинок на этом свете; нет у меня ни жены, ни детей, много ли мне нужно. Вот на днях только предлагал я своему помощнику - пусть берет мою пекарню себе на шею. Так что тут дело не в корысти; честное слово, я предпочел бы раздать свое скромное имущество и пойти за Ним, чтобы проповедовать любовь к ближнему и делать все то, что Он велит. Но раз я вижу, как Он враждебно относится к нам, хлебопекам, то и скажу: «Нет, нет! Я, как хлебопек, вижу ― никакое это не спасение мира, а просто разорение для нашего брата. Мне очень жаль, но я этого не позволю. Никак нельзя». Конечно, мы подали на Него жалобу Анану и наместнику ― зачем нарушает цеховой устав и бунтует людей. Но вам самому известно, какая волокита в этих канцеляриях. Вы меня знаете, сосед; я человек мирный и ни с кем не ищу ссоры. Но если Он явится в Иерусалим, я стану посреди улицы и буду кричать: «Распните его! Распните его!»
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Байка про суддю Вовка (іже снімі)

Лисичка подала у суд таку бумагу:
Що бачила вона, як попеластий Віл
На панській винниці пив, як мошенник, брагу,
Їв сіно, і овес, і сіль.
Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки.
Давай вони його по-своєму судить
Трохи не цілі сутки.
«Як можна гріх такий зробить!
Воно було б зовсім не диво,
Коли б він їв собі м´ясиво»,-
Ведмідь сердито став ревіть.
«А то він сіно їв!» - Вовки завили.
Віл щось почав був говорить,
Да судді річ його спочинку перебили,
Бо він ситенький був. І так опреділили
І приказали записать:
«Понеже Віл признався попеластий,
Що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті,
Так за такі гріхи його четвертувать
І м´ясо розідрать суддям на рівні часті,
Лисичці ж ратиці оддать».
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Мне чего то Павло Глазовый вспомнился На жаль, політична складова перевищує юридичну, - суддя Вовк про обшуки у справі ОАСК - Цензор.НЕТ 1596
Пардон, мусью кабан
Я не знав що й ви гурман
І надів йому на голову казан

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Вовк, напомню, что смысл наказания в общественно-резонансных делах заключается как раз в их воспитательной роли, т.е. по сути, политической. Так, что если тебя посадят, надеюсь общество получит хороший урок и будет удовлетворено
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Мне пока не встречались люди, вносившие вместо фамилии в свой ник словечко коньяк, но с вами я согласен.
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Тот коньяк читался как *Двин*. Редкий был и тогда.
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Да какое там. Был с месячишко назад у них там, в Молдове, купил этот самый....Дивин, хз за сколько, коньяк+винище обошлись мне примерно в 750 грн. Дивин этот их....гадость, извиняйте, но я лютый сторонник виски.
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Мне чуть сложно уже настаивать. Давно тему эту не изучал по коньякам в смысле. Но в далёкие времена дело имел на крепком уровне. Коньяк Двин, Арагви, Енисели--грузинские. Знаменитый и недоступный *40-летие Армении* армянский, как и Арарат 3-звезды и 5. Молдавские Белый Аист, Тисса, Дойна. Тисса выдержаный был. терпимый. Остальные дежурные. Украинские коньяки тогда просто условные как коньяк. Донские, кубанские, Сев-кавказ----почти бурда. Стояли годами. Ладно. Остапа понесло. По закону вообще всё бренди. Кроме Франции.
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К слову сказать, он вовсе не такой редкий, Дивин он и есть Дивин.
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К сожалению, политическая составляющая превышает юридическую, - судья Вовк про обыски по делу ОАСК
вот это оборзевшие от безнаказанности и вседозволенности твари(((
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Агаа, и "добропорядочность" чета забыл или забил...
🤑
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Свиноботики, а че молчим??
В рифму конает шо, он ЗЕбил??
Или не??
🤑
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Мерзавец-коррупционер, саботирующий любые реформы, которые только можно саботировать, желает прикрыться юридической казуистикой.
По политической целесообразности эту мразь стоило бы прикопать где-нибудь в лесочке, но тк мы правовое государство - приходится вызывать на допросы.
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Как только эти продажных и вороватых берут за жары, они все почему то начинают вспоминать о Конституции, о Законе. А когда покупали на полученные миллионы от добрых людей машины и виллы по всему миру, о Конституции, Законе, чести, совести и Родине они почему то не помнили
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ну проговорился же богдан на совещ по коррупции, что по нашим законам любого можно отмазать, были бы деньги. Видимо, он в этом так продвинулся, что и президентом крутит
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Та скільки ж тих суддів з прізвищем Вовк в Україні? На УП висить новина, що суддя Печерського суду Вовк присудив стягнути з України 7 млн. грн. Портнову.. Суддівська династія? Оце така потужна і успішна судова реформа від петі? До речі - Чауса Молдова видала?
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/2/7222649/
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то Сергій Вовк, а цей - Павло. Але вони, здається, родичі (можливо, двоюрідні брати). Саме Сергій засудив Луценка до вязниці.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/3623861-suddia-vovk-yakyi-posadyv-lutsenka-vidnovlenyi-na-posadi
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Какую гниду не тронь все кричат о политических мотивах и своей кристальной честности.)))
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Это ж тварина,если поймали на гарячем- сразу политика. Бесстрашные,если не повернете в сторону справедливости все расстроится, до колов и виселиц Допроситесь.
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Ну, в Україні розміри корупції вже надбали політичної складової, раз західні партнери про них постійно говорять.
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а ото нефиг было экономическую составляющую делать выше юридической
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Согласно обнародованным повестками, подозрения, кроме давления на ВККС, касаются превышения власти, мошенничества, служебного подлога и халатности, незаконного препятствования митингам, постановления заведомо неправосудных решений, предложения или дачи взятки, вмешательства в работу автоматического документооборота суда.
Источник: https://censor.net.ua/n3141056Источник: https://censor.net.ua/n3140993
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Только химическая кастрация убережет людей от таких Вовков .
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Вот такие как это чучело,уверенное в своей безнаказанности и загнали Украину в тупик.Просто тварь лицимерная.
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Продам гельятину, б/у, состояние как новая. В последний раз использовалась во времена Французской революции. Без пробега по Украине
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Вовк - тест для преЗЮдента. Оставят вовка - значит такие ему нужны.
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Та просто до цього вовка скоро завітає шановний Mr.Lync,тільки він про це ще не знає...
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типичный представитель прогнившей коррумпированной продажной системы.
судья-бандит.

ющеновский, януковичиский и порошенковский выкормишь.
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Может успешно стать также выкормышем Зеленского. В даном случае никаких разногласий между прыхыльныкамы Зе и По, если его привлекут к ответственности.
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Сейчас для Украины навести порядок в судебной системе, в некоторой степени важнее войны с мордором. Потому что судебная мафия сводит на нет борьбу наших воинов и патриотов.
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Да, а Вовка за причиндала подвесить мразь.
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